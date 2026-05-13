Έρευνα: Ποιες είναι οι πιο περιζήτητες ειδικότητες και τα πιο καλοπληρωμένα επαγγέλματα στην Ελλάδα

Η νέα έρευνα της Randstad για τις τάσεις στη στελέχωση προσωπικού (ΗR) και στους μισθούς στην Ελλάδα το 2026, αποτυπώνει μια αγορά εργασίας πολλαπλών ταχυτήτων.

Καταρχάς επιβεβαιώνεται το βαθύ μισθολογικό χάσμα μεταξύ μικρών και μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Από τις τελευταίες δημοσιευμένες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις του e-EΦΚΑ (Ιούνιος 2025), προκύπτει ότι ο μέσος μισθός στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, κάτω των 10 ατόμων, είναι μόλις 854 ευρώ, για πλήρη απασχόληση. Στον αντίποδα, ο μέσος μισθός για πλήρη απασχόληση σε επιχειρήσεις με 10 μισθωτούς και πάνω, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης κυμαίνεται στα 1.440 ευρώ.

Στην έρευνα της Randstad, συμμετέχουν κυρίως μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, εκ των οποίων η μία στις τέσσερις έχει πολυεθνική παρουσία. Το 63% απασχολούν από 50 άτομα και πάνω, ενώ το 42% έχουν από 100 ως και πάνω από 1.000 άτομα. Οι οργανισμοί που απασχολούν πάνω από 500 άτομα αποτελούν το 10% του δείγματος.

Το εύρος των μισθών

Με δεδομένη τη σύνθεση των συμμετεχόντων στην έρευνα, δεν προκαλεί έκπληξη ότι ο μηνιαίος μικτός μισθός για έναν εργαζόμενο με 3-5 χρόνια εμπειρίας, ξεκινάει από τα 1.300 ευρώ και πάνω. Το 36% όσων έχουν τρία ως πέντε χρόνια εμπειρίας, πληρώνεται από 1.600 ως 2.200 ευρώ.

Αντίστοιχα, για όσους έχουν 5 ως 10 χρόνια εμπειρίας, ο μισθός ξεκινάει από τα 2.200 ευρώ, ενώ ο ένας στους τέσσερις πληρώνεται πάνω από 3.000 ευρώ.

Πρόκειται για μισθούς που δεν τους βλέπουν ούτε με το κυάλι οι εργαζόμενοι των μικρών επιχειρήσεων, από 1 ως 10 άτομα, που αποτελούν σχεδόν το 90% του συνόλου. Όσο όμως αλλάζει η παραγωγική δομή της ελληνικής οικονομίας, οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, έχουν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο στη συνολική απασχόληση. Πλέον το 50% των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, απασχολούνται σε επιχειρήσεις από 50 άτομα και πάνω.

Ποιοι κλάδοι εκπροσωπούνται στην έρευνα

Η έρευνα για το ΗR και τους μισθούς, πραγματοποιήθηκε μέσω συνεντεύξεων με 861 ηγετικά στελέχη από επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων. Από αυτές το 19% δραστηριοποιείται στη βιομηχανία και την παραγωγή, το 15 στο ΙΤ/τεχνολογία, το 15% στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο και το 9% στις υπηρεσίες φιλοξενίας και εστίασης. Τα οικονομικά-ασφαλιστικός τομέας, οι κατασκευές, η φαρμακοβιομηχανία και η ενέργεια-περιβάλλον, αποτελούν σχεδόν το 20% του δείγματος.

Πρόκειται δηλαδή για μια ακτινογραφία της επιχειρηματικότητας της «πρώτης ταχύτητας» και όχι του συνόλου των επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας αξίζουν προσοχής, καθώς δείχνουν μια εργασιακή και μισθολογική εικόνα, αισθητά καλύτερη από τον εθνικό μέσο όρο. Το ερώτημα είναι αν οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να φτάσουν σε ανάλογα επίπεδα ή αν είναι καταδικασμένες να μαραζώσουν ή να απορροφηθούν από τον ανταγωνισμό.

