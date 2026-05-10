Μπιενάλε Βενετίας 2026: Mπιορκ, γυναίκα σε ούρα και η Ελλάδα δραπέτης – «Κατάσταση πολιορκίας»
Σε μια διοργάνωση υπό τη σκιά βίαιων, γεωπολιτικών και άλλων, κρίσεων, η 61η Μπιενάλε Βενετίας είναι ένα μωσαϊκό διαμαρτυρίας για δύσκολους καιρούς

Λουκάς Καρνής
Η αρχική σύλληψη της επιμελήτριας Κόγιο Κούο για μια Μπιενάλε επικεντρωμένη στην «πνευματική ανάπαυση» και τους «χαμηλούς τόνους» – το όραμα της Αφρικανής Κούο φέρει τίτλο In Minor Keys – προσέκρουσε στην ωμή πραγματικότητα ενός πλανήτη σε κρίση.

Μπορεί η Μπιορκ να έριξε το δικό της rave φέρνοντας ένα DJ Set στη διοργάνωση, ωστόσο οι συνεργάτες της Κούο, υλοποιώντας το όραμά της μετά τον ξαφνικό θάνατό της, βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα αποτέλεσμα εκ διαμέτρου αντίθετο από αυτό που εκείνη είχε οραματιστεί. Εκκωφαντικά ηχηρή εκτός των τειχών της, η Μπιενάλε Βενετίας 2026 φλέγεται σε μια πόλη που βουλιάζει.

Ως ιεροτελεστία πόνου και μνήμης η Μπιενάλε Βενετίας είναι διχασμένη σημειώνει ο Guardian με «την αληθινή καλλιτεχνική γενναιότητα φέτος δεν βρίσκεται στα επίσημα περίπτερα, αλλά στις παράνομες φωνές που υψώνονται στα σοκάκια της».

Η 61η διοργάνωση του ιστορικού θεσμού, εξελίσσεται σε ένα εκρηκτικό μωσαϊκό πολιτικών αντιπαραθέσεων και καλλιτεχνικού παραλογισμού όπου «η ανθρωπότητα που προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στον περιβαλλοντικό όλεθρο και την κενότητα του εντυπωσιασμού».

Η Μπιενάλε του 2026 θα μείνει στην ιστορία ως η διοργάνωση που «έσχισε τα ιμάτιά της» πριν καν ανοίξει τις πύλες της γράφει ο Έντι Φράνκελ καθώς η επιδίωξη για «γαλήνη» φαντάζει σχεδόν σουρεαλιστική, όταν έξω από τα τείχη της έκθεσης η γεωπολιτική αστάθεια, η άνοδος του αυταρχισμού και η κλιματική κρίση καλπάζουν.

Η κεντρική έκθεση, στερούμενη σαφούς προσανατολισμού, κατέληξε σε μια άσκοπη συσσώρευση κεραμικών και υφαντών, αποφεύγοντας επιδεικτικά να αγγίξει τα καυτά ζητήματα της εποχής μας, όπως η τεχνολογία και οι πολεμικές συρράξεις.

Σε αυτό το τοπίο μιας έκδηλης αμηχανίας «τα εθνικά περίπτερα είναι πολύ λιγότερο ενοχλητικά από την κύρια έκθεση. Μερικά από αυτά είναι ακόμη και αρκετά διασκεδαστικά – κάτι που συνήθως δεν συνδέετε με τη σύγχρονη τέχνη.

Το περίπτερο της Δανίας είναι μια τράπεζα σπέρματος υψηλής τεχνολογίας και αυτό της Ιαπωνίας αναγκάζει τους επισκέπτες να φροντίζουν ψεύτικα μωρά. Υπάρχει ένας Ράσελ Κρόου σε φυσικό μέγεθος φτιαγμένος από σοκολάτα στο περίπτερο της Μάλτας και το βελγικό είναι σαν μια υπερ-σοβαρή εκδοχή της Blue Man Group με ουρλιαχτά και τύμπανα. Γελοίο, ανόητο, αρκετά αστείο».

Η Κούο πρόλαβε να ολοκληρώσει σχεδόν τον συνολικό σχεδιασμό της κεντρικής έκθεσης πριν από τον θάνατό της τον περασμένο Μάιο, σε ηλικία 57 ετών, κατά την περίοδο της προετοιμασίας, αφήνοντας πίσω πλήρες πλαίσιο, που υλοποιείται φέτος χωρίς την παρουσία της. Ωστόσο, οι συνθήκες μέσα στις οποίες παρουσιάζεται τελικά η σημαντικότερη γιορτή της τέχνης διαφέρουν αισθητά από την πρόθεσή της, καθώς οι παραιτήσεις, οι αλλαγές στον τρόπο απονομής των βραβείων και οι πολιτικές παρεμβάσεις γύρω από τις εθνικές συμμετοχές έχουν μετατρέψει τη Μπιενάλε σε χώρο έντονης δημόσιας αντιπαράθεσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Escape Room του ελληνικού περιπτέρου λειτουργεί σχεδόν ως σχόλιο πάνω στη συνολική συνθήκη της διοργάνωσης: ένα περιβάλλον όπου η ιστορία, η πολιτική και η αναπαράστασή τους συγχέονται, και όπου η «απόδραση» ίσως δεν είναι παρά μια άλλη μορφή συμμετοχής στο ίδιο το παιχνίδι της πραγματικότητας.

Η ελληνική συμμετοχή του Ανδρέα Αγγελιδάκη, σε επιμέλεια Γιώργου Μπεκιράκη μεταμορφώνει το περίπτερο σ’ ένα σύγχρονο Πλατωνικό Σπήλαιο «δημιουργώντας ένα εμβυθιστικό περιβάλλον που επανενεργοποιεί την πλατωνική αλληγορία στο σημερινό τοπίο της ‘μετα-αλήθειας’, του εθνικισμού και του λαϊκισμού».

Μέσα από γλυπτικές εγκαταστάσεις και αφηγηματικές μετατοπίσεις, ο διεθνής δημιουργός διερευνά τις σχέσεις ιστορίας, ταυτότητας και πολιτισμικής μνήμης, αντιμετωπίζοντας το ίδιο το περίπτερο ως μηχανισμό αφήγησης της ελληνικότητας. Ως δωμάτιο απόδρασης, το Ελληνικό Περίπτερο ενσαρκώνει μία πραγματικότητα που μοιάζει με παιχνίδι, ενώ σε συμβολικό επίπεδο φέρει το παράδοξο ενός κτιρίου που προσπαθεί να ξεφύγει από τον «εαυτό» του, από την ίδια την ιστορία του.

Το Escape Room του Αγγελιδάκη είναι τολμηρή πρόταση για τον τρόπο ερμηνείας των κυρίαρχων αφηγήσεων, ενώ οι δεκάδες συμβολισμοί οι οποίοι είναι αριστοτεχνικά κρυμμένοι σε κάθε γωνιά του μας αποκαλύπτουν τις μικρές ιστορίες που συνθέτουν την μεγάλη Ιστορία και μας καλούν να δώσουμε τις δικές μας- εξίσου τολμηρές – απαντήσεις.

Φτάνοντας στο ελληνικό περίπτερο – ένα από τα παλιότερα των Τζαρντίνι που εγκαινιάστηκε το 1934- ο επισκέπτης αντικρίζει απλωμένα στα σκαλοπάτια  μεγάλα ασπρόμαυρα «πουφ» σε σχήμα κολώνας. Είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της μέχρι τώρα δουλειάς του Ανδρέα Αγγελιδάκη και δημιουργούν έναν ιδιαίτερο διάλογο με τις δύο κολώνες της εισόδου του περιπτέρου. Αρχιτεκτονικά στοιχεία τα οποία, εξηγεί ο ίδιος, παραπέμπουν στην Αγιά Σοφιά της Κωνσταντινούπολης.

Στον αριστερό τοίχο μια επιγραφή (πάνω σε μία εγκατάσταση- φόρο τιμής στη διακεκριμένη Ελληνίδα χαράκτρια Βάσω Κατράκη), αναφέρει:

«Αγαπητέ επισκέπτη, με λύπη μας σε ενημερώνουμε ότι η Grecia δραπέτευσε». Στον δεξιό τοίχο το επιμελητικό σημείωμα μας προετοιμάζει για το τι θα δούμε: «(…) Διερευνώντας τη ‘ζωή’ του Περιπτέρου σε συνάρτηση με το πολιτικό κλίμα της εποχής της γέννησής του – δηλαδή τον φασισμό- ο Αγγελιδάκης παρακολουθεί τις ιστορικές εξελίξεις στην Ελλάδα και την Ιταλία μέσα από μικρές ιστορίες και περιστατικά που συνδέονται με τον χώρο. Το Περίπτερο μετατρέπεται σε μια κάψουλα όπου ιστορικές εκδοχές της ελληνικότητας τοποθετούνται δίπλα σε αστικές, βιωμένες εκφράσεις της, υπενθυμίζοντας την ένταση ανάμεσα στην πραγματικότητα και τις πολιτισμικές καθηλώσεις…».

Μπαίνοντας στο περίπτερο, αποκαλύπτεται στον επισκέπτη ένα ιδιαίτερο σύμπαν σημειώνει το ΑΠΕ ΜΠΕ, στο οποίο, μεταξύ άλλων, συναντάμε τον Ζακ Κωστόπουλο, τη Βάσω Κατράκη, η οποία κέρδισε το Χρυσό Λέοντα Χαρακτικής στη Βενετία το 1966 προτού το 1967 βρεθεί εξόριστη στη Γυάρο, τη Μαρία Μπέικου – από τα θρυλικά πρόσωπα της εθνικής αντίστασης – και τα γυαλιά της Πέγκι Γκουγκενχάιμ.

Παράλληλα, ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια διχοτομημένη αρχιτεκτονική αφήγηση: από τη μία πλευρά, μια εκδοχή της «εθνικής ιστορίας» όπως αναπαράγεται μέσα από γεγονότα, ειδήσεις και συλλογικές μνήμες, σε ένα περιβάλλον που θυμίζει πίστα χορού· από την άλλη, ένας χώρος που παραπέμπει σε τουριστικό περίπτερο, γεμάτος θραύσματα εικόνων και στερεοτύπων της ελληνικότητας.

«Ο εμφύλιος, αλλά γενικά η έννοια του διχασμού στην Ελλάδα έπαιξε κεντρικό ρόλο στην απόφαση μου να χωρίσω το περίπτερο στα δύο: να κάνω το εθνικό και το περίπτερο, σαν δύο χαρακτήρες» ανέφερε ο Ανδρέας Αγγελιδάκης μιλώντας στους Έλληνες δημοσιογράφους.

«Η Ιστορία δεν λειτουργεί ως μία σταθερή αφήγηση του παρελθόντος, αλλά ως πεδίο συμβολισμού και εργαλείο αποδόμησης. Μέσα από το έργο εξετάζω την ιστορία, όμως την παραθέτω σε θραύσματα. Εξάλλου δεν υπάρχει μία ιστορία. Ο καθένας από εσάς ανάλογα με ποιο πράγμα θ’ αναγνωρίσει, θα σκεφτεί άλλες συνδέσεις ή άλλα νοήματα.

Ένα από τα πρώτα αποφθέγματα που χρησιμοποίησε η επιμελήτρια της Μπιενάλε Κόγιο Κούο είναι του Τζέιμς Μπόλντουιν, σύμφωνα με τον οποίο κάποιοι άνθρωποι βλέπουν το φεγγάρι και αποφασίζουν να πάνε να ζήσουν εκεί, ενώ άλλοι χορεύουν κάτω από το φως του σαν να είναι ένας αρχαίος φίλος. Με την ελληνική πραγματικότητα εγώ κάνω το δεύτερο πάντα. Μπορεί να φαίνεται ότι κριτικάρω κάποια πράγματα της Ελλάδας αλλά αφήνω την κριτική να δημιουργηθεί. Ο επισκέπτης μπορεί να καταλάβει ό,τι θέλει και φυσικά εγώ επιλέγω να είναι μέρος αυτού», πρόσθεσε.

Το Escape Room του Ανδρέα Αγγελιδάκη υλοποιείται και εκτίθεται στο Ελληνικό Περίπτερο με τη χρηματοδότηση του υπουργείου Πολιτισμού. Εθνικός Επίτροπος είναι ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης-MOMUS.

Αλλά για τον Guardian είναι το περίπτερο της Αυστρίας της Φλορεντίνα Χόλτσινγκερ που όλοι θέλουν να επισκεφθούν. Ένα αντιπαραθετικό, αγχωτικό, γεμάτο λύματα έργο παραστατικής τέχνης που ξεκινάει με την ίδια να χτυπάει μια τεράστια καμπάνα με το γυμνό της σώμα.

Μέσα στο περίπτερο γυμνές γυναίκες σκαρφαλώνουν σε ένα μεταλλικό κατάρτι, μια άλλη κάνε γύρους με το τζετ σκι και στη μέση όλων, μια γυναίκα με μάσκα καταδύσεων είναι βυθισμένη σε μια δεξαμενή γεμάτη ούρα.

Πήγαινε, μπες μέσα και κάνε τη δουλειά σου ζητάει το έργο από τους επισκέπτες που συμμετέχουν στο έργο με τα ούρα τους. Αυτά φιλτράρονται και επιστρέφουν στη δεξαμενή όπου η γυναίκα κολυμπάει για ώρες. Δίπλα, ένα σύστημα αποχέτευσης ρεύεται και ψεκάζει ακατέργαστα λύματα σε ένα κλειδωμένο δωμάτιο, οι σωλήνες περιστρέφονται και καλύπτουν τα παράθυρα με παχύ καφέ υγρό. Είναι σφραγισμένο, αλλά η μπόχα δεν είναι μακριά.

Είναι ένα έργο εξαιρετικά άσεμνο και απαίσιο. Θα μπορούσες να το ερμηνεύσεις ως μια διατριβή για την κλιματική αλλαγή και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, με την καμπάνα να προμηνύει πλημμύρες και οικολογικές καταστροφές. Αλλά αφορά επίσης το πόσο κοντά ζούμε σε αυτά τα κρυμμένα συστήματα υποστήριξης και πόσο κοντά είναι στην κατάρρευση. Είμαστε λίγα εκατοστά μακριά από το να καταρρεύσουν όλα στον κόσμο και εμείς να πνιγούμε μέσα στα δικά μας λάθη».

Στον αντίποδα, η Σλοβενία συγκλονίζει με ένα ερειπωμένο περίπτερο που θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο, αποτελώντας μια σπάνια φωνή που τολμά να μιλήσει για τον πόλεμο και τη μνήμη σε μια χρονιά που η επίσημη Μπιενάλε ψήφισε την «ησυχία».

Οι τοίχοι των περιπτέρων δεν στάθηκαν ικανοί να συγκρατήσουν την ένταση. Στην Αρσενάλε, πορείες διαμαρτυρίας κατά της συμμετοχής του Ισραήλ σκόρπισαν φυλλάδια με το σύνθημα «Κλείστε το περίπτερο της γενοκτονίας», την ώρα που το μόνιμο ισραηλινό περίπτερο στους Κήπους παραμένει κλειστό υπό ισχυρή αστυνομική φύλαξη.

Διαμαρτυρία των Pussy Riot και των Femen στη Μπιενάλε της Βενετίας για την επιστροφή της Ρωσίας στη Μπιενάλε μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Οι ακτιβίστριες φόρεσαν μαύρα ρούχα και ροζ κουκούλες, φώναξαν συνθήματα κατά της Ρωσίας και άναψαν καπνογόνα έξω από το ρωσικό περίπτερο όπως μετέδωσε το BBC φωνάζοντας «Κανένας Πούτιν στην Βενετία».

Λίγο πιο πέρα, οι Pussy Riot με ροζ κουκούλες και καπνογόνα διαδήλωναν έξω από το ρωσικό περίπτερο, ενώ το τσιμεντένιο ελάφι της Ουκρανής Ζάνα Καντίροβα, μεταφερόμενο από τις φλόγες του μετώπου στο Ποκρόβσκ, αιωρείται πάνω σε έναν γερανό ως ζωντανό μνημείο της καταστροφής.

Ο Λιβανέζος Ουαλίντ Ράαντ αποδομεί αριστουργήματα του Μποτιτσέλι και της Φρίντα Κάλο πάνω σε παλέτες μεταφοράς, υπογραμμίζοντας πώς ο πόλεμος ισοπεδώνει την πολιτιστική κληρονομιά. Παράλληλα, η Λόρι Άντερσον στην ασπρόμαυρη εγκατάστασή της φέρνει στο ίδιο κάδρο τον Τζον Λένον με πάνοπλους αστυνομικούς μετανάστευσης.

«Όσον αφορά τα αμφισβητούμενα περίπτερα που όλοι ήθελαν να απαγορευτούν, το ισραηλινό περίπτερο είναι μια υδάτινη εγκατάσταση, το ρωσικό περίπτερο μοιάζει με τα χειρότερα ανθοπωλεία στον κόσμο και το αμερικανικό περίπτερο είναι μια βαρετή τέχνη στο λόμπι ενός ξενοδοχείου» γράφει ο Φράνκελ.

To περίπτερο του Ισραήλ

Σε παράλληλο χρόνο, σε μια Μπιενάλε που φλέγεται από διαμαρτυρίες και επίσημες απολογίες, μακριά από λαμπερά εγκαίνια και DJ set μιας Μπιόρκ, το επαναστατικό πνεύμα της τέχνης γιγαντώνεται σε ανεπίσημες εκθέσεις που ξεφυτρώνουν σε κάθε γωνιά της πόλης δικαιώνοντας μια δημιουργική γενναιότητα που περισσεύει.

Από τις ηχητικές κραυγές των γυναικών της Νοτίου Αφρικής σε μια απόμερη εκκλησία που θρηνεί τα θύματα της αποικιοκρατικής και σεξουαλικής βίας, μέχρι τις καταγγελίες για τον ολοκληρωτισμό από το Ελεύθερο Θέατρο της Λευκορωσίας, η τέχνη καταφέρνει να επιστρέψει στον πρωταρχικό της ρόλο. Να είναι πράξη αντίστασης.

Η φετινή διοργάνωση μπορεί να είναι ένα χάος, αλλά μέσα σε αυτό το χάος, ανάμεσα σε σοκολατένιους ηθοποιούς και ηχητικά τοπία με τις ευχές του Βατικανού, ο επισκέπτης καλείται να ψάξει την δική του αλήθεια μέσα σε χαλάσματα.

«Είπα στην οικογένειά του ότι ήταν οροθετικός»: Ο καλύτερος φίλος του Κιθ Χάρινγκ θυμάται
Ο Κέρμιτ Όσβαλντ γνώριζε τον Κιθ Χάρινγκ από τότε που ήταν πέντε ετών. Ξεκίνησαν ανταλλάσσοντας σημειώματα στην εκκλησία της γενέτειράς τους, το Κούτσταουν της Πενσυλβανίας.

Η απουσία του Ιράν από τη Μπιενάλε και η γεωπολιτική της τέχνης
Η αποχώρηση του Ιράν από τη Μπιενάλε της Βενετίας, λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια, αντανακλά την οικονομική πίεση, τη γεωπολιτική ένταση και τα όρια της κρατικής εκπροσώπησης στην τέχνη

Εξακόσια άτομα αφέθηκαν στην ηδονή ενός δημόσιου φιλιού – «Μετά την πανδημία έμοιαζε απαγορευμένο»
Το φιλί είναι μια πράξη οικεία, πρωτόγονη και συναισθηματική. Η τραγουδίστρια Tove Lo και ο φωτογράφος Kenny Laubbacher τιμούν αυτή την πράξη σε ένα νέο βιβλίο.

«Ο Επίμονος Θάμνος»: Μια ποιητική διαδρομή αντοχής και ελπίδας
Η πρώτη ποιητική συλλογή του Σπύρου Μακρυγιάννη, με τίτλο «Ο Επίμονος Θάμνος», συνιστά μια ουσιαστική κατάθεση ψυχής που αναδεικνύει τη δύναμη της ποίησης ως μέσου κατανόησης του εαυτού και του κόσμου

«Αποκρουστικές» – Ο πίνακας του Πάμπλο Πικάσο που σόκαρε το Παρίσι και η «μαύρη» απάντηση του Χένρι Τέιλορ
Πάνω από έναν αιώνα μετά τις «Δεσποινίδες της Αβινιόν», ο Χένρι Τέιλορ επανέρχεται στον εμβληματικό πίνακα του Πικάσο, φωτίζοντας την αφρικανική επιρροή που ο δημιουργός δεν αναγνώρισε ποτέ ανοιχτά

Μπιενάλε Βενετίας: Διαμαρτυρία Pussy Riot και Femen έξω από το ρωσικό περίπτερο για την επιστροφή της Ρωσίας
Η Ρωσία επέστρεψε στη Μπιενάλε της Βενετίας για πρώτη φορά μετά την εισβολή στην Ουκρανία, με Pussy Riot και Femen να καταγγέλλουν ότι η τέχνη χρησιμοποιείται ως εργαλείο προπαγάνδας

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste
Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Ιράν: Αποσύρεται από την Μπιενάλε της Βενετίας λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια
Η Τεχεράνη δεν θα συμμετάσχει τελικά στη φετινή Μπιενάλε, σε μια διοργάνωση που ήδη σημαδεύεται από παραιτήσεις, πολιτικές εντάσεις και διαμάχες για Ισραήλ και Ρωσία

«NoMuds» – Είκοσι σύγχρονοι κεραμίστες δίνουν σχήμα στον χρόνο που περνάει
Η ομαδική έκθεση «NoMuds» παρουσιάζεται στον πολυχώρο FOUAR στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας 20 σύγχρονους κεραμίστες που αναδεικνύουν τη δυναμική και την εξέλιξη της ελληνικής κεραμικής τέχνης.

Ο Banksy επιβεβαίωσε ότι το μυστήριο άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι δικό του
Μετά από περίπου 24 ώρες μυστηρίου, ο Banksy ανέβασε ένα βίντεο στα social media επιβεβαιώνοντας ότι το άγαλμα στην Waterloo Place είναι δικό του έργο

Αυτό το άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι έργο του Banksy;
Την Τετάρτη ένα άγαλμα έκανε ξαφνικά την εμφάνισή του στην Waterloo Place του Λονδίνου, φέρει την υπογραφή του Banksy, αλλά κανείς δεν ξέρει αν είναι έργο του διάσημου street artist

Μαγιό, θαλασσινό αλάτι και το αγόρι μου – Πώς ήταν η Ίμπιζα στα '70s
Η Ίμπιζα των '70s δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γνωρίζουμε σήμερα. Τότε μιλούσαμε για μποεμ τύπους που διάβαζαν εφημερίδα σε τοπικά καφέ, ενόσω τα μπαρ του νησιού είχαν ακόμη χαρακτήρα,

Διπλωματική κινητικότητα για το Ουκρανικό – Ο Πούτιν πρότεινε τον Σρέντερ ως συντονιστή των διαπραγματεύσεων
Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι οι Γουίτκοφ-Κούσνερ σύντομα θα ταξιδέψουν στη Μόσχα, ενώ ο Βλαντιμίρ Πούτιν πρότεινε τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας για συντονιστή των συνομιλιών με το Κίεβο.

Λέσβος: Έκαψαν αυτοκίνητο πολίτη που κατήγγειλε κακοποιήσεις ζώων – H τρίτη φορά που δέχεται ανάλογη επίθεση
Θύμα επίθεσης έπεσε ένας πολίτης στη Λέσβο που έχει κατ' επανάληψη καταγγείλει περιστατικά κακοποίησης ζώων και μη τήρησης της νομοθεσίας από τις αρμόδιες αρχές.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας συμ
Ο Λευτέρης Πετρούνιας συμμετείχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη, προσφέροντας έμπνευση και κίνητρο για τους νέους αθλητές.

LIVE: Άρης – ΟΦΗ
LIVE: Άρης – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – ΟΦΗ για την 4η αγωνιστική των playoffs 5-8 της Super League.

LIVE: Βόλος – Λεβαδειακός
LIVE: Βόλος – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – Λεβαδειακός για την 4η αγωνιστική των playoffs 5-8 της Super League.

Το Ιράν έστειλε την απάντησή του στην Ουάσιγκτον ενώ η εκεχειρία κρέμεται από μια κλωστή
Μέσω Πακιστάν έφτασε στις ΗΠΑ η απάντηση του Ιράν στην πρόταση της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Στα Στενά του Ορμούζ η ένταση ωστόσο έχει κλιμακωθεί καθώς Κουβέιτ και ΗΑΕ καταγγέλλουν ότι ιρανικά drones εισβάλλουν στον εναέριο χώρο τους.

Άρης – ΟΦΗ: Οι 11άδες για το μεταξύ τους παιχνίδι
Μιχάλης Γρηγορίου και Χρήστος Κόντης έκαναν γνωστές τις 11άδες του Άρη και του ΟΦΗ αντίστοιχα, για το μεταξύ τους παιχνίδι στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League.

Κικίλιας: Η Ευρώπη οφείλει να δράσει άμεσα για τη διασφάλιση του τουρισμού και της ναυτιλίας εν μέσω κρίσης
«Οι εθνικοί προϋπολογισμοί έχουν καταρτιστεί για φυσιολογικές συνθήκες και όχι για συνθήκες πολέμου», σημείωσε ο Βασίλης Κικίλιας, ενώ υπογράμμισε τη γεωστρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ

Πώς η στεγαστική κρίση και τα υπερχρεωμένα κράτη ζωντανεύουν τον εφιάλτη ενός κραχ
Υπερχρεωμένα κράτη και η στεγαστική κρίση πυροδοτούν τη συστημική αστάθεια, μετατρέποντας τις γεωπολιτικές εντάσεις σε έναν ζωντανό εφιάλτη παγκόσμιου κραχ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Έβερτον
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Έβερτον για την 36η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Μπέρνλι – Άστον Βίλα
LIVE: Μπέρνλι – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Μπέρνλι – Άστον Βίλα για την 36η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Νιουκάστλ
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Νότιγχαμ Φόρεστ – Νιουκάστλ για την 36η αγωνιστική της Premier League.

Ιρανικά ΜΜΕ: Συνάντηση Χαμενεΐ με τον αρχηγό του στρατού – «Θα αντιδράσουμε αποφασιστικά σε οποιαδήποτε επίθεση»
Σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έδωσε στον αρχηγό του στρατού του Ιράν «νέα κατευθυντήρια μέτρα για τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων και για την αποφασιστική αντιπαράθεση με τους αντιπάλους»

Βρετανία: Σοβαρό ρήγμα στο κομματικό σύστημα έδειξαν οι κάλπες
Σοβαρό ρήγμα στο βρετανικό κομματικό σύστημα έδειξαν οι κάλπες - Τι λένε οι αναλυτές

Για πολλούς αναλυτές, οι εκλογές αυτές δεν συνιστούν απλώς μία ακόμη ενδιάμεση πολιτική δοκιμασία, αλλά ενδεχομένως την αρχή ενός ευρύτερου ανασχηματισμού του βρετανικού κομματικού συστήματος.

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ – Έλεγχοι με βάση τα δεδομένα στην πλατφόρμα myDATA
Πέρυσι στα «δίχτυα» της ΑΑΔΕ, πιάστηκαν 1.377 επιχειρήσεις να έχουν υποβάλει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ όπως διαπιστώθηκε είχαν οικονομική δραστηριότητα και συναλλαγές.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Δημητριάδης έδειξε Μητσοτάκη, άρα λειτούργησε ως εντολοδόχος – Πόσο θα σιωπά ο πρωθυπουργός;
Η συνέντευξη Δημητριάδη, «είναι άθροισμα υποκρισίας, αλλά και προκλήσεων (...) Επιβεβαιώνει ότι η μόνη υπηρεσία που μπορεί να παρέχει ο Μητσοτάκης προς τη Δημοκρατία που πλήγωσε πολλαπλώς είναι η παραίτησή του», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Ν. Ανδρουλάκης: «Ένας Κρητικός με τις γενναίες πράξεις του έδειξε την αδιάρρηκτη ψυχή του Ελληνισμού»
Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη του καταδρομέα της ΕΛΔΥΚ, Μανώλη Μπικάκη, ο οποίος πολέμησε κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής του 1974

Κοινό κέντρο ΕΥΠ – Predator «δείχνει» ο Λάκης Λαζόπουλος – Καταθέτει μήνυση, προσφεύγει και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια
Ο Λάκης Λαζόπουλος που ήταν κοινός στόχος ΕΥΠ και Predator αποκαλύπτει στην Αναστασία Γιάμαλη μιλώντας στο Σέιφ Σπέις του in, τη στιγμή που έλαβε το μολυσμένο sms που έγραφε κάτι που «μόνο η ΕΥΠ μπορούσε να γνωρίζει».

Γιορτή της Μητέρας: Η Μελάνια Τραμπ για το γιο της Μπάρον, τη μητέρα της και οι συμβουλές μητρότητας
Με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας η ιδιωτική Μελάνια Τραμπ μίλησε στην USA Today για την Αμαλία Κνάους και τον καθοριστικό ρόλο της στην ανατροφή του Μπάρον 

Απόδοση στο σχολείο και οικονομικοί πόροι – Το χάσμα είναι ζήτημα κοινωνικού περιβάλλοντος
Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση των γονέων επηρεάζει ευθέως την απόδοση των παιδιών στο σχολείο. Η αριστεία δεν είναι ζήτημα ευφυΐας ή προσωπικότητας και το σχολείο μπορεί να συμβάλει στην επίτευξή της.

Ανδρουλάκης για Δημητριάδη: Ο «εθνικός ωτακουστής» κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής, αντί να λογοδοτήσει
Επιβεβαιώνεται η «παρακμή του κράτους δικαίου στη χώρα με ευθύνη του Πρωθυπουργού», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι «στις επόμενες εθνικές εκλογές, η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία»

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

