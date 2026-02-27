Ιράν: Αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν πτήσεις προς τα αεροδρόμια της Ισλαμικής Δημοκρατίας
Εν μέσω φόβων για αμερικανική στρατιωτική επίθεση, οι τουρκικές αερογραμμές και δύο ιρανικές ακύρωσαν πτήσεις τους για την Τεχεράνη. Και άλλες εταιρείες έχουν αναστείλει πτήσεις τους προς τη Μέση Ανατολή.
Η τουρκική αεροπορική εταιρεία Turkish Airlines και δύο ιρανικές εταιρείες ακύρωσαν τις πτήσεις τους για απόψε το βράδυ με αναχώρηση από την Κωνσταντινούπολη και προορισμό την Τεχεράνη. Η απόφαση ελήφθη μέσα στο πλαίσιο αμερικανικών απειλών για πλήγματα εναντίον του Ιράν, καθώς η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε αναβρασμό.
Τρεις πτήσεις από την Κωνσταντινούπολη για την Τεχεράνη ακυρώθηκαν. Σε αυτές περιλαμβάνονται μια πτήση της Turkish Airlines, μια πτήση της ATA Airlines και μια πτήση της Qeshm Air, σύμφωνα με τα δεδομένα από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης.
Προς το παρόν δεν έχουν δοθεί διευκρινίσεις για τους λόγους ακύρωσης.
Άλλες τέσσερις πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο, δύο εκ των οποίων από την Turkish Airlines, ακυρώθηκαν επίσης, όμως έξι άλλες προς τον παρόν αναμένεται να εκτελεστούν.
Μια πτήση της Turkish Airlines με προορισμό των Ταμπρίζ (βορειοδυτικό Ιράν), που είχε αρχικά προγραμματιστεί για τη 01.45 τοπική ώρα Σαββάτου, ακυρώθηκε επίσης, σύμφωνα με τον πίνακα των αναχωρήσεων από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης.
Και η Qatar Airways
Ήδη από την Πέμπτη, η Qatar Airways παρέτεινε τις προσωρινές ακυρώσεις πτήσεων από και προς το Ιράν έως τις 30 Ιουνίου 2026.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Qatar Airways θα συνεχίσει να εκτελεί περιορισμένες καθημερινές πτήσεις μεταξύ Ντόχα και Διεθνούς Αεροδρομίου Ιμάμ Χομεϊνί της Τεχεράνης κατά τη διάρκεια της περιόδου.
Μία καθημερινή πτήση θα πραγματοποιείται μεταξύ των δύο πόλεων από την 1η Μαρτίου έως τις 30 Ιουνίου. Όλες οι άλλες πτήσεις της Qatar Airways προς και από το Ιράν παραμένουν ακυρωμένες.
Ακυρώσεις πτήσεων και για το Ισραήλ
Καθώς η κρίση κρίνεται κλιμακούμενη, και άλλες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες προσαρμόζουν ή αναστέλλουν τις πτήσεις τους προς το Ισραήλ και το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ. Επίσης, αρκετές κυβερνήσεις έχουν εκδώσει ταξιδιωτικές προειδοποιήσεις για τους πολίτες τους, επικαλούμενες την πιθανότητα κλεισίματος του εναέριου χώρου ή αιφνίδιων διαταραχών πτήσεων εάν οι συνθήκες ασφαλείας επιδεινωθούν απροσδόκητα.
Η ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει τις πτήσεις της από το Άμστερνταμ στο Τελ Αβίβ από την Κυριακή, επικαλούμενη αυξημένες ανησυχίες για την ασφάλεια.
«Προς το παρόν, δεν είναι εμπορικά και λειτουργικά εφικτό για την KLM να εκτελεί πτήσεις προς το Τελ Αβίβ», δήλωσε εκπρόσωπός της.
