# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μισθοί δύο «ταχυτήτων» στην Ελλάδα – Το βαθύ χάσμα των μισθολογικών αποκλίσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 28 Δεκεμβρίου 2025 | 18:48

Μισθοί δύο «ταχυτήτων» στην Ελλάδα – Το βαθύ χάσμα των μισθολογικών αποκλίσεων

Οι μισθοί στην Ελλάδα έχουν ανοδική πορεία όμως η συνεχιζόμενη ακρίβεια ροκανίζει τις αυξήσεις. Στο μεταξύ, το χάσμα μεταξύ μισθωτών σε μεγάλες επιχειρήσεις και σε μικρομεσαίες, παραμένει μεγάλο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Spotlight

Οι μισθοί στην Ελλάδα βρίσκονται σε μια φάση σταδιακής ανόδου. Όμως, παρά τις αυξήσεις, το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων βρίσκεται υπό πίεση και η χώρα μας παραμένει στις χαμηλές θέσεις της ΕΕ όσον αφορά την αγοραστική δύναμη, αν και η απόσταση από τον μέσο όρο μειώνεται σταδιακά.

Στα 1.500 ευρώ θα κινηθεί ο μέσος ονομαστικός μισθός το 2027, ενώ ο κατώτατος μισθός θα ανέλθει το ίδιο έτος στα 950 ευρώ (από 880 ευρώ που είναι σήμερα).

Πολύ συχνά στην κυβέρνηση κάνουν λόγο για τον στόχο της επίτευξης μέσου μισθού 1.500 ευρώ έως την άνοιξη του 2027. Ωστόσο, ο ρυθμός με τον οποίο βελτιώνονται οι μισθολογικές αποδοχές των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα της χώρας είναι απελπιστικά αργός.

Η πιθανότητα να συμβεί αυτό είναι υπαρκτή αλλά όχι για τους πολλούς αλλά για τους λίγους και αυτό προφανώς έχει να κάνει με το βαθύ χάσμα των μισθολογικών αποκλίσεων.

Μεγάλες vs μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Από την ανάλυση των στοιχείων είναι εμφανές πως οι εργαζόμενοι σε μεγάλες εταιρείες απολαμβάνουν αισθητά υψηλότερες αμοιβές σε σχέση με εκείνους που απασχολούνται σε μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Κάπου εδώ θα πρέπει να επισημανθεί πως το ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) στην Ελλάδα είναι από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτελούν περίπου το 95% φανερώνοντας τη βασική αιτία για το συνολικά χαμηλό επίπεδο μισθών στη χώρα.

Το μισθολογικό χάσμα που χωρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τις μεγαλύτερες αγγίζει τα 500 ευρώ για τους άντρες και τα 350 ευρώ για τις γυναίκες.

Συγκεκριμένα ο μέσος μισθός για τους άνδρες τον Μάιο στην πρώτη κατηγορία έφτασε τα 1.550,23 ευρώ και για τις γυναίκες 1.346,40 ευρώ (μεικτά). Στον αντίποδα, οι μηνιαίες αποδοχές διαμορφώνονται στα 1.065,90 ευρώ για τους άντρες και στα 993,76 ευρώ για τις γυναίκες.

Σε προφανή δυσμενέστερη θέση ως προς το βιοτικό επίπεδο βρίσκονται οι 681.747 μισθωτοί που εργάζονται με μερική απασχόληση, καθώς ο μισθός τους ανέρχεται κατά μέσο όρο στα 579 ευρώ.

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και το διαθέσιμο εισόδημα

Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ για το 2024, ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα υπολογίζεται στα 1.342 ευρώ μεικτά (1.049 ευρώ καθαρά). Προκύπτει, δε, ότι περίπου δύο στους τρεις εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα έχουν καθαρό μηνιαίο μισθό κάτω από 1.200 ευρώ μεικτά (956 ευρώ καθαρά). Για το 2025, ο μέσος μισθός εκτιμάται γύρω στα 1.400 ευρώ μεικτά.

Τα ποσά αυτά, αν και βελτιωμένα, δεν επαρκούν. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σταθμισμένο ως προς την αγοραστική δύναμη ανέρχεται στην Ελλάδα στο 70% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Η χώρα μας βρίσκεται στην προτελευταία θέση μεταξύ των 27 χωρών της Ενωσης, ξεπερνώντας μόνο τη Βουλγαρία. Μεταξύ των 20 χωρών της ευρωζώνης (η Βουλγαρία μπαίνει στη νομισματική ένωση από το 2026), η Ελλάδα είναι τελευταία.

