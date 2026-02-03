magazin
Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
03.02.2026 | 18:11
Τραγωδία στη Λάρισα – Νεκρή ηλικιωμένη από φωτιά σε διαμέρισμα
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Επιστολή αποκαλύπτει πόσα πλήρωσε -και τι όφειλε- ο Φράνκο για πίνακα του Γκόγια που ήθελε να χαρίσει στον Χίτλερ
Culture Live 03 Φεβρουαρίου 2026, 18:40

Επιστολή αποκαλύπτει πόσα πλήρωσε -και τι όφειλε- ο Φράνκο για πίνακα του Γκόγια που ήθελε να χαρίσει στον Χίτλερ

Μια επιστολή του 1942, εντοπισμένη τυχαία σε παζάρι της Μαδρίτης, αποκαλύπτει ότι ο Φρανθίσκο Φράνκο δεν πλήρωσε ποτέ τρία αντίγραφα πίνακα του Γκόγια που είχε αγοράσει ως δώρο για τον Αδόλφο Χίτλερ

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Σεξ: Τι λέει η επιστήμη για την οικειότητα & την ευτυχία

Σεξ: Τι λέει η επιστήμη για την οικειότητα & την ευτυχία

Spotlight

Στις 20 Οκτωβρίου του 1942, ένα ενοχλητικό έγγραφο έφτασε στο Πολιτικό Γραφείο του Generalísimo. Κάποιος ζητούσε από τον Φρανθίσκο Φράνκο να τακτοποιήσει μια εκκρεμότητα: 9.000 πεσέτες για τρία αντίγραφα ενός πίνακα του Γκόγια. Όχι για το πρωτότυπο — εκείνο είχε ήδη πληρωθεί — αλλά για τις πιστές αναπαραγωγές του Πορτρέτου της Μαρκησίας της Σάντα Κρουθ, τις οποίες ο δικτάτορας είχε παραγγείλει με σκοπό να τις χρησιμοποιήσει ως δώρα. Ένα από αυτά, μάλιστα, προοριζόταν για τον Αδόλφο Χίτλερ.

Ο Φράνκο είχε ενθουσιαστεί με το έργο σε τέτοιο βαθμό, ώστε ζήτησε να δημιουργηθούν τρεις εξαιρετικής ποιότητας κόπιες. Όταν όμως ήρθε η ώρα της πληρωμής, απλώς… δεν πλήρωσε. Η ιστορία αυτή δεν προκύπτει από φήμες, αλλά από ένα αυθεντικό έγγραφο που εντόπισε τυχαία στα τέλη του 2025 ο ιστορικός τέχνης και γκαλερίστας Χοσέ δε λα Μάνο στη λαϊκή αγορά El Rastro της Μαδρίτης.

Εικόνα της επιστολής που απαιτούσε 9.000 πεσέτες από τον Φράνκο. Ευγενική παραχώρηση της DELAMANO Old Masters, Πηγή: El Pais English

Το απλήρωτο «δώρο» και η επιστολή που το αποκάλυψε

Την επιστολή είχε συντάξει ο Μαρκήσιος του Λοθόγια, Χουάν δε Κοντρέρας, ο άνθρωπος που είχε αναλάβει —κατ’ εντολή του καθεστώτος— να βρει ένα καλλιτεχνικό δώρο αντάξιο του ηγέτη της ναζιστικής Γερμανίας. Σε ευγενικό αλλά σαφές ύφος, ζητούσε από τον Χούλιο Μουνιόθ Αγκιλάρ, στενό συνεργάτη του Φράνκο, να δοθεί επιτέλους λύση σε «μια παλιά εκκρεμότητα».

