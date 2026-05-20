Τετάρτη 20 Μαϊου 2026
«Sir David Beckham Rose»: Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ απέκτησε το δικό του τριαντάφυλλο χάρη στην κόρη του Χάρπερ
Ποδόσφαιρο 20 Μαΐου 2026, 12:22

Έπειτα από 14 χρόνια καλλιέργειας και δοκιμών, η νέα ποικιλία παρουσιάστηκε στο Chelsea Flower Show με άρωμα πράσινης μπανάνας, νουγκά και γαρύφαλλου – Μέρος των εσόδων θα ενισχύει το φιλανθρωπικό ίδρυμα του βασιλιά Καρόλου Γ’

Γεώργιος Μαζιάς
Τι θα φάω πάλι σήμερα; 7 λύσεις για να τελειώσει το άγχος μια και καλή

Υπάρχουν ελάχιστοι άνθρωποι στον κόσμο που μπορούν να πουν ότι έχουν ένα λουλούδι με το όνομά τους. Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ ανήκει πλέον σε αυτή την ιδιαίτερα κλειστή κατηγορία. Ο πρώην αρχηγός της εθνικής Αγγλίας και παγκόσμιο ποδοσφαιρικό σύμβολο απέκτησε τη δική του ποικιλία τριαντάφυλλου, τη «Sir David Beckham Rose», η οποία παρουσιάστηκε επίσημα στο φετινό Chelsea Flower Show, τη σημαντικότερη διεθνή έκθεση κηποτεχνίας και ανθοκομίας.

Πίσω όμως από αυτή την ξεχωριστή ιδέα δεν βρισκόταν ούτε κάποια διαφημιστική καμπάνια ούτε κάποιος βασιλικός σχεδιασμός. Η πρωτοβουλία ανήκε στη μικρότερη κόρη του, τη 14χρονη Χάρπερ Μπέκαμ, η οποία αναζητούσε έναν πραγματικά μοναδικό τρόπο να τιμήσει τα 50ά γενέθλια του πατέρα της.

Η νεαρή Χάρπερ γνώριζε καλά ότι ο πατέρας της έχει εξελίξει την κηπουρική σε μια από τις μεγαλύτερες προσωπικές του αγάπες. Τα τελευταία χρόνια ο Μπέκαμ αφιερώνει μεγάλο μέρος του ελεύθερου χρόνου του στη διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων της πολυτελούς εξοχικής κατοικίας της οικογένειας στο Κότσγουολντς. Λαχανόκηποι, οπωροφόρα δέντρα, φυσικές καλλιέργειες χωρίς όργωμα και ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για μέλισσες έχουν γίνει πλέον βασικό κομμάτι της καθημερινότητάς του, με τον ίδιο να μοιράζεται συχνά στιγμές από αυτή τη νέα ζωή μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα.

Αναζητώντας λοιπόν ένα δώρο που δεν θα μπορούσε να αγοράσει κανείς εύκολα, η Χάρπερ επικοινώνησε με τη διάσημη βρετανική εταιρεία David Austin Roses, έναν από τους πιο φημισμένους οίκους δημιουργίας τριαντάφυλλων παγκοσμίως. Έτσι ξεκίνησε ένα πρότζεκτ που κατέληξε στην επίσημη δημιουργία της «Sir David Beckham Rose».

Η νέα ποικιλία δεν δημιουργήθηκε βέβαια από τη μια μέρα στην άλλη. Η ανάπτυξή της είχε ξεκινήσει ήδη από το 2012 και χρειάστηκαν συνολικά δεκατέσσερα χρόνια συνεχών δοκιμών, επιλογών και καλλιεργητικών βελτιώσεων μέχρι να θεωρηθεί έτοιμη για παρουσίαση στο κοινό. Το εντυπωσιακό είναι ότι η διάρκεια αυτής της διαδικασίας συμπίπτει ακριβώς με την ηλικία της Χάρπερ όταν αποφάσισε να κάνει το δώρο στον πατέρα της.

Οι ειδικοί της David Austin Roses εξηγούν ότι η επιλογή της συγκεκριμένης ποικιλίας έγινε με βάση την ανθεκτικότητα, τη διάρκεια ανθοφορίας και την αισθητική της ισορροπία. Αν και ο ίδιος ο Μπέκαμ περιέγραψε το τριαντάφυλλο ως «λευκό», οι καλλιεργητές δίνουν μια πιο σύνθετη εικόνα των χρωμάτων του. Το άνθος ξεκινά με απαλούς αποχρωματισμούς βερίκοκου και υποψίες κίτρινου στους οφθαλμούς, πριν ανοίξει πλήρως σε μια κομψή λευκή απόχρωση.

Ακόμη πιο ιδιαίτερο θεωρείται το άρωμά του. Σύμφωνα με τον ειδικό καλλιεργητή Λίαμ Μπένταλ, η «Sir David Beckham Rose» διαθέτει μια πολύπλοκη αρωματική σύνθεση με νότες πράσινης μπανάνας, μελιού, νουγκά, μύρου και γαρύφαλλου, δημιουργώντας μια ασυνήθιστα θερμή και πικάντικη αίσθηση για τριαντάφυλλο.

Η επίσημη παρουσίαση έγινε στο Chelsea Flower Show, τη διάσημη διοργάνωση που εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα θεωρείται η κορυφαία γιορτή της βρετανικής κηπουρικής. Ο Μπέκαμ δεν περιορίστηκε μόνο στην παρουσίαση του λουλουδιού του αλλά συμμετείχε ενεργά και σε ένα ευρύτερο δημιουργικό πρότζεκτ μαζί με τον βασιλιά Κάρολο Γ’.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής συνεργάστηκε με τη σχεδιάστρια κήπων Φράνσις Τόφιλλ για τη δημιουργία του «Curious Garden», ενός θεματικού κήπου που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της έκθεσης για λογαριασμό του King’s Foundation, του φιλανθρωπικού ιδρύματος του Βρετανού μονάρχη. Ο ίδιος ο βασιλιάς Κάρολος συμμετείχε προσωπικά στον σχεδιασμό του χώρου, ο οποίος δημιουργήθηκε με σκοπό να ενθαρρύνει το κοινό να ανακαλύψει τη χαρά της επαφής με τη φύση και την κηπουρική.

Ο κήπος περιλαμβάνει πολύχρωμα λουλούδια, λαχανικά, ξύλινες κατασκευές, κυψέλες μελισσών και αναφορές στις προσωπικές αγαπημένες συνήθειες τόσο του μονάρχη όσο και του Μπέκαμ. Κυρίαρχη θέση έχουν τα δελφίνια, το αγαπημένο άνθος του Καρόλου, ενώ υπάρχει και διακριτική αναφορά στον αριθμό 7, τον εμβληματικό αριθμό φανέλας που σημάδεψε την καριέρα του Μπέκαμ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την εθνική Αγγλίας.

Κατά την επίσκεψή τους στον χώρο, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα συναντήθηκαν με τον Μπέκαμ, ο οποίος φορούσε στην πέτο του σακακιού του ένα από τα νέα τριαντάφυλλα. Ο μονάρχης στάθηκε ιδιαίτερα στο άρωμά του, ρωτώντας αν πράγματι μυρίζει τόσο ξεχωριστά όσο περιγράφεται. Ο Μπέκαμ απάντησε χαμογελώντας πως «μυρίζει απίστευτα», αστειευόμενος ότι ίσως όχι τόσο όμορφα όσο το τριαντάφυλλο του βασιλιά.

Η νέα ποικιλία διατίθεται ήδη προς πώληση μέσω της ιστοσελίδας της David Austin Roses, με τιμή που ξεκινά περίπου από τα 31 ευρώ. Για κάθε φυτό που πωλείται, σχεδόν τρία ευρώ θα διατίθενται στο King’s Foundation, οργανισμό που χρηματοδοτεί προγράμματα βιώσιμων κοινοτήτων, παραδοσιακών τεχνών, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το φετινό Chelsea Flower Show είχε και μια ακόμη ιδιαιτερότητα. Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, οι διοργανωτές επέτρεψαν ξανά την παρουσία διακοσμητικών νάνων κήπου, σπάζοντας μια μακροχρόνια «απαγόρευση» που είχε καθιερωθεί ως στοιχείο αισθητικής αυστηρότητας της έκθεσης. Διάσημες προσωπικότητες, ανάμεσά τους ο βασιλιάς Κάρολος, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο Μπράιαν Μέι των Queen, η Κέιτ Μπλάνσετ και η Έλεν Μίρεν, διακόσμησαν τους δικούς τους νάνους για φιλανθρωπική δημοπρασία.

Για τον Ντέιβιντ Μπέκαμ πάντως, η πιο σημαντική στιγμή δεν ήταν ούτε η συνάντηση με τον βασιλιά ούτε οι φωτογραφίες των διεθνών πρακτορείων. Ήταν το γεγονός ότι το πιο προσωπικό και ιδιαίτερο δώρο που έχει λάβει τα τελευταία χρόνια προήλθε από την κόρη του και θα συνεχίσει να ανθίζει για δεκαετίες.

ΔΕΗ: Σάρωσε η ΑΜΚ με προσφορές στα 18 δισ. ευρώ

Γιατί έγιναν τόσο ακριβά τα εισιτήρια του Μουντιάλ
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Η αγορά μεταπώλησης στις ΗΠΑ, η δυναμική τιμολόγηση και η εμπορευματοποίηση του παγκόσμιου ποδοσφαίρου εκτοξεύουν τις τιμές των εισιτηρίων του μεγαλύτερου Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ιστορία

Γεώργιος Μαζιάς
Ολυμπιακός: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα παραθέσει συνέντευξη Τύπου τον Ιούνιο
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Ο ηγέτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου μέσα στον Ιούνιο, όπως ενημέρωσε ο Κώστας Καραπαπάς στην παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2026-27.

Σύνταξη
«Ανήκει σε όλους μας»: Βίντεο-έπος της Άρσεναλ για την κατάκτηση του τίτλου με πρωταγωνιστή τον Αρσέν Βενγκέρ (vid)
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Η Άρσεναλ κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα Αγγλίας στην ιστορία της και μια μέρα μετά, οι «κανονιέρηδες» ανέβασαν ένα επικό πανηγυρικό βίντεο με πρωταγωνιστή τον προπονητή-θρύλο του συλλόγου, Αρσέν Βενγκέρ.

Σύνταξη
Αγκαλιές, δάκρυα και «τρελά» πανηγύρια μετά την ισοπαλία της Σίτι – Απίθανες στιγμές στο προπονητικό κέντρο της Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Οι παίκτες της Άρσεναλ έζησαν όλοι μαζί τη στιγμή που το 1-1 της Μπόρνμουθ με τη Σίτι τους χάρισε το πρώτο πρωτάθλημα από το 2004 και στο προπονητικό έγινε… χαμός.

Σύνταξη
Νικς – Καβαλίερς 115-104: Ιστορική ανατροπή από το -22 για τη Νέα Υόρκη και 1-0 στην Ανατολή (pics, vids)
Μπάσκετ 20.05.26

Παρότι βρέθηκαν να χάνουν με 22 πόντους 8 λεπτά πριν το τέλος, τελικά οι Νιου Γιορκ Νίκς έκαναν τη μεγάλη ανατροπή και νίκησαν τους Κλίβελαντ Καβαλίερς για το 1-0 στους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας του NBA.

Άκης Στρατόπουλος
Λαμίν Γιαμάλ: Διακοπές στην Ελλάδα με τη νέα του σύντροφο για τον σταρ της Μπαρτσελόνα (vid)
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Ο Λαμίν Γιαμάλ κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το Μουντιάλ στις ΗΠΑ και επέλεξε τη Ζάκυνθο για να περάσει μερικές στιγμές χαλάρωσης με τη νέα σύντροφό του.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Σε πανικό το Μαξίμου – Εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης των υποκλοπών μετά την κατάθεση Δεμίρη
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Σκληρή απάντηση του ΠΑΣΟΚ στις κυβερνητικές πηγές, που το κατηγορούν για τη διαρροή του αποκαλυπτικού διαλόγου Ανδρουλάκη - Δεμίρη στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές

Σύνταξη
Metallica: Ο ροκ τουρίστας Τζέιμς Χέτφιλντ μετά το ιστορικό live στο ΟΑΚΑ – «Ελλάδα, εκπληκτική, νοστιμότατη»
Καρτ ποστάλ 20.05.26

Η πολυσυζητημένη και εκρηκτική επιστροφή των Metallica στην Αθήνα για την έναρξη του ευρωπαϊκού σκέλους της περιοδείας τους  είχε και... τουριστικό ενδιαφέρον για τον Χέτφιλντ

Σύνταξη
Γερμανία: Ζευγάρι συνελήφθη στο Μόναχο με κατηγορίες ότι κατασκόπευε για λογαριασμό της Κίνας
Γερμανοί πολίτες 20.05.26

Πώς παρουσιαζόταν το ζευγάρι που κατηγορείται για κατασκοπεία στη Γερμανία - Στο Μόναχο ερευνήθηκαν οι ιδιωτικές κατοικίες και οι χώροι εργασίας των δύο συλληφθέντων

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιχειρεί νέο πραξικόπημα συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 20.05.26

«Η στάση του Προέδρου της Βουλής απέναντι στα ερωτήματα για τη διαδικασία σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής αποκαλύπτουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη μία οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Υποκλοπές: Καταθέτει πρόταση δυσπιστίας το ΠΑΣΟΚ; – Τα διλήμματα Ανδρουλάκη και οι διαρροές Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει προς το παρόν την πρόταση δυσπιστίας, με τη Χαριλάου Τρικούπη και την ηγεσία της να «ζυγίζουν» τα δεδομένα και τις επιλογές που ανοίγονται μπροστά στην ενδεχόμενη κυβερνητική απόρριψη της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΚΚΕ για υποκλοπές: Αοριστολογίες και γενικότητες Δεμίρη – Καταγγέλλει «μεθοδεύσεις συγκάλυψης» στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

«Καταγγέλλουμε την διαδικασία που ακολουθήθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Η κυβερνητική πλειοψηφία αξιοποίησε όλες τις δυνατές μεθοδεύσεις για να συγκαλύψει τη σοβαρή υπόθεση των υποκλοπών και επισυνδέσεων και την κυβερνητική ευθύνη», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Ο Πενγκ Λιγουάν κι ο έρωτας με τον Σι Τζινπίνγκ: Η σοπράνο που έγινε πρώτη κυρία της Κίνας
Η υποστράτηγος 20.05.26

Πριν ο Σι Τζιπίνγκ γίνει πρόεδρος το 2012, η Πενγκ Λιγουάν, μία από τις πιο αγαπημένες τραγουδίστριες στην Κίνα, ήταν πολύ πιο διάσημη από τον σύζυγό της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μητρώο κλινικών μελετών για φάρμακα, ιατροτεχνολογικά και καλλυντικά εντός καλοκαιριού
Οικονομία 20.05.26

Επιταχύνονται οι διαδικασίες διενέργειας κλινικών μελετών με μέτρα του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΦ, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων από τις διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Μουσείο Καζαντζάκη: Για 2η χρονιά τιμάει τη νέα γενιά με το Βραβείο «Μαρία Σοφία Μαθιουδάκη»
Culture Live 20.05.26

Την Κυριακή 24 Μαΐου, το Μουσείο Καζαντζάκη θα απονείμει το Βραβείο «Σοφία Μαθιουδάκη», για τον μαθητικό λογοτεχνικό διαγωνισμό με θέμα «Ένα γράμμα σε έναν μυθιστορηματικό ήρωα»

Σύνταξη
Ισραήλ: Η αστυνομία σέρνει και εξευτελίζει μέλη του Global Sumud Flotilla, πανηγυρίζει ο ακροδεξιός Μπεν-Γκβιρ
Επαίσχυντο βίντεο 20.05.26

Το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα ο ίδιος ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ - «Free, free Palestine», του φώναξε ακτιβίστρια του Global Sumud Flotilla όταν τον είδε

Νεκτάριος Δαργάκης
Οσμή αερίου στα νότια προάστια: «Δεν νομίζω ότι έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό» – Τι λέει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος
Ελλάδα 20.05.26

Ανάρτηση για την οσμή αερίου που έγινε αισθητή σε μεγάλο τμήμα του λεκανοπεδίου της Αττικής χθες το μεσημέρι έκανε ο σεισμολόγος, Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Σύνταξη
ΚΚΕ για την οσμή αερίου: Στην «Ελλάδα του 2030», 24 ώρες μετά, εξακολουθεί να μην υπάρχει σαφής απάντηση
Επικαιρότητα 20.05.26

«Το ανησυχητικό περιστατικό επιβεβαιώνει την εικόνα μιας ανοχύρωτης περιοχής απέναντι στον κίνδυνο ενός τεχνολογικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

