Σημαντική είδηση:
05.05.2026 | 10:55
Νεκρός 47χρονος σε λεωφορείο ΚΤΕΛ που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Πάργα
ΕΕ: Επιπλέον 30 δισ. για καύσιμα έχουν δαπανηθεί από την έναρξη της κρίσης – Η αβεβαιότητα θα συνεχιστεί
Διεθνής Οικονομία 05 Μαΐου 2026, 12:49

ΕΕ: Επιπλέον 30 δισ. για καύσιμα έχουν δαπανηθεί από την έναρξη της κρίσης – Η αβεβαιότητα θα συνεχιστεί

Η ενεργειακή κρίση θα συνεχίζει να επηρεάζει τις χώρες της ΕΕ ακόμα κι αν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή ομαλοποιηθεί

Για την δύσκολη ενεργειακή κατάσταση που διαμορφώνεται και την πιθανότητα να απαιτηθούν ακόμα και χρόνια για την ομαλοποίησή της μίλησε ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντησή του με τον Μολδαβό υπουργό Ενέργειας Ντόριν Γιουνγκιέτου, στο πλαίσιο του Διαλόγου Υψηλού Επιπέδου ΕΕ-Μολδαβίας για την Ενέργεια, στις Βρυξέλλες.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Γιόργκενσεν, «από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ήδη δαπανήσει πάνω από 30 δισ. ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς να λάβουν επιπλέον προμήθειες». Παράλληλα, μιλώντας για την κατάσταση που διαμορφώνεται, τόνισε ότι «η παραγωγή φυσικού αερίου, λόγω των καταστροφών που έχουν προκληθεί στις υποδομές, ιδιαίτερα στο Κατάρ, είναι τόσο σοβαρά επηρεασμένη που η αποκατάσταση θα πάρει πιθανότατα χρόνια. Το πετρέλαιο πιθανότατα θα επανέλθει πιο γρήγορα όσον αφορά την παραγωγή, αλλά και πάλι θα χρειαστεί χρόνος για να επιστρέψουμε σε μια κανονική κατάσταση».

Είναι νωρίς για προβλέψεις επιστροφής στην κανονικότητα

Αναφορικά με την επιστροφή στην κανονικότητα στα Στενά του Ορμούζ, ο Επίτροπος τόνισε ότι «είναι πολύ νωρίς για να πούμε πότε ακριβώς θα επιστρέψουμε σε μια κανονική κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Και ακόμη κι όταν συμβεί αυτό, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να πούμε ότι ακόμη και στο καλύτερο σενάριο, η κατάσταση παραμένει αρκετά σοβαρή».

Ο ίδιος μίλησε για την κατάσταση που, όπως είπε, «είναι ασταθής» με το μέλλον να είναι αβέβαιο, γεγονός που απαιτεί προετοιμασία για όλα τα πιθανά σενάρια που μπορεί να προκύψουν σε προβλήματα ασφάλειας εφοδιασμού. Όπως επισήμανε, «δεν βρισκόμαστε ακόμη εκεί, αλλά θα μπορούσε να συμβεί, ειδικά όσον αφορά τα καύσιμα αεροσκαφών. Γι’ αυτό έχουμε δημιουργήσει ένα παρατηρητήριο που παρακολουθεί ακριβώς τις ποσότητες καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρώπη, δηλαδή ποιος τα διαθέτει, τι εισάγεται και τι εξάγεται.

Σενάρια για ανακατανομή καυσίμων αεροσκαφών

Αυτό γίνεται ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι αν χρειαστεί πολιτική παρέμβαση, ακόμη και σε επίπεδο συντονισμού και ανακατανομής καυσίμων. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί και ελπίζουμε να μη χρειαστεί, αλλά η ελπίδα δεν αποτελεί στρατηγική. Γι’ αυτό προετοιμαζόμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα», σημείωσε.

Ο ομόλογός του από τη Μολδαβία αναφέρθηκε στα καύσιμα αεροσκαφών τονίζοντας πως «είχαμε επίσης μια κατάσταση όπου χρειάστηκε να επαναφέρουμε τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων υπό κρατικό έλεγχο. Εξασφαλίσαμε επίσης αποθέματα για τουλάχιστον έναν έως ενάμιση μήνα. Συνεργαζόμαστε ουσιαστικά με παραγωγούς από τη Ρουμανία, που αποτελεί την κοντινότερη διαδρομή εφοδιασμού για τη χώρα, για τον εφοδιασμό καυσίμων για τα αεροσκάφη».

Όπως είπε, «η προμήθεια άλλων πετρελαιοειδών προϊόντων, όπως βενζίνη και ντίζελ, προέρχονται επίσης από την περιφερειακή αγορά, από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Τουρκία και την Ελλάδα».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο λογαριασμός του σκανδάλου στους αγρότες – «Ραβασάκια» για επιστροφές ενισχύσεων

Αλάτι: Πώς επηρεάζει τη μνήμη;

Κόσμος
Ο «στρατιωτικός τυχοδιωκτισμός των ΗΠΑ» ευθύνεται για τις επιθέσεις στα ΗΑΕ, λέει ιρανός αξιωματούχος

Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια» η ΕΕ για τους αμερικανικούς δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα
Διεθνής Οικονομία 05.05.26

«Έχουμε μια συμφωνία και η ουσία αυτής της συμφωνίας είναι η ευημερία, οι κοινοί κανόνες και η αξιοπιστία», διεμήνυσε στον Τραμπ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιν

Οι ΗΠΑ προχωρούν τα σχέδιά τους για αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα της ΕΕ
Οι ΗΠΑ προχωρούν τα σχέδιά τους για αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα της ΕΕ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή 1/5/2026 ότι θα αυξήσει τους δασμούς σε αυτοκίνητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25% αυτήν την εβδομάδα από το προηγουμένως συμφωνημένο 15%, λέγοντας ότι η Ένωση δεν είχε συμμορφωθεί με την εμπορική συμφωνία της με την Ουάσινγκτον

Ιαπωνία: Παρέλαβε ρωσικό πετρέλαιο μετά το κλείσιμο της στρόφιγγας στη Μέση Ανατολή – «Αναθέρμανση σχέσεων με Μόσχα»
Ρωσικό πετρέλαιο παρέλαβε η Ιαπωνία μετά το κλείσιμο της στρόφιγγας στη Μ. Ανατολή - «Αναθέρμανση σχέσεων με Μόσχα»

Η Ιαπωνία όπως και άλλες χώρες της Ασίας αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ καθώς εφοδιάζονται πετρέλαιο κατά κύριο λόγο από τον Περσικό

Eurogroup: Για «στασιμοπληθωριστική τάση», μιλά ο Πιερρακάκης, για «σοκ στασιμοπληθωρισμού» ο Ντομπρόβσκις
«Στασιμοπληθωριστική τάση» ή «σοκ στασιμοπληθωρισμού»

«Βρισκόμαστε σε μια στασιμοπληθωριστική τάση», δηλώνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αυτό που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη είναι ένα «σοκ στασιμοπληθωρισμού», παραδέχεται ο Ντομπρόβσκις.

Στο χείλος της κρίσης: Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τον τέλειο οικονομικό κυκλώνα
Στο χείλος της κρίσης: Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τον τέλειο οικονομικό κυκλώνα

Ενώ το φάσμα του στασιμοπληθωρισμού πλανάται στην Ευρωζώνη, τα εξαντλημένα εισοδήματα των καταναλωτών και οι παγωμένες προσλήψεις προμηνύουν μια βαθιά πολιτική κρίση

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η Βουλή υποδέχθηκε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο – Το bigbang, η Realpolitik και η ειρήνη
Η Βουλή υποδέχθηκε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο – Το bigbang, η Realpolitik και η ειρήνη

Την ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή άκουσαν η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου και αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων

Met Gala: Τα social media «σταυρώνουν» τον Χιου Τζάκμαν
Τραγικός, κανένας σεβασμός - Τα social media «σταυρώνουν» τον Χιου Τζάκμαν για την εμφάνισή του στο Met Gala δίπλα στην Σάτον Φόστερ

Ο σταρ του Χόλιγουντ Χιου Τζάκμαν αποφάσισε να πάει στο Met Gala έχοντας στο πλευρό του την Σάτον Φόστερ και το διαδίκτυο δεν τον συγχώρεσε

Διαμαντοπούλου: Τα γεγονότα στις υποκλοπές μιλούν από μόνα τους, δεν μπορούμε να κάνουμε το παγώνι – Δεν δέχομαι την ομερτά υπουργών
Διαμαντοπούλου: Τα γεγονότα στις υποκλοπές μιλούν από μόνα τους, δεν μπορούμε να κάνουμε το παγώνι – Δεν δέχομαι την ομερτά υπουργών

«Ζούμε σε μία συγκυρία που δεν πάει άλλο, όσον αφορά τη λειτουργία των θεσμών», τονίζει η Αννα Διαμαντοπούλου του ΠΑΣΟΚ. Με λόγο αιχμηρό μιλά για τις υποκλοπές, τον εκβιασμό Ντίλιαν και τη μη απάντηση της κυβέρνησης για την αγορά του Predator, τη στάση της Δικαιοσύνης και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποτέ το μοντέλο δεν ήταν τόσο πρωθυπουργοκεντρικό, λέει, μιλώντας για υπουργούς και βουλευτές που «δεν μπορούν να αναπνεύσουν». Το σύνθημα είναι πάλι «ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια» τονίζει, μιλά για ανατρεπτική ατζέντα και ξεκαθαρίζει ότι μετά τις εκλογές ο μοναδικός εταίρος της ΝΔ μπορεί να είναι ο Βελόπουλος.

Τραμπ: Τείνει να γίνει ο πιο αντιδημοφιλής πρόεδρος των ΗΠΑ μόλις 15 μήνες μετά την εκλογή του
Ο Τραμπ τείνει να γίνει ο πιο αντιδημοφιλής πρόεδρος των ΗΠΑ - Το χρονικό της καθοδικής του πορείας

Η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ κατρακυλά σταθερά από τότε που μετακόμισε στον Λευκό Οίκο και πλέον φλερτάρει με τα αρνητικά ρεκόρ του Τζορτζ Μπους

Φύλλια Πολίτη
ΠΑΣΟΚ: Ο Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση… «κατ’ εξακολούθηση ψεύτη» για να καλύψει τις αθλιότητες της κυβέρνησης
ΠΑΣΟΚ: Ο Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση… «κατ’ εξακολούθηση ψεύτη» για να καλύψει τις αθλιότητες της κυβέρνησης

«Έχετε πια γελοιοποιηθεί. Όσες φαιδρότητες και να επιστρατεύσετε, ο ελληνικός λαός σας έχει πάρει χαμπάρι. Είστε η κυβέρνηση του παρασκηνίου και των deals», λέει το ΠΑΣΟΚ

«Είναι επικίνδυνο να πυροβολήσουμε τα πόδια μας», λέει ο Μαρινάκης για τα εσωκομματικά, προσπαθώντας να προλάβει τα χειρότερα
«Είναι επικίνδυνο να πυροβολήσουμε τα πόδια μας», λέει ο Μαρινάκης για τα εσωκομματικά, προσπαθώντας να προλάβει τα χειρότερα

«Δεν πρέπει να υποκύψουμε στην υιοθέτηση ενός αφηγήματος κάποιων εκτός των τειχών, που δημιουργεί πρόβλημα εκεί που δεν υπάρχει», υποστηρίζει ο Παύλος Μαρινάκης, την ώρα που το κλίμα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ είναι εκρηκτικό

Δήμος Πάργας: Τριετής συμφωνία για την αναβάθμιση του Ενετικού Κάστρου Πάργας
Δήμος Πάργας: Τριετής συμφωνία για την αναβάθμιση του Ενετικού Κάστρου Πάργας

Ο Δήμος Πάργας αναλαμβάνει τη συντήρηση και τον ευπρεπισμό του ιστορικού μνημείου, με στόχο την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αναβάθμιση της εμπειρίας κατοίκων και επισκεπτών.

Δήμος Φιλιατών: Αίτημα για ειδικό ποσοστό εισαγωγής στις Πανελλαδικές για τους μαθητές της περιοχής
Δήμος Φιλιατών: Αίτημα για ειδικό ποσοστό εισαγωγής στις Πανελλαδικές για τους μαθητές της περιοχής

Το αίτημα βασίζεται στο γεγονός ότι ο Δήμος Φιλιατών κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, τόσο λόγω των πλημμυρών που έπληξαν την περιοχή τον Νοέμβριο του 2025, όσο και λόγω του σεισμού της 8ης Μαρτίου 2026.

Τσουκαλάς για υποκλοπές: Θεσμική εκτροπή αν επικαλεστεί η κυβέρνηση το άρθρο 144 για να μην συσταθεί εξεταστική
Τσουκαλάς για υποκλοπές: Θεσμική εκτροπή αν επικαλεστεί η κυβέρνηση το άρθρο 144 για να μην συσταθεί εξεταστική

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς για το σκάνδαλο των υποκλοπών, υπογραμμίζοντας ότι »είναι ικανή να κάνει τα πάντα προκειμένου να αποφύγει την έρευνα».

Εκατοστά γενέθλια για τον Ντέιβιντ Ατένμπορο, τον παρουσιαστή που έγινε «φωνή της φύσης»
Εκατοστά γενέθλια για τον Ντέιβιντ Ατένμπορο, τον παρουσιαστή που έγινε «φωνή της φύσης»

Ο σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο έφερε τη φύση στην τηλεόραση και ευαισθητοποίησε εκατομμύρια ανθρώπους στα θαύματα και τις τραγωδίες του φυσικού κόσμου.

Ο Δήμαρχος Σπάρτης στην παρουσίαση των Διαχειριστικών σχεδίων για την προστασία και την ανάδειξη των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO
Ο Δήμαρχος Σπάρτης στην παρουσίαση των Διαχειριστικών σχεδίων για την προστασία και την ανάδειξη των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Στόχος είναι η ανάδειξή τους ως αρχαιολογικών μνημείων παγκόσμιας εμβέλειας, παράλληλα με την προστασία τους και την ισόρροπη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής στην οποία βρίσκονται. 

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

