Επιστολή αποκαλύπτει πόσα πλήρωσε -και τι όφειλε- ο Φράνκο για πίνακα του Γκόγια που ήθελε να χαρίσει στον Χίτλερ

Στις 20 Οκτωβρίου του 1942, ένα ενοχλητικό έγγραφο έφτασε στο Πολιτικό Γραφείο του Generalísimo. Κάποιος ζητούσε από τον Φρανθίσκο Φράνκο να τακτοποιήσει μια εκκρεμότητα: 9.000 πεσέτες για τρία αντίγραφα ενός πίνακα του Γκόγια. Όχι για το πρωτότυπο — εκείνο είχε ήδη πληρωθεί — αλλά για τις πιστές αναπαραγωγές του Πορτρέτου της Μαρκησίας της Σάντα Κρουθ, τις οποίες ο δικτάτορας είχε παραγγείλει με σκοπό να τις χρησιμοποιήσει ως δώρα. Ένα από αυτά, μάλιστα, προοριζόταν για τον Αδόλφο Χίτλερ.

Ο Φράνκο είχε ενθουσιαστεί με το έργο σε τέτοιο βαθμό, ώστε ζήτησε να δημιουργηθούν τρεις εξαιρετικής ποιότητας κόπιες. Όταν όμως ήρθε η ώρα της πληρωμής, απλώς… δεν πλήρωσε. Η ιστορία αυτή δεν προκύπτει από φήμες, αλλά από ένα αυθεντικό έγγραφο που εντόπισε τυχαία στα τέλη του 2025 ο ιστορικός τέχνης και γκαλερίστας Χοσέ δε λα Μάνο στη λαϊκή αγορά El Rastro της Μαδρίτης.

Το απλήρωτο «δώρο» και η επιστολή που το αποκάλυψε

Την επιστολή είχε συντάξει ο Μαρκήσιος του Λοθόγια, Χουάν δε Κοντρέρας, ο άνθρωπος που είχε αναλάβει —κατ’ εντολή του καθεστώτος— να βρει ένα καλλιτεχνικό δώρο αντάξιο του ηγέτη της ναζιστικής Γερμανίας. Σε ευγενικό αλλά σαφές ύφος, ζητούσε από τον Χούλιο Μουνιόθ Αγκιλάρ, στενό συνεργάτη του Φράνκο, να δοθεί επιτέλους λύση σε «μια παλιά εκκρεμότητα».

Στην επιστολή περιγράφεται αναλυτικά πώς, σχεδόν έναν χρόνο νωρίτερα, ο Ραμόν Σεράνο Σούνιερ —γαμπρός του Φράνκο και υπουργός— είχε ζητήσει την άμεση αγορά ενός «πρώτης τάξεως» Γκόγια, που θα τεθεί στη διάθεση του Generalísimo. Η επιλογή κατέληξε στο Πορτρέτο της Μαρκησίας της Σάντα Κρουθ, με τίμημα 1,5 εκατομμύριο πεσέτες, συν τρία αντίγραφα του έργου. Τα αντίγραφα ανατέθηκαν στον ζωγράφο Φρανθίσκο Νούνιεθ Λοσάδα, φημισμένο για την ικανότητά του στις αντιγραφές, έναντι 3.000 πεσετών το καθένα. Το ποσό για το πρωτότυπο καταβλήθηκε κανονικά. Οι κόπιες, όμως, έμειναν απλήρωτες.

Για τους ανθρώπους της γκαλερί DELAMANO Old Masters, το έγγραφο αυτό κλείνει ένα σημαντικό κενό στην ιστορία του έργου. Όχι μόνο επιβεβαιώνει ότι το πραγματικό τίμημα ήταν υψηλότερο απ’ ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα, αλλά δείχνει επίσης ότι τα αντίγραφα δεν ήταν ένα, αλλά τρία — και κατονομάζει τον καλλιτέχνη που τα δημιούργησε. Σε σημερινές τιμές, το ποσό αντιστοιχεί σε 2,5 έως 3 εκατ. ευρώ, ενώ αν υπολογιστεί με βάση την αγοραστική δύναμη της εποχής, μιλάμε για δαπάνη αντίστοιχη με την αγορά ενός έργου αξίας 12 εκατ. δολαρίων σήμερα.

