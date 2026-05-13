Έρευνα: Ποιες είναι οι πιο περιζήτητες ειδικότητες και τα πιο καλοπληρωμένα επαγγέλματα στην Ελλάδα
Οικονομία 13 Μαΐου 2026, 08:30

Έρευνα της Randstad για το ανθρώπινο δυναμικό και τους μισθούς στην Ελλάδα το 2026, αποκαλύπτει σημαντικές «ψαλίδες» στις απολαβές ανά ειδικότητα και τομέα. Ποια είναι τα πιο περιζήτητα επαγγέλματα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Χανταϊός & άγχος: «Μαθήματα επιβίωσης» από την COVID

Η νέα έρευνα της Randstad για τις τάσεις στη στελέχωση προσωπικού (ΗR) και στους μισθούς στην Ελλάδα το 2026, αποτυπώνει μια αγορά εργασίας πολλαπλών ταχυτήτων.

Καταρχάς επιβεβαιώνεται το βαθύ μισθολογικό χάσμα μεταξύ μικρών και μεγαλύτερων επιχειρήσεων.  Από τις τελευταίες δημοσιευμένες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις του e-EΦΚΑ (Ιούνιος 2025), προκύπτει ότι ο μέσος μισθός στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, κάτω των 10 ατόμων, είναι μόλις 854 ευρώ, για πλήρη απασχόληση. Στον αντίποδα, ο μέσος μισθός για  πλήρη απασχόληση σε επιχειρήσεις με  10 μισθωτούς και πάνω, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης κυμαίνεται στα 1.440 ευρώ.

Στην έρευνα της Randstad, συμμετέχουν κυρίως μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, εκ των οποίων η μία στις τέσσερις έχει πολυεθνική παρουσία. Το 63% απασχολούν από 50 άτομα και πάνω, ενώ το 42% έχουν από 100 ως και πάνω από 1.000 άτομα. Οι οργανισμοί που απασχολούν πάνω από 500 άτομα αποτελούν το 10% του δείγματος.

Πηγή: έρευνα Randstad Greece, τάσεις στο HR και τους μισθούς  2026

Το εύρος των μισθών

Με δεδομένη τη σύνθεση των συμμετεχόντων στην έρευνα, δεν προκαλεί έκπληξη ότι  ο μηνιαίος μικτός μισθός για έναν εργαζόμενο με 3-5 χρόνια εμπειρίας, ξεκινάει από τα 1.300 ευρώ και πάνω. Το 36% όσων έχουν τρία ως πέντε χρόνια εμπειρίας, πληρώνεται από 1.600 ως 2.200 ευρώ.

Αντίστοιχα, για όσους έχουν 5 ως 10 χρόνια εμπειρίας, ο μισθός ξεκινάει από τα 2.200 ευρώ, ενώ ο ένας στους τέσσερις πληρώνεται πάνω από 3.000 ευρώ.

Πρόκειται για μισθούς που δεν τους βλέπουν ούτε με το κυάλι οι εργαζόμενοι των μικρών επιχειρήσεων, από 1 ως 10 άτομα, που αποτελούν σχεδόν το 90% του συνόλου. Όσο όμως αλλάζει η παραγωγική δομή της ελληνικής οικονομίας, οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, έχουν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο στη συνολική απασχόληση. Πλέον το 50% των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, απασχολούνται σε επιχειρήσεις από 50 άτομα και πάνω.

Ποιοι κλάδοι εκπροσωπούνται στην έρευνα

Η έρευνα για το ΗR και τους μισθούς,  πραγματοποιήθηκε μέσω συνεντεύξεων με 861 ηγετικά στελέχη από επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων. Από αυτές το 19% δραστηριοποιείται στη βιομηχανία και την παραγωγή, το 15 στο ΙΤ/τεχνολογία, το 15% στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο και το 9% στις υπηρεσίες φιλοξενίας και εστίασης. Τα οικονομικά-ασφαλιστικός τομέας, οι κατασκευές, η φαρμακοβιομηχανία και η ενέργεια-περιβάλλον, αποτελούν σχεδόν το 20% του δείγματος.

Πρόκειται δηλαδή για μια ακτινογραφία της επιχειρηματικότητας της «πρώτης ταχύτητας» και όχι του συνόλου των επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας αξίζουν προσοχής, καθώς δείχνουν μια εργασιακή και μισθολογική εικόνα, αισθητά καλύτερη από τον εθνικό μέσο όρο. Το ερώτημα είναι αν οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να φτάσουν σε ανάλογα επίπεδα ή αν είναι καταδικασμένες να μαραζώσουν ή να απορροφηθούν από τον ανταγωνισμό.

Οι βασικές προκλήσεις για τις επιχειρήσεις του 2026

Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει η πλειονότητα των στελεχών των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων για το 2026, με το 64% να αναμένει αύξηση όγκου πωλήσεων. Ωστόσο οι θετικές προσδοκίες είναι σαφώς πιο περιορισμένες από το 2025, σε ό,τι αφορά τον ρυθμό ανάπτυξης.

Για τη μία στις δύο επιχειρήσεις (52%), το συνολικό κόστος απασχόλησης είναι η σημαντικότερη πρόκληση που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν το τρέχον έτος.

Για το 43% το βασικό ζητούμενο είναι  η διασφάλιση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών διαδικασιών.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν την ανάγκη των επιχειρήσεων να ισορροπήσουν μεταξύ ανάπτυξης και αποδοτικότητας,  αναζητώντας νέους τρόπους ενίσχυσης της παραγωγικότητας χωρίς όμως μια δυσανάλογη αύξηση του λειτουργικού τους κόστους.

Οι πιο περιζήτητοι ρόλοι εργασίας

Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν ποιους 5 ρόλους εργασίας θεωρούν πιο περιζήτητους στον κλάδο τους για το 2026.

Ο πιο περιζήτητος ρόλος εργασίας είναι οι μηχανικοί, συγκεντρώνοντας το 64% των απαντήσεων. Ακολουθούν η διαχείριση παραγωγής (operations) –  εφοδιαστική αλυσίδα με 29% των απαντήσεων. Οι αναλυτές δεδομένων  και οι επαγγελματίες ΑΙ κατοχυρώνουν τη θέση τους στην πρώτη πεντάδα, με το 27% και 25% των ερωτηθέντων να τους τοποθετούν στην κορυφή. Οι πωλήσεις συγκεντρώνουν επίσης το 25% των απαντήσεων.

Οι εργασιακοί ρόλοι με τη χαμηλότερη ζήτηση είναι η έρευνα και η εκπαίδευση με μόλις 2%, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες και τα νομικά-διαχείριση κινδύνου και συμμόρφωση με 3%.

πηγή: Randstad Eλλάδας – HR Trends + Mισθοί 2026

Πού θα γίνουν νέες προσλήψεις

Πάνω από μία στις δύο εταιρείες (54%) σκοπεύει να αυξήσει τον αριθμό των εργαζομένων της το 2026. Το 39% θα διατηρήσει τον ίδιο αριθμό, ενώ μόλις 3% σκοπεύει να κάνει περικοπές.

Από όσους σκοπεύουν να προσλάβουν εντός του 2026, το 42% αναζητά πωλητές, ποσοστό μειωμένο σε σύγκριση με το 2025 (48%). Σχεδόν ο ένας στους τρεις (32%) αναζητά μηχανικούς (αρχιτέκτονες, ηλεκτρολόγους και μηχανολόγους). Πρόκειται για το επάγγελμα με τη μεγαλύτερη άνοδο, αφού το 2025 μόνο το 14% απαντούσε ότι σκόπευε να προσλάβει μηχανικούς.

Το 30% σκοπεύει να προσλάβει επαγγελματίες IT-τεχνολογίας, έναντι 41% τον προηγούμενο χρόνο.

Ισχυρή άνοδο σημειώνει ο τομέας της παραγωγής, με 26% πρόθεση προσλήψεων έναντι 17% πέρυσι.

Δυσκολίες στην εύρεση προσωπικού

Τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση (μηχανικοί, IT/τεχνολογία, παραγωγή) έχουν και τις μεγαλύτερες δυσκολίες εύρεσης προσωπικού.

Σχεδόν 7 στις 10 επιχειρήσεις (68%) θεωρούν ως το μεγαλύτερο εμπόδιο κατά τη διαδικασία στελέχωσης τις «μη ρεαλιστικές μισθολογικές προσδοκίες», έναντι 65% το 2025. Ο ένας στους δύο θεωρεί σημαντικό εμπόδιο την έλλειψη εργασιακής εμπειρίας, έναντι 40% το 2025.  Το 47% αναφέρουν ως κορυφαίο εμπόδιο ότι δεν βρίσκουν εργαζόμενους με συγκεκριμένες γνώσεις-κατάρτιση και δεξιότητες, έναντι 43% το 2025.

Ένα άλλο φαινόμενο που έχει αυξηθεί, είναι ότι οι  υποψήφιοι αποδέχονται την προσφορά εργασίας, αλλά τελικά αποχωρούν (36% των απαντήσεων έναντι 22% πέρυσι).

Κινητικότητα εργαζομένων

Η αναζήτηση καλύτερων αποδοχών και συνθηκών εργασίας συνεχίζει να αποτελεί τον βασικότερο λόγο αποχώρησης εργαζομένων, καθώς το 58% αποχωρεί έπειτα από πιο ελκυστική πρόταση άλλου εργοδότη. Παράλληλα, το 37% επιλέγει να αποχωρήσει αναζητώντας καλύτερες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. Παρά τη διατηρούμενη κινητικότητα, τα επίπεδα αποχωρήσεων παραμένουν σε ελεγχόμενα πλαίσια, με το 75% των επιχειρήσεων να αναφέρει ότι το 2025 διατηρήθηκαν κάτω από το 16%.

Οι υψηλότεροι και οι χαμηλότεροι μισθοί

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όσους αναζητούν εργασία έχουν οι πίνακες με τους χαμηλότερους και υψηλότερους μισθούς, ανά κλάδο και  θέση απασχόλησης. Παρουσιάζουμε κάποιους κλάδους ενδεικτικά.

Στη γραμματειακή υποστήριξη η θέση με τις χαμηλότερες μισθολογικές απολαβές είναι εκείνη του βοηθού γραμματείας – back office assistant, που ξεκινά από τα 1.250 και φτάνει στα 1.500 ευρώ.

Τον υψηλότερο μισθό εκκίνησης έχει η θέση του executive / personal assistant, με 2.500 ευρώ, ενώ φτάνει τα 3.800 ευρώ.

Στην εξυπηρέτηση πελατών ο χαμηλότερος μισθός ξεκινά στα 900 ευρώ (data entry agent – digitalization agent). Για την ίδια θέση το μάξιμουμ των απολαβών είναι τα 1.300 και 1.200 ευρώ αντίστοιχα.

Ο επικεφαλής εξυπηρέτησης πελατών (head of customer service) έχει τον υψηλότερο μισθό εκκίνησης, με 3.500 ευρώ και φτάνει τις 4.500 ευρώ.

Στον κλάδο της παραγωγής και στους μηχανικούς, οι απολαβές είναι συγκριτικά υψηλότερες. Η πιο χαμηλόμισθη θέση είναι εκείνη του line operator – διαχειριστή γραμμής παραγωγής, με 1.300-1.600 ευρώ. Ο τεχνικός διευθυντής δεν παίρνει λιγότερα από 5.000 ευρώ και φτάνει τα 7.000 ευρώ.

Στον κλάδο της ενέργειας οι μισθοί ξεκινάνε από τα 1.800 – 2.500 ευρώ (environmental engineer) και σκαρφαλώνουν τα 4.000 με 5.000 ευρώ (technical manager).

