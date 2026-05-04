Οι αεροπορικές εταιρείες μειώνουν πτήσεις καθώς αυξάνονται οι φόβοι για έλλειψη καυσίμων

Σε μεγάλες περικοπές θέσεων από τα προγράμματα του Μαΐου προχωρούν οι παγκόσμιες αεροπορικές εταιρείες τις τελευταίες 2 εβδομάδες, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τη διαθεσιμότητα καυσίμων τις επόμενες εβδομάδες.

Χιλιάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί ή έχουν στραφεί σε μικρότερα ή πιο αποδοτικά από άποψη καυσίμου αεροσκάφη για να εξοικονομήσουν καύσιμα, καθώς προετοιμάζονται για διακοπή εφοδιασμού, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης Cirium. Συνολικά υπολογίζεται ότι έχουν περικόψει περίπου 2 εκατομμύρια θέσεις.

Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, το κόστος των καυσίμων αεροσκαφών έχει διπλασιαστεί, αναγκάζοντας τις αεροπορικές εταιρείες να αυξήσουν τις τιμές των εισιτηρίων, ενώ το κλείσιμο των αεροδρομίων του Κόλπου που συνέδεε το ένα τρίτο των ευρωπαϊκών ταξιδιών με την Ασία έχει φέρει τα πάνω κάτω στα παγκόσμια ταξίδια, αναφέρουν οι Financial Times.



Οι αερομεταφορείς του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων των Emirates, Etihad και Qatar των οποίων οι πτήσεις εξακολουθούν να ανακάμπτουν μετά τη διακοπή τους στις πρώτες εβδομάδες του πολέμου- έχουν επανασχεδιάσει τα προγράμματά τους του Μαΐου, μεταξύ άλλων με ακυρώσεις πτήσεων.

Ο συνολικός αριθμός θέσεων που διατίθενται σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες κατά τη διάρκεια του Μαΐου έχει μειωθεί από 132 εκατομμύρια σε 130 εκατομμύρια μεταξύ των μέσων και των τελών Απριλίου, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Αεροπορικές μειώνουν θέσεις παγκοσμίως

Διεθνείς αερομεταφορείς, από την British Airways και την United έως την China Air και την ιαπωνική ANA, έχουν επίσης μειώσει πτήσεις ή προσθέσει σημαντική χωρητικότητα, αναδιαρθρώνοντας το δίκτυό τους για να μετριάσουν τα σημεία συμφόρησης στα παγκόσμια ταξίδια.

«Καμία ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία δεν πρόκειται να στείλει αεροπλάνο στην Ασία για να καλύψει τη ζήτηση από τον Κόλπο και να διαπιστώσει ότι έχει κολλήσει εκεί χωρίς καύσιμα επιστροφής», δήλωσε χαρακτηριστικά στους FT ο αναλυτής αεροπορίας Τζον Στρίκλαντ.

«Η τιμολόγηση των καυσίμων των αεροσκαφών δεν ήταν ποτέ αδειάλειπτη, αλλά δεν νομίζω ότι στη δική μου εποχή υπήρξε ποτέ ζήτημα ελλείψεων», πρόσθεσε.

Η Air France ανακοίνωσε ότι της ζητήθηκε να μην προσθέσει επιπλέον συνδέσεις προς τη Σιγκαπούρη ή τη Χανέντα του Τόκιο, καθώς οι δύο μεγάλοι κόμβοι σύνδεσης στην Ασία επιδιώκουν να περιορίσουν τη χρήση καυσίμων. Η περιοχή έχει πληγεί περισσότερο από τη διακοπή του εφοδιασμού επειδή εξαρτάται περισσότερο από τα καύσιμα που διέρχονται τα Στενά του Ορμούζ.

«Η διακοπή αυτών των ροών έχει δημιουργήσει σημαντικές ανισορροπίες στην παγκόσμια προσφορά και ζήτηση ταξιδιών», δήλωσε ο Μπεν Σμιθ, διευθύνων σύμβουλος της Air France-KLM.

«Η τιμή και η ζήτηση» για καύσιμα έχουν γίνει «πολύ πιο σημαντικές» από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, επεσήμανε στους FT ο Μπαμ-χο Κιμ, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του αεροδρομίου Incheon της Σεούλ. Το Βιετνάμ έχει ήδη εισαγάγει δελτίο για καύσιμα αεροσκαφών.

Οι αεροπορικές εταιρείες της Ιαπωνίας έχουν επωφεληθεί από την αυξημένη ευρωπαϊκή ζήτηση, αλλά έχουν επίσης προειδοποιήσει ότι θα πληγούν από πολύ υψηλότερες χρεώσεις καυσίμων. Η αεροπορική εταιρεία ANA ανέφερε ότι θα δαπανήσει επιπλέον 650 εκατομμύρια λίρες μέχρι τον επόμενο Μάρτιο για καύσιμα, ενώ η Japan Air ανακοίνωσε ότι τα κέρδη της θα μειωθούν κατά 20% λόγω του υψηλότερου κόστους.

Η αμερικανική αεροπορική εταιρεία Delta Air Lines μείωσε το 3,5% του δικτύου της στο δεύτερο τρίμηνο για εξοικονόμηση καυσίμων, ενώ η EasyJet και η Virgin Atlantic έχουν προειδοποιήσει για την κερδοφορία τους κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Η Lufthansa πρωταθλήτρια στις ακυρώσεις

Η γερμανική Lufthansa έχει τις περισσότερες ακυρώσεις τους τελευταίους μήνες -ανέρχονται σε 20.000 πτήσεις μεταξύ Μαΐου και Οκτωβρίου- επειδή το κόστος των καυσίμων τις έχει καταστήσει ζημιογόνες.

Η Turkish Airlines, για την οποία οι αναλυτές αναμένουν να επωφεληθούν από οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη αναστάτωση στον Κόλπο, έχει μειώσει τη μεγαλύτερη χωρητικότητα θέσεων από οποιαδήποτε άλλη αεροπορική εταιρεία τις τελευταίες δύο εβδομάδες, σύμφωνα με την Cirium. Ο αερομεταφορέας, του οποίου ο κόμβος στην Κωνσταντινούπολη παραμένει πλήρως λειτουργικός, έχει προειδοποιήσει για τον αντίκτυπο των περιορισμών στα καύσιμα στις δραστηριότητές του.

Η Air China είχε τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό ακυρώσεων θέσεων, μετά τη μείωση πτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών υπηρεσιών μεταξύ Τσενγκντού και Πεκίνου, σύμφωνα με την Cirium.

Η Emirates, η οποία εκτελεί περίπου τα δύο τρίτα των δρομολογίων πριν από τον πόλεμο, αλλά με χαμηλότερο αριθμό επιβατών, έχει μειώσει τον αριθμό των αεροσκαφών που εκτελούν ορισμένες κύριες διαδρομές.

Εξακολουθεί να εκτελεί πτήσεις με A380, ένα διώροφο αεροσκάφος που μεταφέρει έως και 615 επιβάτες, από το Ντουμπάι στο Μπρίσμπεϊν, αλλά έχει αφαιρέσει τα Boeing 777 από τη διαδρομή.

Τόσο η μειωμένη ζήτηση όσο και η μεγαλύτερη πίεση στο κόστος έχουν οδηγήσει τις αεροπορικές εταιρείες να στραφούν σε μικρότερα ή πιο αποδοτικά από άποψη καυσίμου αεροσκάφη.

Η Etihad έχει αντικαταστήσει ένα Airbus A350, το οποίο μεταφέρει σχεδόν 400 επιβάτες, με ένα Boeing 787 που έχει μεταξύ 220 και 300 θέσεων, ανάλογα με την ακριβή διαμόρφωση, για την υπηρεσία της μεταξύ Άμπου Ντάμπι και Χονγκ Κονγκ.

Ωστόσο, ορισμένες διαδρομές έχουν αλλάξει σε μεγαλύτερα αεροπλάνα για να αντιμετωπίσουν αυξημένη ζήτηση για απευθείας πτήσεις μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

Η Air France χρησιμοποιεί πλέον μια μεγαλύτερη έκδοση του 777 της Boeing στη διαδρομή της στη Βομβάη, ενώ η Air China έχει αναπτύξει ένα μεγαλύτερο 777 στη διαδρομή της από το Λονδίνο Χίθροου προς το Πεκίνο.

Πηγή: OT