Στην επιστολή περιγράφεται αναλυτικά πώς, σχεδόν έναν χρόνο νωρίτερα, ο Ραμόν Σεράνο Σούνιερ —γαμπρός του Φράνκο και υπουργός— είχε ζητήσει την άμεση αγορά ενός «πρώτης τάξεως» Γκόγια, που θα τεθεί στη διάθεση του Generalísimo. Η επιλογή κατέληξε στο Πορτρέτο της Μαρκησίας της Σάντα Κρουθ, με τίμημα 1,5 εκατομμύριο πεσέτες, συν τρία αντίγραφα του έργου. Τα αντίγραφα ανατέθηκαν στον ζωγράφο Φρανθίσκο Νούνιεθ Λοσάδα, φημισμένο για την ικανότητά του στις αντιγραφές, έναντι 3.000 πεσετών το καθένα. Το ποσό για το πρωτότυπο καταβλήθηκε κανονικά. Οι κόπιες, όμως, έμειναν απλήρωτες.

Για τους ανθρώπους της γκαλερί DELAMANO Old Masters, το έγγραφο αυτό κλείνει ένα σημαντικό κενό στην ιστορία του έργου. Όχι μόνο επιβεβαιώνει ότι το πραγματικό τίμημα ήταν υψηλότερο απ’ ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα, αλλά δείχνει επίσης ότι τα αντίγραφα δεν ήταν ένα, αλλά τρία — και κατονομάζει τον καλλιτέχνη που τα δημιούργησε. Σε σημερινές τιμές, το ποσό αντιστοιχεί σε 2,5 έως 3 εκατ. ευρώ, ενώ αν υπολογιστεί με βάση την αγοραστική δύναμη της εποχής, μιλάμε για δαπάνη αντίστοιχη με την αγορά ενός έργου αξίας 12 εκατ. δολαρίων σήμερα.

Retrato de la Marquesa de Santa Cruz (Πορτρέτο της Μαρκησίας της Σάντα Κρουθ) , 1805, Φρανθίσκο ντε Γκόγια

Από μυστική συναλλαγή σε ιστορικό τεκμήριο

Η ιστορία του πίνακα που ο Φράνκο ήθελε να χαρίσει στον Χίτλερ χρειάστηκε χρόνια για να αποτιναχθεί από τον μύθο και να τεκμηριωθεί πλήρως. Μελέτες, βιβλία και αρχειακή έρευνα αποκάλυψαν τη διαδρομή ενός έργου που πέρασε από αριστοκρατικές συλλογές, από τα χέρια του ίδιου του δικτάτορα, εξήχθη παράνομα και τελικά επαναπατρίστηκε, επιστρέφοντας στο Πράδο το 1986.

Και όμως, το πιο πρόσφατο κεφάλαιο γράφτηκε σχεδόν τυχαία. Λίγες εβδομάδες μετά την αγορά της επιστολής, ο δε λα Μάνο εντόπισε σε κατάλογο δημοπρασίας στη νότια Γαλλία έναν πίνακα που του φάνηκε ύποπτα γνώριμος: ένα Πορτρέτο της Μαρκησίας της Σάντα Κρουθ, καταγεγραμμένο ως έργο του 19ου αιώνα, με ασαφή προέλευση. Πλειοδότησε χωρίς δεύτερη σκέψη — «στα τυφλά», όπως λέει ο ίδιος.

Όταν το έργο έφτασε στα χέρια του, η υποψία επιβεβαιώθηκε. Η υπογραφή του Γκόγια ήταν αντιγραμμένη, αλλά από κάτω υπήρχε καθαρή ένδειξη: επρόκειτο για αντίγραφο του πρωτοτύπου. Ήταν μία από τις κόπιες που είχε παραγγείλει ο Φράνκο. Το έργο είχε κιτρινωπή απόχρωση, πιστή στο οξειδωμένο βερνίκι του αυθεντικού πίνακα, και έντονο κρακελάρισμα — αποτέλεσμα τόσο της εποχής όσο και της έλλειψης υλικών μετά τον Εμφύλιο.

Πορτρέτο του ζωγράφου Φρανθίσκο ντε Γκόγια (1826), από τον Βισέντε Λόπες, Μουσείο του Πράδο, Μαδρίτη.

