«Θα μείνεις στην ιστορία ως καταστροφή!» Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ βλέπει στον Ντόναλντ Τραμπ τον δικτάτορα Φράνκο

Ο βετεράνος Ισπανός σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδόβαρ εξαπέλυσε επίθεση κατά του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε τελετή βράβευσης του στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στη σκηνή του Lincoln Center τη Δευτέρα το βράδυ, ο Αλμοδόβαρ είπε ότι δεν ήταν καθόλου σίγουρος αν έπρεπε να ταξιδέψει στις ΗΠΑ για να παραλάβει το βραβείο Chaplin.

«Αμφέβαλα αν ήταν σκόπιμο να έρθω σε μια χώρα που κυβερνάται από μια ναρκισσιστική εξουσία, η οποία δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα», είπε.

«Ο Τραμπ και οι φίλοι του, εκατομμυριούχοι και ολιγάρχες, δεν μπορούν να μας πείσουν ότι η πραγματικότητα που βλέπουμε με τα ίδια μας τα μάτια είναι το αντίθετο από αυτό που ζούμε, όσο κι αν διαστρεβλώνει τις λέξεις, ισχυριζόμενος ότι σημαίνουν το αντίθετο από αυτό που πραγματικά σημαίνουν. Οι μετανάστες δεν είναι εγκληματίες. Ήταν η Ρωσία που εισέβαλε στην Ουκρανία».

Ο Αλμοδόβαρ συνέχισε: «Κύριε Τραμπ, σας μιλάω και ελπίζω να ακούσετε τι θα σας πω. Θα μείνετε στην ιστορία ως το μεγαλύτερο λάθος της εποχής μας. Η αφέλειά σας είναι συγκρίσιμη μόνο με τη βία σας. Θα μείνετε στην ιστορία ως μια από τις μεγαλύτερες ζημιές στην ανθρωπότητα… Θα μείνετε στην ιστορία ως καταστροφή».

Ο σκηνοθέτης, ο οποίος γύρισε σκηνές από την πιο πρόσφατη ταινία του, Το Δωμάτιο της Διπλανής Πόρτας, έξω από την αίθουσα όπου μιλούσε, συνέκρινε τις εμπειρίες του μεγαλώνοντας στην Ισπανία του Φράνκο με τις ΗΠΑ στο σήμερα.

«Είναι αδύνατο να εξηγήσω τι σήμαινε αυτό το αίσθημα απόλυτης ελευθερίας για έναν νέο που ήθελε να κάνει ταινίες», είπε ο Αλμοδόβαρ για τη στιγμή που η Ισπανία έγινε ξανά δημοκρατία τη δεκαετία του 70.

