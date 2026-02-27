newspaper
Διακρίνεται μια δυστοκία συστημικών ΜΜΕ, που έθαβαν το σκάνδαλο των υποκλοπών, να καλύψουν σήμερα τη δικαστική απόφαση και τα παράγωγά της. Γιατί άραγε;

Τι θέλει ο Τραμπ από το Ιράν – Πιθανότατα ούτε ο ίδιος ξέρει και πάει σε πόλεμο χωρίς στόχο
Κόσμος 27 Φεβρουαρίου 2026, 06:00

Τι θέλει ο Τραμπ από το Ιράν – Πιθανότατα ούτε ο ίδιος ξέρει και πάει σε πόλεμο χωρίς στόχο

Όλοι φοβούνται ότι συμφωνία δεν θα υπάρξει –και πως ο Τραμπ θα υλοποιήσει την απειλή του για στρατιωτική δράση στο Ιράν. Ο ίδιος άλλωστε αλλάζει διαρκώς άποψη και απαιτήσεις έναντι της Τεχεράνης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Lying flat: Υγιής αποφόρτιση ή «παγίδα»;

Lying flat: Υγιής αποφόρτιση ή «παγίδα»;

Spotlight

Την ώρα που στη Γενεύη είναι σε εξέλιξη οι έμμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ο κόσμος κρατάει την ανάσα του. Ο λόγος είναι ότι όλοι φοβούνται –και έχουν βάσιμους λόγους- ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία και πως τελικά ο Ντόναλντ Τραμπ θα υλοποιήσει την απειλή του για στρατιωτική δράση. Άλλωστε, οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν τις δυνάμεις τους στη Μέση Ανατολή. Και ταυτόχρονα θέτουν νέους όρους στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Όπως επισημαίνει ο Economist, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει δώσει στους Αμερικανούς να καταλάβουν τι ακριβώς θέλει από το Ιράν. Και το πρόβλημα, μάλλον, είναι πως ούτε και ο ίδιος ξέρει ακριβώς τι θέλει.

Απειλές και μυστικά λόγια

Πριν από την ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους, οι Αμερικανοί ήταν προετοιμασμένοι ότι θα υποστήριζε την ανάγκη στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ιράν. Δεν το έκανε. Στις ελάχιστες προτάσεις που αφιέρωσε στην Τεχεράνη, στην κατά τα άλλα μακροσκελή ομιλία του, είπε ότι το Ιράν μπορεί να αποφύγει τη μάχη. Αρκεί να προφέρει «αυτά τα μυστικά λόγια: δεν θα έχουμε ποτέ πυρηνικά όπλα».

Η Τεχεράνη εξακολουθεί να διαθέτει έναν λειτουργικό πυρηνικό αντιδραστήρα και δεκαετίες συσσωρευμένης τεχνογνωσίας

Ωστόσο, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, το έχει πει αυτό δεκάδες φορές. Ήδη από το 2015, λίγο πριν υπογραφεί η συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα. Αυτή, από την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ το 2018.

Ο Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS/Damien Storan/File Photo

Βέβαια, πριν από τις 24 Φεβρουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να τιμωρήσουν το Ιράν για τη δολοφονία διαδηλωτών. Επίσης, για να αναγκαστεί η Τεχεράνη να απαλλαγεί από το πυραυλικό της οπλοστάσιο. Ή για να ανατρέψει το θεοκρατικό καθεστώς. Κανείς δεν γνωρίζει, τον πραγματικό του στόχο. Και ο ίδιος δεν βοηθά για να αποκαλυφθεί.

Ένας πόλεμος χωρίς στόχο

Σύμφωνα με τον Economist, είναι η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν τόση στρατιωτική ισχύ και δύναμη πυρός, μη έχοντας ιδέα για το τι θα την κάνουν.

Ο περιορισμός των πυρηνικών φιλοδοξιών του Ιράν ήταν στο επίκεντρο της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής τουλάχιστον τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Η χρήση της απειλής βίας θα μπορούσε να στοχεύει σε αυτό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, το 2018, όταν απέσυρε τις ΗΠΑ από τη συμφωνία του 2015 (JCPOA), είπε ότι στόχος του ήταν να διαπραγματευτεί μια άλλη. Καλύτερη. Αλλά καθώς περνούσαν τα χρόνια, το Ιράν κατόρθωσε να εμπλουτίσει περισσότερα από 400 κιλά ουρανίου σε ποσοστό πολύ κοντά σε αυτό που θα του επέτρεπε να φτιάξει πυρηνικό όπλα.

Τον Ιούνιο, σε συνεργασία με το Ισραήλ, οι ΗΠΑ βομβάρδισαν πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν. Αλλά παρά τους ισχυρισμούς του ότι το πυρηνικό πρόγραμμα «εξαλείφθηκε», αυτό δεν ισχύει. Η Τεχεράνη εξακολουθεί να διαθέτει έναν λειτουργικό πυρηνικό αντιδραστήρα και δεκαετίες συσσωρευμένης τεχνογνωσίας. Επίσης, κανείς δεν γνωρίζει πού βρίσκεται το απόθεμά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο.

Γιατί είναι δύσκολη η συμφωνία

Ακόμα κι αν οι Ιρανοί πουν τα «μαγικά λόγια» που ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Economist εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία. Κυρίως γιατί είναι ασαφές πώς θα διευκρινιστούν οι λεπτομέρειες ελέγχου των εξοπλισμών, αλλά και πώς να επαληθευτεί η συμμόρφωση του Ιράν.

Μια προσπάθεια ανατροπής του καθεστώτος στο Ιράν είναι αβέβαιη και γεμάτη κινδύνους

Επιπλέον, ακόμη και αν το Ιράν προσφερθεί να περιορίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου, δεν θα είναι μεγάλη παραχώρηση. Αυτήν τη στιγμή, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, δεν μπορεί να εμπλουτίσει ουράνιο.

Άρα, ούτε τα «γεράκια» της Ουάσιγκτον ούτε το Ισραήλ, θα πειστούν. Επίσης, ακόμη και μετριοπαθείς υποστηρικτές της συμφωνίας του 2015 εκτιμούν ότι μια συμφωνία αποκλειστικά για πυρηνικά θα έδινε σανίδα σωτηρίας στο καθεστώς του Ιράν.

Το αεροπλανοφόρο «Τζέραλντ Φορντ» αναχωρεί από τη Σούδα

Επιπλέον, οι υπόλοιποι πιθανοί στόχοι του Ντόναλντ Τραμπ δεν θεωρείται πιθανό να επιτευχθούν. Ιδανικά, μια συνολική συμφωνία για τον περιορισμό του πυραυλικού οπλοστασίου του Ιράν και τον τερματισμό της υποστήριξής του προς τις αραβικές πολιτοφυλακές θα ήταν ένα μνημειώδες επίτευγμα. Η Τεχεράνη όμως έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν συζητά τίποτα από αυτά.

Επίσης, το θεοκρατικό καθεστώς δεν πρόκειται να πέσει εύκολα με έναν πόλεμο. Και μια προσπάθεια ανατροπής του είναι αβέβαιη και γεμάτη κινδύνους.

Οι μπερδεμένοι Αμερικανοί

Όλα αυτά μπερδεύουν πολύ τους Αμερικανούς. Δημοσκόπηση του YouGov για τον Economist διαπίστωσε ότι μόνο το 27% των Αμερικανών υποστηρίζουν μια επίθεση στο Ιράν.

Και παρά το γεγονός ότι οι Ρεπουμπλικάνοι είναι πιο υποστηρικτικοί σε σύγκριση με το σύνολο των ερωτηθέντων, ορισμένοι από τους MAGA συμμάχους του Τραμπ έχουν προβληματιστεί. Κυρίως γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει ένα πόλεμο στη Μέση Ανατολή, εναντίον του οποίου κάποτε αγωνιζόταν. Και μετά την ενημέρωση των κορυφαίων μελών του Κογκρέσου στις 24 Φεβρουαρίου, ο Δημοκρατικός Τσακ Σούμερ, ηγέτης της μειοψηφίας στη Γερουσία, εμφανίστηκε σε σύγχυση. «Αν θέλουν να κάνουν κάτι στο Ιράν, και ποιος διάολος ξέρει τι είναι, θα πρέπει να το δημοσιοποιήσουν», είπε.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τις διαρροές, οι βοηθοί του Τραμπ επικεντρώνονται σε ζητήματα τακτικής. Όπως: Ένα περιορισμένο πρώτο χτύπημα το Ιράν θα έπειθε την Τεχεράνη να κάνει παραχωρήσεις; Ή όχι; Ένας πόλεμος, θα μπορούσε να πλήξει τα πολύτιμα αναχαιτιστικά αεροσκάφη των ΗΠΑ; Τα ερωτήματα αυτά είναι σημαντικά. Αλλά ακόμη δεν έχει αποφασιστεί για ποιον λόγο θα γίνει ο πόλεμος.

Ο Τραμπ και τα παιχνίδια στα social media

Η σύγχυση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον ίδιο τον Τραμπ. Όπως επισημαίνει ο Economist, ο Αμερικανός πρόεδρος πρώτα τουιτάρει και μετά σκέφτεται, κάνει παιχνίδια με σοβαρά ζητήματα.

Και από το καλοκαίρι, έχει «ερωτευθεί» τη στρατιωτική ισχύ. Αιτία, οι επιτυχείς βομβαρδισμοί στο Ιράν και η επιχείρηση απαγωγής του Μαδούρο από το Καράκας. Σύμφωνα με τον Economist, αυτό που τον ενοχλεί τώρα είναι ότι η αντιπαράθεση με το Ιράν δεν μπορεί να του εξασφαλίσει εύκολα μια επιτυχία.

Και παράλληλα, υπάρχει μια διγλωσσία εκ μέρους του Λευκού Οίκου. Ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ είπε ότι το Ιράν θα μπορούσε να απέχει «μία εβδομάδα» από τον εμπλουτισμό ουρανίου σε οπλική βαθμίδα. Λίγο αργότερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έχει «καταστραφεί». Κανείς δεν γνωρίζει τι ισχύει από τα δύο.

Και αν η εκδοχή του Τραμπ είναι ακριβής, πώς δικαιολογείται η απειλή για μια μεγάλη στρατιωτική εκστρατεία; Αν ο Γουίτκοφ λέει την αλήθεια, τι θα πρέπει να πιστέψει ο κόσμος για τον Τραμπ; Ότι λέει ψέματα; Και γιατί να πιστέψουμε ότι μια νέα επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν θα ήταν πιο αποφασιστική από την προηγούμενη;

Το μόνο βέβαιο είναι ότι πολλοί Αμερικανοί πρόεδροι επιχείρησαν να πιέσουν το Ιράν να έρθει με τα «νερά» τους. Αλλά κανείς δεν το κατάφερε.

Τράπεζες
Φ. Καραβίας: Πού θα διοχετευτούν τα κέρδη μας έως και το 2028

Φ. Καραβίας: Πού θα διοχετευτούν τα κέρδη μας έως και το 2028

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Stream newspaper
Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ο ΓΓ του ΟΗΕ απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση στις δύο χώρες
«Κήρυξη πολέμου» 27.02.26

Ο Γκουτέρες απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση σε Αφγανιστάν και Πακιστάν

Ο Γκουτέρες προτρέπει Αφγανιστάν και Πακιστάν «να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου» και να συνεχίσουν να επιδιώκουν την επίλυση των «διαφορών μέσω της διπλωματίας».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η Ροντρίγκες καλεί τον Τραμπ να τερματίσει «τον αποκλεισμό και τις κυρώσεις»
Βενεζουέλα 27.02.26

Η Ροντρίγκες καλεί τον Τραμπ να τερματίσει «τον αποκλεισμό και τις κυρώσεις»

«Ας τελειώσουν ο αποκλεισμός και οι κυρώσεις σε βάρος της Βενεζουέλας», αξίωσε η Ροντρίγκες, απευθυνόμενη στον Τραμπ, κατά τη διάρκεια ομιλίας της που μεταδόθηκε απευθείας από τη δημόσια τηλεόραση.

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν στην πρωτεύουσα Καμπούλ και άλλες περιοχές
Αφγανιστάν 27.02.26

Το Πακιστάν βομβαρδίζει την Καμπούλ

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, Καμπούλ, έπειτα από τις αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε το Πακιστάν, σε αντίποινα για τις αφγανικές επιθέσεις στα πακιστανικά σύνορα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Μαδούρο ζητά την απόρριψη της ποινικής υπόθεσης εναντίον του
Τεχνική λεπτομέρεια 27.02.26

ΗΠΑ: Ο Μαδούρο ζητά την απόρριψη της ποινικής υπόθεσης εναντίον του

Οι ΗΠΑ δεν επιτρέπουν στην Βενεζουέλα να πληρώσει την νομική υπεράσπιση του Μαδούρο και ο ηγέτης της χώρας ζητά την απόρριψη των κατηγοριών για «παραβίαση του δικαιώματος νομικής συνδρομής»

Σύνταξη
Σουηδία: Μη επανδρωμένο αεροσκάφος, πιθανότατα ρωσικό, κοντά στο γαλλικό αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle»
Έρευνα σε εξέλιξη 26.02.26

Σουηδία: Μη επανδρωμένο αεροσκάφος, πιθανότατα ρωσικό, κοντά στο γαλλικό αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle»

Το επεισόδιο αυτό σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 13 χιλιομέτρων από το «Charles de Gaulle», στον πορθμό του Έρεσουντ, κοντά στην πόλη Μάλμε. Το γαλλικό αεροπλανοφόρο έχει αγκυροβολήσει εκεί.

Σύνταξη
Ουκρανία: H επόμενη τριμερής συνάντηση θα γίνει στις αρχές Μαρτίου, στα HAE λέει ο Ζελένσκι
Κόσμος 26.02.26

Ουκρανία: H επόμενη τριμερής συνάντηση θα γίνει στις αρχές Μαρτίου, στα HAE λέει ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως η επόμενη συνάντηση ανάμεσα στην Ουκρανία, την Ρωσία και τις ΗΠΑ θα γίνει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στις αρχές Μαρτίου. Ουσιαστικές διαπραγματεύσεις ζητά ο Ούμεροφ

Σύνταξη
Κούβα: Αμερικανοί πολίτες επέβαιναν στο ταχύπλοο εναντίον του οποίου άνοιξε πυρ η κουβανική ακτοφυλακή
Axios 26.02.26

Κούβα: Αμερικανοί πολίτες επέβαιναν στο ταχύπλοο εναντίον του οποίου άνοιξε πυρ η κουβανική ακτοφυλακή

Το σκάφος φέρεται να είχε κλαπεί. Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον ένας από τους νεκρούς και ένας από τους τραυματίες ήταν πολίτες των ΗΠΑ. Και πως η Ουάσιγκτον έχει ζητήσει από την Κούβα πρόσβαση στους τραυματίες.

Σύνταξη
Κούβα: Ποιος ήταν ο ένας εκ των τεσσάρων αμερικανοκουβανών που σκοτώθηκαν στην επίθεση στο ταχύπλοο
Κόσμος 26.02.26

Κούβα: Ποιος ήταν ο ένας εκ των τεσσάρων αμερικανοκουβανών που σκοτώθηκαν στην επίθεση στο ταχύπλοο

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον ο ένας εκ των τεσσάρων που σκοτώθηκαν στην Κούβα αφότου άνοιξαν πυρ ενάντια στο λιμενικό του νησιού, είχε σκοπό να υποκινήσει εξέγερση, σύμφωνα με φίλο του

Σύνταξη
To Αφγανιστάν φέρεται να κατέλαβε 17 συνοριακά φυλάκια του Πακιστάν – Ελεύθερος σκοπευτής «καθαρίζει» φυλάκιο (βίντεο)
Κόσμος 26.02.26

To Αφγανιστάν φέρεται να κατέλαβε 17 συνοριακά φυλάκια του Πακιστάν - Ελεύθερος σκοπευτής «καθαρίζει» φυλάκιο

Οι συνοριακές αψιμαχίες ανάμεσα στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν συνεχίζονται, με μέτρο αλλά και εκατέρωθεν απώλειες ως επί το πλείστον στρατιωτών.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιράν: Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με «σημαντική πρόοδο», δηλώνει ο ΥΠΕΞ του Ομάν – Την επόμενη εβδομάδα συνομιλίες στη Βιέννη
Γενεύη 26.02.26

Ιράν: Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με «σημαντική πρόοδο», δηλώνει ο ΥΠΕΞ του Ομάν – Την επόμενη εβδομάδα συνομιλίες στη Βιέννη

Οι ΗΠΑ μπήκαν στις συνομιλίες με αίτημα το Ιράν να συμφωνήσει ότι οποιαδήποτε μελλοντική πυρηνική συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ επ' αόριστον

Σύνταξη
Ευρωπαϊκά μαχητικά F-16 και Eurofighter σηκώθηκαν να αναχαιτίσουν ρωσικά drones στη Ρουμανία
Συναγερμός 26.02.26

Ευρωπαϊκά μαχητικά F-16 και Eurofighter σηκώθηκαν να αναχαιτίσουν ρωσικά drones στη Ρουμανία

Μετά από ρωσική επίθεση στα ουκρανικά λιμάνια του Δούναβη, drones της Μόσχας παραβίασαν τον εναέριο χώρο Βουκουρεστίου, με ευρωπαϊκά μαχητικά να σηκώνονται από την βάση τους στη Ρουμανία

Σύνταξη
Αρχεία Έπσταϊν: Η Κομισιόν κινεί έρευνα για τον πρώην επίτροπο της Βρετανίας, Πίτερ Μάντελσον
Κώδικας δεοντολογίας 26.02.26

Αρχεία Έπσταϊν: Η Κομισιόν κινεί έρευνα για τον πρώην επίτροπο της Βρετανίας, Πίτερ Μάντελσον

Η Κομισιόν θέλει να μάθει αν υπήρξε παραβίαση των «υποχρεώσεων» του πρώην επιτρόπου. Μεταξύ των ζητημάτων που εξετάζονται είναι αν τήρησε το απόρρητο και αν δέχτηκε δώρα ή έκανε «χάρες» στον Έπσταϊν.

Σύνταξη
Νάπολη: Τέσσερις συλλήψεις για απάτη της Καμόρα σε νοσοκομείο – Σκηνοθετούσε τροχαία για να κλέβει ασφάλιστρα
Επικερδής επιχείρηση 26.02.26

Νάπολη: Τέσσερις συλλήψεις για απάτη της Καμόρα σε νοσοκομείο – Σκηνοθετούσε τροχαία για να κλέβει ασφάλιστρα

Πτώματα μεταφέρονταν με μάσκες οξυγόνου, στρατολογούνταν ψευδομάρτυρες και κατέθεταν ψευδείς εκθέσεις ατυχήματος. H οργάνωση εκμεταλλευόταν το κυλικείο και τους αυτόματους πωλητές του νοσοκομείου.

Σύνταξη
Γενεύη: Συνεχίζονται οι πολύωρες συνομιλίες Ουάσινγκτον και Τεχεράνης – Πόσες πιθανότητες υπάρχουν να καταλήξουν σε συμφωνία;
Κόσμος 26.02.26

Γενεύη: Συνεχίζονται οι πολύωρες συνομιλίες Ουάσινγκτον και Τεχεράνης – Πόσες πιθανότητες υπάρχουν να καταλήξουν σε συμφωνία;

Σε εξέλιξη βρίσκονταν μέχρι αργά σήμερα το απόγευμα στη Γενεύη ο νέος γύρος των έμμεσων συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν με τη μεσολάβηση του Ομάν

Σύνταξη
Η Τζέσι Μπάκλεϊ αποκαλύπτει τον λόγο που ένας άγνωστος την βοήθησε να πληρώσει τα δίδακτρα της σχολής υποκριτικής
Γενναιόδωρος 27.02.26

Η Τζέσι Μπάκλεϊ αποκαλύπτει τον λόγο που ένας άγνωστος την βοήθησε να πληρώσει τα δίδακτρα της σχολής υποκριτικής

Ένας άγνωστος άνδρας ονόματι Τόνι, βοήθησε κάποτε οικονομικά την Τζέσι Μπάκλεϊ για να συνεχίσει τις σπουδές της στην υποκριτική - Πώς συνέβη όμως αυτό;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η μάχη για το ψωμί στη Βουλή: «Ας φάνε κατεψυγμένο», απαντά το υπ.Ανάπτυξης σε ερώτηση για τους φούρνους
Παραδοσιακά αρτοποιεία 27.02.26

Η μάχη για το ψωμί στη Βουλή: «Ας φάνε κατεψυγμένο», απαντά το υπ.Ανάπτυξης σε ερώτηση για τους φούρνους

Η διαμάχη για το αν πρέπει να λέγονται φούρνοι οι χώροι που σερβίρουν προκατεψυγμένο και ζεσταμένο ψωμί έφτασε στη Βουλή. Τι απαντά το υπ. Ανάπτυξης στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γ. Νικητιάδη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ο ΓΓ του ΟΗΕ απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση στις δύο χώρες
«Κήρυξη πολέμου» 27.02.26

Ο Γκουτέρες απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση σε Αφγανιστάν και Πακιστάν

Ο Γκουτέρες προτρέπει Αφγανιστάν και Πακιστάν «να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου» και να συνεχίσουν να επιδιώκουν την επίλυση των «διαφορών μέσω της διπλωματίας».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η Ροντρίγκες καλεί τον Τραμπ να τερματίσει «τον αποκλεισμό και τις κυρώσεις»
Βενεζουέλα 27.02.26

Η Ροντρίγκες καλεί τον Τραμπ να τερματίσει «τον αποκλεισμό και τις κυρώσεις»

«Ας τελειώσουν ο αποκλεισμός και οι κυρώσεις σε βάρος της Βενεζουέλας», αξίωσε η Ροντρίγκες, απευθυνόμενη στον Τραμπ, κατά τη διάρκεια ομιλίας της που μεταδόθηκε απευθείας από τη δημόσια τηλεόραση.

Σύνταξη
Το ΔΝΤ ενέκρινε δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία, με το 1,5 δισ. άμεσα καταβληθέν
Διεθνής Οικονομία 27.02.26

Το ΔΝΤ ενέκρινε δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία, με το 1,5 δισ. άμεσα καταβληθέν

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο - ΔΝΤ ενέκρινε νέο δάνειο για την Ουκρανία συνολικού ύψους 8,1 δισ. δολαρίων, με το 1,5 δισ. να καταβάλλεται άμεσα για τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Κιέβου

Σύνταξη
Η Volkswagen στην κούρσα των ρομποταξί
Waymo - Tesla 27.02.26

Η Volkswagen στην κούρσα των ρομποταξί

Η Volkswagen σχεδιάζει να λανσάρει αυτόνομα ταξί στην Ευρώπη τον επόμενο χρόνο, μετά την έναρξη λειτουργίας στο Λος Άντζελες με την Uber

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Αφγανιστάν: Αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν στην πρωτεύουσα Καμπούλ και άλλες περιοχές
Αφγανιστάν 27.02.26

Το Πακιστάν βομβαρδίζει την Καμπούλ

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, Καμπούλ, έπειτα από τις αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε το Πακιστάν, σε αντίποινα για τις αφγανικές επιθέσεις στα πακιστανικά σύνορα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Μαδούρο ζητά την απόρριψη της ποινικής υπόθεσης εναντίον του
Τεχνική λεπτομέρεια 27.02.26

ΗΠΑ: Ο Μαδούρο ζητά την απόρριψη της ποινικής υπόθεσης εναντίον του

Οι ΗΠΑ δεν επιτρέπουν στην Βενεζουέλα να πληρώσει την νομική υπεράσπιση του Μαδούρο και ο ηγέτης της χώρας ζητά την απόρριψη των κατηγοριών για «παραβίαση του δικαιώματος νομικής συνδρομής»

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το Instagram θα ενημερώνει τους γονείς αν το παιδί τους εμφανίζει αυτοκτονικές τάσεις
Γονικός έλεγχος 26.02.26

ΗΠΑ: Το Instagram θα ενημερώνει τους γονείς αν το παιδί τους εμφανίζει αυτοκτονικές τάσεις

«Ενδέχεται κάποιες φορές να ενημερώνουμε τους γονείς χωρίς να υπάρχει πραγματικός κίνδυνος», ανέφερε η εταιρεία. Αλλά εκτιμά ότι έτσι γίνεται μια καλή αρχή για την προστασία των παιδιών και το μέτρο θα επεκταθεί και αλλού.

Σύνταξη
Σουηδία: Μη επανδρωμένο αεροσκάφος, πιθανότατα ρωσικό, κοντά στο γαλλικό αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle»
Έρευνα σε εξέλιξη 26.02.26

Σουηδία: Μη επανδρωμένο αεροσκάφος, πιθανότατα ρωσικό, κοντά στο γαλλικό αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle»

Το επεισόδιο αυτό σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 13 χιλιομέτρων από το «Charles de Gaulle», στον πορθμό του Έρεσουντ, κοντά στην πόλη Μάλμε. Το γαλλικό αεροπλανοφόρο έχει αγκυροβολήσει εκεί.

Σύνταξη
Αγωγή-βόμβα κατά του Κρίσπιν Γκλόβερ από μοντέλο: Καταγγελίες για επίθεση και απαίτηση να γίνει «σκλάβα του σεξ»
Eπίθεση, απάτη κ.ά. 26.02.26

Αγωγή-βόμβα κατά του Κρίσπιν Γκλόβερ από μοντέλο: Καταγγελίες για επίθεση και απαίτηση να γίνει «σκλάβα του σεξ»

Αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες βρίσκεται ο Κρίσπιν Γκλόβερ, καθώς πρώην μοντέλο τον μηνύει για επίθεση, εξαναγκασμό και νομικές ενέργειες με δόλο, υποστηρίζοντας ότι της ζήτησε να γίνει «σεξουαλική σκλάβα» του

Σύνταξη
Ουκρανία: H επόμενη τριμερής συνάντηση θα γίνει στις αρχές Μαρτίου, στα HAE λέει ο Ζελένσκι
Κόσμος 26.02.26

Ουκρανία: H επόμενη τριμερής συνάντηση θα γίνει στις αρχές Μαρτίου, στα HAE λέει ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως η επόμενη συνάντηση ανάμεσα στην Ουκρανία, την Ρωσία και τις ΗΠΑ θα γίνει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στις αρχές Μαρτίου. Ουσιαστικές διαπραγματεύσεις ζητά ο Ούμεροφ

Σύνταξη