Από μυστική συναλλαγή σε ιστορικό τεκμήριο

Η ιστορία του πίνακα που ο Φράνκο ήθελε να χαρίσει στον Χίτλερ χρειάστηκε χρόνια για να αποτιναχθεί από τον μύθο και να τεκμηριωθεί πλήρως. Μελέτες, βιβλία και αρχειακή έρευνα αποκάλυψαν τη διαδρομή ενός έργου που πέρασε από αριστοκρατικές συλλογές, από τα χέρια του ίδιου του δικτάτορα, εξήχθη παράνομα και τελικά επαναπατρίστηκε, επιστρέφοντας στο Πράδο το 1986.

Και όμως, το πιο πρόσφατο κεφάλαιο γράφτηκε σχεδόν τυχαία. Λίγες εβδομάδες μετά την αγορά της επιστολής, ο δε λα Μάνο εντόπισε σε κατάλογο δημοπρασίας στη νότια Γαλλία έναν πίνακα που του φάνηκε ύποπτα γνώριμος: ένα Πορτρέτο της Μαρκησίας της Σάντα Κρουθ, καταγεγραμμένο ως έργο του 19ου αιώνα, με ασαφή προέλευση. Πλειοδότησε χωρίς δεύτερη σκέψη — «στα τυφλά», όπως λέει ο ίδιος.

Όταν το έργο έφτασε στα χέρια του, η υποψία επιβεβαιώθηκε. Η υπογραφή του Γκόγια ήταν αντιγραμμένη, αλλά από κάτω υπήρχε καθαρή ένδειξη: επρόκειτο για αντίγραφο του πρωτοτύπου. Ήταν μία από τις κόπιες που είχε παραγγείλει ο Φράνκο. Το έργο είχε κιτρινωπή απόχρωση, πιστή στο οξειδωμένο βερνίκι του αυθεντικού πίνακα, και έντονο κρακελάρισμα — αποτέλεσμα τόσο της εποχής όσο και της έλλειψης υλικών μετά τον Εμφύλιο.

Η αξία του δεν είναι τόσο εμπορική όσο ιστορική και συμβολική. Το 1941, άλλωστε, ο μέσος ετήσιος μισθός στην Ισπανία δεν ξεπερνούσε τις 4.000 πεσέτες, κάτι που δείχνει πόσο δυσθεώρητο ήταν ακόμη και το κόστος ενός «αντιγράφου».

Η αρχή της ιστορίας πηγαίνει πίσω στο 1805, όταν ο Γκόγια ζωγράφισε τη νεαρή Μαρκησία ως Τερψιχόρη, μούσα του χορού. Στη λύρα που κρατά ζωγράφισε ένα lauburu — βασκικό σύμβολο με τέσσερις έλικες. Δεκαετίες αργότερα, αυτή η λεπτομέρεια θα αποκτούσε πολιτική σημασία: οι άνθρωποι του καθεστώτος είδαν σε αυτήν μια οπτική συγγένεια με τη ναζιστική σβάστικα. Το έργο φάνταζε ιδανικό.

Ο Φράνκο είχε ήδη χαρίσει στον Χίτλερ τρεις πίνακες του Θουλόα, αλλά ήθελε κάτι ανώτερο. Έναν Γκόγια. Μια πολιτιστική προσφορά με σαφές συμβολικό βάρος. Όταν όμως ο πόλεμος γύρισε και η Ισπανία επέλεξε την ουδετερότητα, το δώρο δεν παραδόθηκε ποτέ.

Το έργο επέστρεψε στο Πράδο, η ιδιοκτησία του Φράνκο «εξαφανίστηκε» από τα αρχεία και ο πίνακας συνέχισε το ταραχώδες ταξίδι του μέσα από συλλογές, παράνομες εξαγωγές και διεθνείς διαπραγματεύσεις, μέχρι την τελική του αποκατάσταση.

Σήμερα, ένα απλήρωτο τιμολόγιο και μια ξεχασμένη κόπια ανοίγουν ξανά τον φάκελο. Και κάπου ανάμεσα σε παζάρια, δημοπρασίες και αρχεία μουσείων, η ιστορία ενός πίνακα συνεχίζει να αποκαλύπτει πώς η τέχνη έγινε εργαλείο εξουσίας, συναλλαγής και πολιτικής σκοπιμότητας.

*Με πληροφορίες από: El Pais English