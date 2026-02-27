newspaper
Σημαντική εξέλιξη:
27.02.2026 | 13:10
Τηλεφώνημα για βόμβα στο δικαστικό μέγαρο Πάτρας
Ιράν: Ο Τραμπ ενημερώθηκε από τον στρατιωτικό διοικητή της Μέσης Ανατολής για τις επιλογές επίθεσης
Κόσμος 27 Φεβρουαρίου 2026, 12:00

Ιράν: Ο Τραμπ ενημερώθηκε από τον στρατιωτικό διοικητή της Μέσης Ανατολής για τις επιλογές επίθεσης

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στη Γενεύη δεν κατέρρευσαν, αλλά ο Τραμπ εξετάζει τις στρατιωτικές επιλογές που διαθέτει για επίθεση

Spotlight

Ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή ενημέρωσε τον Τραμπ την Πέμπτη σχετικά με τις επιλογές στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν, σύμφωνα με έναν αμερικανό αξιωματούχο και μια πηγή με γνώση των γεγονότων, που μίλησαν στο Axios. 

Από την έναρξη της νέας φάσης αμερικανικής επιθετικότητας εναντίον του Ιράν που ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμβριο είναι η πρώτη φορά που ο διοικητής, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, ενημέρωσε τον Τραμπ για τις στρατιωτικές επιλογές του απέναντι στην Τεχεράνη.

Η ενημέρωση έγινε όταν ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος έμμεσων συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Γενεύη και σε αυτή συμμετείχε και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Νταν Κέιν.

Οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει στην περιοχή τη μεγαλύτερη αεροπορική και ναυτική δύναμη από το 2003 και την επίθεση στο Ιράκ. Το δεύτερο αμερικανικό αεροπλανοφόρο απέπλευσε χθες από τη Σούδα με προορισμό τον Κόλπο αυξάνοντας στην πίεση στην Τεχεράνη που έχει δηλώσει ότι θα απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση στο έδαφός της.

Τι έγινε στις διαπραγματεύσεις

Ο τρίτος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ και Ιράν χθες στη Γενεύη ολοκληρώθηκε με θετικά μηνύματα αλλά χωρίς λεπτομέρειες για το πόσο έχουν προχωρήσει οι διαπραγματεύσεις.

Ο ΥΠΕΞ του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ οδήγησαν σε «συνεννοήσεις σε ορισμένα ζητήματα, σε άλλα υπάρχουν σημαντικά κενά» ενώ ένας ακόμα γύρος τεχνικών συζητήσεων έχει οριστεί για την επόμενη εβδομάδα.

Η Wall Street Journal αναφέρει ότι στις συνομιλίες που διήρκησαν έως το βράδυ οι αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ δήλωσαν ότι το Ιράν πρέπει να καταστρέψει τις τρεις κύριες πυρηνικές του εγκαταστάσεις -στο Φορντό, στη Νατάνζ και στο Ισφαχάν- και να παραδώσει στις ΗΠΑ όλο το εναπομείναν εμπλουτισμένο ουράνιο, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Αυτό βέβαια – εάν ευσταθούν οι πληροφορίες – θα σήμαινε ότι οι ισχυρισμοί της αμερικανικής κυβέρνησης ότι κατέστρεψε τις πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν στην επίθεση που εξαπέλυσε πριν από οκτώ μήνες δεν είναι πραγματικοί.

Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ στην πρεσβεία του Ομάν στη Γενεύη

Το άλλο ζήτημα που έθεσαν οι Αμερικανοί είναι ότι οποιαδήποτε πυρηνική συμφωνία θα πρέπει να ισχύει επ’ αόριστον και όχι να έχει ημερομηνία λήξης, όπως συνέβη με τους περιορισμούς που σταδιακά εξέπνεαν στο πλαίσιο της συμφωνίας που είχε διαπραγματευτεί η κυβέρνηση Ομπάμα και ακύρωσε ο Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του.

Οι Ιρανοί απέρριψαν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, την ιδέα μεταφοράς των αποθεμάτων ουρανίου στο εξωτερικό. Διαφώνησαν επίσης με τον τερματισμό του εμπλουτισμού και τη διάλυση των πυρηνικών τους εγκαταστάσεων και αντιπροτείνουν ένα σύστημα ελέγχου της παραγωγής του προκειμένου να «αποδειχτεί» ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν την πυρηνική ενέργεια για να κατασκευάσουν όπλο.

Ταυτόχρονα, συμφωνούν με τη μείωση της παραγωγής ουρανίου, με αξιωματούχους των ΗΠΑ να αφήνουν κάποιο περιθώριο για συναίνεση λέγοντας ότι θα μπορούσαν να δεχτούν τον περιορισμένο εμπλουτισμό για ιατρικούς λόγους.

Αυτό όμως έρχεται σε αντίθεση με άλλους αμερικανούς αξιωματούχους που δεν δέχονται να υπάρξει οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν, πέρα από συνθηκολόγηση της Τεχεράνης και εφόσον αυτό θεωρείται απίθανο, επιδιώκουν πολεμική σύρραξη.

Η άρση των κυρώσεων και ο όρος του περιορισμού του πυρηνικού οπλοστασίου

Ως αντάλλαγμα για τους περιορισμούς του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, οι ΗΠΑ προσφέρουν μόνο περιορισμένη άρση κυρώσεων, κάτι που δεν ικανοποιεί την Τεχεράνη η οικονομία της οποίας έχει λυγίσει από τα οικονομικά εμπόδια που της έχουν επιβληθεί.

Ο όρος του περιορισμού του πυρηνικού οπλοστασίου του Ιράν, που έθεσε δημόσια ο Μάρκο Ρούμπιο την προηγούμενη μέρα των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal δεν απασχόλησε τις διαπραγματεύσεις της Πέμπτης που επικεντρώθηκαν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Το CNN σχολιάζει σε ανάλυσή του ότι όσο περνά ο χρόνος η εναλλακτική μίας επίθεσης στο Ιράν θα λειτουργεί εις βάρος των ΗΠΑ.

Η εναλλακτική μίας επίθεσης στο Ιράν λειτουργεί εις βάρος των ΗΠΑ όσο περνά ο χρόνος

Επικαλούμενο πηγές του στρατού κάνει λόγο για τα τεχνικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αμερικανικές δυνάμεις, όπως η ανάγκη συντήρησης των αεροπλανοφόρων ή οι αναφορές αξιωματικών για ελλείψεις πυρομαχικών για μία παρατεταμένη εκστρατεία.

Ταυτόχρονα η δύναμη που αποστέλλεται στην περιοχή είναι αρκετά μεγάλη για να στείλει ένα μήνυμα πραγματικής πρόθεσης και απειλής, αλλά πιθανώς όχι αρκετά μεγάλη για να διατηρήσει μια στρατιωτική επίθεση διάρκειας εβδομάδων. Αυτό καθιστά την αλλαγή καθεστώτος απίθανη.

Η πιο βιώσιμη στρατηγική για τον Τραμπ είναι σύμφωνα με το CNN ένα γρήγορο και στοχευμένο χτύπημα – μια ξαφνική έκρηξη αποτρεπτικής δύναμης.

Αλλά και αυτή η επιλογή ενέχει στρατηγικό κίνδυνο. Η χρήση μόνο ενός μέρους της αναπτυγμένης στην περιοχή αμερικανικής δύναμης, μπορεί να υποδηλώνει τα όρια της διάθεσης του Τραμπ για συγκρούσεις και να μειώνει την ισχύ της αποτρεπτικής δύναμης των ΗΠΑ στην περιοχή.

«Χωρίς μια γρήγορη συμφωνία, οι στρατιωτικές επιλογές του Τραμπ θα είναι λιγότερες κάθε εβδομάδα», εκτιμά το CNN και προσθέτει:

«Δεν έχει προετοιμάσει ούτε το αμερικανικό εκλογικό σώμα ούτε τις δυνάμεις του στην περιοχή για μια σαρωτική, εξουθενωτική επίθεση. Ένα ακόμη σύντομο, απότομο χτύπημα πιθανότατα δεν θα καταστρέψει επ’ αόριστον το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αλλά μπορεί να εκθέσει τα όρια της όρεξης του Τραμπ για πόλεμο. Αυτό θα ήταν μια αυτοπροκληθείσα στρατηγική αποτυχία, αν και μια ανακούφιση για μια περιοχή σε ένταση.

Με πληροφορίες από Axios, CNN

Ναυτιλία
Capital Tankers Corp.: Ιστορική «απόβαση» στο Όσλο με τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων όλων των εποχών

Capital Tankers Corp.: Ιστορική «απόβαση» στο Όσλο με τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων όλων των εποχών

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο: Να δοθούν κίνητρα για την εισαγωγή νέων εταιρειών

Χρηματιστήριο: Να δοθούν κίνητρα για την εισαγωγή νέων εταιρειών

inWellness
inTown
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Ισραήλ: «Εάν θέλετε να φύγετε, πρέπει να φύγετε σήμερα» – Η οδηγία της πρεσβείας των ΗΠΑ στους υπαλλήλους της
Κόσμος 27.02.26

«Εάν θέλετε να φύγετε, πρέπει να φύγετε σήμερα» - Οδηγία της πρεσβείας των ΗΠΑ στους υπαλλήλους της στο Ισραήλ

Με τα σύννεφα πολέμου να πυκνώνουν πάνω από τη Μέση Ανατολή η οδηγία της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Ισραήλ προκαλεί περαιτέρω ανησυχία για ενδεχόμενη επίθεση

Σύνταξη
Ρωσία-Ουκρανία: Τοπική εκεχειρία για την πραγματοποίηση επισκευών στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
Κόσμος 27.02.26

Ρωσία-Ουκρανία: Τοπική εκεχειρία για την πραγματοποίηση επισκευών στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Ρωσία και Ουκρανία έχουν συχνά κατηγορήσει η μία την άλλη ότι θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του σταθμού με επιθέσεις που πραγματοποιούν στην περιοχή

Σύνταξη
Ο Μαμντάνι γοητεύει τον Τραμπ, προωθεί την προσιτή στέγαση και επιτυγχάνει την αποφυλάκιση φοιτήτριας από την ICE
Νέα συνάντηση 27.02.26

Ο Μαμντάνι γοητεύει τον Τραμπ, προωθεί την προσιτή στέγαση και επιτυγχάνει την αποφυλάκιση φοιτήτριας από την ICE

Αν και ο Τραμπ κατηγόρησε επανειλημμένα τον Μαμντάνι ως «κομμουνιστή» κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο πρόεδρος φάνηκε γοητευμένος μετά την πρώτη συνάντησή τους στο Λευκό Οίκο

Σύνταξη
Ένας προδιαγεγραμμένος πόλεμος – Πώς η CIA και η MI6 έμαθαν τα σχέδια του Πούτιν για την Ουκρανία και γιατί κανείς δεν τα πίστεψε
Δυσπιστία ή σιγουριά; 27.02.26

Ένας προδιαγεγραμμένος πόλεμος – Πώς η CIA και η MI6 έμαθαν τα σχέδια του Πούτιν για την Ουκρανία και γιατί κανείς δεν τα πίστεψε

Στην τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και με τον κόσμο να εισέρχεται σε μια νέα περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας, οι πολιτικοί και οι υπηρεσίες κατασκοπείας της Ευρώπης συνεχίζουν να αντλούν μαθήματα από τις αποτυχίες του 2022

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μεξικό: Η πόλη που μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη λόγω διαμάχης μεταξύ των καρτέλ
BBC 27.02.26

«Ο φόβος είναι παντού»: Η μεξικανική πόλη που μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη λόγω διαμάχης μεταξύ των καρτέλ

Η δολοφονία του «Ελ Μέντσο» στο Μεξικό αποτελεί το πιο σημαντικό χτύπημα από τη σύλληψη του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουζμάν και του Ισμαέλ Ζαμπάντα «Ελ Μάγιο» Γκαρσία

Σύνταξη
Πιερ Παχλαβί: «Αν ξεκινήσει πόλεμος στο Ιράν, δεν θα είναι απλός»
Ευαίσθητες ισορροπίες 27.02.26

Πιερ Παχλαβί: «Αν ξεκινήσει πόλεμος στο Ιράν, δεν θα είναι απλός»

«Το Ιράν σήμερα είναι αποδυναμωμένο, αλλά παραμένει ικανό να επιβάλει κόστος», σημειώνει ο Πιερ Παχλαβί, πρόεδρος του Τμήματος Ασφάλειας και Διεθνών Υποθέσεων του Κολεγίου Καναδικών Ενόπλων Δυνάμεων

Ιωάννα Κλεφτόγιαννη
Τι θέλει ο Τραμπ από το Ιράν – Πιθανότατα ούτε ο ίδιος ξέρει και πάει σε πόλεμο χωρίς στόχο
The Economist 27.02.26

Τι θέλει ο Τραμπ από το Ιράν – Πιθανότατα ούτε ο ίδιος ξέρει και πάει σε πόλεμο χωρίς στόχο

Όλοι φοβούνται ότι συμφωνία δεν θα υπάρξει –και πως ο Τραμπ θα υλοποιήσει την απειλή του για στρατιωτική δράση στο Ιράν. Ο ίδιος άλλωστε αλλάζει διαρκώς άποψη και απαιτήσεις έναντι της Τεχεράνης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ο ΓΓ του ΟΗΕ απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση στις δύο χώρες
«Κήρυξη πολέμου» 27.02.26

Ο Γκουτέρες απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση σε Αφγανιστάν και Πακιστάν

Ο Γκουτέρες προτρέπει Αφγανιστάν και Πακιστάν «να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου» και να συνεχίσουν να επιδιώκουν την επίλυση των «διαφορών μέσω της διπλωματίας».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η Ροντρίγκες καλεί τον Τραμπ να τερματίσει «τον αποκλεισμό και τις κυρώσεις»
Βενεζουέλα 27.02.26

Η Ροντρίγκες καλεί τον Τραμπ να τερματίσει «τον αποκλεισμό και τις κυρώσεις»

«Ας τελειώσουν ο αποκλεισμός και οι κυρώσεις σε βάρος της Βενεζουέλας», αξίωσε η Ροντρίγκες, απευθυνόμενη στον Τραμπ, κατά τη διάρκεια ομιλίας της που μεταδόθηκε απευθείας από τη δημόσια τηλεόραση.

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν στην πρωτεύουσα Καμπούλ και άλλες περιοχές
Αφγανιστάν 27.02.26

Το Πακιστάν βομβαρδίζει την Καμπούλ

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, Καμπούλ, έπειτα από τις αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε το Πακιστάν, σε αντίποινα για τις αφγανικές επιθέσεις στα πακιστανικά σύνορα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Μαδούρο ζητά την απόρριψη της ποινικής υπόθεσης εναντίον του
Τεχνική λεπτομέρεια 27.02.26

ΗΠΑ: Ο Μαδούρο ζητά την απόρριψη της ποινικής υπόθεσης εναντίον του

Οι ΗΠΑ δεν επιτρέπουν στην Βενεζουέλα να πληρώσει την νομική υπεράσπιση του Μαδούρο και ο ηγέτης της χώρας ζητά την απόρριψη των κατηγοριών για «παραβίαση του δικαιώματος νομικής συνδρομής»

Σύνταξη
Ο μπαμπάς Νεάντερταλ, η μαμά Homo sapiens: Οι τάσεις ενός ρομάντζου ανάμεσα σε δύο είδη ανθρώπων
Μικτές οικογένειες 27.02.26

Ο μπαμπάς Νεάντερταλ, η μαμά Homo sapiens: Οι τάσεις ενός ρομάντζου ανάμεσα σε δύο είδη ανθρώπων

Γενετική μελέτη αποκαλύπτει ότι οι γυναίκες Homo sapiens ζευγάρωναν πιο συχνά με άνδρες Νεάντερταλ από ό,τι οι άνδρες Homo sapiens με γυναίκες του άλλου είδους.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Χαμός για τον Μέσι στο Πουέρτο Ρικο: Επίθεση αγάπης στον Αργεντινό – τον γκρέμισαν στο χορτάρι (vid)
Ποδόσφαιρο 27.02.26

Χαμός για τον Μέσι στο Πουέρτο Ρικο: Επίθεση αγάπης στον Αργεντινό – τον γκρέμισαν στο χορτάρι (vid)

Παροξυσμός για τον Μέσι στο Πουέρτο Ρίκο, σε φιλικό της Ίντερ Μαϊάμι με την τοπική Ιντεπεντιέντε ντελ Βάγιε - «Ντου» φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο για να αγκαλιάσουν τον θρύλο της μπάλας.

Σύνταξη
Λέρος: «Βοήθεια, φωνάξτε ασθενοφόρο» – Το χρονικό της δολοφονίας και οι συχνοί καβγάδες πατέρα και γιου
Ελλάδα 27.02.26

«Βοήθεια, φωνάξτε ασθενοφόρο» - Το χρονικό της δολοφονίας στη Λέρο και οι συχνοί καβγάδες πατέρα και γιου

Πριν από μερικά χρόνια είχε σημειωθεί ένα σοβαρό περιστατικό μεταξύ πατέρα και γιου στη Λέρο, κατά το οποίο το θύμα είχε συλληφθεί στο πλαίσιο του Αυτοφώρου.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Χρυσή Αυγή: Συγκέντρωση στα δικαστήρια για την καταδίκη των ναζιστών – Αντιφασιστικός και αντιρατσιστικός Μάρτης
Ελλάδα 27.02.26

Συγκέντρωση στα δικαστήρια για την καταδίκη των ναζιστών - Αντιφασιστικός και αντιρατσιστικός Μάρτης

Πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση έξω από το Εφετείο, παρά το γεγονός ότι είχε ανακοινωθεί ότι η απόφαση δεν θα βγει σήμερα - Οι διαδηλωτές ανανέωσαν το ραντεβού τους για τις 4 Μαρτίου

Σύνταξη
Αναγέννηση του Κάτω Μιξορρούματος: Όταν ζωντανεύουν τα χωριά, δυναμώνει η χώρα
Μια καλή είδηση 27.02.26

Αναγέννηση του Κάτω Μιξορρούματος: Όταν ζωντανεύουν τα χωριά, δυναμώνει η χώρα

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου θέτει σε τροχιά υλοποίησης ένα ολιστικό σχέδιο αποκατάστασης του ιστορικού οικισμού, στέλνοντας το μήνυμα ότι η ερήμωση της υπαίθρου δεν είναι μοίρα.

Σύνταξη
«Δεν περίμενα πότε να τραυματίσω άνθρωπο» – Τι είπε στην απολογία του ο 46χρονος που πυροβόλησε τα παιδιά στο Αίγιο
Ελλάδα 27.02.26

«Δεν περίμενα πότε να τραυματίσω άνθρωπο» – Τι είπε στην απολογία του ο 46χρονος που πυροβόλησε τα παιδιά στο Αίγιο

Ο 46χρονος υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να πυροβολήσει στον αέρα, όμως οι ισχυρισμοί του δεν έγιναν δεκτοί από ανακρίτρια και εισαγγελέα που διέταξαν την προσωρινή του κράτηση.

Σύνταξη
Ισραήλ: «Εάν θέλετε να φύγετε, πρέπει να φύγετε σήμερα» – Η οδηγία της πρεσβείας των ΗΠΑ στους υπαλλήλους της
Κόσμος 27.02.26

«Εάν θέλετε να φύγετε, πρέπει να φύγετε σήμερα» - Οδηγία της πρεσβείας των ΗΠΑ στους υπαλλήλους της στο Ισραήλ

Με τα σύννεφα πολέμου να πυκνώνουν πάνω από τη Μέση Ανατολή η οδηγία της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Ισραήλ προκαλεί περαιτέρω ανησυχία για ενδεχόμενη επίθεση

Σύνταξη
Νέα στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 4 Μαρτίου για τη δίκη της Χρυσής Αυγής
Καλεί σε συγκέντρωση 27.02.26

Νέα στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 4 Μαρτίου για τη δίκη της Χρυσής Αυγής

Η ΑΔΕΔΥ καλεί σε συγκέντρωση την ίδια μέρα στο εφετείο Αθηνών. «Απαιτούμε την τελεσίδικη καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής και οι ναζί δολοφόνοι, μέλη της, να τιμωρηθούν με την πιο αυστηρή ποινή», σημειώνεται στην ανακοίνωση

Σύνταξη
«Όλοι αυτό μου λένε» – Ο Μπράντλεϊ Κούπερ αντιδρά στις φήμες ότι έχει υποβληθεί σε πλαστική χειρουργική
Nip/Tuck 27.02.26

«Όλοι αυτό μου λένε» - Ο Μπράντλεϊ Κούπερ αντιδρά στις φήμες ότι έχει υποβληθεί σε πλαστική χειρουργική

Ο 51χρονος ηθοποιός είπε ότι άνθρωποι τον έχουν πλησιάσει και έχουν σχολιάσει την εμφάνισή του μετά από φήμες ότι έχει υποβληθεί σε αισθητική χειρουργική. Τι παίζει, τελικά, με το πρόσωπο του Μπράντλεϊ Κούπερ;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ηράκλειο: Με πλούσιο ποινικό παρελθόν οι δύο συλληφθέντες για την απάτη του ενός εκατ. ευρώ
Οι καταγγελίες 27.02.26

«Θα σου βάλω βόμβα» - Με πλούσιο ποινικό παρελθόν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη απάτη στο Ηράκλειο

Ενώπιον του εισαγγελέα στο Ηράκλειο οδηγήθηκαν η 49χρονη και ο βοηθός της - Αναμένεται να τους ασκηθούν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος

Σύνταξη
Κεσσές: 15 σημεία από τη δίκη για τις υποκλοπές που θα διερευνήσει η εισαγγελία – Ο Δημητριάδης και οι καταδικασμένοι
Ελλάδα 27.02.26

Κεσσές: 15 σημεία από τη δίκη για τις υποκλοπές που θα διερευνήσει η εισαγγελία – Ο Δημητριάδης και οι καταδικασμένοι

Ο συνήγορος θυμάτων των υποκλοπών, Ζαχαρίας Κεσσές, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα σημεία που αναμένεται να διερευνηθούν, υπογραμμίζοντας τα πρόσωπα των τεσσάρων καταδικασμένων, αλλά και άλλων, όπως ο ανιψιός του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης

Σύνταξη
The Expla-in Project: Τι συμβαίνει με τις συχνές βροχοπτώσεις στην Ελλάδα;
Explainer 27.02.26

The Expla-in Project: Γιατί βρέχει ασταμάτητα φέτος στην Ελλάδα;

Το in προδημοσιεύει έκθεση της μονάδας ΜΕΤΕΟ για τους λόγους που καταγράφονται στην Ελλάδα συχνές βροχοπτώσεις. 'Υψη βροχής που δεν έχουν παρατηρηθεί τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ξηροδερμία τον χειμώνα; Τα προϊόντα που βοηθούν πραγματικά
Τα Νέα της Αγοράς 27.02.26

Ξηροδερμία τον χειμώνα; Τα προϊόντα που βοηθούν πραγματικά

Αντιμετωπίζετε ξηροδερμία τον χειμώνα; Μάθετε τι την προκαλεί και ποια προϊόντα μπορούν πραγματικά να ενυδατώσουν, να καταπραΰνουν και να επαναφέρουν την ισορροπία σε δέρμα και τριχωτό της κεφαλής.

Σύνταξη
Ασλανίδης: Το βίντεο της Καρυστιανού ήταν λάθος. Όσοι γονείς το είδαν σοκαρίστηκαν, η γυναίκα μου έβαλε τα κλάματα»
Ελλάδα 27.02.26

Ασλανίδης: «Το βίντεο της Καρυστιανού ήταν λάθος. Όσοι γονείς το είδαν σοκαρίστηκαν, η γυναίκα μου έβαλε τα κλάματα»

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, σχολίασε το βίντεο της Καρυστιανού ενώ αναφέρθηκε και στην απόφασή της να κατέβει στην πολιτική

Σύνταξη
Στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Κατατέθηκε επίσημα η αίτηση για παράρτημα στην Αθήνα
Τα Νέα της Αγοράς 27.02.26

Στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Κατατέθηκε επίσημα η αίτηση για παράρτημα στην Αθήνα

Η αρχική επένδυση, που θα ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, αναμένεται να έχει σημαντικό αναπτυξιακό και κοινωνικό αντίκτυπο, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην προσέλκυση διεθνούς φοιτητικού πληθυσμού

Σύνταξη
