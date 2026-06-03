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Ένοπλοι που πρόσκεινται στο Ισλαμικό Κράτος σκότωσαν 16 αμάχους σε επίθεση στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, κοντά στην περιοχή όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα του Έμπολα, ανακοίνωσε ένας εκπρόσωπος του στρατού, υπογραμμίζοντας την υπαρκτή απειλή μιας ένοπλης σύρραξης την ώρα που οι υγειονομικές αρχές προσπαθούν να ελέγξουν την επιδημία.

Τουλάχιστον 60 είναι οι νεκροί από τον Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Οι Συμμαχικές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ADF) εξαπέλυσαν την επίθεση το βράδυ της Τρίτης στο χωριό Μπάου, στην περιοχή Μπένι του Βόρειου Κίβου, είπε ο εκπρόσωπος του στρατού, συνταγματάρχης, Μαρκ Ελονγκό.

Η ADF είναι μια οργάνωση της Ουγκάντας που δρα στο ανατολικό Κονγκό και ορκίστηκε πίστη στο Ισλαμικό Κράτος πριν από μία δεκαετία.

Κοντά στην περιοχή της επίθεσης έχουν καταγραφεί τέσσερα κρούσματα του Έμπολα – δύο στην πόλη Μπένι και δύο στην Οΐτσα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Σε άλλη επίθεση, το Σαββατοκύριακο, μαχητές της ADF σκότωσαν 15 αμάχους και έναν στρατιώτη στην πόλη Μπένι.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν καταγραφεί 344 επιβεβαιωμένα κρούσματα του Έμπολα και 60 από αυτούς τους ασθενείς πέθαναν.

Ηχηρή προειδοποίηση για την επιδημία Έμπολα

O βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης, γιατρός, Ντενίς Μουκουέγκε, προειδοποίησε ότι η νέα επιδημία Έμπολα, η οποία εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα στο Κονγκό, θα μπορούσε να γίνει η πιο θανατηφόρα που έχει καταγραφεί ποτέ, ενώ ταυτόχρονα προτρέπει όλα τα εμπόλεμα μέρη στην ευρύτερη περιοχή να αποδεχτούν την άμεση κατάπαυση του πυρός προκειμένου να περιοριστεί η επιδημία.