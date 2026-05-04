newspaper
Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
weather-icon 14o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
04.05.2026 | 10:08
Φωτιά σε αστικό λεωφορείο – Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της Φυλής
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οι αεροπορικές εταιρείες μειώνουν πτήσεις καθώς αυξάνονται οι φόβοι για έλλειψη καυσίμων
Οικονομία 04 Μαΐου 2026, 10:48

Οι αεροπορικές εταιρείες μειώνουν πτήσεις καθώς αυξάνονται οι φόβοι για έλλειψη καυσίμων

Οι αεροπορικές εταιρείες μειώνουν εκατομμύρια θέσεις καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή προκαλεί αναστάτωση στα παγκόσμια ταξίδια

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Χοληστερίνη και διατροφή: Αποκωδικοποιώντας τη σχέση τους προστατεύουμε την καρδιά μας

Χοληστερίνη και διατροφή: Αποκωδικοποιώντας τη σχέση τους προστατεύουμε την καρδιά μας

Spotlight

Σε μεγάλες περικοπές θέσεων από τα προγράμματα του Μαΐου προχωρούν οι παγκόσμιες αεροπορικές εταιρείες τις τελευταίες 2 εβδομάδες, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τη διαθεσιμότητα καυσίμων τις επόμενες εβδομάδες.

Χιλιάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί ή έχουν στραφεί σε μικρότερα ή πιο αποδοτικά από άποψη καυσίμου αεροσκάφη για να εξοικονομήσουν καύσιμα, καθώς προετοιμάζονται για διακοπή εφοδιασμού, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης Cirium. Συνολικά υπολογίζεται ότι έχουν περικόψει περίπου 2 εκατομμύρια θέσεις.

Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, το κόστος των καυσίμων αεροσκαφών έχει διπλασιαστεί, αναγκάζοντας τις αεροπορικές εταιρείες να αυξήσουν τις τιμές των εισιτηρίων, ενώ το κλείσιμο των αεροδρομίων του Κόλπου που συνέδεε το ένα τρίτο των ευρωπαϊκών ταξιδιών με την Ασία έχει φέρει τα πάνω κάτω στα παγκόσμια ταξίδια, αναφέρουν οι Financial Times.


Οι αερομεταφορείς του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων των Emirates, Etihad και Qatar  των οποίων οι πτήσεις εξακολουθούν να ανακάμπτουν μετά τη διακοπή τους στις πρώτες εβδομάδες του πολέμου- έχουν επανασχεδιάσει τα προγράμματά τους του Μαΐου, μεταξύ άλλων με ακυρώσεις πτήσεων.

Ο συνολικός αριθμός θέσεων που διατίθενται σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες κατά τη διάρκεια του Μαΐου έχει μειωθεί από 132 εκατομμύρια σε 130 εκατομμύρια μεταξύ των μέσων και των τελών Απριλίου, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Αεροπορικές μειώνουν θέσεις παγκοσμίως

Διεθνείς αερομεταφορείς, από την British Airways και την United έως την China Air και την ιαπωνική ANA, έχουν επίσης μειώσει πτήσεις ή προσθέσει σημαντική χωρητικότητα, αναδιαρθρώνοντας το δίκτυό τους για να μετριάσουν τα σημεία συμφόρησης στα παγκόσμια ταξίδια.

«Καμία ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία δεν πρόκειται να στείλει αεροπλάνο στην Ασία για να καλύψει τη ζήτηση από τον Κόλπο και να διαπιστώσει ότι έχει κολλήσει εκεί χωρίς καύσιμα επιστροφής», δήλωσε χαρακτηριστικά στους FT ο αναλυτής αεροπορίας Τζον Στρίκλαντ.

«Η τιμολόγηση των καυσίμων των αεροσκαφών δεν ήταν ποτέ αδειάλειπτη, αλλά δεν νομίζω ότι στη δική μου εποχή υπήρξε ποτέ ζήτημα ελλείψεων», πρόσθεσε.

Η Air France ανακοίνωσε ότι της ζητήθηκε να μην προσθέσει επιπλέον συνδέσεις προς τη Σιγκαπούρη ή τη Χανέντα του Τόκιο, καθώς οι δύο μεγάλοι κόμβοι σύνδεσης στην Ασία επιδιώκουν να περιορίσουν τη χρήση καυσίμων. Η περιοχή έχει πληγεί περισσότερο από τη διακοπή του εφοδιασμού επειδή εξαρτάται περισσότερο από τα καύσιμα που διέρχονται τα Στενά του Ορμούζ.

«Η διακοπή αυτών των ροών έχει δημιουργήσει σημαντικές ανισορροπίες στην παγκόσμια προσφορά και ζήτηση ταξιδιών», δήλωσε ο Μπεν Σμιθ, διευθύνων σύμβουλος της Air France-KLM.

«Η τιμή και η ζήτηση» για καύσιμα έχουν γίνει «πολύ πιο σημαντικές» από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, επεσήμανε στους FT ο Μπαμ-χο Κιμ, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του αεροδρομίου Incheon της Σεούλ. Το Βιετνάμ έχει ήδη εισαγάγει δελτίο για καύσιμα αεροσκαφών.

Οι αεροπορικές εταιρείες της Ιαπωνίας έχουν επωφεληθεί από την αυξημένη ευρωπαϊκή ζήτηση, αλλά έχουν επίσης προειδοποιήσει ότι θα πληγούν από πολύ υψηλότερες χρεώσεις καυσίμων. Η αεροπορική εταιρεία ANA ανέφερε ότι θα δαπανήσει επιπλέον 650 εκατομμύρια λίρες μέχρι τον επόμενο Μάρτιο για καύσιμα, ενώ η Japan Air ανακοίνωσε ότι τα κέρδη της θα μειωθούν κατά 20% λόγω του υψηλότερου κόστους.

Η αμερικανική αεροπορική εταιρεία Delta Air Lines μείωσε το 3,5% του δικτύου της στο δεύτερο τρίμηνο για εξοικονόμηση καυσίμων, ενώ η EasyJet και η Virgin Atlantic έχουν προειδοποιήσει για την κερδοφορία τους κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Lufthansa

Η Lufthansa πρωταθλήτρια στις ακυρώσεις

Η γερμανική Lufthansa έχει τις περισσότερες ακυρώσεις τους τελευταίους μήνες -ανέρχονται σε 20.000 πτήσεις μεταξύ Μαΐου και Οκτωβρίου- επειδή το κόστος των καυσίμων τις έχει καταστήσει ζημιογόνες.

Η Turkish Airlines, για την οποία οι αναλυτές αναμένουν να επωφεληθούν από οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη αναστάτωση στον Κόλπο, έχει μειώσει τη μεγαλύτερη χωρητικότητα θέσεων από οποιαδήποτε άλλη αεροπορική εταιρεία τις τελευταίες δύο εβδομάδες, σύμφωνα με την Cirium. Ο αερομεταφορέας, του οποίου ο κόμβος στην Κωνσταντινούπολη παραμένει πλήρως λειτουργικός, έχει προειδοποιήσει για τον αντίκτυπο των περιορισμών στα καύσιμα στις δραστηριότητές του.

Η Air China είχε τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό ακυρώσεων θέσεων, μετά τη μείωση πτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών υπηρεσιών μεταξύ Τσενγκντού και Πεκίνου, σύμφωνα με την Cirium.

Η Emirates, η οποία εκτελεί περίπου τα δύο τρίτα των δρομολογίων πριν από τον πόλεμο, αλλά με χαμηλότερο αριθμό επιβατών, έχει μειώσει τον αριθμό των αεροσκαφών που εκτελούν ορισμένες κύριες διαδρομές.

Εξακολουθεί να εκτελεί πτήσεις με A380, ένα διώροφο αεροσκάφος που μεταφέρει έως και 615 επιβάτες, από το Ντουμπάι στο Μπρίσμπεϊν, αλλά έχει αφαιρέσει τα Boeing 777 από τη διαδρομή.

Τόσο η μειωμένη ζήτηση όσο και η μεγαλύτερη πίεση στο κόστος έχουν οδηγήσει τις αεροπορικές εταιρείες να στραφούν σε μικρότερα ή πιο αποδοτικά από άποψη καυσίμου αεροσκάφη.

Η Etihad έχει αντικαταστήσει ένα Airbus A350, το οποίο μεταφέρει σχεδόν 400 επιβάτες, με ένα Boeing 787 που έχει μεταξύ 220 και 300 θέσεων, ανάλογα με την ακριβή διαμόρφωση, για την υπηρεσία της μεταξύ Άμπου Ντάμπι και Χονγκ Κονγκ.

Ωστόσο, ορισμένες διαδρομές έχουν αλλάξει σε μεγαλύτερα αεροπλάνα για να αντιμετωπίσουν αυξημένη ζήτηση για απευθείας πτήσεις μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

Η Air France χρησιμοποιεί πλέον μια μεγαλύτερη έκδοση του 777 της Boeing στη διαδρομή της στη Βομβάη, ενώ η Air China έχει αναπτύξει ένα μεγαλύτερο 777 στη διαδρομή της από το Λονδίνο Χίθροου προς το Πεκίνο.

Πηγή: OT

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ράλι των 430 εκατ., η ΑΜΚ «μαμούθ» της ΔΕΗ και η ομπρέλα της Euronext

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ράλι των 430 εκατ., η ΑΜΚ «μαμούθ» της ΔΕΗ και η ομπρέλα της Euronext

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χοληστερίνη και διατροφή: Αποκωδικοποιώντας τη σχέση τους προστατεύουμε την καρδιά μας

Χοληστερίνη και διατροφή: Αποκωδικοποιώντας τη σχέση τους προστατεύουμε την καρδιά μας

Κόσμος
Ιράν προς ΗΠΑ: Μην πλησιάσετε τα Στενά του Ορμούζ

Ιράν προς ΗΠΑ: Μην πλησιάσετε τα Στενά του Ορμούζ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Στο χείλος της κρίσης: Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τον τέλειο οικονομικό κυκλώνα
Συμπληγάδες 03.05.26

Στο χείλος της κρίσης: Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τον τέλειο οικονομικό κυκλώνα

Ενώ το φάσμα του στασιμοπληθωρισμού πλανάται στην Ευρωζώνη, τα εξαντλημένα εισοδήματα των καταναλωτών και οι παγωμένες προσλήψεις προμηνύουν μια βαθιά πολιτική κρίση

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το τέλος της Spirit είναι μόνο η αρχή των δεινών για τις αεροπορικές εταιρείες
ΗΠΑ 03.05.26

Το τέλος της Spirit είναι μόνο η αρχή των δεινών για τις αεροπορικές εταιρείες

Η Spirit Airlines δεν είχε τα χρήματα που χρειαζόταν για να ξεφύγει από την πτώχευση και κατέβασε ρολά μετά την κατάρρευση των προσπαθειών της να λάβει ανακούφιση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Η ενεργειακή κρίση έχει πολύ δρόμο μπροστά – Αλλά οι αγορές ακόμα πετάνε στα σύννεφα
The Economist 03.05.26

Η ενεργειακή κρίση έχει πολύ δρόμο μπροστά – Αλλά οι αγορές ακόμα πετάνε στα σύννεφα

Αν οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου φαίνονται υψηλές, πιθανότατα ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει πετρέλαιο στα 150 ευρώ, αλλά η αγορά πετρελαίου στοιχηματίζει σε ανεδαφικά σενάρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Κοκορομαχίες» στη Γαλλία για… το ψητό κοτόπουλο
Πόλεμος σε αλυσίδα 03.05.26

«Κοκορομαχίες» στη Γαλλία για… το ψητό κοτόπουλο

Μέρες μετά το άνοιγμα του Master Poulet, ο Μπουαμράν έβαλε τσιμεντόλιθους για να εμποδίσει την πρόσβαση στο κατάστημα, υποστηρίζοντας ότι η βεράντα του εστιατορίου είχε στηθεί παράνομα

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Τιμωρώντας τη μητρότητα: Γιατί η απόκτηση παιδιών συνεχίζει να διευρύνει το μισθολογικό χάσμα
Διεθνής Οικονομία 03.05.26

Τιμωρώντας τη μητρότητα: Γιατί η απόκτηση παιδιών συνεχίζει να διευρύνει το μισθολογικό χάσμα

Σύμφωνα με διεθνείς εκθέσεις οι θεσμικοί κανόνες που σχετίζονται με τη μητρότητα και τη φροντίδα συνεχίζουν να περιορίζουν τις επαγγελματικές επιλογές των γυναικών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτός ΟΠΕΚ: Μια έξοδος που ξεπερνάει τις πετρελαϊκές αγορές
Αλλαγή εποχής 03.05.26

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτός ΟΠΕΚ: Μια έξοδος που ξεπερνάει τις πετρελαϊκές αγορές

Τι σημαίνει η αποχώρηση για τον ίδιο τον ΟΠΕΚ; Η απώλεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δείχνει την ύπαρξη δύο διαφορετικών μοντέλων που δεν άντεχαν τη συμβίωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Άσκηση ισορροπίας του Ιράν σε παραγωγή πετρελαίου και αποθήκευση
Διεθνής Οικονομία 03.05.26

Άσκηση ισορροπίας του Ιράν σε παραγωγή πετρελαίου και αποθήκευση

Συνολικά, το Ιράν έχει πρόσβαση σε 65 έως 75 εκατομμύρια βαρέλια χωρητικότητας πλωτής αποθήκευσης μεγάλο μέρος της οποίας είναι δεσμευμένο σε «σκιώδη» τάνκερ που λειτουργούν στον Κόλπο

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Από το χαρτζιλίκι, στο χρηματιστήριο: Πώς η Gen Z επαναπροσδιορίζει τις επενδύσεις σε έναν ασταθή κόσμο
Διεθνής Οικονομία 02.05.26

Από το χαρτζιλίκι, στο χρηματιστήριο: Πώς η Gen Z επαναπροσδιορίζει τις επενδύσεις σε έναν ασταθή κόσμο

Οι εφαρμογές, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και οι αβέβαιες προοπτικές εργασίας ωθούν τη Gen Z να εισέλθει νωρίτερα στην αγορά εργασίας, συνδυάζοντας τη σύνεση με την ανάληψη κινδύνων

Σύνταξη
Περισσότερα όπλα, λιγότερη υγεία και παιδεία: Η έκρηξη της παγκόσμιας στρατιωτικοποίησης
Οικονομία του πολέμου 02.05.26

Περισσότερα όπλα, λιγότερη υγεία και παιδεία: Η έκρηξη της παγκόσμιας στρατιωτικοποίησης

Το 2025, οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες ανήλθαν στα 2,88 τρισεκατομμύρια δολάρια. Τι σημαίνει αυτό για τις δαπάνες στην υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το χωριό στην Ινδία όπου ο Λένιν, ο Μαρξ και ο Στάλιν είναι… ονόματα παιδιών
Χωριό-μανιφέστο 04.05.26

Το χωριό στην Ινδία όπου ο Λένιν, ο Μαρξ και ο Στάλιν είναι… ονόματα παιδιών

Σε ένα χωριό της νότιας Ινδίας, ο Λένιν, ο Μαρξ και ο Στάλιν δεν είναι μόνο ιστορικά πρόσωπα, αλλά ονόματα παιδιών — σύμβολα μιας τοπικής ιστορίας αγώνων για γη, δικαιώματα και αξιοπρέπεια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μακρόν: «Ασαφές» το πλαίσιο των ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ – Έκκληση για συντονισμό με το Ιράν για το πέρασμα
Κόσμος 04.05.26

«Ασαφές» το πλαίσιο των ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ, λέει ο Μακρόν και απευθύνει έκκληση για συντονισμό με το Ιράν

Ο Εμανουέλ Μακρόν φάνηκε επιφυλακτικός για την νέα επιχείρηση ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ και επέμεινε στη σημασία να τηρηθεί η εκεχειρία στον Λίβανο

Σύνταξη
Είναι αδιανόητο να αφήσουμε τον βασανισμένο σκυλάκο Τζόκερ χωρίς οικογένεια
Υιοθεσία 04.05.26

Ο σκυλάκος Τζόκερ έχει υποφέρει πολύ στη ζωή του. Ήρθε η στιγμή να του προσφέρουμε την αγάπη μας

Πριν από πέντε μήνες, ο αδεσποτάκος Τζόκερ, μπορεί να είχε αφήσει την τελευταία του πνοή στον δρόμο, εάν δεν τον διέσωζαν δύο ακτιβίστριες -εθελόντριες.

Τζούλη Τούντα
Η Ολίβια Γουάιλντ απάντησε σε όσους την αποκάλεσαν «πτώμα»
Κάπου ώπα 04.05.26

Δεν έχω πεθάνει: Η Ολίβια Γουάιλντ απάντησε σε όσους την αποκάλεσαν «πτώμα» στην τελευταία της εμφάνιση

Η γνωστή ηθοποιός Ολίβια Γουάιλντ πέρασε στην αντεπίθεση, εξηγώντας την εικόνα της στην τελευταία της εμφάνιση στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Φιλοπαλαιστινιακά μηνύματα, απειλές, εμπρησμός – Μιλήσαμε με την ιδιοκτήτρια της γκαλερί Ecletica στου Ψυρρή
«Ήταν σχεδιασμένο» 04.05.26

Φιλοπαλαιστινιακά μηνύματα, απειλές, εμπρησμός - Μιλήσαμε με την ιδιοκτήτρια της γκαλερί Ecletica στου Ψυρρή

Κυριακή του Πάσχα γκαλερί στου Ψυρρή με φιλοπαλαιστινιακό μήνυμα κάηκε. «Είναι εμπρηστική επίθεση», τονίζει η ιδιοκτήτρια στο in

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σχοινιάς 2028: Η «αναγέννηση» ενός Ολυμπιακού στολιδιού και το νέο στοίχημα της ελληνικής κωπηλασίας
Τα Νέα της Αγοράς 04.05.26

Σχοινιάς 2028: Η «αναγέννηση» ενός Ολυμπιακού στολιδιού και το νέο στοίχημα της ελληνικής κωπηλασίας

Στρατηγική χορηγία της Alpha Bank για τον ελληνικό αθλητισμό – Έργα ουσίας στις εγκαταστάσεις της κωπηλασίας με φόντο τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: «Το σχέδιο των ΗΠΑ δεν θα περιλαμβάνει υποχρεωτική ναυτική συνοδεία» – Θολό τοπίο για την «Επιχείρηση Ελευθερίας»
Επιχείρηση «ελευθερία» 04.05.26

Axios: Το σχέδιο των ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ δεν θα περιλαμβάνει ναυτική συνοδεία - Θολό τοπίο στον Περσικό

Ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές διεργασίες με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να βάλει εκ νέου φωτιά με την «επιχείρηση ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ

Σύνταξη
ΠΟΜΕΝΣ: Μια πρωτοβουλία ζωής για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων
Τα Νέα της Αγοράς 04.05.26

ΠΟΜΕΝΣ: Μια πρωτοβουλία ζωής για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

Η διάθεση φορητών απινιδωτών από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών-ΠΟΜΕΝΣ σε στρατόπεδα σε όλη τη χώρα συνεχίζεται από τον Σεπτέμβριο, με στόχο να καλυφθεί σταδιακά κάθε στρατιωτική μονάδα

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
Cookies