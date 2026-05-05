Για την δύσκολη ενεργειακή κατάσταση που διαμορφώνεται και την πιθανότητα να απαιτηθούν ακόμα και χρόνια για την ομαλοποίησή της μίλησε ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντησή του με τον Μολδαβό υπουργό Ενέργειας Ντόριν Γιουνγκιέτου, στο πλαίσιο του Διαλόγου Υψηλού Επιπέδου ΕΕ-Μολδαβίας για την Ενέργεια, στις Βρυξέλλες.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Γιόργκενσεν, «από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ήδη δαπανήσει πάνω από 30 δισ. ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς να λάβουν επιπλέον προμήθειες». Παράλληλα, μιλώντας για την κατάσταση που διαμορφώνεται, τόνισε ότι «η παραγωγή φυσικού αερίου, λόγω των καταστροφών που έχουν προκληθεί στις υποδομές, ιδιαίτερα στο Κατάρ, είναι τόσο σοβαρά επηρεασμένη που η αποκατάσταση θα πάρει πιθανότατα χρόνια. Το πετρέλαιο πιθανότατα θα επανέλθει πιο γρήγορα όσον αφορά την παραγωγή, αλλά και πάλι θα χρειαστεί χρόνος για να επιστρέψουμε σε μια κανονική κατάσταση».

Είναι νωρίς για προβλέψεις επιστροφής στην κανονικότητα

Αναφορικά με την επιστροφή στην κανονικότητα στα Στενά του Ορμούζ, ο Επίτροπος τόνισε ότι «είναι πολύ νωρίς για να πούμε πότε ακριβώς θα επιστρέψουμε σε μια κανονική κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Και ακόμη κι όταν συμβεί αυτό, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να πούμε ότι ακόμη και στο καλύτερο σενάριο, η κατάσταση παραμένει αρκετά σοβαρή».

Ο ίδιος μίλησε για την κατάσταση που, όπως είπε, «είναι ασταθής» με το μέλλον να είναι αβέβαιο, γεγονός που απαιτεί προετοιμασία για όλα τα πιθανά σενάρια που μπορεί να προκύψουν σε προβλήματα ασφάλειας εφοδιασμού. Όπως επισήμανε, «δεν βρισκόμαστε ακόμη εκεί, αλλά θα μπορούσε να συμβεί, ειδικά όσον αφορά τα καύσιμα αεροσκαφών. Γι’ αυτό έχουμε δημιουργήσει ένα παρατηρητήριο που παρακολουθεί ακριβώς τις ποσότητες καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρώπη, δηλαδή ποιος τα διαθέτει, τι εισάγεται και τι εξάγεται.

Σενάρια για ανακατανομή καυσίμων αεροσκαφών

Αυτό γίνεται ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι αν χρειαστεί πολιτική παρέμβαση, ακόμη και σε επίπεδο συντονισμού και ανακατανομής καυσίμων. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί και ελπίζουμε να μη χρειαστεί, αλλά η ελπίδα δεν αποτελεί στρατηγική. Γι’ αυτό προετοιμαζόμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα», σημείωσε.

Ο ομόλογός του από τη Μολδαβία αναφέρθηκε στα καύσιμα αεροσκαφών τονίζοντας πως «είχαμε επίσης μια κατάσταση όπου χρειάστηκε να επαναφέρουμε τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων υπό κρατικό έλεγχο. Εξασφαλίσαμε επίσης αποθέματα για τουλάχιστον έναν έως ενάμιση μήνα. Συνεργαζόμαστε ουσιαστικά με παραγωγούς από τη Ρουμανία, που αποτελεί την κοντινότερη διαδρομή εφοδιασμού για τη χώρα, για τον εφοδιασμό καυσίμων για τα αεροσκάφη».

Όπως είπε, «η προμήθεια άλλων πετρελαιοειδών προϊόντων, όπως βενζίνη και ντίζελ, προέρχονται επίσης από την περιφερειακή αγορά, από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Τουρκία και την Ελλάδα».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