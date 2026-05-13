Η Λουπίτα Νιόνγκο σε διπλό ρόλο στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

Η νέα «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν συνεχίζει να τροφοδοτεί τη συζήτηση πριν ακόμη βγει στις αίθουσες, με μία ακόμη λεπτομέρεια του καστ να επιβεβαιώνεται: η Λουπίτα Νιόνγκο δεν θα έχει έναν, αλλά δύο ρόλους στην πολυαναμενόμενη επική παραγωγή.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός θα υποδυθεί την Ελένη της Τροίας, τη γυναίκα που στη μυθολογία συνδέθηκε με την έναρξη του Τρωικού Πολέμου, καθώς και την αδελφή της, Κλυταιμνήστρα. Η πληροφορία επιβεβαιώθηκε μέσα από νέο προφίλ του Νόλαν στο Time, βάζοντας τέλος στις διαδικτυακές εικασίες που είχαν προηγηθεί.

Η Ελένη, η Κλυταιμνήστρα και οι δεσμοί εξουσίας

Στην ταινία, η Ελένη παρουσιάζεται ως η περίφημη «ωραιότερη γυναίκα στον κόσμο», σύζυγος του Μενέλαου, τον οποίο υποδύεται ο Τζον Μπέρνθαλ. Η αρπαγή της από έναν πρίγκιπα γίνεται η αφορμή για έναν πόλεμο που σημάδεψε τη μυθολογική παράδοση.

Η Νιόνγκο θα παίξει επίσης την Κλυταιμνήστρα, αδελφή της Ελένης και σύζυγο του Αγαμέμνονα, τον οποίο υποδύεται ο Μπένι Σαφντί. Με αυτόν τον διπλό ρόλο, ο Νόλαν φαίνεται να συνδέει κινηματογραφικά δύο γυναικείες μορφές που βρίσκονται στο κέντρο της εξουσίας, της προδοσίας και της σύγκρουσης στον μυθικό κόσμο της «Οδύσσειας».

Γιατί ο Νόλαν δεν θέλει «παραδοσιακούς» θεούς

Το ίδιο προφίλ αποκάλυψε και μια βασική σκηνοθετική επιλογή του δημιουργού του «Oppenheimer»: ο Νόλαν σκέφτηκε να εμφανίσει τους θεούς του Ολύμπου με πιο συμβατικό τρόπο, αλλά τελικά κινήθηκε σε άλλη κατεύθυνση.

Αντί να δώσει στους θεούς συγκεκριμένη ανθρώπινη μορφή, προτίμησε να τους κάνει αισθητούς μέσα από τη φύση, τα φαινόμενα και την πίστη των χαρακτήρων.

«Με ενδιέφερε περισσότερο η ιδέα ότι, για τους ανθρώπους εκείνης της εποχής, οι αποδείξεις της ύπαρξης των θεών βρίσκονταν παντού», είπε ο Νόλαν. «Το υπέροχο με τον κινηματογράφο, και ειδικά με το IMAX, είναι ότι μπορείς να μεταφέρεις το κοινό σε μια εμπειρία πλήρους εμβύθισης, να το κάνεις να αισθανθεί κοντά σε γεγονότα όπως καταιγίδες, ταραγμένες θάλασσες, δυνατούς ανέμους. Θέλεις το κοινό να βρίσκεται μαζί τους πάνω στο πλοίο, να φοβάται τον ωκεανό, να φοβάται την οργή του Ποσειδώνα, όπως τη φοβούνται και οι χαρακτήρες. Αυτό, για μένα, είναι πολύ πιο ισχυρό από οποιαδήποτε μεμονωμένη εικόνα θα μπορούσες να έχεις για έναν θεό».

Χωρίς πολυτέλειες, παρά το καστ εκατομμυρίων

Η Αν Χάθαγουεϊ, που υποδύεται την Πηνελόπη, τη σύζυγο του Οδυσσέα και βασίλισσα της Ιθάκης, αποκάλυψε ότι η παραγωγή δεν κινήθηκε με χολιγουντιανή επίδειξη, παρά τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό των 250 εκατομμυρίων δολαρίων.

Όπως είπε, οι ηθοποιοί έμεναν σε απλά καταλύματα, ώστε τα χρήματα να κατευθυνθούν στην ίδια την ταινία και όχι σε περιττές πολυτέλειες.

«Έχεις τον Τομ Χόλαντ, τον Ρόμπερτ Πάτινσον, μια σειρά από άλλους εξαιρετικούς ηθοποιούς, εμένα, και όλοι μένουμε σε οικονομικά καταλύματα σε ένα μικρό νησί της Σικελίας, επειδή δεν υπάρχει καμία περιττή πολυτέλεια», είπε. «Το θέμα είναι μόνο η δουλειά, και όλοι είμαστε τόσο χαρούμενοι που βρισκόμαστε εκεί».

Ο Τράβις Σκοτ ως αοιδός

Ο Νόλαν μίλησε και για μία από τις πιο απρόσμενες επιλογές του καστ: την παρουσία του Τράβις Σκοτ στον ρόλο ενός αοιδού.

Η επιλογή, όπως εξήγησε, δεν έγινε τυχαία. Ο σκηνοθέτης θέλησε να συνδέσει την αρχαία προφορική ποίηση με μια σύγχρονη μορφή αφήγησης.

«Τον επέλεξα επειδή ήθελα να κάνω μια αναφορά στην ιδέα ότι αυτή η ιστορία μεταδόθηκε ως προφορική ποίηση, κάτι που είναι ανάλογο με τη ραπ», είπε ο Νόλαν.

Το καστ της «Οδύσσειας»

Στο κέντρο της ταινίας βρίσκεται ο Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέας. Η «Οδύσσεια» είναι επίσης η πρώτη ταινία που έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου σε φορμά IMAX, στοιχείο που ενισχύει ακόμη περισσότερο τις προσδοκίες γύρω από το πρότζεκτ.

Το καστ περιλαμβάνει τον Τομ Χόλαντ ως Τηλέμαχο, γιο του Οδυσσέα, τη Σαρλίζ Θερόν ως Καλυψώ, τον Ρόμπερτ Πάτινσον ως Αντίνοο, μνηστήρα της Πηνελόπης, τον Τζον Λεγκουιζάμο ως Εύμαιο, υπηρέτη του Οδυσσέα, και τον Τζον Μπέρνθαλ ως Μενέλαο, βασιλιά της Σπάρτης και αδελφό του Αγαμέμνονα.

Συμμετέχουν επίσης η Ζεντάγια ως θεά Αθηνά, ο Χιμές Πατέλ ως Ευρύλοχος, η Μία Γκοθ ως Μελανθώ, ο Τζίμι Γκονζάλες ως Κηφέας και ο Γουίλ Γιουν Λι σε ρόλο που δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.

Η ταινία έχει ήδη προκαλέσει έντονη κινητικότητα στους θαυμαστές του Νόλαν, ενώ πρόσφατο τρέιλερ άνοιξε ακόμη και συζήτηση για τις αμερικανικές προφορές που χρησιμοποιεί το καστ.

Η «Οδύσσεια» θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου.

*Με πληροφορίες από: The Hollywood Reporter