Τι γύρευε ένας πίνακας του Κράναχ στο σπίτι του Χίτλερ στο Μόναχο;
Art 12 Μαΐου 2026, 19:30

Ένα έργο του ζωγράφου και χαράκτη Λούκας Κράναχ του Πρεσβύτερου, βρισκόταν κάποτε στο διαμέρισμα του Αδόλφου Χίτλερ στο Μόναχο. Όμως πώς έφτασε εκεί;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ένα έργο του Γερμανού αναγγενησιακού ζωγράφου και χαράκτη Λούκας Κράναχ του Πρεσβύτερου, βρισκόταν κάποτε στο διαμέρισμα του Αδόλφου Χίτλερ στο Μόναχο, όπως αποκάλυψε η The Art Newspaper.

Όμως πως έφτασε το έργο στα χέρια (ή μάλλον στους τοίχους) του Φύρερ;

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή

Το 1963, η Εθνική Πινακοθήκη αγόρασε τον πίνακα «Cupid complaining to Venus» του Κράναχ από τις E. & A. Silberman Galleries στη Νέα Υόρκη, πιστεύοντας ότι ήταν γνήσιος. Σύμφωνα όμως με την επιμελήτρια Σούζαν Φόιστερ, ο έμπορος είχε παράσχει «ψευδή προέλευση».

Ο Abris Silberman, συνεργάτης του εμπόρου, είχε γράψει στην Εθνική Πινακοθήκη ότι ο πίνακας του Κράναχ είχε πωληθεί σε δημοπρασία το 1909 και στη συνέχεια «μέσω κληρονομιάς ο πίνακας περιήλθε στην κατοχή του προσώπου από το οποίο αποκτήσαμε αυτόν τον πίνακα».

Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Martin Bailey στην TAN, ο Silberman είχε αγοράσει τον πίνακα από μια πρώην Αμερικανίδα πολεμική ανταποκρίτρια.

Το 1945, η Πατρίσια Λόκριτζ, μια νεαρή δημοσιογράφος που δούλευε για το περιοδικό «Woman’s Home Companion», ορίστηκε δήμαρχος για μια ημέρα από τον διοικητή των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή του Μπέρχτεσγκαδεν της Γερμανίας – σε κάτι που έμοιαζε με διαφήμιση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Μπερχτεσγκάδεν, πολύ κοντά στα αυστριακά σύνορα, ήταν το μέρος όπου ο Χίτλερ είχε εγκαταστήσει το οχυρό του.

Όσο κρατούσε τα ηνία της δημαρχίας (δηλαδή για 24 ώρες), η Λόκριτζ οδηγήθηκε σε μια αποθήκη με ανακτημένα έργα τέχνης και οι αμερικανικές δυνάμεις της είπαν ότι μπορούσε να διαλέξει έναν πίνακα για να τον πάρει στο σπίτι της. Η Λόκριτζ επέλεξε τον Κράναχ.

Ο γιος της, Τζέι Χάρτγουελ, εξήγησε το 2004: «Είπαν στη μητέρα μου ότι μπορούσε να μπει στην αποθήκη και να διαλέξει όποιο έργο ήθελε. Στη συνέχεια, έφερε λαθραία τον πίνακα στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ιδιαίτερη σχέση με τον πίνακα;

Παραμένει ακόμη άγνωστο το ποιος ήταν ο ιδιοκτήτης του πίνακα «Cupid complaining to Venus» τη δεκαετία του 1930, πριν εμφανιστεί στον τοίχο του Χίτλερ. Επίσης ο Bailey εκφράζει έναν ακόμη προβληματισμό στο άρθρο του: μήπως ο πίνακας κατασχέθηκε από έναν Εβραίο συλλέκτη ή αποτέλεσε αντικείμενο «αναγκαστικής» πώλησης;

Ο πίνακας εμφανίζεται σε μια ελαφρώς θολή φωτογραφία των αρχών της δεκαετίας του 1940 από το εσωτερικό του διαμερίσματος του Χίτλερ στο Μόναχο, στην οδό Prinzregentenplatz 16. Η φωτογραφία (άγνωστο το ποιος τράβηξε τη λήψη) εμφανίστηκε σε έναν κατάλογο δημοπρασίας επίπλων, όπου αναπαράχθηκε προκειμένου να πιστοποιηθεί η γνησιότητα μιας σειράς ραφιών του Χίτλερ.