Η αξία του δεν είναι τόσο εμπορική όσο ιστορική και συμβολική. Το 1941, άλλωστε, ο μέσος ετήσιος μισθός στην Ισπανία δεν ξεπερνούσε τις 4.000 πεσέτες, κάτι που δείχνει πόσο δυσθεώρητο ήταν ακόμη και το κόστος ενός «αντιγράφου».

Η αρχή της ιστορίας πηγαίνει πίσω στο 1805, όταν ο Γκόγια ζωγράφισε τη νεαρή Μαρκησία ως Τερψιχόρη, μούσα του χορού. Στη λύρα που κρατά ζωγράφισε ένα lauburu — βασκικό σύμβολο με τέσσερις έλικες. Δεκαετίες αργότερα, αυτή η λεπτομέρεια θα αποκτούσε πολιτική σημασία: οι άνθρωποι του καθεστώτος είδαν σε αυτήν μια οπτική συγγένεια με τη ναζιστική σβάστικα. Το έργο φάνταζε ιδανικό.

YouTube thumbnail

Ο Φράνκο είχε ήδη χαρίσει στον Χίτλερ τρεις πίνακες του Θουλόα, αλλά ήθελε κάτι ανώτερο. Έναν Γκόγια. Μια πολιτιστική προσφορά με σαφές συμβολικό βάρος. Όταν όμως ο πόλεμος γύρισε και η Ισπανία επέλεξε την ουδετερότητα, το δώρο δεν παραδόθηκε ποτέ.

Το έργο επέστρεψε στο Πράδο, η ιδιοκτησία του Φράνκο «εξαφανίστηκε» από τα αρχεία και ο πίνακας συνέχισε το ταραχώδες ταξίδι του μέσα από συλλογές, παράνομες εξαγωγές και διεθνείς διαπραγματεύσεις, μέχρι την τελική του αποκατάσταση.

Σήμερα, ένα απλήρωτο τιμολόγιο και μια ξεχασμένη κόπια ανοίγουν ξανά τον φάκελο. Και κάπου ανάμεσα σε παζάρια, δημοπρασίες και αρχεία μουσείων, η ιστορία ενός πίνακα συνεχίζει να αποκαλύπτει πώς η τέχνη έγινε εργαλείο εξουσίας, συναλλαγής και πολιτικής σκοπιμότητας.

*Με πληροφορίες από: El Pais English, Kεντρική Φωτογραφία: «Ο Αδόλφος Χίτλερ (πρώτος από αριστερά) και ο Φρανθίσκο Φράνκο (πρώτος από δεξιά στο προσκήνιο) κατά τη συνάντησή τους στη Χεντάγια, σιδηροδρομικό σταθμό της Γαλλίας κοντά στα γαλλοϊσπανικά σύνορα. Η αρχική περιγραφή ανέφερε εσφαλμένα ότι η φωτογραφία είχε ληφθεί στο Ιρούν, σταθμό στην ισπανική πλευρά των συνόρων. Οι φωτογραφίες του Χόφμαν είναι κοινό κτήμα στις ΗΠΑ· βλ. commons:Category:Photographs by Heinrich Hoffmann.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ακρίβεια: Πώς «τρώει» τους καταναλωτές στην Ελλάδα

Ακρίβεια: Πώς «τρώει» τους καταναλωτές στην Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σεξ: Τι λέει η επιστήμη για την οικειότητα & την ευτυχία

Σεξ: Τι λέει η επιστήμη για την οικειότητα & την ευτυχία

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Motor Oil στο +1%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Motor Oil στο +1%

inWellness
Με μια ματιά 03.02.26

Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες

Οι πατάτες έχουν πολλά να προσφέρουν: βιταμίνες, μέταλλα, υδατάνθρακες. Αλλά πως αναγνωρίζεις τις πιο θρεπτικές;

Σύνταξη
inTown
Stream magazin
Γεωργία Σάνδη: Ντυνόταν σαν άνδρας, αποκάλεσε τον Σοπέν «ερωτικό πτώμα» κι έφερε επανάσταση στη λογοτεχνία
«Égalité» 03.02.26

Γεωργία Σάνδη: Ντυνόταν σαν άνδρας, αποκάλεσε τον Σοπέν «ερωτικό πτώμα» κι έφερε επανάσταση στη λογοτεχνία

Στο νέο βιβλίο «Becoming George», η Φιόνα Σάμσον αφηγείται την ιστορία της συγγραφέως που επέλεγε να ντυθεί άνδρας, είχε μια μακροχρόνια σχέση με τον Σοπέν και σόκαρε το κατεστημένο με τις ατίθασες ηρωίδες της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το καλύτερο γκράφιτι του κόσμου βρίσκεται στην Καλαμάτα και απεικονίζει τη Μαρία Κάλλας
KLE 03.02.26

Το καλύτερο γκράφιτι του κόσμου βρίσκεται στην Καλαμάτα και απεικονίζει τη Μαρία Κάλλας

Η Καλαμάτα περνά στην παγκόσμια ιστορία της street art, καθώς η τοιχογραφία της Μαρίας Κάλλας στην Αριστομένους, έργο του Κλεομένη Κωστόπουλου (KLE), αναδείχθηκε καλύτερο γκράφιτι στον κόσμο για το 2025 από το Street Art Cities

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Super Bowl σε δύο μέτωπα: Kid Rock vs Bad Bunny στον νέο πολιτισμικό πόλεμο των ΗΠΑ
Turning Point USA 03.02.26

Super Bowl σε δύο μέτωπα: Kid Rock vs Bad Bunny στον νέο πολιτισμικό πόλεμο των ΗΠΑ

Η Turning Point USA στήνει εναλλακτικό halftime show με τον Kid Rock απέναντι στον Bad Bunny, μετατρέποντας το Super Bowl σε πεδίο σύγκρουσης ανάμεσα στην ποπ κουλτούρα και την πολιτική ατζέντα του MAGA

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σύντομα θα μπορείτε να επισκεφθείτε το εφηβικό δωμάτιο του Ντέιβιντ Μπόουι – «Ολόκληρος ο κόσμος μου»
Ταξίδι στον χρόνο 03.02.26

Σύντομα θα μπορείτε να επισκεφθείτε το εφηβικό δωμάτιο του Ντέιβιντ Μπόουι – «Ολόκληρος ο κόσμος μου»

Ο πολιτιστικός οργανισμός Heritage of London Trust απέκτησε πρόσφατα το διώροφο σπίτι όπου μεγάλωσε ο Ντέιβιντ Μπόουι - Από το 2027 το κοινό θα έχει την ευκαιρία να το επισκεφτεί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τραμπ κλείνει το Kennedy Center για 2 χρόνια – Σε κατά μέτωπο επίθεση περνά η οικογένεια Κένεντι
Culture Live 03.02.26

Ο Τραμπ κλείνει το Kennedy Center για 2 χρόνια – Σε κατά μέτωπο επίθεση περνά η οικογένεια Κένεντι

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το προσωρινό κλείσιμο του Kennedy Center για δύο χρόνια, επικαλούμενος εκτεταμένες εργασίες ανακατασκευής, μετά την ανάληψη του ελέγχου του οργανισμού και την απόπειρα μετονομασίας του ιστορικού πολιτιστικού θεσμού

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Φέργκι Τσέιμπερς: Μπορεί ένας δισεκατομμυριούχος να είναι αντικαπιταλιστής κομμουνιστής που θέλει επανάσταση;
Ντοκιμαντέρ 02.02.26

Φέργκι Τσέιμπερς: Μπορεί ένας δισεκατομμυριούχος να είναι αντικαπιταλιστής κομμουνιστής που θέλει επανάσταση;

Ο Φέργκι Τσέιμπερς, μεγιστάνας κληρονόμος των Κοξ, έλεγε πως ήθελε να χρηματοδοτήσει την κατάρρευση της αδικίας με τα χρήματα του και να χτίσει έναν κόσμο ενάντια στο σύστημα που τον μεγάλωσε. Αλλά σε έναν κόσμο βουτηγμένο στον πλούτο, υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Νίκος Λαγός μάς ξεναγεί στη νέα του έκθεση RAW λίγες μέρες πριν τα εγκαίνια
Στην Γκαλερί Σκουφά 02.02.26

Ο Νίκος Λαγός μάς ξεναγεί στη νέα του έκθεση RAW λίγες μέρες πριν τα εγκαίνια

Με άμεση γλώσσα, αυτοσαρκασμό και αναρχικό χιούμορ, ο Νίκος Λαγός αναζητά μικρές ρωγμές ευτυχίας μέσα σε ένα δυστοπικό περιβάλλον. Εγκαίνια: Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – Εξωραϊσμός ή απεικόνιση της πραγματικότητας;
Michael 02.02.26

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – Εξωραϊσμός ή απεικόνιση της πραγματικότητας;

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της βιογραφικής ταινίας «Michael» βρίσκεται ο Τζααφάρ Τζάκσον, ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον, στην πρώτη του μεγάλη κινηματογραφική εμφάνιση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Από το Beetlejuice στο The Studio: H Κάθριν Ο’Χάρα έκανε την κωμωδία σοβαρή υπόθεση
«Deadpan» master 02.02.26

Από το Beetlejuice στο The Studio: H Κάθριν Ο’Χάρα έκανε την κωμωδία σοβαρή υπόθεση

Με απαράμιλλο timing και βαθιά κατανόηση του ρόλου, η Κάθριν Ο’Χάρα διέσχισε πέντε δεκαετίες τηλεόρασης και κινηματογράφου, αφήνοντας πίσω της χαρακτήρες που γελούσες μαζί τους — όχι εις βάρος τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έγραψε ιστορία στα Grammy και έγινε μέλος του κλειστού κλαμπ EGOT
Είδωλο 02.02.26

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έγραψε ιστορία στα Grammy και έγινε μέλος του κλειστού κλαμπ EGOT

Στα 79 του χρόνια, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έραψε ένα ακόμα «παράσημο» στη μεγάλη του καριέρα, κερδίζοντας το πρώτο του βραβείο Grammy και μπαίνοντας στο κλειστό κλαμπ EGOT.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Κατέρρευσε» το σχέδιο για ξενοδοχείο Trump International στο βομβαρδισμένο Generalštab του Βελιγραδίου
Σερβία 02.02.26

«Κατέρρευσε» το σχέδιο για ξενοδοχείο Trump International στο βομβαρδισμένο Generalštab του Βελιγραδίου

Τα σχέδια για τη μετατροπή του βομβαρδισμένου Generalštab του Βελιγραδίου σε πολυτελές συγκρότημα με ξενοδοχείο Trump International εγκαταλείφθηκαν, μετά τις διώξεις κατά της ηγεσίας του υπουργείου Πολιτισμού.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ήταν δίκαιο, άλλα άργησε να γίνει πράξη: Η Γαλλία θα επιστρέψει λεηλατηθέντα έργα από τις πρώην αποικίες της
Σύμβολικές χειρονομίες; 01.02.26

Ήταν δίκαιο, άλλα άργησε να γίνει πράξη: Η Γαλλία θα επιστρέψει λεηλατηθέντα έργα από τις πρώην αποικίες της

Η απαίτηση για επιστροφή των πολύτιμων ακτικειμένων από την Γαλλία έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, με χώρες όπως η Αλγερία, το Μάλι και το Μπενίν να ζητούν πίσω τα έργα που τους ανήκουν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Melania: Ρεκόρ δεκαετίας στα ταμεία για το ακριβότερο ντοκιμαντέρ στην ιστορία – «Η εκδίκηση της Μελάνια»
Συσπείρωση 01.02.26

