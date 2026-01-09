magazin
Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
09.01.2026 | 17:50
Σέρρες: Σε φυλακές ανήλικων ο 16χρονος για τον φονικό ξυλοδαρμό του 17χρονου
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Όταν η αφηρημένη τέχνη συγκρούστηκε με τον Φράνκο: Tα αρχεία του MoMA αποκαλύπτουν μια ιστορία λογοκρισίας
Ποια δημοκρατία; 09 Ιανουαρίου 2026 | 18:50

Όταν η αφηρημένη τέχνη συγκρούστηκε με τον Φράνκο: Tα αρχεία του MoMA αποκαλύπτουν μια ιστορία λογοκρισίας

Αδημοσίευτα αρχεία του MoMA αποκαλύπτουν πώς το καθεστώς Φράνκο προσπάθησε να ελέγξει την αφηρημένη τέχνη, συγκρουόμενο με τον Ρόμπερτ Μάδεργουελ και τη Χέλεν Φρανκεντάλερ στη Μαδρίτη του 1958

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Κεντρικές συνήθειες: Ποιες είναι και πώς σας βοηθούν να κατακτήσετε υγεία κι ευεξία

Κεντρικές συνήθειες: Ποιες είναι και πώς σας βοηθούν να κατακτήσετε υγεία κι ευεξία

Spotlight

Αρχειακό υλικό από το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης (MoMA), που ψηφιοποιήθηκε και δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα, έρχεται να ανατρέψει αφηγήσεις δεκαετιών γύρω από τη σχέση του καθεστώτος Φράνκο με τη μοντέρνα τέχνη. Τα έγγραφα φωτίζουν όχι μόνο τις πρακτικές λογοκρισίας της εποχής, αλλά και μια πιο σύνθετη στρατηγική: την προσπάθεια της δικτατορίας να οικειοποιηθεί την αφηρημένη τέχνη, παρουσιάζοντάς τη διεθνώς ως απόδειξη πολιτιστικής «κανονικότητας».

Στο επίκεντρο αυτής της ιστορίας βρίσκεται ένα επεισόδιο που για χρόνια παρέμενε ασαφές, σχεδόν θρυλικό. Πρωταγωνιστές του είναι η Χέλεν Φρανκεντάλερ και ο Ρόμπερτ Μάδεργουελ, ένα από τα πιο εμβληματικά ζευγάρια της αμερικανικής μεταπολεμικής τέχνης, των οποίων τα έργα παρουσιάζονται σήμερα σε διάλογο με εκείνα του Ζουάν Μιρό στην έκθεση Miró and the United States στο Ίδρυμα Μιρό στη Βαρκελώνη.

Ρόμπερτ Μάδεργουελ, Elegy to the Spanish Republic No. 1. 1948

Ένα ταξίδι του μέλιτος που μετατράπηκε σε πολιτικό επεισόδιο

Το 1958, δύο μόλις μήνες μετά τον γάμο τους, οι δύο καλλιτέχνες ταξίδεψαν στην Ισπανία. Το ταξίδι λειτουργούσε ως καθυστερημένο ταξίδι του μέλιτος, αλλά και ως καλλιτεχνική περιήγηση. Η Φρανκεντάλερ ήθελε να δείξει στον σύζυγό της τους Μαύρους Πίνακες του Γκόγια στο Πράδο και τα σπήλαια της Αλταμίρα, ενώ ο Μάδεργουελ συμμετείχε με πέντε έργα στην περιοδεύουσα έκθεση The New American Painting, την ιστορική πρωτοβουλία του MoMA που παρουσίασε για πρώτη φορά τον αμερικανικό αφηρημένο εξπρεσιονισμό στη Μαδρίτη και επηρέασε καθοριστικά μια γενιά Ισπανών δημιουργών.

Η σύγκρουση προέκυψε όταν οι ισπανικές αρχές απαίτησαν την αλλαγή του τίτλου ενός από τα έργα του: Elegy to the Spanish Republic No. 35 (Ελεγεία για την Ισπανική Δημοκρατία). Η λέξη «Δημοκρατία» κρίθηκε πολιτικά απαράδεκτη. Η πρόταση ήταν να παρουσιαστεί το έργο απλώς ως Elegy ή ακόμη και ως Painting (Ζωγραφία). Ο Μάδεργουελ αντέδρασε άμεσα και οργισμένα. Αρνήθηκε κάθε αλλαγή, απείλησε ότι θα προκαλούσε σκάνδαλο στη Μαδρίτη και ξεκαθάρισε πως δεν δεχόταν καμία αλλοίωση του έργου του.

YouTube thumbnail

Μύθοι, φήμες και σκόπιμη ασάφεια

Για δεκαετίες, το τι ακριβώς συνέβη παρέμενε θολό. Η φρανκική προπαγάνδα, αλλά και η έλλειψη πρόσβασης σε αρχειακό υλικό, δημιούργησαν αντικρουόμενες εκδοχές. Κάποιοι μιλούσαν για ευθεία λογοκρισία, χωρίς λεπτομέρειες. Άλλοι υποστήριζαν ότι ο πίνακας προβλήθηκε σε κινηματογραφικό επίκαιρο πριν αποσυρθεί. Υπήρχε ακόμη και η φήμη ότι ο ίδιος ο Φράνκο, βλέποντας το έργο, σχολίασε ειρωνικά πως «δεν βλέπει καμία ελεγεία».

Ρόμπερτ Μάδεργουελ, The Voyage. 1949

Η αβεβαιότητα αυτή πέρασε σε καταλόγους εκθέσεων και σε ιστορικές αναφορές, ενώ ακόμη και ο κατάλογος raisonné του Μάδεργουελ βασίστηκε σε αποσπασματικά και εν μέρει ανακριβή στοιχεία. Τα αρχεία του MoMA, όμως, προσφέρουν πλέον μια σαφή εικόνα.

Όταν, στις 9 Ιουνίου 1958, ο μεταφραστής του καταλόγου προειδοποίησε για τις πολιτικές συνέπειες του τίτλου, ο διευθυντής του MoMA, Ρενέ ντ’ Αρνονκούρ, ξεκαθάρισε στον επιμελητή της έκθεσης στη Μαδρίτη, Λουίς Γκονθάλεθ Ρόμπλες, ότι το μουσείο δεν είχε καμία εξουσιοδότηση να αλλάξει τίτλο χωρίς τη συγκατάθεση του καλλιτέχνη. Αν ο τίτλος δεν γινόταν αποδεκτός, το έργο έπρεπε να αποσυρθεί.

YouTube thumbnail

Από τη Μαδρίτη στα σύνορα – και το διπλό παιχνίδι

Εν αγνοία τους, οι δύο καλλιτέχνες περιέγραφαν εκείνες τις ημέρες τα ταξιδιωτικά τους σχέδια με χιούμορ, αστειευόμενοι πως, με τους τίτλους των έργων του Μάδεργουελ, κινδύνευαν είτε να λιντσαριστούν στα εγκαίνια είτε να εκδιωχθούν από το ξενοδοχείο Ritz επειδή ζωγράφιζαν όλη νύχτα.

Στις 22 Ιουνίου έφυγαν από τη Μαδρίτη και εγκαταστάθηκαν στο Σεν-Ζαν-ντε-Λυζ, στη γαλλική πλευρά των Πυρηναίων. Λίγο πριν από τα εγκαίνια, ο Πόρτερ ΜακΚρέι, υπεύθυνος του διεθνούς προγράμματος του MoMA, ενημέρωσε επίσημα τον Μάδεργουελ για τις απαιτήσεις της ισπανικής κυβέρνησης. Η απάντηση του καλλιτέχνη ήταν ξεκάθαρη: προτιμούσε να μη συμμετάσχει καθόλου στη μαδριλένικη έκθεση.

Την ίδια στιγμή, ο ΜακΚρέι προσπαθούσε να ισορροπήσει ανάμεσα στον καλλιτέχνη και τις ισπανικές αρχές. Από τη μία διαβεβαίωνε τον Μάδεργουελ ότι είχε αναλάβει προσωπικά την απόσυρση μόνο της Elegy. Από την άλλη, σε επιστολές προς τον Γκονθάλεθ Ρόμπλες, προειδοποιούσε για τον «παρορμητικό χαρακτήρα» του ζωγράφου, παίζοντας ένα προσεκτικά υπολογισμένο διπλό παιχνίδι.

Ρόμπερτ Μάδεργουελ, Elegy to the Spanish Republic, 54. 1957-61

Η σιωπηλή υποχώρηση και η εικαστική απάντηση

Τελικά, ο Μάδεργουελ υποχώρησε. Στη μέση του ταξιδιού του μέλιτος δεν ήθελε να μετατρέψει το επεισόδιο σε διπλωματική κρίση. Η Φρανκεντάλερ, όμως, απάντησε με τον δικό της τρόπο: ζωγράφισε δύο έργα με τίτλο Madrid — το ένα φωτεινό, το άλλο σκοτεινό, διασχισμένο από Χ, σύμβολα που παραπέμπουν στη διαγραφή και τη λογοκρισία, μια πρακτική γνωστή ήδη από τη ναζιστική καταδίωξη της «εκφυλισμένης τέχνης».

Ρόμπερτ Μάδεργουελ, The Little Spanish Prison. 1941-44

Τα αρχεία του MoMA αποκαλύπτουν και μια ευρύτερη στρατηγική. Την ώρα που η Ισπανία προετοίμαζε την παρουσίαση της αφαίρεσης στη Νέα Υόρκη το 1960, καλλιτέχνες όπως ο Αντόνι Τάπιες και ο Αντόνιο Σάουρα αποστασιοποιούνταν συνειδητά από τις επίσημες διοργανώσεις. Ο Σάουρα το διατύπωσε ξεκάθαρα σε επιστολή του το 1959: ένα καθεστώς που επί χρόνια περιφρονούσε το έργο τους, τώρα το χρησιμοποιούσε ως διεθνή βιτρίνα ελευθερίας.

«Για μένα», έγραφε, «η πραγματικότητα είναι ακριβώς η αντίθετη».

*Με πληροφορίες από: El Pais English, Kεντρική Φωτογραφία: Elegy to the Spanish Republic No. 35, Πηγή: www.moma.org

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Γύρισε θετικά στο τέλος – Με κέρδη 2,3% η πρώτη εβδομάδα του 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Γύρισε θετικά στο τέλος – Με κέρδη 2,3% η πρώτη εβδομάδα του 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κεντρικές συνήθειες: Ποιες είναι και πώς σας βοηθούν να κατακτήσετε υγεία κι ευεξία

Κεντρικές συνήθειες: Ποιες είναι και πώς σας βοηθούν να κατακτήσετε υγεία κι ευεξία

Economy
Συμφωνία Mercosur – ΕΕ: Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Συμφωνία Mercosur – ΕΕ: Τι σημαίνει για την Ελλάδα

inWellness
inTown
Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Stream magazin
Ένα σχέδιο γεμάτο ιστορίες – Βρέθηκε το DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι;
Art 08.01.26

Ένα σχέδιο γεμάτο ιστορίες – Βρέθηκε το DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι;

Επιστήμονες εντόπισαν ανθρώπινο DNA σε σχέδιο που συνδέεται με τον Λεονάρντο ντα Βίντσι, σε μια ανακάλυψη που δεν αποδεικνύει την πατρότητα του έργου, αλλά ανοίγει νέες προοπτικές για την απόδοση και τη μελέτη έργων της Αναγέννησης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«H οπτική επικοινωνία είναι λειτούργημα» – Ο Σλοβένος γραφίστας Tomato Košir και η αλήθεια της οργής
Ταλέντο 07.01.26

«H οπτική επικοινωνία είναι λειτούργημα» – Ο Σλοβένος γραφίστας Tomato Košir και η αλήθεια της οργής

Από το σχόλιο του για τις δολοφονίες δημοσιογράφων στη Γάζα στην εισβολή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ο Tomato Košir γνωρίζει ότι η οπτική επικοινωνία είναι πυρηνικό οπλοστάσιο αφύπνισης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
To Art Deco έγινε 100 ετών – Το στυλ που άνθισε, πέθανε και επέστρεψε με δημοπρασίες εκατομμυρίων δολαρίων
Μοντερνισμός 06.01.26

To Art Deco έγινε 100 ετών - Το στυλ που άνθισε, πέθανε και επέστρεψε με δημοπρασίες εκατομμυρίων δολαρίων

Το κίνημα γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της πρωτοποριακής Έκθεσης του Παρισιού το 1925 ως μια πολυτελής απάντηση στην επιτυχία του γερμανικού Bauhaus. Εκατό χρόνια αργότερα, οι τιμές του συνεχίζουν να σπάνε ρεκόρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τζον Μπέρτζερ: Γιατί ο κόσμος των αγροτών που περιέγραψε μας αφορά πιο πολύ από ποτέ
Pig Earth 06.01.26

Τζον Μπέρτζερ: Γιατί ο κόσμος των αγροτών που περιέγραψε μας αφορά πιο πολύ από ποτέ

Εννέα χρόνια μετά τον θάνατό του και με τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη γέννησή του το 2026, ο Τζον Μπέρτζερ επιστρέφει ως μια ενοχλητικά επίκαιρη φωνή: ένας στοχαστής που είδε πρώτος την ύπαιθρο να αδειάζει, τη γεωργία να μετατρέπεται σε βιομηχανία και τη σχέση μας με τη γη να χάνεται μαζί με τις εποχές.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Νόρμαν Ρόκγουελ ήταν «Antifa», λέει η εγγονή του Αμερικανού καλλιτέχνη
Αντιφασισμός 03.01.26

Ο Νόρμαν Ρόκγουελ ήταν «Antifa», λέει η εγγονή του Αμερικανού καλλιτέχνη

Η δημόσια τοποθέτηση της εγγονής του καλλιτέχνη έρχεται μετά τις αναρτήσεις του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας που χρησιμοποίησαν έργα τέχνης του Νόρμαν Ρόκγουελ για να προπαγανδίσουν τις θέσεις τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συλλογή 61 έργων του Ανρί Ματίς δωρίστηκε σε μουσείο του Παρισιού – Πρωταγωνίστρια η κόρη του, Μαργκερίτ
Μια ενδόμυχη ματιά 02.01.26

Συλλογή 61 έργων του Ανρί Ματίς δωρίστηκε σε μουσείο του Παρισιού – Πρωταγωνίστρια η κόρη του, Μαργκερίτ

«Αυτή η [δωρεά] προστίθεται σε μια συλλογή 20 έργων του Ανρί Ματίς που είχε ήδη συγκεντρωθεί, συμπεριλαμβανομένων δύο μνημειωδών εκδοχών του La Danse», αναφέρει το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Παρισιού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
The Wire: Πέθανε στα 71 του ο «διεφθαρμένος γερουσιαστής» Αϊζάια Γουίτλοκ ο νεότερος
Αϊζάια Γουίτλοκ Τζούνιορ 31.12.25

Πέθανε στα 71 του ο «sheeeeee-it» του The Wire

Ο Αϊζάια Γουίτλοκ ο νεότερος, δευτεραγωνιστής στη σειρά The Wire, «καταπληκτικός ηθοποιός και ακόμη καλύτερος άνθρωπος», πέθανε σε ηλικία 71 ετών.

Σύνταξη
Όταν οι προσωπικές φωτογραφίες ενός Ελβετού φωτογράφου από τον μήνα του μέλιτος προκάλεσαν σκάνδαλο
Ποιητικό γυμνό 27.12.25

Όταν οι προσωπικές φωτογραφίες ενός Ελβετού φωτογράφου από τον μήνα του μέλιτος προκάλεσαν σκάνδαλο

Ο René Groebli φωτογράφισε τον Τσάρλι Τσάπλιν και τον Γουόλτ Ντίσνεϊ και ήταν πρωτοπόρος σε νέους τρόπους φωτογραφίας. Αλλά ήταν οι τρυφερές, ερωτικές φωτογραφίες που τράβηξε σε ένα ξενοδοχείο του Παρισιού τη δεκαετία του '50 που προκάλεσαν πραγματικά αναταραχή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
H φωτογραφία του 2025 της UNICEF – Ένα κορίτσι στο Αφγανιστάν μελετάει στο «Κρυφό Σχολειό»
Σύμβολο 27.12.25

H φωτογραφία του 2025 της UNICEF – Ένα κορίτσι στο Αφγανιστάν μελετάει στο «Κρυφό Σχολειό»

Η νικήτρια φωτογραφία της Χατζίρα από τη Γαλλίδα Elise Blanchard είναι ένα σύμβολο της ήσυχης αλλά ακλόνητης ανθεκτικότητας εκατομμυρίων Αφγανών κοριτσιών, στις οποίες έχει αρνηθεί η πρόσβαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αν έχετε στον λογαριασμό σας 100 ευρώ, ενδέχεται να κερδίσετε έναν πίνακα του Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου
Γκρι χρώμα 18.12.25

Αν έχετε στον λογαριασμό σας 100 ευρώ, ενδέχεται να κερδίσετε έναν πίνακα του Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου

Το πορτρέτο του Πικάσο θα διατεθεί σε λοταρία για λογαριασμό του Alzheimer’s Research Foundation, ενός γαλλικού φιλανθρωπικού ιδρύματος που χρηματοδοτεί έρευνες για την νόσο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Eνέσιμα, ρυτίδες, η εξουσία γυμνή: Γιατί τα σοκαριστικά πορτρέτα του επιτελείου Τραμπ στo Vanity Fair έφεραν σεισμό – «Όχι άλλες μάσκες»
Κίνηση ματ 18.12.25

Eνέσιμα, ρυτίδες, η εξουσία γυμνή: Γιατί τα σοκαριστικά πορτρέτα του επιτελείου Τραμπ στo Vanity Fair έφεραν σεισμό – «Όχι άλλες μάσκες»

Ο φωτορεπόρτερ Κρίστοφερ Άντερσον κατάφερε το αδιανόητο. Να απαθανατίσει στο Vanity Fair την εξουσία χωρίς ρετούς σε πρώτο, ακραίο, πλάνο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Παύλος Φυσάκης, η φωτογραφία, η κολεκτίβα Depression Era, η φαντασμαγορία των ΜΜΕ και το γλωσσάρι της κρίσης
Συνέντευξη 17.12.25

Ο Παύλος Φυσάκης, η φωτογραφία, η κολεκτίβα Depression Era, η φαντασμαγορία των ΜΜΕ και το γλωσσάρι της κρίσης

H εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου «Depression Era: Ένας συλλογικός φακός στην εποχή της κρίσης» διοργανώνεται από το MedPhoto Festival και την KOLEKTIV8, την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, στις 19:00, στο Ρομάντζο. «Η συλλογικότητα παίζει ρόλο» λέει Παύλος Φυσάκης, φωτογράφος και καλλιτεχνικός διευθυντής του Medphoto Festival μιλώντας για την Ελλάδα της περιόδου 2011–2019.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Άγνωστη λέξη για τον Γκαγκάτση και τον Λανουά η ευθύνη για τα λάθη των διαιτητών
On Field 09.01.26

Άγνωστη λέξη για τον Γκαγκάτση και τον Λανουά η ευθύνη για τα λάθη των διαιτητών

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ απέφυγε να μπει στην ουσία προτιμώντας τις θεωρίες από την πραγματικότητα

Βάιος Μπαλάφας
Καμία χάρη για τον Diddy: Ο Nτόναντ Τραμπ κλείνει οριστικά την «πόρτα» της προεδρικής παρέμβασης
Fizz 09.01.26

Καμία χάρη για τον Diddy: Ο Nτόναντ Τραμπ κλείνει οριστικά την «πόρτα» της προεδρικής παρέμβασης

Τέλος στα σενάρια προεδρικής χάρης για τον Diddy βάζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι, παρά το αίτημα που έλαβε, δεν προτίθεται να παρέμβει στην υπόθεση. Ο καλλιτέχνης θα συνεχίσει να εκτίει την ποινή των 50 μηνών φυλάκισης

Σύνταξη
Χριστοδουλίδης: Όποιος έχει στοιχεία για χρηματισμό μου να τα καταθέσει στις Αρχές
Κόσμος 09.01.26

Χριστοδουλίδης: Όποιος έχει στοιχεία για χρηματισμό μου να τα καταθέσει στις Αρχές

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης αναφερόμενος στο βίντεο που επιχειρεί να τον εμπλέξει σε υπόθεση διαφθοράς καλεί όποιον έχει στοιχεία εναντίον του να τα παρουσιάσει.

Σύνταξη
Το «ντοκιμαντέρ» του Στέφανου Τσιτσιπά για τη Ναμίμπια: «Ένα συναίσθημα που θα μείνει για πολύ καιρό»
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Το «ντοκιμαντέρ» του Στέφανου Τσιτσιπά για τη Ναμίμπια: «Ένα συναίσθημα που θα μείνει για πολύ καιρό»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δημοσίευσε ένα πολύ όμορφο βίντεο από το ταξίδι του στη Ναμίμπια και μεταφέρει ξεχωριστές εικόνες από τη χώρα της Νοτίου Αφρικής

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ιράν: Το καθεστώς απειλεί τους διαδηλωτές με θανατική ποινή – Το χάος και η σκληρή πραγματικότητα
Δεκάδες οι νεκροί 09.01.26

Ιράν: Το καθεστώς απειλεί τους διαδηλωτές με θανατική ποινή – Το χάος και η σκληρή πραγματικότητα

Τα γεγονότα του 1953 και η σημερινή οικονομική ασφυξία σημαντικότατου τμήματος της κοινωνίας του Ιράν είναι πιθανότατα οι δυο όψεις του ίδιου νομίσματος: του αγώνα για εθνική κυριαρχία και αξιοπρεπή διαβίωση

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Έρχεται πολικό ψύχος από την Κυριακή – Χιόνια και στα πεδινά τη Δευτέρα – Πού θα το στρώσει
Ελλάδα 09.01.26

Έρχεται πολικό ψύχος από την Κυριακή – Χιόνια και στα πεδινά τη Δευτέρα – Πού θα το στρώσει

Ακόμα πιο χειμωνιάτικο αναμένεται το σκηνικό του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας από την Κυριακή οπότε και αναμένεται μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας που στα βόρεια θα πέσει κάτω από το μηδέν

Σύνταξη
Πετρούπολη: Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ σε κλαμπ – Εντοπίστηκαν 7 ανήλικοι με αλκοόλ – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος
Ελλάδα 09.01.26

Πετρούπολη: Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ σε κλαμπ – Εντοπίστηκαν 7 ανήλικοι με αλκοόλ – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος

Ειδική εξόρμηση της ΕΛ.ΑΣ. με την κωδική ονομασία «Νυχτερινός Ποιμήν» για τον έλεγχο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντός των οποίων εισέρχονται ανήλικα άτομα τα οποία καταναλώνουν αλκοόλ.

Σύνταξη
Ομολογία αποτυχίας του Λανουά μέσω… σφυρίχτρας
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Ομολογία αποτυχίας του Λανουά μέσω… σφυρίχτρας

Τόσο στην 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League, όσο και στα ματς των πλέι οφ του Κυπέλλου Betsson που προηγήθηκαν ο Λανουά δεν όρισε κάποιον από τους διαιτητές που ανέβασε το καλοκαίρι!

Βάιος Μπαλάφας
ΠΑΣΟΚ για Βορίδη: Κουνά το δάχτυλο στο Μαξίμου και τους αγρότες – Άλλο ένα δείγμα της αλαζονείας της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 09.01.26

ΠΑΣΟΚ για Βορίδη: Κουνά το δάχτυλο στο Μαξίμου και τους αγρότες – Άλλο ένα δείγμα της αλαζονείας της ΝΔ

Ο Μάκης Βορίδης δήλωσε πως στη δική του θητεία στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης «δεν υπήρξε καν κινητοποίηση. Όχι μπλόκο, ούτε συνέλευση δεν έγινε», με το ΠΑΣΟΚ να θυμίζει πως είναι ο υπουργός για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε να ερευνηθεί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Εποχικοί εργαζόμενοι: Προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για τη μη καταβολή επιδόματος από την κυβέρνηση
ΔΥΠΑ 09.01.26

Εποχικοί εργαζόμενοι: Προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για τη μη καταβολή επιδόματος από την κυβέρνηση

Πειθαρχική αναφορά διερεύνησης ευθυνών ζητάνε οι εποχικοί εργαζόμενοι που έμειναν χωρίς δώρο Χριστουγέννων και επίδομα ανεργίας στις γιορτές. Βροχή ερωτήσεων στη Βουλή από την αντιπολίτευση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το «καταραμένο» βενετσιάνικο παλάτσο που κάποτε ζωγράφισε ο Μονέ βγαίνει προς πώληση – Η ιστορία του
1486 09.01.26

Το «καταραμένο» βενετσιάνικο παλάτσο που κάποτε ζωγράφισε ο Μονέ βγαίνει προς πώληση – Η ιστορία του

Το παλάτσο που κάποτε πήρε καλλιτεχνικά σάρκα και οστά από τον Κλοντ Μονέ βγαίνει και πάλι στην αγορά - Ωστόσο, οι ιστορίες τρόμου ενδέχεται να επηρεάσουν τις συνθήκες πώλησης του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τι συμβαίνει όταν η ΑΙ κάθεται στο ντιβάνι της ψυχανάλυσης; Αφηγήσεις άγχους και μετατραυματικής διαταραχής
Στην ψυχή της μηχανής 09.01.26

Τι συμβαίνει όταν η ΑΙ κάθεται στο ντιβάνι της ψυχανάλυσης; Αφηγήσεις άγχους και μετατραυματικής διαταραχής

Μοντέλα ΑΙ που υποβλήθηκαν σε ψυχοθεραπεία παραπονέθηκαν για άγχος και ψυχικά τραύματα. Όμως η ερμηνεία των ερευνητών περί «εσωτερικευμένου αφηγήματος» δεν βρίσκει σύμφωνους άλλους συναδέλφους τους.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
ΣΥΡΙΖΑ: «Διάλογος» με αρνητικά τετελεσμένα για τους αγρότες από την κυβέρνηση, που υπερψήφισε τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur
Επικαιρότητα 09.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: «Διάλογος» με αρνητικά τετελεσμένα για τους αγρότες από την κυβέρνηση, που υπερψήφισε τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με τη γνωστή αδιαφορία, άγνοια και αναλγησία της, για πολλοστή φορά, αναδεικνύεται ως ο 'πρόθυμος και βολικός εταίρος', κόντρα στα συμφέροντα των Ελλήνων αγροτών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Δένδιας: Η Τουρκία αμφισβητεί τα σύνορα του Ελληνισμού – Απαραίτητες οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις
Πολιτική 09.01.26

Δένδιας: Η Τουρκία αμφισβητεί τα σύνορα του Ελληνισμού – Απαραίτητες οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ο Δένδιας κατήγγειλε την αντιπολίτευση για ψηφοθηρική στάση στο ν/σ για τις Ένοπλες Δυνάμεις και διεμήνυσε ότι δεν θα βρεθεί ξανά πρωθυπουργός στη θέση του Καραμανλή το 1974 να μην μπορεί να αντιδράσει στην τουρκική προκλητικότητα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κέιτ Μίντλετον: Γιορτάζει τα 44α γενέθλια της με λυτρωτικό βίντεο ευγνωμοσύνης – «Αληθινά ζωντανή»
Ίαση 09.01.26

Κέιτ Μίντλετον: Γιορτάζει τα 44α γενέθλια της με λυτρωτικό βίντεο ευγνωμοσύνης – «Αληθινά ζωντανή»

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον επιλέγει την ημέρα των 44ων γενεθλίων της για να μοιραστεί με τον κόσμο το τελευταίο κεφάλαιο μιας οδυνηρής αλλά λυτρωτικής διαδρομής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο