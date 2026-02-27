newspaper
Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ισραήλ: «Εάν θέλετε να φύγετε, πρέπει να φύγετε σήμερα» – Η οδηγία της πρεσβείας των ΗΠΑ στους υπαλλήλους της
Κόσμος 27 Φεβρουαρίου 2026, 12:38

Ισραήλ: «Εάν θέλετε να φύγετε, πρέπει να φύγετε σήμερα» – Η οδηγία της πρεσβείας των ΗΠΑ στους υπαλλήλους της

Με τα σύννεφα πολέμου να πυκνώνουν πάνω από τη Μέση Ανατολή η οδηγία της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Ισραήλ προκαλεί περαιτέρω ανησυχία για ενδεχόμενη επίθεση

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Πρωινό φως: Χαρείτε το 20 λεπτά και ξυπνήστε γεμάτοι ενέργεια!

Πρωινό φως: Χαρείτε το 20 λεπτά και ξυπνήστε γεμάτοι ενέργεια!

Spotlight

Ο αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, έστειλε email στους υπαλλήλους της πρεσβείας την Παρασκευή ότι, εάν επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη χώρα, θα πρέπει να το κάνουν αμέσως, ανέφεραν οι New York Times.

Σύμφωνα με την αναφορά, ο Χάκαμπι πέρασε το βράδυ της Πέμπτης πραγματοποιώντας επείγουσες συναντήσεις και τηλεφωνικές κλήσεις πριν κάνει τη σύσταση.

Οι υπάλληλοι που επιθυμούν να εγκαταλείψουν το Ισραήλ «θα πρέπει να το κάνουν ΣΗΜΕΡΑ», έγραφε το email που έστειλε ο πρέσβης στο προσωπικό του στις 10:24 π.μ., σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα.

Πτήσεις προς οποιοδήποτε προορισμό

Ο Χάκαμπι προέτρεψε το προσωπικό να βρει πτήσεις προς οποιονδήποτε διαθέσιμο προορισμό. «Εστιάστε στο να βρείτε μια θέση σε οποιοδήποτε μέρος από το οποίο μπορείτε στη συνέχεια να συνεχίσετε το ταξίδι σας στην Ουάσιγκτον, αλλά η βασική προτεραιότητα θα είναι η ταχεία έξοδος από τη χώρα», ανέφερε στο email.

Νωρίτερα η αμερικανική πρεσβεία εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι επιτρεπόταν στη μη απαραίτητο προσωπικό της πρεσβείας και τις οικογένειές τους να αναχωρήσουν από το Ισραήλ για «λόγους ασφαλείας».

Σύμφωνα με την ταξιδιωτική οδηγία, όσοι σκέφτονται να εγκαταλείψουν το Ισραήλ θα πρέπει να το πράξουν «όσο υπάρχουν διαθέσιμες εμπορικές πτήσεις».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Capital Tankers Corp.: Ιστορική «απόβαση» στο Όσλο με τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων όλων των εποχών

Capital Tankers Corp.: Ιστορική «απόβαση» στο Όσλο με τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων όλων των εποχών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρωινό φως: Χαρείτε το 20 λεπτά και ξυπνήστε γεμάτοι ενέργεια!

Πρωινό φως: Χαρείτε το 20 λεπτά και ξυπνήστε γεμάτοι ενέργεια!

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο: Να δοθούν κίνητρα για την εισαγωγή νέων εταιρειών

Χρηματιστήριο: Να δοθούν κίνητρα για την εισαγωγή νέων εταιρειών

inWellness
inTown
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ιράν: Ο Τραμπ ενημερώθηκε από τον στρατιωτικό διοικητή της Μέσης Ανατολής για τις επιλογές επίθεσης
Στενεύουν τα περιθώρια 27.02.26

Ο Τραμπ ενημερώθηκε από τον στρατό για τις επιλογές επίθεσης στο Ιράν μετά τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στη Γενεύη δεν κατέρρευσαν, αλλά ο Τραμπ εξετάζει τις στρατιωτικές επιλογές που διαθέτει για επίθεση

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ρωσία-Ουκρανία: Τοπική εκεχειρία για την πραγματοποίηση επισκευών στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
Κόσμος 27.02.26

Ρωσία-Ουκρανία: Τοπική εκεχειρία για την πραγματοποίηση επισκευών στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Ρωσία και Ουκρανία έχουν συχνά κατηγορήσει η μία την άλλη ότι θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του σταθμού με επιθέσεις που πραγματοποιούν στην περιοχή

Σύνταξη
Ο Μαμντάνι γοητεύει τον Τραμπ, προωθεί την προσιτή στέγαση και επιτυγχάνει την αποφυλάκιση φοιτήτριας από την ICE
Νέα συνάντηση 27.02.26

Ο Μαμντάνι γοητεύει τον Τραμπ, προωθεί την προσιτή στέγαση και επιτυγχάνει την αποφυλάκιση φοιτήτριας από την ICE

Αν και ο Τραμπ κατηγόρησε επανειλημμένα τον Μαμντάνι ως «κομμουνιστή» κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο πρόεδρος φάνηκε γοητευμένος μετά την πρώτη συνάντησή τους στο Λευκό Οίκο

Σύνταξη
Ένας προδιαγεγραμμένος πόλεμος – Πώς η CIA και η MI6 έμαθαν τα σχέδια του Πούτιν για την Ουκρανία και γιατί κανείς δεν τα πίστεψε
Δυσπιστία ή σιγουριά; 27.02.26

Ένας προδιαγεγραμμένος πόλεμος – Πώς η CIA και η MI6 έμαθαν τα σχέδια του Πούτιν για την Ουκρανία και γιατί κανείς δεν τα πίστεψε

Στην τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και με τον κόσμο να εισέρχεται σε μια νέα περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας, οι πολιτικοί και οι υπηρεσίες κατασκοπείας της Ευρώπης συνεχίζουν να αντλούν μαθήματα από τις αποτυχίες του 2022

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μεξικό: Η πόλη που μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη λόγω διαμάχης μεταξύ των καρτέλ
BBC 27.02.26

«Ο φόβος είναι παντού»: Η μεξικανική πόλη που μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη λόγω διαμάχης μεταξύ των καρτέλ

Η δολοφονία του «Ελ Μέντσο» στο Μεξικό αποτελεί το πιο σημαντικό χτύπημα από τη σύλληψη του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουζμάν και του Ισμαέλ Ζαμπάντα «Ελ Μάγιο» Γκαρσία

Σύνταξη
Πιερ Παχλαβί: «Αν ξεκινήσει πόλεμος στο Ιράν, δεν θα είναι απλός»
Ευαίσθητες ισορροπίες 27.02.26

Πιερ Παχλαβί: «Αν ξεκινήσει πόλεμος στο Ιράν, δεν θα είναι απλός»

«Το Ιράν σήμερα είναι αποδυναμωμένο, αλλά παραμένει ικανό να επιβάλει κόστος», σημειώνει ο Πιερ Παχλαβί, πρόεδρος του Τμήματος Ασφάλειας και Διεθνών Υποθέσεων του Κολεγίου Καναδικών Ενόπλων Δυνάμεων

Ιωάννα Κλεφτόγιαννη
Τι θέλει ο Τραμπ από το Ιράν – Πιθανότατα ούτε ο ίδιος ξέρει και πάει σε πόλεμο χωρίς στόχο
The Economist 27.02.26

Τι θέλει ο Τραμπ από το Ιράν – Πιθανότατα ούτε ο ίδιος ξέρει και πάει σε πόλεμο χωρίς στόχο

Όλοι φοβούνται ότι συμφωνία δεν θα υπάρξει –και πως ο Τραμπ θα υλοποιήσει την απειλή του για στρατιωτική δράση στο Ιράν. Ο ίδιος άλλωστε αλλάζει διαρκώς άποψη και απαιτήσεις έναντι της Τεχεράνης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ο ΓΓ του ΟΗΕ απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση στις δύο χώρες
«Κήρυξη πολέμου» 27.02.26

Ο Γκουτέρες απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση σε Αφγανιστάν και Πακιστάν

Ο Γκουτέρες προτρέπει Αφγανιστάν και Πακιστάν «να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου» και να συνεχίσουν να επιδιώκουν την επίλυση των «διαφορών μέσω της διπλωματίας».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η Ροντρίγκες καλεί τον Τραμπ να τερματίσει «τον αποκλεισμό και τις κυρώσεις»
Βενεζουέλα 27.02.26

Η Ροντρίγκες καλεί τον Τραμπ να τερματίσει «τον αποκλεισμό και τις κυρώσεις»

«Ας τελειώσουν ο αποκλεισμός και οι κυρώσεις σε βάρος της Βενεζουέλας», αξίωσε η Ροντρίγκες, απευθυνόμενη στον Τραμπ, κατά τη διάρκεια ομιλίας της που μεταδόθηκε απευθείας από τη δημόσια τηλεόραση.

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν στην πρωτεύουσα Καμπούλ και άλλες περιοχές
Αφγανιστάν 27.02.26

Το Πακιστάν βομβαρδίζει την Καμπούλ

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, Καμπούλ, έπειτα από τις αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε το Πακιστάν, σε αντίποινα για τις αφγανικές επιθέσεις στα πακιστανικά σύνορα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Μαδούρο ζητά την απόρριψη της ποινικής υπόθεσης εναντίον του
Τεχνική λεπτομέρεια 27.02.26

ΗΠΑ: Ο Μαδούρο ζητά την απόρριψη της ποινικής υπόθεσης εναντίον του

Οι ΗΠΑ δεν επιτρέπουν στην Βενεζουέλα να πληρώσει την νομική υπεράσπιση του Μαδούρο και ο ηγέτης της χώρας ζητά την απόρριψη των κατηγοριών για «παραβίαση του δικαιώματος νομικής συνδρομής»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέα στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 4 Μαρτίου για τη δίκη της Χρυσής Αυγής
Καλεί σε συγκέντρωση 27.02.26

Νέα στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 4 Μαρτίου για τη δίκη της Χρυσής Αυγής

Η ΑΔΕΔΥ καλεί σε συγκέντρωση την ίδια μέρα στο εφετείο Αθηνών. «Απαιτούμε την τελεσίδικη καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής και οι ναζί δολοφόνοι, μέλη της, να τιμωρηθούν με την πιο αυστηρή ποινή», σημειώνεται στην ανακοίνωση

Σύνταξη
«Όλοι αυτό μου λένε» – Ο Μπράντλεϊ Κούπερ αντιδρά στις φήμες ότι έχει υποβληθεί σε πλαστική χειρουργική
Nip/Tuck 27.02.26

«Όλοι αυτό μου λένε» - Ο Μπράντλεϊ Κούπερ αντιδρά στις φήμες ότι έχει υποβληθεί σε πλαστική χειρουργική

Ο 51χρονος ηθοποιός είπε ότι άνθρωποι τον έχουν πλησιάσει και έχουν σχολιάσει την εμφάνισή του μετά από φήμες ότι έχει υποβληθεί σε αισθητική χειρουργική. Τι παίζει, τελικά, με το πρόσωπο του Μπράντλεϊ Κούπερ;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ηράκλειο: Με πλούσιο ποινικό παρελθόν οι δύο συλληφθέντες για την απάτη του ενός εκατ. ευρώ
Οι καταγγελίες 27.02.26

«Θα σου βάλω βόμβα» - Με πλούσιο ποινικό παρελθόν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη απάτη στο Ηράκλειο

Ενώπιον του εισαγγελέα στο Ηράκλειο οδηγήθηκαν η 49χρονη και ο βοηθός της - Αναμένεται να τους ασκηθούν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος

Σύνταξη
Κεσσές: 15 σημεία από τη δίκη για τις υποκλοπές που θα διερευνήσει η εισαγγελία – Ο Δημητριάδης και οι καταδικασμένοι
Ελλάδα 27.02.26

Κεσσές: 15 σημεία από τη δίκη για τις υποκλοπές που θα διερευνήσει η εισαγγελία – Ο Δημητριάδης και οι καταδικασμένοι

Ο συνήγορος θυμάτων των υποκλοπών, Ζαχαρίας Κεσσές, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα σημεία που αναμένεται να διερευνηθούν, υπογραμμίζοντας τα πρόσωπα των τεσσάρων καταδικασμένων, αλλά και άλλων, όπως ο ανιψιός του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης

Σύνταξη
Ιράν: Ο Τραμπ ενημερώθηκε από τον στρατιωτικό διοικητή της Μέσης Ανατολής για τις επιλογές επίθεσης
Στενεύουν τα περιθώρια 27.02.26

Ο Τραμπ ενημερώθηκε από τον στρατό για τις επιλογές επίθεσης στο Ιράν μετά τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στη Γενεύη δεν κατέρρευσαν, αλλά ο Τραμπ εξετάζει τις στρατιωτικές επιλογές που διαθέτει για επίθεση

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
The Expla-in Project: Τι συμβαίνει με τις συχνές βροχοπτώσεις στην Ελλάδα;
Explainer 27.02.26

The Expla-in Project: Γιατί βρέχει ασταμάτητα φέτος στην Ελλάδα;

Το in προδημοσιεύει έκθεση της μονάδας ΜΕΤΕΟ για τους λόγους που καταγράφονται στην Ελλάδα συχνές βροχοπτώσεις. 'Υψη βροχής που δεν έχουν παρατηρηθεί τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ξηροδερμία τον χειμώνα; Τα προϊόντα που βοηθούν πραγματικά
Τα Νέα της Αγοράς 27.02.26

Ξηροδερμία τον χειμώνα; Τα προϊόντα που βοηθούν πραγματικά

Αντιμετωπίζετε ξηροδερμία τον χειμώνα; Μάθετε τι την προκαλεί και ποια προϊόντα μπορούν πραγματικά να ενυδατώσουν, να καταπραΰνουν και να επαναφέρουν την ισορροπία σε δέρμα και τριχωτό της κεφαλής.