Melania: Ρεκόρ δεκαετίας στα ταμεία για το ακριβότερο ντοκιμαντέρ στην ιστορία – «Η εκδίκηση της Μελάνια»

Αν και οι κριτικές το έχουν χλευάσει το ντοκιμαντέρ Μelania δείχνει τα δόντια του στο box office και διαψεύδει τους πάντες με τη Μελάνια Τραμπ να αναδεικνύεται σε αναπάντεχο φαινόμενο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ έχει συνηθίσει να υποδύεται σκοτεινούς χαρακτήρες – Οι καλόκαρδοι τον αγχώνουν
«Μια αλληγορία» 01.02.26

Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ έχει συνηθίσει να υποδύεται σκοτεινούς χαρακτήρες – Οι καλόκαρδοι τον αγχώνουν

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ μοιράστηκε τις σκέψεις του σχετικά με τον χαρακτήρα που υποδύεται στην ρομαντική ταινία φαντασίας «The Wicker».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιατί κλαίει η Έμα Στόουν; Η νέα συνεργασία με τον Γιώργο Λάνθιμο για μια τολμηρή διαφήμιση στο Super Bowl
Ισχυρό δίδυμο 01.02.26

Γιατί κλαίει η Έμα Στόουν; Η νέα συνεργασία με τον Γιώργο Λάνθιμο για μια τολμηρή διαφήμιση στο Super Bowl

Η συναισθηματικά φορτισμένη διαφήμιση της Squarespace, με τίτλο «Unavailable», σηματοδοτεί την πρώτη εμφάνιση της Έμα Στόουν στο Super Bowl. Για τον Γιώργο Λάνθιμο θα είναι η δεύτερη αφού ήδη έχει ετοιμάσει μία ακόμη διαφήμιση για τον «αγώνα των αγώνων».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι Ευρωπαίοι «καλά θα έκαναν να ακούσουν τον Μάριο Ντράγκι», δηλώνει ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ
Διεθνής Οικονομία 03.02.26

Οι Ευρωπαίοι «καλά θα έκαναν να ακούσουν τον Μάριο Ντράγκι», δηλώνει ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ

Ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ δηλώνει ότι το ενδιαφέρον για το πολυμερές εμπόριο παραμένει ισχυρό παρά τους δασμούς και τονίζει πως η Ευρώπη πρέπει να λάβει υπόψη τις συστάσεις του πρώην προέδρου της ΕΚΤ για τη διατήρηση της «επιτυχίας» της ΕΕ

Σύνταξη
«Νικάω!» – Από το ρατσισμό στην κολπική ξηρότητα, η 59χρονη Χάλι Μπέρι δηλώνει πιο ετοιμοπόλεμη από ποτέ
Icon 03.02.26

«Νικάω!» – Από το ρατσισμό στην κολπική ξηρότητα, η 59χρονη Χάλι Μπέρι δηλώνει πιο ετοιμοπόλεμη από ποτέ

Έχοντας επιβιώσει σε μια βιομηχανία που λατρεύει τη νεότητα και συχνά «εξαφανίζει» τις γυναίκες μετά τα πενήντα, η Χάλι Μπέρι είναι πάντα εδώ ως αρχιτέκτονας της δικής της μοίρας, μετατρέποντας τις προσωπικές της πληγές σε μια ηχηρή ακτιβιστική δράση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Οι αντοχές των νοικοκυριών εξαντλούνται – Τα ανησυχητικά σημάδια και ένα αρνητικό ρεκόρ
Ακρίβεια 03.02.26

Οι αντοχές των νοικοκυριών εξαντλούνται - Τα ανησυχητικά σημάδια και ένα αρνητικό ρεκόρ

Οι πιέσεις στο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών εντείνονται και επεκτείνονται στα μεσαία εισοδηματικά στρώματα, με αυξημένη αδυναμία κάλυψης του μήνα, περισσότερες περικοπές για την κάλυψη των αναγκαίων και συρρίκνωση της κατηγορίας των νοικοκυριών που τα καταφέρνουν χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΚΚΕ: Οι αλλαγές στο Λύκειο προμηνύουν ολομέτωπη επίθεση σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς – Να μείνουν στα χαρτιά
Εθνικό απολυτήριο 03.02.26

ΚΚΕ: Οι αλλαγές στο Λύκειο προμηνύουν ολομέτωπη επίθεση σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς – Να μείνουν στα χαρτιά

Το ΚΚΕ κάνει λόγο για «σοβαρή στρέβλωση του μορφωτικού ρόλου του σχολείου, το οποίο μετατρέπεται σε φροντιστήριο, όμως σε 27αρια τμήματα»

Σύνταξη
Ένα ταξίδι στον αριστοτελικό στοχασμό: Αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
Media 03.02.26

Ένα ταξίδι στον αριστοτελικό στοχασμό: Αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ

Ένα ξεχωριστό φιλοσοφικό ταξίδι προσφέρει ΤΟ ΒΗΜΑ την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, με την συνολική έκδοση τριών ιδιαίτερων πραγματειών που αποδίδονται στον Αριστοτέλη: «Περί Μέθης», «Περί Αρετών και Κακιών» και «Περί Κόσμου».

Σύνταξη
«Παντρέψου με!» – Η Σάρα Φέργκιουσον είχε παραδοθεί άνευ όρων στον Τζέφρι Έπσταϊν σύμφωνα με νέα στοιχεία
Σχέση εξάρτησης 03.02.26

«Παντρέψου με!» - Η Σάρα Φέργκιουσον είχε παραδοθεί άνευ όρων στον Τζέφρι Έπσταϊν σύμφωνα με νέα στοιχεία

Η πρώην δούκισσα του Γιορκ, Σάρα Φέργκιουσον, επαίνεσε επίσης τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία ως «τον αδελφό που πάντα ήθελε να έχει».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικό drone – Κατευθυνόταν προς το αεροπλανοφόρo «Λίνκολν»
Μέση Ανατολή 03.02.26 Upd: 19:47

Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικό drone – Κατευθυνόταν προς το αεροπλανοφόρo «Λίνκολν»

Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών αναχαίτισε ιρανικό drone που φέρεται ότι πλησίαζε το αεροπλανοφόρο «Λίνκολν» στην Αραβική Θάλασσα. Αλλαγές στο πρόγραμμα των διαπραγματεύσεων ζητά το Ιράν.

Σύνταξη
Λανουά στους διαιτητές: «Θέλουμε να μείνουμε στην ΚΕΔ αλλά δεν εξαρτάται από εμάς»
On Field 03.02.26

Λανουά στους διαιτητές: «Θέλουμε να μείνουμε στην ΚΕΔ αλλά δεν εξαρτάται από εμάς»

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά μίλησε στους διαιτητές της Super League, στο πλαίσιο του σεμιναρίου, εκφράζοντας την επιθυμία να παραμείνει αρχιδιαιτητής και μετά το καλοκαίρι

Βάιος Μπαλάφας
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προσέγγισαν για νηοψία αμερικανικό δεξαμενόπλοιο – Συνεχίζει την πορεία του
Στο Ορμούζ 03.02.26

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προσέγγισαν για νηοψία αμερικανικό δεξαμενόπλοιο – Συνεχίζει την πορεία του

Ιρανικά πλοιάρια πλησίασαν το αμερικανικό δεξαμενόπλοιο και το διέταξαν να σταματήσει για νηοψία. Aυτό αύξησε την ταχύτητά του και συνέχισε την πορεία του συνοδευόμενο από αμερικανικό πολεμικό.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Ουγγαρία
Άλλα Αθλήματα 03.02.26

LIVE: Ελλάδα – Ουγγαρία

LIVE: Ελλάδα – Ουγγαρία. Παρακολουθήστε live στις 19:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Ουγγαρία για τα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο γυναικών. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
«Συνεχίστε να την ψάχνετε, βοήθησα αρκετά» λέει ο πατέρας της Λόρας – Νέες μαρτυρίες για την οικογένεια της 16χρονης
Ελλάδα 03.02.26

«Συνεχίστε να την ψάχνετε, βοήθησα αρκετά» λέει ο πατέρας της Λόρας - Νέες μαρτυρίες για την οικογένεια της 16χρονης

Γειτόνισσα της οικογένειας κάνει λόγο για μία οικογένεια πολύ κλειστή, ενώ ο πατέρας της 16χρονης, Λόρας σύμφωνα με τη μαρτυρία, είχε πει σε γείτονες ότι «τον ακολουθούν» και ότι νιώθει απειλή, πριν η οικογένεια αποφασίσει αιφνιδιαστικά να μετακομίσει.

Σύνταξη
Δίκη Λεπέν: Ο εισαγγελέας ζητά να επικυρωθούν οι ποινές της και η στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι
Απόφαση το καλοκαίρι 03.02.26

Δίκη Λεπέν: Ο εισαγγελέας ζητά να επικυρωθούν οι ποινές της και η στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι

Από την απόφαση του Εφετείου θα κριθεί αν η Μαρίν Λεπέν θα μπορέσει να είναι υποψήφια για τις προεδρικές εκλογές το 2027. Ο εισαγγελέας ζητά επικύρωση των πρωτόδικων ποινών για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Σύνταξη
Πρώτη μεταμόσχευση προσώπου από δότη που πέθανε με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Επιστήμες 03.02.26

Πρώτη μεταμόσχευση προσώπου από δότη που πέθανε με υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Ισπανίδα που αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της δώρισε το πρόσωπό της σε μια γυναίκα που είχε παραμορφωθεί λόγω λοίμωξης. Η μεταμόσχευση είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Σύνταξη
Ποιος είναι ο 54χρονος Έλληνας που συνελήφθη στη Ροδόπη για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία
Ελλάδα 03.02.26

Ποιος είναι ο 54χρονος Έλληνας που συνελήφθη στη Ροδόπη για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία

Ο 54χρονος από τη Ροδόπη εργαζόταν περιστασιακά στο λιμάνι του Αμβούργου και κατηγορείται πως μαζί με έναν Ρουμάνο προκάλεσαν δολιοφθορά σε πολεμικό πλοίο της Γερμανίας - 19 τραπεζικά βιβλιάρια βρέθηκαν στο σπίτι του

Σύνταξη
Καλαματιανός: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δίνει λευκή επιταγή σε μια κυβέρνηση που παραβιάζει συνεχώς το Σύνταγμα
Συνταγματική αναθεώρηση 03.02.26

Καλαματιανός: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δίνει λευκή επιταγή σε μια κυβέρνηση που παραβιάζει συνεχώς το Σύνταγμα

«Δεν τους εμπιστευόμαστε. Δεν τους εμπιστεύεται η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Για αυτό τον λόγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να φύγει άμεσα αυτή η κυβέρνηση», τόνισε ο Διονύσης Καλαματιανός

Σύνταξη
Πολύ καλό βαθμό βάζει η ΚΕΔ στον Μακέλι για τη διαιτησία του στο ματς ΑΕΚ-Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 03.02.26

Πολύ καλό βαθμό βάζει η ΚΕΔ στον Μακέλι για τη διαιτησία του στο ματς ΑΕΚ-Ολυμπιακός

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά και ο αναπληρωτής Πάολο Βαλέρι μίλησαν με τον Μακέλι και έμειναν ευχαριστημένοι από την απόδοση του Ολλανδού, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο σε σεμινάριο ελίτ διαιτητών

Βάιος Μπαλάφας
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο