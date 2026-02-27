Όλα δείχνουν ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για ένα χτύπημα στο Ιράν αφού έχουν συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στη Μέση Ανατολή από τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003, ενώ συνεχείς είναι οι απειλές κατά της Τεχεράνης.

Η ανάπτυξη αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών σε ισραηλινές αεροπορικές βάσεις για επιχειρησιακές δραστηριότητες — και όχι για κοινές ασκήσεις με την IAF — είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο

Σήμερα έγινε γνωστό ότι το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford έφτασε στο Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ αναδιατάσσουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή, όπως σημειώνουν οι Times of Israel.

Η κινεζική εταιρεία πληροφοριών MizarVision δημοσίευσε νέες δορυφορικές εικόνες που δείχνουν την ανάπτυξη αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-22 στη βάση Όβντα της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας.

Χθες, η συγκεκριμένη εταιρεία δημοσίευσε εικόνες που επιβεβαιώνουν την παρουσία 11 F-22 στην αεροπορική βάση στο νότιο Ισραήλ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

New satellite imagery from Ovda Airbase in Israel via MizarVision shows F-22s moving around the base. pic.twitter.com/y0JUeQmla1 — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) February 27, 2026

Η MizarVision φέρεται να έχει δεσμούς με τον κινεζικό στρατό, όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα.

Αεροσκάφη ανεφοδιασμού των ΗΠΑ στο νότιο Ισραήλ

Τουλάχιστον εννέα αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού καυσίμων έφτασαν στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της περασμένης νύχτας, σύμφωνα με βίντεο και αναλυτές που παρακολουθούν δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων από ανοιχτές πηγές.

Αυτή την εβδομάδα, αρκετά αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού και μεταφοράς φορτίου εντοπίστηκαν στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, ενώ 11 μαχητικά αεροσκάφη F-22 — μαζί με τα συνοδευτικά αεροσκάφη υλικοτεχνικής υποστήριξης και τα πληρώματα — προσγειώθηκαν στην αεροπορική βάση Όβντα στο νότιο Ισραήλ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Picture from N12 of US tankers at Israel’s Ben Gurion airport this morning pic.twitter.com/O45RaTfb0p — Faytuks News (@Faytuks) February 27, 2026

Τώρα υπάρχουν τουλάχιστον 14 αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

Τα αεροσκάφη ανεφοδιασμού πιθανόν θα παρέχουν υποστήριξη στα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη που βρίσκονται στο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford.