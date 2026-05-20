Η Λιθουανία εξέδωσε την Τετάρτη προειδοποίηση για «αεροπορικό κίνδυνο», ζητώντας από τους πολίτες να βρουν καταφύγιο και ανέστειλε την κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας εν μέσω φόβων για παραβίαση του εναέριου χώρου της χώρας από drones.

«Αμέσως καταφύγετε σε ασφαλές μέρος, φροντίστε τους αγαπημένους σας, περιμένετε νέες συστάσεις», ανέφερε ο στρατός της Λιθουανίας σε μήνυμα που έστειλε στους πολίτες στην πρωτεύουσα της χώρας.

Προειδοποίηση εκδόθηκε επίσης στο κοινοβούλιο του Βίλνιους.

«Λόγω του κινδύνου αεροπορικής επίθεσης, ζητάμε από όλα τα άτομα που βρίσκονται στο κτίριο να μεταβούν στο πλησιέστερο καταφύγιο», ανέφερε σχετική ανακοίνωση στο κοινοβούλιο.

Φωτογραφίες του Reuters δείχνουν τα μέλη του Κοινοβουλίου και τους εργαζόμενους σε αυτό να έχουν καταφύγει σε κάποιο ασφαλές σημείο του κτιρίου.

Έληξε ο συναγερμός

Λίγο αργότερα ο συναγερμός έληξε, η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο αποκαταστάθηκε και ο υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε ότι το drone – που δεν είναι σαφές όπως είπε εάν είναι ουκρανικό – καταδιώκεται από μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ.