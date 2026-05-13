Τετάρτη 13 Μαϊου 2026
13.05.2026 | 09:54
Τραγωδία στο Ηράκλειο: Πέθανε βρέφος 7 μηνών
NBA: Ολοκληρώθηκε η έρευνα για Μπακς-Αντετοκούνμπο – Καμία ποινή για τα «Ελάφια»
Μπάσκετ 13 Μαΐου 2026, 14:44

NBA: Ολοκληρώθηκε η έρευνα για Μπακς-Αντετοκούνμπο – Καμία ποινή για τα «Ελάφια»

Το NBA ολοκλήρωσε την έρευνά του και έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος για κυρώσεις στους Μιλγουόκι Μπακς, όταν επέλεξαν να μην αγωνιστεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στα τελευταία ματς της regular season.

Το NBA έκλεισε την έρευνα για τη μη συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους αγώνες των Μιλγουόκι Μπακς στο φινάλε της regular season του NBA.

Σύμφωνα με το ESPN, η λίγκα έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος επιβολής κυρώσεων στα «Ελάφια» για την… απενεργοποίηση του Αντετοκούνμπο, ο οποίος δηλωνόταν μεν ως τραυματίας, αλλά ο ίδιος δήλωνε δημόσια ότι μπορούσε να παίξει.

Η ιστορία κράτησε αρκετές εβδομάδες, με τον «Greek Freak» να αισθάνεται έτοιμος να αγωνιστεί, παρά το γεγονός ότι οι Μπακς είχαν μείνει εκτός των play in. Η ομάδα του Γουισκόνσιν επέμενε ωστόσο πως ο σούπερσταρ της δεν βρισκόταν σε άρτια αγωνιστική κατάσταση ώστε να επιστρέψει στο παρκέ μετά τον τραυματισμό του.

Οι δύο πλευρές βρέθηκαν έτσι σε… αντίθετα στρατόπεδα και το ΝΒΑ αποφάσισε να διεξάγει έρευνα προκειμένου να διαλευκάνει την υπόθεση, αφού οι κανονισμοί είναι πολύ αυστηροί ως προς τη μη χρησιμοποίηση υγιών παικτών (σ.σ. το λεγόμενο «load management»), ώστε αντίστοιχα να αποφευχθεί και το φαινόμενο του «tanking» των ομάδων. Δηλαδή την σκόπιμη προσπάθειά τους να χάσουν ματς, ώστε να έχουν καλύτερες πιθανότητες για μια από τις πρώτες επιλογές του NBA Draft.

Βιολογικά προϊόντα: Μετά το σκάνδαλο ήρθε το τέλος σε βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία

Βιολογικά προϊόντα: Μετά το σκάνδαλο ήρθε το τέλος σε βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία

Κόσμος
Ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο

Ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Άλλα Αθλήματα 13.05.26

Ελλάδα – Ολλανδία: Για το πρώτο βήμα πρόκρισης στο Παγκόσμιο η Εθνική χάντμπολ

Το πρώτο βήμα πρόκρισης στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027 θέλει να κάνει το απόγευμα της Τετάρτης (13/5, 19:30) η Εθνική χάντμπολ των ανδρών, απέναντι στην Ολλανδία.

Χάος στο Αλ Νασρ – Αλ Χιλάλ: Επεισόδια στα VIP και ξύλο σε σεΐχηδες με… κοντάρια (vids)
Ποδόσφαιρο 13.05.26

Χάος στο Αλ Νασρ – Αλ Χιλάλ: Επεισόδια στα VIP και ξύλο σε σεΐχηδες με… κοντάρια (vids)

Σοβαρά επεισόδια έλαβαν χώρα στα επίσημα του γηπέδου κατά τη διάρκεια του Αλ Νασρ – Αλ Χιλάλ με VIP φίλους της πρώτης να βρίσκονται περικυκλωμένοι από αντιπάλους με κοντάρια στα χέρια!

«Έφυγε» στα 47 του ο Τζέισον Κόλινς, ο πρώτος ανοιχτά γκέι παίκτης του NBA (vids)
Μπάσκετ 13.05.26

«Έφυγε» στα 47 του ο Τζέισον Κόλινς, ο πρώτος ανοιχτά γκέι παίκτης του NBA (vids)

Σε ηλικία 47 ετών έφυγε από τη ζωή ο παλαίμαχος Αμερικανός μπασκετμπολίστας Τζέισον Κόλινς, μετά από μάχη με τον καρκίνο. Έγινε γνωστός ως ο πρώτος παίκτης του NBA που δήλωσε ομοφυλόφιλος.

NBA: Έγραψε Ιστορία ο Γουεμπανιάμα και οι Σπερς έκαναν το 3-2
Μπάσκετ 13.05.26

NBA: Έγραψε Ιστορία ο Γουεμπανιάμα και οι Σπερς έκαναν το 3-2

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς διέλυσαν με 126-97 τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς στο Game 5 των ημιτελικών της Δύσης, με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να πραγματοποιεί μια εμφάνιση για τα βιβλία της Ιστορίας του NBA.

Πλησιάζει το τέλος εποχής για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς – Τι λένε στην Αμερική
Μπάσκετ 13.05.26

Πλησιάζει το τέλος εποχής για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς – Τι λένε στην Αμερική

Έτοιμοι να προχωρήσουν σε μια ιστορικής σημασίας ανταλλαγή είναι οι Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι σύμφωνα με τα αμερικανικά ρεπορτάζ, έχουν αποφασίσει να χωρίσουν τους δρόμους τους με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Super League: Κρίνεται το δεύτερο εισιτήριο για το Champions League στα Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ-ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 13.05.26

Super League: Κρίνεται το δεύτερο εισιτήριο για το Champions League στα Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ-ΑΕΚ

Συνέχεια απόψε (13/5) στα πλέι-οφ και στα ντέρμπι που πλέον κρίνουν μονάχα το δεύτερο «εισιτήριο» για το Champions League. Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ - ΑΕΚ στις 19:30.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Μακρόν: Η πέτρα του σκανδάλου και το SMS πίσω από το χαστούκι της Μπριζίτ – «Σε βρίσκω πολύ όμορφη»
Ζαβολιές... 13.05.26

Η πέτρα του σκανδάλου, το SMS και η αποκάλυψη που οδήγησε στο χαστούκι της Μπριζίτ στον Μακρόν

Ο Φλοριάν Ταρντίφ, πολιτικός συντάκτης στο Paris Match, αποκάλυψε το «ειδύλλιο» που αναπτυσσόταν μεταξύ της ιρανής καλλονής και του Εμανουέλ Μακρόν, προτού η Μπριζίτ τους πιάσει «στα πράσα»

Βουλή: Επεισοδιακή άρση ασυλίας Βελόπουλου – Πώς η Ελ. Λύση άλλαξε γραμμή και «έπεισε» τη ΝΔ αλλά δεν πέρασε
Πολιτική Γραμματεία 13.05.26

Βουλή: Επεισοδιακή άρση ασυλίας Βελόπουλου – Πώς η Ελ. Λύση άλλαξε γραμμή και «έπεισε» τη ΝΔ αλλά δεν πέρασε

Συνολικά, την άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου ψήφισαν 194 βουλευτές, εκ των οποίων οι 97 υπερψήφισαν, έναντι 79 που καταψήφισαν (18 δήλωσαν «παρών»)

Ηράκλειο: Στον ανακριτή ξανά ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της 28χρονης συζύγου του
Κρήτη 13.05.26

Στον ανακριτή ξανά ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της 28χρονης συζύγου του στο Ηράκλειο

Ο κατηγορούμενος έχει ήδη λάβει δύο προθεσμίες για να απολογηθεί και αναμένεται να ζητήσει και τρίτη - «Μου είπε μόνο ότι την πάτησε αυτοκίνητο και τσακώθηκαν», λέει η μητέρα της 28χρονης

Κρήτη: Συνελήφθη Βρετανός στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου – Επιτέθηκε φραστικά στη σύζυγό του σε πτήση από Αγγλία
Στην Κρήτη 13.05.26

Συνελήφθη Βρετανός στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου - Είχε επιτεθεί φραστικά στη σύζυγό του σε πτήση από Αγγλία

Ο συλληφθείς ταξίδευε με την 37χρονη σύζυγό του και το ανήλικο παιδί τους προς την Κρήτη, όταν άρχισε να επιδεικνύει επιθετική συμπεριφορά και να μη συμμορφώνεται στις υποδείξεις του πληρώματος

Χανταϊός: Σε νοσοκομεία 22 Γάλλοι που είχαν έρθει σε επαφή με την Ολλανδή που πέθανε
MV Hondius 13.05.26

Σε νοσοκομεία 22 Γάλλοι που είχαν έρθει σε επαφή με την Ολλανδή που πέθανε από χανταϊό - Σε καραντίνα για 14 μέρες

Μία Γαλλίδα άνω των 65 ετών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση σε ΜΕΘ - O ΠOY καλεί τις χώρες να προετοιμαστούν για περισσότερες κρούσματα του χανταϊού

Οι ανισότητες ευθύνονται για το ένα τρίτο των θανάτων από κρύο ή ζέστη στην Ευρώπη
Κλίματική αλλαγή 13.05.26

Φτώχεια και ακραίες θερμοκρασίες – Ο συνδυασμός σκοτώνει δεκάδες χιλιάδες Ευρωπαίους κάθε χρόνο

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν δυσανάλογα τις φτωχότερες και πιο στερημένες περιοχές, δείχνει νέα ανάλυση. Οι ανισότητες επιδεινώνουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Μαύρη Χήρα: Η Ρίτσινς έγραψε παιδικό βιβλίο για το πένθος αφού δολοφόνησε τον σύζυγό της – «Να πεθάνει» λένε οι γιοί της
Τέρας 13.05.26

Μαύρη Χήρα: Η Ρίτσινς έγραψε παιδικό βιβλίο για το πένθος αφού δολοφόνησε τον σύζυγό της – «Να πεθάνει» λένε οι γιοί της

Η υπόθεση της Κούρι Ρίτσινς, της 35χρονης μεσίτριας από τη Γιούτα που μετέτρεψε τον θάνατο του συζύγου της σε παιδικό παραμύθι για το πένθος, είναι μια από τις πιο κυνικές δολοφόνους των τελευταίων ετών

Θρίλερ στη Βρετανία: Η αστυνομία ανέσυρε τα πτώματα τριών γυναικών από τη θάλασσα
Κόσμος 13.05.26

Θρίλερ στη Βρετανία: Η αστυνομία ανέσυρε τα πτώματα τριών γυναικών από τη θάλασσα

«Πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό και βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να επιβεβαιώσουν τις ταυτότητες αυτών των τριών γυναικών και να γίνει κατανοητό τι συνέβη», ανακοίνωσαν οι Αρχές στη Βρετανία

Ουκρανία: Η Ρωσία έχει ξεκινήσει συντονισμένη αεροπορική επίθεση κατά της χώρας
Η ανακοίνωση 13.05.26

Ουκρανία: Η Ρωσία έχει ξεκινήσει συντονισμένη αεροπορική επίθεση κατά της χώρας

«Η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις και μάλιστα στοχεύοντας αναίσχυντα και σκοπίμως τις σιδηροδρομικές μας υποδομές και μη στρατιωτικούς στόχους στις πόλεις μας», έγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Λουτρά Ωραίας Ελένης: Βίντεο – ντοκουμέντο από το χτύπημα των ληστών της Τιθορέας σε ΑΤΜ
«Συμμορία των 8» 13.05.26

Βίντεο - ντοκουμέντο από το χτύπημα των ληστών της Τιθορέας σε ΑΤΜ στα Λουτρά Ωραίας Ελένης

Η 26χρονη σύντροφος του αρχηγού της συμμορίας των ληστών της Τιθορέας, η οποία καταγράφεται στο βίντεο να κρατάει όπλο, φέρεται να έχει διαπράξει τουλάχιστον δέκα ακόμα ληστείες σε τράπεζες

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