Σε ό,τι αφορά το διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα (ο «μέσος» πολίτης, που έχει περισσότερα χρήματα από το 50% του πληθυσμού και λιγότερα από το άλλο 50%), τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι τρίτη από το τέλος στην ΕΕ, πάνω μόνο από την Ουγγαρία και τη Σλοβακία. Στην Ελλάδα υπολογίζεται στις 12.436 μονάδες αγοραστικής δύναμης, έναντι ευρωπαϊκού μ.ό. 21.245 μονάδων. Βουλγαρία και Ρουμανία τοποθετούνται ψηλότερα από τη χώρα μας, με περίπου 13.000 μονάδες έκαστη.

Οι βασικές-πάγιες δαπάνες, όπως είναι τα κόστη στέγασης (ενοίκιο, κοινόχρηστα, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, Ιnternet), το σουπερμάρκετ, το κινητό τηλέφωνο και η φορολογία αντιστοιχούν περίπου στα δύο τρίτα του μισθού: 59% για τα ζευγάρια και 66% για τους άγαμους. Αν σε αυτά προστεθούν και τα κόστη συντήρησης και χρήσης αυτοκινήτου, το ποσοστό φτάνει το 72% για τα ζευγάρια και το 78% για τους άγαμους.

Κόσμος
Τραμπ: Μίλησε με Πούτιν πριν τη συνάντηση με Ζελένσκι

Τραμπ: Μίλησε με Πούτιν πριν τη συνάντηση με Ζελένσκι

inWellness
inTown
Η εξουσία ενός… αλγόριθμου πάνω στους εργαζόμενους – Γιατί η Ευρώπη παρεμβαίνει
Εργασιακά 28.12.25

Η εξουσία ενός… αλγόριθμου πάνω στους εργαζόμενους – Γιατί η Ευρώπη παρεμβαίνει

Η λεγόμενη αλγοριθμική διαχείριση, η χρήση δηλαδή λογισμικού για την οργάνωση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο της εργασίας, έχει αρχίσει να διαμορφώνει την καθημερινότητα σε πολλές εργασίες

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ενορχηστρωμένη επίθεση καταγγέλλει ο αγρότης μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του
Agro-in 28.12.25

Ενορχηστρωμένη επίθεση καταγγέλλει ο αγρότης μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του

Σε δηλώσεις του ο Γιώργος Μπότας είπε πως δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση από τον φορέα που διέταξε τη δέσμευση των λογαριασμών. Τη Δευτέρα έχει προγραμματισμένο ραντεβού με δικηγόρο, προκειμένου η υπόθεση να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Σύνταξη
Η τεχνολογία βάζει φρένο στις προσλήψεις – Στάση αναμονής από τις εταιρείες, υπό πίεση οι εργαζόμενοι
Νέα κανονικότητα 28.12.25

Η τεχνολογία βάζει φρένο στις προσλήψεις - Στάση αναμονής από τις εταιρείες, υπό πίεση οι εργαζόμενοι

Το μέλλον της εργασίας διαγράφεται αβέβαιο όσο η τεχνολογία καλύπτει ανάγκες που δεν απαιτούν ανθρώπινο δυναμικό και οι μεγάλες εταιρείες προτιμούν να διατηρούν ή και να μειώσουν το προσωπικό τους

Νατάσα Σινιώρη
Ελληνικός τουρισμός: Σε τροχιά αλλεπάλληλων ρεκόρ – Πάνω από 37 εκατομμύρια οι αφίξεις το 2025
Χρυσή δεκαετία 28.12.25

Σε τροχιά αλλεπάλληλων ρεκόρ ο ελληνικός τουρισμός - Πάνω από 37 εκατομμύρια οι αφίξεις το 2025

Ο τουρισμός στην Ελλάδα δέχεται ένα άνευ προηγουμένου «κύμα» διεθνών επισκεπτών - Ετήσια άνοδος περίπου 5% - Η σχέση προς μόνιμους κατοίκους ξεπερνά το 3,5, από τους ψηλότερους δείκτες στον κόσμο

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
«Κίτρινος πυρετός» στο ηλεκτρονικό εμπόριο – Τα στατιστικά της «απόβασης» στο… «ελληνικό καλάθι»
Τα στατιστικά της «απόβασης» 28.12.25

«Κίτρινος πυρετός» στο ηλεκτρονικό εμπόριο - Η οικονομία του scroll στο... «ελληνικό καλάθι»

Το εύρος της διείσδυσης, τα κίνητρα, οι συνήθειες και οι αντιλήψεις γύρω από την αγορά προϊόντων από πλατφόρμες εκτός ΕΕ. Το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι απώλειες για την ελληνική οικονομία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγρότες: Δεν πτοούνται από τις διασπαστικές κινήσεις και ετοιμάζουν ρεβεγιόν στα μπλόκα – Κλείνουν από σήμερα δρόμους
Απέλπιδες προσπάθειες 28.12.25

Δεν πτοούνται από τις «διασπαστικές κινήσεις» οι αγρότες και ετοιμάζουν ρεβεγιόν στα μπλόκα - Κλείνουν από σήμερα δρόμους

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα ετοιμάζονται να κάνουν οι αγρότες που εντείνουν από σήμερα τις κινητοποιήσεις τους με κλεισίματα δρόμων μετά τη μερική αναστολή λόγω Χριστουγέννων

Σύνταξη
Η AI εισβάλλει στη διαδικασία προσλήψεων και δημιουργεί «φαύλο κύκλο» δυσαρέσκειας
Αμερικανική έρευνα 28.12.25

Η AI εισβάλλει στη διαδικασία προσλήψεων και δημιουργεί «φαύλο κύκλο» δυσαρέσκειας

Περισσότεροι από τους μισούς οργανισμούς στις ΗΠΑ ενέταξαν εργαλεία AI στη διαδικασία πρόσληψης εργαζομένων το 2025, έδειξε έρευνα της Society for Human Resource Management

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Τελευταία Κυριακή με τα καταστήματα ανοικτά – Εκτιμήσεις της αγοράς για τον χριστουγεννιάτικο τζίρο
Πίνακας 28.12.25

Τελευταία Κυριακή με τα καταστήματα ανοικτά - Εκτιμήσεις της αγοράς για τον χριστουγεννιάτικο τζίρο

Σήμερα Κυριακή, λίγο πριν την εκπνοή του 2025, οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν τα ψώνια τους - Στις χειμερινές εκπτώσεις μετατοπίζεται το ενδιαφέρον της αγοράς για αυξημένες πωλήσεις

Σύνταξη
Νέα φορολογική κλίμακα: Πόσο αυξάνονται οι μισθοί από την Πρωτοχρονιά
Πίνακας 28.12.25

Πόσο αυξάνονται οι μισθοί από την Πρωτοχρονιά, με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα

Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ (μισθοί πάνω από 700-800 ευρώ τον μήνα) θα δουν περισσότερα χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό λόγω μειωμένων κρατήσεων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Αγορά εργασίας: Όταν «έσπασαν» τα όρια μεταξύ δουλειάς και προσωπικού χρόνου – Κυριακή όπως Δευτέρα…
«Always-On» 28.12.25

Όταν «έσπασαν» τα όρια μεταξύ δουλειάς και προσωπικού χρόνου - Κυριακή όπως Δευτέρα στην αγορά εργασίας

Στη σύγχρονη αγορά εργασίας η Κυριακή έχει πάψει να αποτελεί το «ιερό» οχυρό του ελεύθερου χρόνου. Μετατρέπεται αργά αλλά σταθερά σε μια ακόμη ρευστή μεταβλητή στο βωμό της παραγωγικότητας και της διαρκούς διαθεσιμότητας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Δύο ελικόπτερα που μετέφεραν ασθενείς φέρεται να συγκρούστηκαν πάνω από το Νιου Τζέρσεϊ [βίντεο]
Κόσμος 28.12.25

Δύο ελικόπτερα που μετέφεραν ασθενείς φέρεται να συγκρούστηκαν πάνω από το Νιου Τζέρσεϊ

Δύο ελικόπτερα αεροδιακομιδών φέρονται να συγκρούστηκαν στον αέρα στο και να έχουν συντριβεί. Αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες πλην του βίντεο που δείχνει την πτώση του ενός και τους καπνούς.

Σύνταξη
Σουρινάμ: Άνδρας μαχαίρωσε μέχρι θανάτου εννέα ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και τα παιδιά του
Τραγωδία 28.12.25

Σουρινάμ: Άνδρας μαχαίρωσε μέχρι θανάτου εννέα ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και τα παιδιά του

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ που επισκέφθηκαν τον τόπο του συμβάντος στο Κομενβίνιε, ανατολικά της πρωτεύουσας του Σουρινάμ, ο άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας

Σύνταξη
Τα δύο γεγονότα που «σκοτείνιασαν» τα Χριστούγεννα του Καρόλου Ντίκενς
Μήνυμα 28.12.25

Τα δύο γεγονότα που «σκοτείνιασαν» τα Χριστούγεννα του Καρόλου Ντίκενς

Ο συγγραφέας της «Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας», Κάρολος Ντίκενς, αγαπούσε την εποχή με «ανησυχητική σχολαστικότητα», αλλά το εορταστικό του μανιφέστο δείχνει πώς ο θάνατος του πατέρα και της κόρης του έριξε μια σκιά πάνω της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σουηδία: Ένας 12χρονος φέρεται να πήγε σε άλλη πόλη για να εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου – Σκότωσε έναν 21χρονο
Κόσμος 28.12.25

Σουηδία: Ένας 12χρονος φέρεται να πήγε σε άλλη πόλη για να εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου – Σκότωσε έναν 21χρονο

Ένας 12χρονος θεωρείται ο κύριος ύποπτος για δολοφονία στην Σουηδία και συγκεκριμένα στην πόλη Μάλμε. Θύματα τέσσερις άντρες, με τον έναν 21χρονο να αφήνει την τελευταία του πνοή.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Κυβερνητική αφωνία για τον δήμαρχο Φλώρινας – Η λογοκρισία και η πατριδοκαπηλία, καταφύγιο των ανιστόρητων και των υποκριτών
«Αυταρχισμός» 28.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Κυβερνητική αφωνία για τον δήμαρχο Φλώρινας – Η λογοκρισία και η πατριδοκαπηλία, καταφύγιο των ανιστόρητων και των υποκριτών

Σε ανάρτησή του «ο κ. Πλεύρης, υιοθετώντας πλήρως την ανιστόρητη εμφυλιοπολεμική επιχειρηματολογία, επιτίθεται στον Χρήστο Ράμμο και προσπαθεί να στήσει ένα πατριδοκάπηλο δίπολο», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Σοκ στο Κόπα Άφρικα: Κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο ο τερματοφύλακας του Σουδάν, Μονγκέντ Ελνέελ! (vid)
Ποδόσφαιρο 28.12.25

Σοκ στο Κόπα Άφρικα: Κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο ο τερματοφύλακας του Σουδάν, Μονγκέντ Ελνέελ! (vid)

Αδιανόητο περιστατικό στο Κόπα Άφρικα, με τον τερματοφύλακα του Σουδάν, Μονγκέντ Ελνέελ, να καταρρέει και να πέφτει με το κεφάλι στο χορτάρι – Ευτυχώς σηκώθηκε και συνέχισε κανονικά

Σύνταξη
Ισραήλ: Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι του τομέα υψηλής τεχνολογίας επιδιώκουν να φύγουν στο εξωτερικό μετά τον πόλεμο
Κόσμος 28.12.25

Ισραήλ: Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι του τομέα υψηλής τεχνολογίας επιδιώκουν να φύγουν στο εξωτερικό μετά τον πόλεμο

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Προηγμένης Τεχνολογίας του Ισραήλ διαπίστωσε ότι το 53% των εταιρειών ανέφερε αύξηση σε αιτήματα μετεγκατάστασης από Ισραηλινούς εργαζομένους

Σύνταξη
Δεκέμβρης 1914: Όταν τα χαρακώματα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου «σίγασαν» μέσα στις γιορτές
Δυτικό Μέτωπο 28.12.25

Δεκέμβρης 1914: Όταν τα χαρακώματα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου «σίγασαν» μέσα στις γιορτές

Σαν σήμερα, στις 28 Δεκεμβρίου 1914, ένας Γερμανός στρατιώτης περιέγραφε στους γονείς του μια σκηνή αδιανόητη: εχθροί να βγαίνουν από τα χαρακώματα, να τραγουδούν κάλαντα και να θάβουν μαζί τους νεκρούς τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τραμπ: Επικοινωνία με Πούτιν πριν από τη συνάντηση με τον Ζελένσκι – «Καλό και πολύ παραγωγικό τηλεφώνημα»
Δείτε live 28.12.25 Upd: 20:03

Επικοινωνία Τραμπ και Πούτιν, πριν από τη συνάντηση με τον Ζελένσκι - «Καλό και πολύ παραγωγικό τηλεφώνημα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα - «Αγκάθια» το εδαφικό ζήτημα και οι εγγυήσεις ασφαλείας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η εξουσία ενός… αλγόριθμου πάνω στους εργαζόμενους – Γιατί η Ευρώπη παρεμβαίνει
Εργασιακά 28.12.25

Η εξουσία ενός… αλγόριθμου πάνω στους εργαζόμενους – Γιατί η Ευρώπη παρεμβαίνει

Η λεγόμενη αλγοριθμική διαχείριση, η χρήση δηλαδή λογισμικού για την οργάνωση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο της εργασίας, έχει αρχίσει να διαμορφώνει την καθημερινότητα σε πολλές εργασίες

Αλέξανδρος Κλώσσας
Η βιτρίνα της ΚΕΔ έχει ραγίσει
On Field 28.12.25

Η βιτρίνα της ΚΕΔ έχει ραγίσει

Η ΚΕΔ του Λανουά επικεντρώθηκε στη δημιουργία εντυπώσεων, όμως χάνει σε ουσία που πρέπει να είναι οι καλές διαιτησίες και να μην αλλοιώνεται η βαθμολογία της Super League

Βάιος Μπαλάφας
Μετ’ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων στην Αθήνα – Ουρές χιλιομέτρων – Ανοιχτά τα Μάλγαρα από τους αγρότες
Ταλαιπωρία 28.12.25

Μετ’ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων στην Αθήνα – Ουρές χιλιομέτρων – Ανοιχτά τα Μάλγαρα από τους αγρότες

Ουρά που φτάνει τα 4 χιλιόμετρα σχηματίσθηκε στην περιοχή της γέφυρας στο Μαρτίνο, καθώς τα οχήματα που κινούνται στον άξονα ΠΑΘΕ προς Αθήνα υποχρεώνονται να περιοριστούν σε μία λωρίδα κυκλοφορίας

Σύνταξη
«Ξαναπέθανε» ο Sin Boy; – Η ανάρτηση με το «1990 – 2025» που προκάλεσε σάλο στα social media
Φωτογραφία 28.12.25

«Ξαναπέθανε» ο Sin Boy; – Η ανάρτηση με το «1990 – 2025» που προκάλεσε σάλο στα social media

Μια φωτογραφία με μαύρα φτερά αγγέλου και τη λιτή επιγραφή «1990 – 2025» ήταν αρκετή για να φέρει ξανά το όνομα του Sin Boy στο επίκεντρο, πυροδοτώντας σχόλια, ειρωνεία και υποψίες για νέο επικοινωνιακό τρικ στα social media.

Σύνταξη
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ
Premier League 28.12.25

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ για τη 18η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Πλήγμα στη θεσμική υπόληψη και δημοκρατική λειτουργία της Βουλής η κατάργηση των ζωντανών μεταδόσεων των εξεταστικών
Επικαιρότητα 28.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Πλήγμα στη θεσμική υπόληψη και δημοκρατική λειτουργία της Βουλής η κατάργηση των ζωντανών μεταδόσεων των εξεταστικών

«Έχουν την αυταπάτη ότι με το μαύρο στη ζωντανή μετάδοση θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερη άνεση στις διαδικασίες συγκάλυψης; Κάνουν λάθος», διαμηνύει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
«Προτιμούσα να έχω γεννήσει ένα σκυλάκι» – Ο αποξενωμένος γιος της Μπριζίτ Μπαρντό, Νικολά-Ζακ Σαριέ
Κρύα καρδιά 28.12.25

«Προτιμούσα να έχω γεννήσει ένα σκυλάκι» - Ο αποξενωμένος γιος της Μπριζίτ Μπαρντό, Νικολά-Ζακ Σαριέ

Μοντέλο, ηθοποιός και τραγουδίστρια, η Μπριζίτ Μπαρντό είχε πολλούς ρόλους, ωστόσο ένα πράγμα για το οποίο δεν ήθελε ποτέ να γίνει γνωστή ήταν το να είναι μητέρα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μήνυση Πλακιά για το ξεμπάζωμα των Τεμπών επί θητείας Κώστα Αγοραστού
Ελλάδα 28.12.25

Μήνυση Πλακιά για το ξεμπάζωμα των Τεμπών επί θητείας Κώστα Αγοραστού - Οι «υπερτιμολογήσεις στα πέντε υποέργα»

Μήνυση για υπερτιμολογήσεις στα πέντε υποέργα της περιφέρειας Θεσσαλίας που αφορούσαν τη διαμόρφωση του τόπου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπων, κατέθεσε ο Νίκος Πλακιάς.

Σύνταξη
Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Επιχειρούσαν να μεταφέρουν πρόβατα στο εξωτερικό – Συνελήφθησαν από την ΕΛ.ΑΣ.
Ευλογιά των αιγοπροβάτων 28.12.25

Επιχειρούσαν να μεταφέρουν πρόβατα στο εξωτερικό - Συνελήφθησαν από την ΕΛ.ΑΣ.

Οι τέσσερις συλληφθέντες εντοπίστηκαν τη στιγμή που, επιβαίνοντες σε δύο οχήματα, επιχείρησαν να εξέλθουν από τη χώρα μεταφέροντας συνολικά πέντε πρόβατα

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