Οι βασικές προκλήσεις για τις επιχειρήσεις του 2026

Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει η πλειονότητα των στελεχών των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων για το 2026, με το 64% να αναμένει αύξηση όγκου πωλήσεων. Ωστόσο οι θετικές προσδοκίες είναι σαφώς πιο περιορισμένες από το 2025, σε ό,τι αφορά τον ρυθμό ανάπτυξης.

Για τη μία στις δύο επιχειρήσεις (52%), το συνολικό κόστος απασχόλησης είναι η σημαντικότερη πρόκληση που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν το τρέχον έτος.

Για το 43% το βασικό ζητούμενο είναι η διασφάλιση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών διαδικασιών.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν την ανάγκη των επιχειρήσεων να ισορροπήσουν μεταξύ ανάπτυξης και αποδοτικότητας, αναζητώντας νέους τρόπους ενίσχυσης της παραγωγικότητας χωρίς όμως μια δυσανάλογη αύξηση του λειτουργικού τους κόστους.

Οι πιο περιζήτητοι ρόλοι εργασίας

Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν ποιους 5 ρόλους εργασίας θεωρούν πιο περιζήτητους στον κλάδο τους για το 2026.

Ο πιο περιζήτητος ρόλος εργασίας είναι οι μηχανικοί, συγκεντρώνοντας το 64% των απαντήσεων. Ακολουθούν η διαχείριση παραγωγής (operations) – εφοδιαστική αλυσίδα με 29% των απαντήσεων. Οι αναλυτές δεδομένων και οι επαγγελματίες ΑΙ κατοχυρώνουν τη θέση τους στην πρώτη πεντάδα, με το 27% και 25% των ερωτηθέντων να τους τοποθετούν στην κορυφή. Οι πωλήσεις συγκεντρώνουν επίσης το 25% των απαντήσεων.

Οι εργασιακοί ρόλοι με τη χαμηλότερη ζήτηση είναι η έρευνα και η εκπαίδευση με μόλις 2%, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες και τα νομικά-διαχείριση κινδύνου και συμμόρφωση με 3%.

Πού θα γίνουν νέες προσλήψεις

Πάνω από μία στις δύο εταιρείες (54%) σκοπεύει να αυξήσει τον αριθμό των εργαζομένων της το 2026. Το 39% θα διατηρήσει τον ίδιο αριθμό, ενώ μόλις 3% σκοπεύει να κάνει περικοπές.

Από όσους σκοπεύουν να προσλάβουν εντός του 2026, το 42% αναζητά πωλητές, ποσοστό μειωμένο σε σύγκριση με το 2025 (48%). Σχεδόν ο ένας στους τρεις (32%) αναζητά μηχανικούς (αρχιτέκτονες, ηλεκτρολόγους και μηχανολόγους). Πρόκειται για το επάγγελμα με τη μεγαλύτερη άνοδο, αφού το 2025 μόνο το 14% απαντούσε ότι σκόπευε να προσλάβει μηχανικούς.

Το 30% σκοπεύει να προσλάβει επαγγελματίες IT-τεχνολογίας, έναντι 41% τον προηγούμενο χρόνο.

Ισχυρή άνοδο σημειώνει ο τομέας της παραγωγής, με 26% πρόθεση προσλήψεων έναντι 17% πέρυσι.

Δυσκολίες στην εύρεση προσωπικού

Τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση (μηχανικοί, IT/τεχνολογία, παραγωγή) έχουν και τις μεγαλύτερες δυσκολίες εύρεσης προσωπικού.

Σχεδόν 7 στις 10 επιχειρήσεις (68%) θεωρούν ως το μεγαλύτερο εμπόδιο κατά τη διαδικασία στελέχωσης τις «μη ρεαλιστικές μισθολογικές προσδοκίες», έναντι 65% το 2025. Ο ένας στους δύο θεωρεί σημαντικό εμπόδιο την έλλειψη εργασιακής εμπειρίας, έναντι 40% το 2025. Το 47% αναφέρουν ως κορυφαίο εμπόδιο ότι δεν βρίσκουν εργαζόμενους με συγκεκριμένες γνώσεις-κατάρτιση και δεξιότητες, έναντι 43% το 2025.

Ένα άλλο φαινόμενο που έχει αυξηθεί, είναι ότι οι υποψήφιοι αποδέχονται την προσφορά εργασίας, αλλά τελικά αποχωρούν (36% των απαντήσεων έναντι 22% πέρυσι).

Κινητικότητα εργαζομένων

Η αναζήτηση καλύτερων αποδοχών και συνθηκών εργασίας συνεχίζει να αποτελεί τον βασικότερο λόγο αποχώρησης εργαζομένων, καθώς το 58% αποχωρεί έπειτα από πιο ελκυστική πρόταση άλλου εργοδότη. Παράλληλα, το 37% επιλέγει να αποχωρήσει αναζητώντας καλύτερες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. Παρά τη διατηρούμενη κινητικότητα, τα επίπεδα αποχωρήσεων παραμένουν σε ελεγχόμενα πλαίσια, με το 75% των επιχειρήσεων να αναφέρει ότι το 2025 διατηρήθηκαν κάτω από το 16%.

Οι υψηλότεροι και οι χαμηλότεροι μισθοί

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όσους αναζητούν εργασία έχουν οι πίνακες με τους χαμηλότερους και υψηλότερους μισθούς, ανά κλάδο και θέση απασχόλησης. Παρουσιάζουμε κάποιους κλάδους ενδεικτικά.

Στη γραμματειακή υποστήριξη η θέση με τις χαμηλότερες μισθολογικές απολαβές είναι εκείνη του βοηθού γραμματείας – back office assistant, που ξεκινά από τα 1.250 και φτάνει στα 1.500 ευρώ.

Τον υψηλότερο μισθό εκκίνησης έχει η θέση του executive / personal assistant, με 2.500 ευρώ, ενώ φτάνει τα 3.800 ευρώ.

Στην εξυπηρέτηση πελατών ο χαμηλότερος μισθός ξεκινά στα 900 ευρώ (data entry agent – digitalization agent). Για την ίδια θέση το μάξιμουμ των απολαβών είναι τα 1.300 και 1.200 ευρώ αντίστοιχα.

Ο επικεφαλής εξυπηρέτησης πελατών (head of customer service) έχει τον υψηλότερο μισθό εκκίνησης, με 3.500 ευρώ και φτάνει τις 4.500 ευρώ.

Στον κλάδο της παραγωγής και στους μηχανικούς, οι απολαβές είναι συγκριτικά υψηλότερες. Η πιο χαμηλόμισθη θέση είναι εκείνη του line operator – διαχειριστή γραμμής παραγωγής, με 1.300-1.600 ευρώ. Ο τεχνικός διευθυντής δεν παίρνει λιγότερα από 5.000 ευρώ και φτάνει τα 7.000 ευρώ.

Στον κλάδο της ενέργειας οι μισθοί ξεκινάνε από τα 1.800 – 2.500 ευρώ (environmental engineer) και σκαρφαλώνουν τα 4.000 με 5.000 ευρώ (technical manager).

Στα οικονομικά και τη λογιστική οι χαμηλότεροι μισθοί ξεκινάνε από 1.200 ως 1.600 ευρώ (assistant accountant, finance clerk) και απογειώνονται στις 6.000 και 10.000 για υψηλόβαθμες θέσεις.

Στα ξενοδοχεία-εστίαση, ο πιο χαμηλός μισθός ξεκινάει στα 1.100 ευρώ για γκαρσόνι ή ρεσεψιονίστ στις πόλεις, με τα νησιά να πληρώνουν για τις ίδιες θέσεις ως και 500 ευρώ παραπάνω.

Ο executive chef ξεκινάει από τα 4.000-5.000 ευρώ σε πόλεις, ενώ στα νησιά παίρνει από 6.000 ως 9.500 ευρώ. Πρόκειται για μισθούς που φαντάζουν εξωπραγματικοί, σε σύγκριση με τη συλλογική σύμβαση εργασίας που υπογράφηκε στην εστίαση και φτάνει τα 1.100 ευρώ για τον αρχιμάγειρα.

Η πλήρης έρευνα, με τους πίνακες μισθολογικών απολαβών ανά θέση-κλάδο ΕΔΩ