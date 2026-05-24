Η παγκόσμια κρίση στον εφοδιασμό καυσίμων αεροσκαφών (κηροζίνης) που πυροδοτήθηκε από τις σφοδρές πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, οδηγώντας στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, έχει προκαλέσει μεγάλες αναταράξεις στις αεροπορικές εταιρείες, τινάζοντας τον προγραμματισμό που έκαναν για το ερχόμενο καλοκαίρι.

Η πρόσφατη παγκόσμια έλλειψη αεροπορικών καυσίμων, που προκλήθηκε από τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή προκάλεσε αρχικά έντονη αναστάτωση. Παρά τις αρχικές δυσοίωνες προβλέψεις για μαζικές ακυρώσεις πτήσεων, η κατάσταση φαίνεται να σταθεροποιείται καθώς η Ευρώπη εξασφαλίζει εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού

Καθώς από τα Στενά διέρχεται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και τεράστιες ποσότητες κηροζίνης, η αγορά υπέστη σοκ. Μέχρι τα τέλη Μαρτίου, οι τιμές των αεροπορικών καυσίμων είχαν εκτοξευθεί κατά 103% μέσα σε έναν μήνα, φτάνοντας τον Απρίλιο σε ιστορικά υψηλά (άνω των 1.900 δολαρίων ανά τόνο).

Οι λόγοι που απομακρύνεται το σενάριο για έναν «στεγνό» Ιούλιο

Τις πρώτες εβδομάδες του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου κατά του Ιράν και των αντιποίνων της Τεχεράνης οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών εκτινάχθηκαν ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες οι τιμές έχουν υποχωρήσει.

Αν και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) είχε προειδοποιήσει τον Απρίλιο ότι η Ευρώπη είχε αποθέματα κηροζίνης για μόλις 6 εβδομάδες, οι νεότερες αναφορές δείχνουν ότι ο κίνδυνος για μαζικές ακυρώσεις πτήσεων το καλοκαίρι έχει υποχωρήσει σημαντικά.

«Οι προμηθευτές καυσίμων μας, ακόμη και αυτή την εβδομάδα, επιβεβαίωσαν ότι δεν αναμένουν καμία διαταραχή στον εφοδιασμό τουλάχιστον έως τα μέσα Ιουλίου, και η κατάσταση συνεχίζει να βελτιώνεται», δήλωσε πρόσφατα ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι.

Ο επικεφαλής της αεροπορικής εταιρείας εμφανίστηκε βέβαιος πως οι αυξανόμενες εισαγωγές καυσίμων από τη Δυτική Αφρική, τις ΗΠΑ και τη Νορβηγία αντισταθμίζουν τις μειωμένες ποσότητες από τη Μέση Ανατολή.

Ανάλογη εκτίμηση κάνουν και οι ιθύνοντες της British Airways εκτιμώντας πλέον είναι «μηδενική η ανησυχία» για ολική έλλειψη, καθώς η Ε.Ε. κατάφερε να αναπληρώσει το κενό με αυξημένες εισαγωγές.

Ο τόνος αισιοδοξίας που καταγράφεται τα τελευταία 24ωρα έρχεται σε έντονη αντίθεση με την προειδοποίηση που είχε εκδώσει πριν από περίπου ένα μήνα ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, ο οποίος είχε δηλώσει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ελλείψεις σε καύσιμα αεροσκαφών έως τα τέλη Μαΐου.

Στο μεταξύ, ευρωπαϊκά διυλιστήρια αυξάνουν την παραγωγή κηροζίνη κατά 20-25% για να εκμεταλλευτούν τις υψηλές τιμές ενώ χρησιμοποιούνται και στρατηγικά κρατικά αποθέματα για να καλυφθεί περίπου το 34% του ελλείμματος.

Η… ευκαιρία για την Ελλάδα

Αν και οι ελλείψεις καυσίμων στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή θεωρούνται ελεγχόμενες, οι τιμές της κηροζίνης παραμένουν περίπου 60% υψηλότερες από τα προπολεμικά επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι τα αεροπορικά εισιτήρια για το φετινό καλοκαίρι θα είναι ακριβότερα.

Η κρίση αυτή θα μπορούσε να λειτουργήσει ως «ευκαιρία» για τον ελληνικό τουρισμό:

Εξαιτίας του φόβου των ακυρώσεων σε υπερατλαντικά ταξίδια ή στη Μέση Ανατολή, οι Ευρωπαίοι τουρίστες στρέφονται μαζικά σε προορισμούς της Νότιας Ευρώπης.

Η χώρα μας, μαζί με την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιταλία, καταγράφει αυξημένη ζήτηση, καθώς θεωρούνται «ασφαλείς» και κοντινοί προορισμοί, με μικρότερο ρίσκο αεροπορικών αναταράξεων.

Σε μεγάλο «στοίχημα» έχουν μετατραπεί οι λεγόμενες κρατήσεις της τελευταίας στιγμής (last-minute bookings) που αναμένεται να κυριαρχήσουν, καθώς οι καταναλωτές σταθμίζουν το αυξημένο κόστος των ναύλων.

Συγκρατημένη αισιοδοξία για το φετινό καλοκαίρι

Συνολικά στην Ευρώπη, ο οργανισμός διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας Eurocontrol αναθεώρησε τις θερινές προβλέψεις του, προβλέποντας αύξηση της αεροπορικής κίνησης κατά περίπου 2% έως 2,5% σε σύγκριση με το περσινό καλοκαίρι, ελαφρώς προς τα κάτω από τις αρχικές του εκτιμήσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίστηκε επίσης συγκρατημένα αισιόδοξη. Η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Επιτροπής δήλωσε ότι «δεν υπάρχουν επί του παρόντος ελλείψεις καυσίμων στην ΕΕ».

Το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ πρόσθεσε ότι τα έκτακτα αποθέματα καυσίμων που διαχειρίζονται τα κράτη-μέλη «μπορούν να αποδεσμευθούν εάν χρειαστεί».

Ο επίτροπος Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της επάρκειας αεροπορικών καυσίμων, ξεκαθαρίζοντας εκ νέου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει θωρακισμένη ακόμη και σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης της κρίσης.

«Η Ε.Ε. καλύπτει περίπου το 70% της κατανάλωσης jet fuel από τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια, ενώ μόνο το 20% εισάγεται από χώρες του Κόλπου», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «σε αυτό το στάδιο δεν έχουμε καμία απόδειξη ή ένδειξη ότι υπάρχει πρόβλημα εφοδιασμού με αεροπορικά καύσιμα».

-Παρά τη σχετική αποκλιμάκωση της ανησυχίας, οι εταιρείες διύλισης εκτιμούν ότι η κορύφωση της τουριστικής περιόδου θα αποτελέσει ένα πραγματικό τεστ αντοχής για τον κλάδο.