Στα οικονομικά και τη λογιστική οι χαμηλότεροι μισθοί ξεκινάνε από 1.200 ως 1.600 ευρώ (assistant accountant, finance clerk) και απογειώνονται στις 6.000 και 10.000 για υψηλόβαθμες θέσεις.

Στα ξενοδοχεία-εστίαση, ο πιο χαμηλός μισθός ξεκινάει στα 1.100 ευρώ για γκαρσόνι ή ρεσεψιονίστ στις πόλεις, με τα νησιά να πληρώνουν για τις ίδιες θέσεις ως και 500 ευρώ παραπάνω.

Ο executive chef ξεκινάει από τα 4.000-5.000 ευρώ σε πόλεις, ενώ στα νησιά παίρνει από 6.000 ως 9.500 ευρώ. Πρόκειται για μισθούς που φαντάζουν εξωπραγματικοί, σε σύγκριση με τη συλλογική σύμβαση εργασίας που υπογράφηκε στην εστίαση και φτάνει τα 1.100 ευρώ για τον αρχιμάγειρα.

Η πλήρης έρευνα, με τους πίνακες μισθολογικών απολαβών ανά θέση-κλάδο ΕΔΩ

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Στην πρίζα μέσω Βρυξελλών και ΕΤΕπ – Ο παράγοντας Τουρκία

Χανταϊός & άγχος: «Μαθήματα επιβίωσης» από την COVID

Κόσμος
Καθ’ οδόν για Πεκίνο ο Τραμπ – Κλιμακώνεται η ένταση με Ιράν

inWellness
inTown
Lamda: «Έκρηξη» πωλήσεων σε κατοικίες στο έργο του Ελληνικού
Οικονομικές Ειδήσεις 12.05.26

Μεγάλη ζήτηση καταγράφεται για τις οικιστικές αναπτύξεις στο Ελληνικό – Ενδιαφέρον από επενδυτές αλλά και από όσους αναζητούν μόνιμη κατοικία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Η Alter Ego Ventures επενδύει στην Alterlife
Οικονομικές Ειδήσεις 12.05.26

Η Alter Ego Ventures, ο επενδυτικός βραχίονας της Alter Ego Media αποκτά το 10% της FITQUEST ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., μοναδική μέτοχο της GΥMQUEST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. που εκμεταλλεύεται τα γυμναστήρια Alterlife – Το τίμημα

Σύνταξη
ΔΣΑ: Αντίθετος στη ρύθμιση των 72 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές – Ζητά 120
Ελλάδα 12.05.26

Ο ΔΣΑ ασκεί κριτική στο περιεχόμενο της ρύθμισης, επισημαίνοντας ότι δεν καλύπτει το σύνολο των υφιστάμενων οφειλών, αλλά μόνο όσες έχουν δημιουργηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Σύνταξη
Καμπανάκι για επικίνδυνα προϊόντα – Η Γαλλία ζητάει από την ΕΕ δραστικά μέτρα εναντίον Shein και Temu
Οικονομία 12.05.26

Η αρχή προστασίας καταναλωτών στη Γαλλία διαπιστώνει ότι τα επικίνδυνα προϊόντα σε ασιατικές πλατφόρμες όπως η Shein ξεπερνούν κατά πολύ αυτό άλλων διαδικτυακών αγορών

Σύνταξη
Οι ανατροπές που φέρνει το χωροταξικό στον τουρισμό σε Airbnb και ξενοδοχεία – Οι αντιδράσεις
Οικονομία 12.05.26

Ποιες αλλαγές φέρνει το νέο χωροταξικό στον τουρισμό – Η ένσταση των ξενοδόχων για τον περιορισμό στις κλίνες – Οι περιορισμοί στα Airbnb παραπέμπονται σε νομοθετική ρύθμιση στο μέλλον

Λάμπρος Καραγεώργος - Μάχη Τράτσα
ΑΑΔΕ: Ψηφιακό φακέλωμα για κάθε ΑΦΜ
Οικονομία 12.05.26

Νέα ελεγκτικά εργαλεία με ΑΙ και πληροφορίες από 90 χώρες - Ανάλυση μεγάλων δεδομένων και πλήρης χαρτογράφηση εισοδημάτων, καταθέσεων και περιουσίας

Μαρία Βουργάνα
Ryanair – Fraport: Η σύγκρουση για τις χρεώσεις και οι περικοπές δρομολογίων
Οικονομία 12.05.26

Η χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία θα μειώσει κατά περίπου 60% το πτητικό της έργο από το «Μακεδονία» και κατά 20% τα δρομολόγια από το «Ελ. Βενιζέλος» τον επόμενο χειμώνα ? Αιχμηρή αντίδραση της διαχειρίστριας εταιρείας

Κώστας Ντελέζος
Ισότιμη πρόσβαση στη θάλασσα σε παραλίες του Δήμου Λοκρών
Συμπερίληψη 13.05.26

Νέες προσβάσιμες υποδομές σε τέσσερις παραλίες με γαλάζια σημαία στο Δήμο Λοκρών, σε μια παρέμβαση που αναδεικνύει πως η προσβασιμότητα πρέπει να αποτελεί αυτονόητο δικαίωμα σε κάθε δημόσιο χώρο.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Χανταϊός: Τρίτο περιστατικό καραντίνας στην Ιταλία – Είχε έρθει σε επαφή σε πτήση με επιβάτιδα που πέθανε
Κρουαζιερόπλοιο 13.05.26

Ο Βρετανός έκανε τουρισμό στην Ιταλία και είχε βρεθεί μαζί με κρούσμα στην ίδια πτήση προς Γιοχάνεσμπουργκ - Η ηλικιωμένη ήταν μία από τους τρεις επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που πέθαναν από χανταϊό

Σύνταξη
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Σύνταξη
Φοιτητικές εκλογές: Άνοιξαν οι κάλπες στα πανεπιστήμια όλης της χώρας
Έντονη αντιπαράθεση 13.05.26

Οι φοιτητικές εκλογές θα ολοκληρωθούν στις 19:00 το απόγευμα οπότε θα κλείσουν οι κάλπες - Προκειμένου να ψηφίσουν, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης

Σύνταξη
Το κόμμα Τσίπρα φέρνει αναβρασμό στον ΣΥΡΙΖΑ: Το μέτωπο Πολάκη και Παππά πιέζει Φάμελλο για το μεγάλο «ξεκαθάρισμα»
Πολιτική 13.05.26

Τηλεφώνημα Πολάκη και επιστολή Παππά στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, ήρεμα νερά ή χωριστοί δρόμοι από Τσίπρα.

Σωτήρης Μπολάκης
ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική απεργία σήμερα και συγκέντρωση στην Κλαυθμώνος στις 10:30 – Τι ισχύει για τα σχολεία
Μαζικές κινητοποιήσεις 13.05.26

Οι δημόσιοι υπάλληλοι διεκδικούν πραγματικές αυξήσεις, μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και να μην αρθεί η μονιμότητα - Τι αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ

Σύνταξη
Ηλιούπολη: Οι Aρχές αναζητούν απαντήσεις για το τραγικό περιστατικό – Το χρονικό
Ελλάδα 13.05.26 Upd: 07:47

Σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ νοσηλεύεται το ένα από τα δύο κορίτσια που έπεσαν χθες στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Οι σημειώσεις και το ημερολόγιο που βρέθηκαν

Σύνταξη
Καθ’ οδόν για το Πεκίνο ο Τραμπ, ενώ κλιμακώνεται η ένταση με το Ιράν – Το Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο
Κόσμος 13.05.26

Ο Τραμπ ταξιδεύει στην Κίνα, έχοντας υιοθετήσει σκληρή ρητορική εναντίον του Ιράν το οποίο διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει - Το Ισραήλ συνεχίζει τις φονικές επιδρομές στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Ε.Ε.: Νόμιμη η επιβολή τελών στις πλατφόρμες για τη χρήση ειδησεογραφικού περιεχομένου
Τέλος στην εκμετάλλευση 13.05.26

Ιστορική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαιώνει τους εκδότες – Google και Meta υποχρεούνται να καταβάλλουν «εύλογη αμοιβή» για τα άρθρα που αναπαράγουν.

Γεώργιος Μαζιάς
Οι τέσσερις αιτίες που επαναφέρουν στο προσκήνιο τις εθνικοποιήσεις
Διεθνής Οικονομία 13.05.26

Ακρίβεια, εισοδηματικές ανισότητες, ελλείμματα των προϋπολογισμών και υπερκέρδη των επιχειρήσεων αμφισβητούν την κρατούσα οικονομική λογική – Οι περιπτώσεις British Steel και TotalEnergies

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλάσκα: Οι μεγάλες πετρελαϊκές σπεύδουν να δεσμεύσουν «οικόπεδα» μετά το «drill, baby, drill» του Τραμπ
Exxon, Shell κ.λπ. 13.05.26

Η Αλάσκα έχει γίνει το επόμενο hot-spot ενδιαφέροντος για τις μεγάλες πετρελαϊκές. Η αρκτική πολιτεία των ΗΠΑ έχει μεγάλα αποθέματα υδρογονανθράκων και βλέπουν μια ευκαιρία διαφοροποιήσουν τις πηγές τους.

Αρχοντία Κάτσουρα
«Φτάνει στο τέλος»; – Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο Τραμπ και η «μπανανόφλουδα» του Πούτιν στην Ευρώπη
Τοπίο στην ομίχλη 13.05.26

Οι δηλώσεις Πούτιν περί προοπτικής τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, στο φόντο των αργόσυρτων διαπραγματεύσεων υπό τις ΗΠΑ και των διλημμάτων της ευρωπαϊκής διπλωματίας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Δημοσκοπήσεις: Οι 25 μέρες που «γκρέμισαν» τα ποσοστά της ΝΔ – Στο «κόκκινο» το «ταμπλό» ένα χρόνο πριν τις εκλογές
Μακριά η αυτοδυναμία 13.05.26

Όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις αλλά δέκα νέες δημοσκοπήσεις είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες 25 ημέρες με τη Νέα Δημοκρατία να μετρά κυρίως απώλειες στην πρόθεση ψήφου και ένα ιστορικό χαμηλό κάτω από το 23%.

Στράτος Ιωακείμ
Τα μυστικά των ιδιόγραφων διαθηκών μέσα από 8+1 ερωταπαντήσεις
Ελλάδα 13.05.26

Tι πρέπει να προσέχει ένας διαθέτης που αποφασίζει να μοιράσει την περιουσία του με μία ιδιόγραφη διαθήκη αλλά και ποιες είναι οι πρώτες κινήσεις και τα αναγκαία δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν στα χέρια τους οι κληρονόμοι για να ξεκινήσουν τη διαδικασία σε εκτέλεση της τελευταίας βούλησης του κληρονομουμένου

Μίνα Μουστάκα
Ο Τραμπ έχει ανάγκη μια σημαντική νίκη μετά το αδιέξοδο στο Ιράν – Ελπίζει το ταξίδι στην Κίνα να του τη δώσει
Δύσκολη εξίσωση 13.05.26

Ο Τραμπ φτάνει στην Κίνα ελπίζοντας ότι θα μπορέσει να πετύχει μια καλή συμφωνία, κυρίως οικονομική, που θα του επιτρέψει να γυρίσει νικητής στις ΗΠΑ. Ωστόσο, η σκιά του Ιράν πέφτει βαριά στο ταξίδι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Βολιβία: Πολλαπλασιάζονται οι διαδηλώσεις και οι αποκλεισμοί δρόμων με φόντο τη σοβαρή οικονομική κρίση
Οικονομική κρίση 13.05.26

Τις τελευταίες εβδομάδες εργάτες, αγρότες, εκπαιδευτικοί, αυτόχθονες, εργαζόμενοι στις μεταφορές και άλλοι στη Βολιβία αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση υπό τον κεντροδεξιό πρόεδρο Ροδρίγο Πας.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

