Ισραήλ: «Εάν θέλετε να φύγετε, πρέπει να φύγετε σήμερα» – Η οδηγία της πρεσβείας των ΗΠΑ στους υπαλλήλους της
Με τα σύννεφα πολέμου να πυκνώνουν πάνω από τη Μέση Ανατολή η οδηγία της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Ισραήλ προκαλεί περαιτέρω ανησυχία για ενδεχόμενη επίθεση
Ο αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, έστειλε email στους υπαλλήλους της πρεσβείας την Παρασκευή ότι, εάν επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη χώρα, θα πρέπει να το κάνουν αμέσως, ανέφεραν οι New York Times.
Σύμφωνα με την αναφορά, ο Χάκαμπι πέρασε το βράδυ της Πέμπτης πραγματοποιώντας επείγουσες συναντήσεις και τηλεφωνικές κλήσεις πριν κάνει τη σύσταση.
Οι υπάλληλοι που επιθυμούν να εγκαταλείψουν το Ισραήλ «θα πρέπει να το κάνουν ΣΗΜΕΡΑ», έγραφε το email που έστειλε ο πρέσβης στο προσωπικό του στις 10:24 π.μ., σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα.
Πτήσεις προς οποιοδήποτε προορισμό
Ο Χάκαμπι προέτρεψε το προσωπικό να βρει πτήσεις προς οποιονδήποτε διαθέσιμο προορισμό. «Εστιάστε στο να βρείτε μια θέση σε οποιοδήποτε μέρος από το οποίο μπορείτε στη συνέχεια να συνεχίσετε το ταξίδι σας στην Ουάσιγκτον, αλλά η βασική προτεραιότητα θα είναι η ταχεία έξοδος από τη χώρα», ανέφερε στο email.
Νωρίτερα η αμερικανική πρεσβεία εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι επιτρεπόταν στη μη απαραίτητο προσωπικό της πρεσβείας και τις οικογένειές τους να αναχωρήσουν από το Ισραήλ για «λόγους ασφαλείας».
Σύμφωνα με την ταξιδιωτική οδηγία, όσοι σκέφτονται να εγκαταλείψουν το Ισραήλ θα πρέπει να το πράξουν «όσο υπάρχουν διαθέσιμες εμπορικές πτήσεις».
On February 27, 2026, the Department of State authorized the departure of non-emergency U.S. government personnel and family members of U.S. government personnel from Mission Israel due to safety risks.
In response to security incidents and without advance notice, the U.S.… pic.twitter.com/aWzX6Gk36x
— U.S. Embassy Jerusalem (@usembassyjlm) February 27, 2026