Σύνταξη
Ασλανίδης: Το βίντεο της Καρυστιανού ήταν λάθος. Όσοι γονείς το είδαν σοκαρίστηκαν, η γυναίκα μου έβαλε τα κλάματα»
Ελλάδα 27.02.26

Ασλανίδης: «Το βίντεο της Καρυστιανού ήταν λάθος. Όσοι γονείς το είδαν σοκαρίστηκαν, η γυναίκα μου έβαλε τα κλάματα»

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, σχολίασε το βίντεο της Καρυστιανού ενώ αναφέρθηκε και στην απόφασή της να κατέβει στην πολιτική

Σύνταξη
Στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Κατατέθηκε επίσημα η αίτηση για παράρτημα στην Αθήνα
Τα Νέα της Αγοράς 27.02.26

Στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Κατατέθηκε επίσημα η αίτηση για παράρτημα στην Αθήνα

Η αρχική επένδυση, που θα ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, αναμένεται να έχει σημαντικό αναπτυξιακό και κοινωνικό αντίκτυπο, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην προσέλκυση διεθνούς φοιτητικού πληθυσμού

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Προκλητική σιωπή στη Βουλή για τις υποκλοπές και την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου
Ούτε λέξη 27.02.26

Προκλητική σιωπή στη Βουλή από Μητσοτάκη για τις υποκλοπές και την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν σχολίασε τίποτα για τις εξελίξεις σε σχέση με τις υποκλοπές παρά την αιχμηρή τοποθέτηση Ανδρουλάκη και αρκέστηκε να πει ότι δέχεται να γίνει συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου

Σύνταξη
Σύγκρουση: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του νέου ερωτικού δικαστικού θρίλερ του MEGA
Media 27.02.26

Σύγκρουση: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του νέου ερωτικού δικαστικού θρίλερ του MEGA

Μια κατηγορία βαριά σαν σκιά. Πόσο μακριά θα φτάσεις για να σώσεις κάποιον; Και αν τελικά τον σώσεις, είναι βέβαιο ότι το άξιζε; Όλα όσα αξίζει να ξέρεις για τη νέα σειρά του MEGA, Σύγκρουση.

Σύνταξη
Ταμπελίνι: «Κλασικά, τα σφυρίγματα μετά την ένσταση του Αταμάν ήταν υπέρ της μιας πλευράς»
Euroleague 27.02.26

Ταμπελίνι: «Κλασικά, τα σφυρίγματα μετά την ένσταση του Αταμάν ήταν υπέρ της μιας πλευράς»

Ο προπονητής της Παρί, Φραντσέσκο Ταμπελίνι μίλησε για την κίνηση του Εργκίν Αταμάν και τη διαιτησία στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, ειδικά μετά την ένσταση του Τούρκου.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Υπόθεση αυτοχειρίας οδήγησε σε εξιχνίαση απάτης ύψους άνω του ενός εκατ. ευρώ – Δύο συλλήψεις
Στο Ηράκλειο Κρήτης 27.02.26

Υπόθεση αυτοχειρίας οδήγησε σε εξιχνίαση απάτης ύψους άνω του ενός εκατ. ευρώ - Δύο συλλήψεις

Οι αστυνομικοί αξιοποιώντας στοιχεία και οικονομικά δεδομένα που προέκυψαν στο πλαίσιο της προανάκρισης για την υπόθεση στο Ηράκλειο, κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη μιας 49χρονης και ενός 57χρονου

Σύνταξη
Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη για υποκλοπές: «Θα λογοδοτήσετε, δεν σας ανήκει το κράτος – Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους»
Πολιτική Γραμματεία 27.02.26

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη για υποκλοπές: «Θα λογοδοτήσετε, δεν σας ανήκει το κράτος – Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους»

«Ο αγώνας αυτός θα συνεχιστεί αταλάντευτα μέχρι τέλους για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όλοι αυτοί που νομίζουν ότι  επειδή νίκησαν στις εκλογές το κράτος τους ανήκει» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη με φόντο την ιστορική δικαστική απόφαση για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο