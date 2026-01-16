Μια συναρπαστική παρέλαση σεξ, καπνού και μουντής σιωπής – H Ναν Γκόλντιν βλέπει τον κόσμο όπως πραγματικά είναι

Πάνω από τέσσερις δεκαετίες μετά, οι αμφιλεγόμενοι εραστές της Ναν Γκόλντιν, οι βασιλιάδες από κέρινα ομοιώματα, οι Μεξικανοί που χωρίζουν και οι τρομακτικές ταπετσαρίες φαίνονται παράξενα παρόντες – ακόμα και φυσιολογικοί.

Μια συλλογή φωτογραφιών που τραβήχτηκαν από την καλλιτέχνιδα μεταξύ 1973 και 1986, η «Μπαλάντα της Σεξουαλικής Εξάρτησης» παρουσιάζεται από τη δεκαετία του 1980 ως μια συνεχώς μεταβαλλόμενη προβολή διαφανειών, με διάφορα συνοδευτικά soundtrack και voiceover.

Πλέον, μετά από περισσότερα από 40 χρόνια, το έργο της Ναν Γκόλντιν καταγράφει έναν χαμένο κόσμο, ο οποίος όμως μοιάζει τόσο παρών όσο και όταν τον αντικρίσαμε πρώτη φορά.

Η «Μπαλάντα της Σεξουαλικής Εξάρτησης» έχει επίσης παρουσιαστεί σε βίντεο, ως ταινία και ως βιβλίο.

Δείτε το βίντεο με φωτογραφίες της Ναν Γκόλντιν από τη «Μπαλάντα της Σεξουαλικής Εξάρτησης»

Είμαστε όλοι «θέματα» της Ναν Γκόλντιν

«Είμαι εξοικειωμένος με αυτές τις εικόνες για μεγάλο μέρος της ενήλικης ζωής μου, βλέποντας τον Ρόμπιν να καπνίζει, με τον Κένι στο παρασκήνιο στο μοβ δωμάτιο» γράφει ο Adrian Searle στον Guardian και συνεχίζει: «Ο καπνός εξακολουθεί να αιωρείται κάτω από την καθρέφτη και το προφίλ του Ρόμπιν εξακολουθεί να είναι εκπληκτικό.

»Έχω δει τη Σούζαν να κλαίει και, σε άλλη φωτογραφία, να κοιτάζει το πρόσωπό της στον καθρέφτη σε ένα μπάνιο με πλακάκια που ζαλίζει με τις λοξές αντανακλάσεις.

»Έχω δει αυτά τα πικνίκ και τις μέρες στην παραλία και τον δρόμο κάτω από τον καυτό ήλιο και τον άντρα που κάθεται στην άκρη του κρεβατιού, χαμένος στις σκέψεις του. Η Γκόλντιν τον παρατηρεί καθώς πατάει το κουμπί της φωτογραφικής μηχανής (δεν μπορείς να το δεις, αλλά ξέρεις ότι συμβαίνει).

»Η κάμερα βρίσκεται σε ένα τρίποδο στην άλλη άκρη του δωματίου, και η Ναν και ο Μπράιαν φωτογράφιζαν τον εαυτό τους να κάνουν σεξ, όπως είχε κάνει και με τους άλλους φίλους της. Υπάρχει μια ακαθόριστη αίσθηση νευρικότητας και κακοκεφιάς στην ατμόσφαιρα.

»Ένα χρόνο αργότερα, ο Μπράιαν κατέληξε να την χτυπήσει άσχημα, κυριευμένος από ζήλια μετά την ανάγνωση του ημερολογίου της».

Skinhead που χαλαρώνουν σε ένα δωμάτιο με τρομακτική ταπετσαρία. Ο Μπόμπι που αυνανίζεται. Macho άντρες και θλιμμένοι άντρες και ένας άντρας ντυμένος Ναπολέων την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Μια ταινία φτιαγμένη με φωτογραφίες

Η Ναν Γκόλντιν έχει αποκαλέσει τη «Μπαλάντα» το ημερολόγιο που αφήνει τους ανθρώπους να διαβάσουν. Η φωτογραφική μηχανή Nikon της ήταν πάντα στο χέρι, σε τέτοιο βαθμό που οι άνθρωποι την ξεχνούσαν (εκτός από τις περιπτώσεις που δεν την ξεχνούσαν).

Αυτή την έκθεση, η Γκόλντιν την παρουσιάζει με τη μορφή 126 πλαισιωμένων φωτογραφικών εκτυπώσεων, στοιβαγμένων σε τέσσερις σειρές και καλύπτοντας τρεις μαύρους τοίχους. Γεμίζουν τον χώρο.

Η προβολή διαφανειών παρουσίαζε αρχικά έως και 800 εικόνες σε 45 λεπτά σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, συνοδευόμενη από ένα μεταβαλλόμενο soundtrack που συχνά περιλάμβανε τη Μαρία Κάλλας, την Πετούλα Κλαρκ, τη Ντιόν Γουόρικ και τον Ντιν Μάρτιν.

Η Γκόλντιν θεωρεί την προβολή διαφανειών ως μια ταινία φτιαγμένη με φωτογραφίες.

Τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, η Γκόλντιν είχε μόνο μια φωτογραφική μηχανή και φωτογράφιζε εν κινήσει. Αρχικά, παρουσίαζε τις διαφάνειές της σε νυχτερινά κέντρα και μπαρ. Το κοινό της ήταν οι συνομήλικοί της

Macho άντρες και θλιμμένοι άντρες

«Εδώ χάνεσαι ανάμεσα στις εκτυπώσεις με έναν διαφορετικό τρόπο. Η επίδρασή τους είναι συσσωρευτική και συναρπαστική. Δεν υπάρχει καμία χαλάρωση σε αυτές τις πλήρεις συλλογές, που κάνουν το μάτι να γλιστράει ανάμεσα στις εικόνες, να πηδάει ανάμεσα σε στιγμές και συναισθήματα που έχουν αποτυπωθεί» σχολιάζει ο Adrian Searle στον Guardian και συνεχίζει:

«Πηγαίνουμε πίσω και μπροστά στο χρόνο, ρίχνοντας μια ματιά στους γονείς της καλλιτέχνιδας και σε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι Μεξικανών που φαίνεται αρκετά ευτυχισμένο, αλλά απέχει μια εβδομάδα από το δεύτερο διαζύγιό του.

»Skinhead που χαλαρώνουν σε ένα δωμάτιο με τρομακτική ταπετσαρία. Ο Μπόμπι που αυνανίζεται. Macho άντρες και θλιμμένοι άντρες και ένας άντρας ντυμένος Ναπολέων την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Κάποιος που ονομάζεται French Chris ξαπλωμένος στο καπό ενός καμπριολέ, ποζάροντας, με το πουκάμισό του ανοιχτό, σαν ένα όμορφο πτώμα».

«Ποια είναι η ιστορία;»

«Μεταξύ των αναδρομών στο παρελθόν, συναντάμε ένα άδειο κρεβάτι σε ένα πορνείο της Νέας Υόρκης, φωτογραφίες γάμου και μια σειρά φωτογραφιών με το μαύρο μάτι και το μελανιασμένο πρόσωπο της Γκόλντιν, μια ουλή από έκτοπη κύηση, μια μελανιά σε σχήμα καρδιάς» περιγράφει ο Adrian Searle.

«Περνάμε από αυτά σε τρυφερές στιγμές οικειότητας, ανθρώπους που χορεύουν ή κάνουν σεξ και χάνουν τον εαυτό τους στη στιγμή, ανθρώπους που είναι μόνοι και ανθρώπους που ζευγαρώνουν και χωρίζουν» συνεχίζει.

«Οι τίτλοι της προκαλούν με τη συντομία τους, όπως και οι φωτογραφίες που σε αφήνουν πάντα να αναρωτιέσαι: “Ποια είναι η ιστορία;”. Αυτό, εν μέρει, είναι που κάνει τη “Μπαλάντα” τόσο συναρπαστική και ικανοποιητική. Κάθε φωτογραφία σε αφήνει σε μια κατάσταση αβεβαιότητας».

Τρυφερότητα και σεξ και σιωπές και παιχνίδια Monopoly

«Αυτές είναι εικόνες αθωότητας και εμπειρίας. Ξεκινάμε με τον Δούκα και τη Δούκισσα του Windsor, τόσο φρικιαστικοί στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων του Coney Island όσο ήταν αναμφίβολα και στη ζωή, και τελειώνουμε με ένα ζευγάρι σκελετών που κάνουν σεξ σε μια πόρτα, τυλιγμένοι σε μια τρυφερή αγκαλιά γκράφιτι» σχολιάζει ο Adrian Searle και συνεχίζει:

«Αυτές οι πρώτες και τελευταίες εικόνες πλαισιώνουν τους ανθρώπους που κινούνται μέσα και έξω από την τροχιά της Ναν Γκόλντιν, που μοιράστηκαν κρεβάτια και πάρτι και διακοπές, τρυφερότητα και σεξ και σιωπές και παιχνίδια Monopoly».

Μοιάζουν φυσιολογικοί

«Αυτό που με εντυπωσιάζει δεν είναι πόσο ανήθικη και προκλητική ήταν η ζωή για τη Ναν Γκόλντιν και την υιοθετημένη οικογένεια των φίλων της, αλλά πόσο φυσιολογική φαίνεται τώρα η ζωή τους. Δεν φαίνονται καθόλου χαμένοι ή περιθωριοποιημένοι» παρατηρεί ο Adrian Searle στον Guardian.

«Πλέον έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε ανθρώπους να δημοσιεύουν εικόνες και βίντεο από τα smartphone τους ως μια συνεχώς ενημερωμένη και συχνά πολύ συνειδητή και υπολογισμένη ψευδαίσθηση της ζωής τους.

»Τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, η Γκόλντιν είχε μόνο μια φωτογραφική μηχανή και φωτογράφιζε εν κινήσει. Αρχικά, παρουσίαζε τις διαφάνειές της σε νυχτερινά κέντρα και μπαρ. Το κοινό της ήταν οι συνομήλικοί της».

Η φωτογραφική μηχανή της Ναν Γκόλντιν βλέπει περισσότερα από ό,τι βλέπει η φωτογράφος. Η φαινομενική απλότητα της προσέγγισής της είναι παραπλανητική. Η συναισθηματική υφή και η ατμόσφαιρα των εικόνων της αποδεικνύουν ότι δεν μπορεί ο καθένας που κρατάει ένα τηλέφωνο να τραβάει φωτογραφίες που αξίζει να δει κανείς. Όταν χόρευε, όταν έκανε σεξ, όποτε και όπου κι αν βρισκόταν, η Ναν Γκόλντιν εστίαζε στο ζουμί.

*Η έκθεση The Ballad of Sexual Dependency θα βρίσκεται στη Gagosian, στο Λονδίνο, έως τις 21 Μαρτίου.

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: Η μπαλάντα της σεξουαλικής εξάρτησης της Ναν Γκόλντιν / Η Sandra στον καθρέφτη, Νέα Υόρκη, 1985 © Nan Goldin – Gagosian