Ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή ενημέρωσε τον Τραμπ την Πέμπτη σχετικά με τις επιλογές στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν, σύμφωνα με έναν αμερικανό αξιωματούχο και μια πηγή με γνώση των γεγονότων, που μίλησαν στο Axios.

Από την έναρξη της νέας φάσης αμερικανικής επιθετικότητας εναντίον του Ιράν που ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμβριο είναι η πρώτη φορά που ο διοικητής, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, ενημέρωσε τον Τραμπ για τις στρατιωτικές επιλογές του απέναντι στην Τεχεράνη.

Η ενημέρωση έγινε όταν ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος έμμεσων συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Γενεύη και σε αυτή συμμετείχε και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Νταν Κέιν.

Οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει στην περιοχή τη μεγαλύτερη αεροπορική και ναυτική δύναμη από το 2003 και την επίθεση στο Ιράκ. Το δεύτερο αμερικανικό αεροπλανοφόρο απέπλευσε χθες από τη Σούδα με προορισμό τον Κόλπο αυξάνοντας στην πίεση στην Τεχεράνη που έχει δηλώσει ότι θα απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση στο έδαφός της.

Τι έγινε στις διαπραγματεύσεις

Ο τρίτος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ και Ιράν χθες στη Γενεύη ολοκληρώθηκε με θετικά μηνύματα αλλά χωρίς λεπτομέρειες για το πόσο έχουν προχωρήσει οι διαπραγματεύσεις.

Ο ΥΠΕΞ του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ οδήγησαν σε «συνεννοήσεις σε ορισμένα ζητήματα, σε άλλα υπάρχουν σημαντικά κενά» ενώ ένας ακόμα γύρος τεχνικών συζητήσεων έχει οριστεί για την επόμενη εβδομάδα.

Η Wall Street Journal αναφέρει ότι στις συνομιλίες που διήρκησαν έως το βράδυ οι αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ δήλωσαν ότι το Ιράν πρέπει να καταστρέψει τις τρεις κύριες πυρηνικές του εγκαταστάσεις -στο Φορντό, στη Νατάνζ και στο Ισφαχάν- και να παραδώσει στις ΗΠΑ όλο το εναπομείναν εμπλουτισμένο ουράνιο, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Αυτό βέβαια – εάν ευσταθούν οι πληροφορίες – θα σήμαινε ότι οι ισχυρισμοί της αμερικανικής κυβέρνησης ότι κατέστρεψε τις πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν στην επίθεση που εξαπέλυσε πριν από οκτώ μήνες δεν είναι πραγματικοί.

Το άλλο ζήτημα που έθεσαν οι Αμερικανοί είναι ότι οποιαδήποτε πυρηνική συμφωνία θα πρέπει να ισχύει επ’ αόριστον και όχι να έχει ημερομηνία λήξης, όπως συνέβη με τους περιορισμούς που σταδιακά εξέπνεαν στο πλαίσιο της συμφωνίας που είχε διαπραγματευτεί η κυβέρνηση Ομπάμα και ακύρωσε ο Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του.

Οι Ιρανοί απέρριψαν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, την ιδέα μεταφοράς των αποθεμάτων ουρανίου στο εξωτερικό. Διαφώνησαν επίσης με τον τερματισμό του εμπλουτισμού και τη διάλυση των πυρηνικών τους εγκαταστάσεων και αντιπροτείνουν ένα σύστημα ελέγχου της παραγωγής του προκειμένου να «αποδειχτεί» ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν την πυρηνική ενέργεια για να κατασκευάσουν όπλο.

Ταυτόχρονα, συμφωνούν με τη μείωση της παραγωγής ουρανίου, με αξιωματούχους των ΗΠΑ να αφήνουν κάποιο περιθώριο για συναίνεση λέγοντας ότι θα μπορούσαν να δεχτούν τον περιορισμένο εμπλουτισμό για ιατρικούς λόγους.

Αυτό όμως έρχεται σε αντίθεση με άλλους αμερικανούς αξιωματούχους που δεν δέχονται να υπάρξει οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν, πέρα από συνθηκολόγηση της Τεχεράνης και εφόσον αυτό θεωρείται απίθανο, επιδιώκουν πολεμική σύρραξη.

Η άρση των κυρώσεων και ο όρος του περιορισμού του πυρηνικού οπλοστασίου

Ως αντάλλαγμα για τους περιορισμούς του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, οι ΗΠΑ προσφέρουν μόνο περιορισμένη άρση κυρώσεων, κάτι που δεν ικανοποιεί την Τεχεράνη η οικονομία της οποίας έχει λυγίσει από τα οικονομικά εμπόδια που της έχουν επιβληθεί.

Ο όρος του περιορισμού του πυρηνικού οπλοστασίου του Ιράν, που έθεσε δημόσια ο Μάρκο Ρούμπιο την προηγούμενη μέρα των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal δεν απασχόλησε τις διαπραγματεύσεις της Πέμπτης που επικεντρώθηκαν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Το CNN σχολιάζει σε ανάλυσή του ότι όσο περνά ο χρόνος η εναλλακτική μίας επίθεσης στο Ιράν θα λειτουργεί εις βάρος των ΗΠΑ.

Η εναλλακτική μίας επίθεσης στο Ιράν λειτουργεί εις βάρος των ΗΠΑ όσο περνά ο χρόνος

Επικαλούμενο πηγές του στρατού κάνει λόγο για τα τεχνικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αμερικανικές δυνάμεις, όπως η ανάγκη συντήρησης των αεροπλανοφόρων ή οι αναφορές αξιωματικών για ελλείψεις πυρομαχικών για μία παρατεταμένη εκστρατεία.

Ταυτόχρονα η δύναμη που αποστέλλεται στην περιοχή είναι αρκετά μεγάλη για να στείλει ένα μήνυμα πραγματικής πρόθεσης και απειλής, αλλά πιθανώς όχι αρκετά μεγάλη για να διατηρήσει μια στρατιωτική επίθεση διάρκειας εβδομάδων. Αυτό καθιστά την αλλαγή καθεστώτος απίθανη.

Η πιο βιώσιμη στρατηγική για τον Τραμπ είναι σύμφωνα με το CNN ένα γρήγορο και στοχευμένο χτύπημα – μια ξαφνική έκρηξη αποτρεπτικής δύναμης.

Αλλά και αυτή η επιλογή ενέχει στρατηγικό κίνδυνο. Η χρήση μόνο ενός μέρους της αναπτυγμένης στην περιοχή αμερικανικής δύναμης, μπορεί να υποδηλώνει τα όρια της διάθεσης του Τραμπ για συγκρούσεις και να μειώνει την ισχύ της αποτρεπτικής δύναμης των ΗΠΑ στην περιοχή.

«Χωρίς μια γρήγορη συμφωνία, οι στρατιωτικές επιλογές του Τραμπ θα είναι λιγότερες κάθε εβδομάδα», εκτιμά το CNN και προσθέτει:

«Δεν έχει προετοιμάσει ούτε το αμερικανικό εκλογικό σώμα ούτε τις δυνάμεις του στην περιοχή για μια σαρωτική, εξουθενωτική επίθεση. Ένα ακόμη σύντομο, απότομο χτύπημα πιθανότατα δεν θα καταστρέψει επ’ αόριστον το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αλλά μπορεί να εκθέσει τα όρια της όρεξης του Τραμπ για πόλεμο. Αυτό θα ήταν μια αυτοπροκληθείσα στρατηγική αποτυχία, αν και μια ανακούφιση για μια περιοχή σε ένταση.

Με πληροφορίες από Axios, CNN