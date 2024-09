Ο καταξιωμένος Ισπανός σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδόβαρ δεν ήταν ποτέ κάποιος που απέφευγε τα αμφιλεγόμενα θέματα.

Η τελευταία του ταινία, «The Room Next Door», που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας αυτή την εβδομάδα, δεν αποτελεί εξαίρεση, καθώς καταπιάνεται με ένα από τα τελευταία ταμπού της σύγχρονης κοινωνίας: την ευθανασία.

Αλλά διαφέρει από οποιαδήποτε από τις προηγούμενες ταινίες του, καθώς είναι η πρώτη του που γυρίστηκε στην αγγλική γλώσσα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της νέας του ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ο Ισπανός δημιουργός μίλησε με πάθος για την αντιμετώπιση του θέματος στην ταινία του και γιατί πιστεύει ότι θα πρέπει να αποτελεί επιλογή για όσους αντιμετωπίζουν την ίδια μοίρα.

Στην πρώτη αγγλόφωνη ταινία του, οι δύο πρωταγωνίστριες, Τζούλιαν Μουρ και Τίλντα Σουίντον, υποδύονται την Ίνγκριντ (Μουρ) και τη Μάρθα (Σουίντον), οι οποίες ήταν στενές φίλες στα νιάτα τους, όταν εργάζονταν στο ίδιο περιοδικό. Μετά από χρόνια χωρισμού, συναντιούνται ξανά όταν η Μάρθα διαγιγνώσκεται με ανίατη ασθένεια και αποφασίζει να πάρει τη ζωή της στα χέρια της.

