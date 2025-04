Άντρια Αρχόνα για τη σκηνή βιασμού στο Andor: Οι γυναίκες, δυστυχώς, εγκλωβιζόμαστε συχνά σε τέτοιες καταστάσεις

Οι σκηνές βιασμού αποτελούν «δίκοπο μαχαίρι» για πολλές ταινίες και σειρές ανά τα χρόνια. Ποιος μπορεί άλλωστε αν ξεχάσει την αντίδραση θεατών και συμμετεχόντων στην ταινία «Last Tango in Paris», αλλά και την εξομολόγηση της εκτός σεναρίου βάναυσης σκηνής της Μαρία Σνάιντερ; Τα χρόνια πέρασαν από τότε και στην περίπτωση του Andor τα πράγματα (ευτυχώς) ήταν αρκετά διαφορετικά, σύμφωνα με την Άντρια Αρχόνα.

Η Αρχόνα υποδύεται την Bix Caleen του Andor και μίλησε στο Entertainment Weekly για την δική της εμπειρία σε απόπειρα βιασμού στη σειρά.

As Bix on ‘Andor,’ Adria Arjona becomes the first actress to film an attempted sexual assault in the ‘Star Wars’ universe. Arjona tells us more about this milestone. https://t.co/kGO5od2jEs

— Entertainment Weekly (@EW) April 23, 2025