Αυτό συνέβη στη δημοπρασία Hermann Historica του Μονάχου στις 10-11 Νοεμβρίου 1978. Τότε πέρασε απαρατήρητο το γεγονός ότι ο πίνακας του Κράναχ εμφανιζόταν στη φωτογραφία.

Μια σύγχρονη γραπτή αναφορά στον Κράναχ που βρισκόταν στο διαμέρισμα του Χίτλερ εμφανίζεται σε ένα βιβλίο του 1937 του Βρετανού δημοσιογράφου και φασίστα Τζορτζ Γουόρντ Πράις.

Στο βιβλίο του *I Know These Dictators* (Γνωρίζω αυτούς τους δικτάτορες) ανέφερε ότι είχε επισκεφθεί το σπίτι του Χίτλερ, ο οποίος είχε «πρόσφατα αποκτήσει έναν Κράναχ και δύο Μπρίγκελ για το διαμέρισμά του στο Μόναχο».

Ο Χίτλερ διέθετε μια εκτενή ιδιωτική συλλογή έργων τέχνης και, στις αρχές της δεκαετίας του 1940, είχε πρόσβαση σε αρκετές χιλιάδες έργα που είχαν αποκτηθεί για το σχεδιαζόμενο Führermuseum του στο Λιντς.

Το γεγονός ότι επέλεξε τον Κράναχ για το σαλόνι του υποδηλώνει ότι ένιωθε μια ιδιαίτερη σύνδεση με τον πίνακα «Cupid complaining to Venus», καθώς σε αυτό το δωμάτιο ο Χίτλερ συχνά διασκέδαζε την ερωμένη του, την Εύα Μπράουν.

Ο πίνακας του Κράναχ απεικονίζει τον Έρωτα, ο οποίος παραπονιέται στην Αφροδίτη, τη γυμνή θεά του έρωτα, ότι τον τσίμπησαν μέλισσες.

*Με πληροφορίες από: The Art Newspaper

MSCI: Μπαίνει στον δείκτη Greece Standard η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Αίνιγμα μακροζωίας: «Προβλέπει» πόσο θα ζήσουμε κι όμως… τον αγνοούμε

Wall Street: Στοπ στο ράλι λόγω πληθωρισμού

Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις: Μια διαφορετική ματιά στην πορεία του Αλέξανδρου Ψυχούλη
Art 12.05.26

Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων παρουσιάζει από τις 16 Μαΐου την έκθεση «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις», με περισσότερα από Περισσότερα από 150 έργα του πολυπράγμονα Αλέξανδρου Ψυχούλη

Πίνακας που είχαν κλέψει οι Ναζί βρέθηκε μετά από 85 χρόνια
Ο πίνακας του Τουν Κέλντερ «Πορτραίτο Ενός Νεαρού Κοριτσιού», που είχαν κλέψει οι Ναζί το 1940 από τη διάσημη συλλογή Χάουντστικερ, βρέθηκε στο σπίτι των απογόνων του ολλανδού ηγέτη των SS Χέντρικ Σέιφαρντ

Μπιενάλε Βενετίας 2026: Mπιορκ, γυναίκα σε ούρα και η Ελλάδα δραπέτης – «Κατάσταση πολιορκίας»
Σε μια διοργάνωση υπό τη σκιά βίαιων, γεωπολιτικών και άλλων, κρίσεων, η 61η Μπιενάλε Βενετίας είναι ένα μωσαϊκό διαμαρτυρίας για δύσκολους καιρούς

«Είπα στην οικογένειά του ότι ήταν οροθετικός»: Ο καλύτερος φίλος του Κιθ Χάρινγκ θυμάται
Ο Κέρμιτ Όσβαλντ γνώριζε τον Κιθ Χάρινγκ από τότε που ήταν πέντε ετών. Ξεκίνησαν ανταλλάσσοντας σημειώματα στην εκκλησία της γενέτειράς τους, το Κούτσταουν της Πενσυλβανίας.

Η απουσία του Ιράν από τη Μπιενάλε και η γεωπολιτική της τέχνης
Η αποχώρηση του Ιράν από τη Μπιενάλε της Βενετίας, λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια, αντανακλά την οικονομική πίεση, τη γεωπολιτική ένταση και τα όρια της κρατικής εκπροσώπησης στην τέχνη

Εξακόσια άτομα αφέθηκαν στην ηδονή ενός δημόσιου φιλιού – «Μετά την πανδημία έμοιαζε απαγορευμένο»
Το φιλί είναι μια πράξη οικεία, πρωτόγονη και συναισθηματική. Η τραγουδίστρια Tove Lo και ο φωτογράφος Kenny Laubbacher τιμούν αυτή την πράξη σε ένα νέο βιβλίο.

«Ο Επίμονος Θάμνος»: Μια ποιητική διαδρομή αντοχής και ελπίδας
Η πρώτη ποιητική συλλογή του Σπύρου Μακρυγιάννη, με τίτλο «Ο Επίμονος Θάμνος», συνιστά μια ουσιαστική κατάθεση ψυχής που αναδεικνύει τη δύναμη της ποίησης ως μέσου κατανόησης του εαυτού και του κόσμου

«Αποκρουστικές» – Ο πίνακας του Πάμπλο Πικάσο που σόκαρε το Παρίσι και η «μαύρη» απάντηση του Χένρι Τέιλορ
Πάνω από έναν αιώνα μετά τις «Δεσποινίδες της Αβινιόν», ο Χένρι Τέιλορ επανέρχεται στον εμβληματικό πίνακα του Πικάσο, φωτίζοντας την αφρικανική επιρροή που ο δημιουργός δεν αναγνώρισε ποτέ ανοιχτά

Μπιενάλε Βενετίας: Διαμαρτυρία Pussy Riot και Femen έξω από το ρωσικό περίπτερο για την επιστροφή της Ρωσίας
Η Ρωσία επέστρεψε στη Μπιενάλε της Βενετίας για πρώτη φορά μετά την εισβολή στην Ουκρανία, με Pussy Riot και Femen να καταγγέλλουν ότι η τέχνη χρησιμοποιείται ως εργαλείο προπαγάνδας

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d’artiste
Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Ιράν: Αποσύρεται από την Μπιενάλε της Βενετίας λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια
Η Τεχεράνη δεν θα συμμετάσχει τελικά στη φετινή Μπιενάλε, σε μια διοργάνωση που ήδη σημαδεύεται από παραιτήσεις, πολιτικές εντάσεις και διαμάχες για Ισραήλ και Ρωσία

«NoMuds» – Είκοσι σύγχρονοι κεραμίστες δίνουν σχήμα στον χρόνο που περνάει
Η ομαδική έκθεση «NoMuds» παρουσιάζεται στον πολυχώρο FOUAR στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας 20 σύγχρονους κεραμίστες που αναδεικνύουν τη δυναμική και την εξέλιξη της ελληνικής κεραμικής τέχνης.

Ο Banksy επιβεβαίωσε ότι το μυστήριο άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι δικό του
Μετά από περίπου 24 ώρες μυστηρίου, ο Banksy ανέβασε ένα βίντεο στα social media επιβεβαιώνοντας ότι το άγαλμα στην Waterloo Place είναι δικό του έργο

Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Γιατί;
Τα παιδιά μας αυτοκτονούν • Γροθιά στο στομάχι της ελληνικής κοινωνίας η τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη

Eurovision 2026: Ξεσήκωσε το κοινό ο Akylas και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου
Χωρίς εκπλήξεις ολοκληρώθηκε ο Α' ημιτελικός της Eurovision στη Βιέννη, με τα φαβορί να παίρνουν την πρόκριση στον τελικό του Σαββάτου. Αποδοκιμασίες και «σταματήστε τη γενοκτονία» κατά την εμφάνιση του Ισραήλ

Βρετανία: Ο Στάρμερ προς το παρόν διασώθηκε – Αλλά η εξουσία του είναι επισφαλής
Το γεγονός ότι ο βασικός διεκδικητής της ηγεσίας των Εργατικών δεν έχει επαρκή αριθμό βουλευτών να στηρίξουν την υποψηφιότητά του, ήταν ο μόνος λόγος που ο Κιρ Στάρμερ, προς το παρόν, κρατάει την πρωθυπουργία.

Lamda: «Έκρηξη» πωλήσεων σε κατοικίες στο έργο του Ελληνικού
Μεγάλη ζήτηση καταγράφεται για τις οικιστικές αναπτύξεις στο Ελληνικό – Ενδιαφέρον από επενδυτές αλλά και από όσους αναζητούν μόνιμη κατοικία

Αντιπολίτευση για… τρίχες από στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – Το τερμάτισε η Αναστασίου βάλοντας κατά Τσίπρα
Ντράπηκε και η ντροπή με το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης και της επιχειρηματολογίας προβεβλημένου στελέχους του ΠΑΣΟΚ που προέτρεψε τον πρώην πρωθυπουργό «να λουστεί κανά δυο φορές γιατί είναι αρκετά έντονη η μπογιά».

Ενρίκε Ρικέλμε Βίβες: Ο 37χρονος επιχειρηματίας που «απειλεί» τον Φλορεντίνο Πέρεθ (pics+vids)
Ο Φλορεντίνο Πέρεθ προκήρυξε εκλογές στη Ρεάλ Μαδρίτης και «έδειξε» τον Ισπανό επιχειρηματία, Ενρίκε Ρικέλμε Βίβες, ως υποψήφιο αντίπαλό του – Το who is who του 37χρονου.

Eurovision 2026: Ο Akylas φέρνει πανικό με το «FERTO»
Οι χρήστες των social media έχουν εκστασιαστεί με το act του Akyla από τη σκηνή της Eurovision, με έναν να σχολιάζει: «Κάποιος να δώσει το στέμμα στον βασιλιά».

Ηλιούπολη: Πιάστηκαν χέρι-χέρι και έπεσαν στο κενό ακούγοντας μουσική – Οι σημειώσεις που βρέθηκαν και οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.
Η 17χρονη που έχασε τη ζωή της άφησε σημείωμα στους γονείς της μέσα στο σακίδιο που είχε μαζί της - Στο διαμέρισμα της φίλης της που δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή βρέθηκε το προσωπικό της ημερολόγιο

Προειδοποίηση ΠΟΥ: Οι χώρες να προετοιμαστούν για περισσότερα κρούσματα χανταϊού
Ο επικεφαλής του ΠΟΥ κάλεσε τις χώρες να ακολουθήσουν τις οδηγίες του ΠΟΥ, οι οποίες περιλαμβάνουν καραντίνα 42 ημερών και συνεχή παρακολούθηση των επαφών υψηλού κινδύνου

Πρώτη τηλεδιάσκεψη Υπουργών Άμυνας για αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ – Παρών ο Δένδιας
Στην πρωτοβουλία για αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ συμπροεδρεύουν Γαλλία και Βρετανία. Στόχος λένε θα είναι η επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυτιλία «όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες»

Αλέξης Τσίπρας: Το στοίχημα να γίνει πόλος εξουσίας και όχι απλώς ένας παίκτης της αντιπολίτευσης
Στην εκδήλωση στο Χαλάνδρι ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε μια και καλή ότι η επιστροφή του γίνεται με όρους επαναφοράς στην εξουσία και όχι απλής συμμετοχής στα αντιπολιτευτικά δρώμενα.

Super League: Η βαθμολογία των πλέι άουτ – Στο +4 από την επικίνδυνη ο Αστέρας
Στο +4 από τον 13ο Πανσερραϊκό και στο +5 από την 14η ΑΕΛ ο Αστέρας Τρίπολης, μετά τη νίκη του κόντρα στα «λιοντάρια» – Αποτελέσματα, βαθμολογία και οι τελευταίες δύο αγωνιστικές των πλέι άουτ της Super League.

Δημοσκόπηση: Η κυβέρνηση υπεύθυνη για την ακρίβεια και ο όχι ο πόλεμος στο Ιράν – Δεν βοήθησαν τα μέτρα λένε 6 στους 10
Το αφήγημα ακρίβεια λόγω του πολέμου, δεν δείχνει να πείθει. Ευθύνεται η κυβέρνηση λέει το 47% των πολιτών. Μόλις το 18% θεωρεί πως οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν. Χαμηλή η εκτίμηση για τη χρησιμότητα των οικονομικών μέτρων, που ανακοίνωσε το Μαξίμου.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

