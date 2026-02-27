Ιράν: Πώς αναδιατάσσουν οι ΗΠΑ τις δυνάμεις τους στη Μέση Ανατολή – Δορυφορικές φωτογραφίες
Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να προετοιμάζονται για ένα χτύπημα στο Ιράν, αν και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει λάβει κάποια τελική απόφαση
- ΗΠΑ: Ο Μπιλ Κλίντον στο Κογκρέσο για τον Έπσταϊν – «Λάθος πρόεδρος» καταθέτει λένε οι Δημοκρατικοί
- Ιταλία: Εκτροχιασμός τραμ στο Μιλάνο – Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες
- Αυτή είναι η «μεσίτρια» που φέρεται να οδήγησε στην αυτοκτονία τον Σπύρο Καλλέργη
- Γάζα: Μεταστροφή της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ – Πιο πολλοί Αμερικανοί συμπαθούν τους Παλαιστίνιους από το Ισραήλ
Όλα δείχνουν ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για ένα χτύπημα στο Ιράν αφού έχουν συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στη Μέση Ανατολή από τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003, ενώ συνεχείς είναι οι απειλές κατά της Τεχεράνης.
Η ανάπτυξη αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών σε ισραηλινές αεροπορικές βάσεις για επιχειρησιακές δραστηριότητες — και όχι για κοινές ασκήσεις με την IAF — είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο
Σήμερα έγινε γνωστό ότι το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford έφτασε στο Ισραήλ.
Οι ΗΠΑ αναδιατάσσουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή, όπως σημειώνουν οι Times of Israel.
Η κινεζική εταιρεία πληροφοριών MizarVision δημοσίευσε νέες δορυφορικές εικόνες που δείχνουν την ανάπτυξη αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-22 στη βάση Όβντα της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας.
Χθες, η συγκεκριμένη εταιρεία δημοσίευσε εικόνες που επιβεβαιώνουν την παρουσία 11 F-22 στην αεροπορική βάση στο νότιο Ισραήλ.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
New satellite imagery from Ovda Airbase in Israel via MizarVision shows F-22s moving around the base. pic.twitter.com/y0JUeQmla1
— Faytuks Network (@FaytuksNetwork) February 27, 2026
Η MizarVision φέρεται να έχει δεσμούς με τον κινεζικό στρατό, όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα.
Η ανάπτυξη αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών σε ισραηλινές αεροπορικές βάσεις για επιχειρησιακές δραστηριότητες — και όχι για κοινές ασκήσεις με την IAF — είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο.
Αεροσκάφη ανεφοδιασμού των ΗΠΑ στο νότιο Ισραήλ
Τουλάχιστον εννέα αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού καυσίμων έφτασαν στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της περασμένης νύχτας, σύμφωνα με βίντεο και αναλυτές που παρακολουθούν δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων από ανοιχτές πηγές.
Αυτή την εβδομάδα, αρκετά αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού και μεταφοράς φορτίου εντοπίστηκαν στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, ενώ 11 μαχητικά αεροσκάφη F-22 — μαζί με τα συνοδευτικά αεροσκάφη υλικοτεχνικής υποστήριξης και τα πληρώματα — προσγειώθηκαν στην αεροπορική βάση Όβντα στο νότιο Ισραήλ.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
Picture from N12 of US tankers at Israel’s Ben Gurion airport this morning pic.twitter.com/O45RaTfb0p
— Faytuks News (@Faytuks) February 27, 2026
Τώρα υπάρχουν τουλάχιστον 14 αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.
Τα αεροσκάφη ανεφοδιασμού πιθανόν θα παρέχουν υποστήριξη στα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη που βρίσκονται στο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford.
- Ιράν: Πώς αναδιατάσσουν οι ΗΠΑ τις δυνάμεις τους στη Μέση Ανατολή – Δορυφορικές φωτογραφίες
- Μαζί με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια: Το πρόγραμμα ΑΕΚ και Παναθηναϊκού τον Μάρτιο
- Λουτράκι: Προσπάθησε να σώσει τον φίλο του και μαχαιρώθηκε θανάσιμα o 17χρονος – Συγκλονίζουν τα νέα στοιχεία
- Σουηδία: Δεν αποκλείει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, στην περίπτωση ενός πολέμου
- Ναυάγιο στη Χίο: Πέντε συλλήψεις για κυκλώμα διακινητών στην Τουρκία που σχετίζονται με την πολύνεκρη τραγωδία
- Πελεγκρίνι: «Μου αρέσει να διαχειρίζομαι μια ομάδα που αγωνίζεται και στις τρεις διοργανώσεις»
- Έδωσε τελικά ο Μικ Τζάγκερ «την ευχή του» και τη μουσική του στην Μελάνια Τραμπ για το ντοκιμαντέρ της;
- Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας: Το Ιράν αποθηκεύει ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού σε υπόγεια εγκατάσταση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις