NBA: Ολοκληρώθηκε η έρευνα για Μπακς-Αντετοκούνμπο – Καμία ποινή για τα «Ελάφια»

Το NBA έκλεισε την έρευνα για τη μη συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους αγώνες των Μιλγουόκι Μπακς στο φινάλε της regular season του NBA.

Σύμφωνα με το ESPN, η λίγκα έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος επιβολής κυρώσεων στα «Ελάφια» για την… απενεργοποίηση του Αντετοκούνμπο, ο οποίος δηλωνόταν μεν ως τραυματίας, αλλά ο ίδιος δήλωνε δημόσια ότι μπορούσε να παίξει.

Η ιστορία κράτησε αρκετές εβδομάδες, με τον «Greek Freak» να αισθάνεται έτοιμος να αγωνιστεί, παρά το γεγονός ότι οι Μπακς είχαν μείνει εκτός των play in. Η ομάδα του Γουισκόνσιν επέμενε ωστόσο πως ο σούπερσταρ της δεν βρισκόταν σε άρτια αγωνιστική κατάσταση ώστε να επιστρέψει στο παρκέ μετά τον τραυματισμό του.

Οι δύο πλευρές βρέθηκαν έτσι σε… αντίθετα στρατόπεδα και το ΝΒΑ αποφάσισε να διεξάγει έρευνα προκειμένου να διαλευκάνει την υπόθεση, αφού οι κανονισμοί είναι πολύ αυστηροί ως προς τη μη χρησιμοποίηση υγιών παικτών (σ.σ. το λεγόμενο «load management»), ώστε αντίστοιχα να αποφευχθεί και το φαινόμενο του «tanking» των ομάδων. Δηλαδή την σκόπιμη προσπάθειά τους να χάσουν ματς, ώστε να έχουν καλύτερες πιθανότητες για μια από τις πρώτες επιλογές του NBA Draft.