Τετάρτη 20 Μαϊου 2026
19.05.2026 | 21:23
Ξαφνική νεροποντή στην Αθήνα – Βγήκαν ξανά ομπρέλες και αδιάβροχα
«O Λαπόρτα προσπαθεί να κρατήσει στην Μπαρτσελόνα τον Πασκουάλ»
Μπάσκετ 20 Μαΐου 2026, 08:12

Όπως αναφέρουν στην Ισπανία ο Ζοάν Λαπόρτα θα κάνει μια τελευταία προσπάθεια να πείσει τον Τσάβι Πασκουάλ να μείνει στην Μπαρτσελόνα.

Τα μάτια ίσως προδίδουν τον κίνδυνο οστεοπόρωσης

Με το… 1,5 πόδι εκτός Μπαρτσελόνα είναι ο Τσάβι Πασκουάλ, ο οποίος φαίνεται να τα έχει βρει σε όλα με την Ντουμπάι για να αναλάβει τα ηνία της τη νέα αγωνιστική περίοδο, λίγους μόλις μήνες μετά την επιστροφή στην Μπαρτσελόνα.

Ο Καταλανός τεχνικός θεωρεί πως δεν έχει πάρει τις εγγυήσεις που ήθελε για να συνεχίσει στους «μπλαουγκράνα» και είναι έτοιμος να κάνει χρήση της ρήτρας αποδέσμευσης που υπάρχει στο συμβόλαιό του, καταβάλλοντας ποσό των 300-400 χιλιάδων ευρώ για να μείνει ελεύθερος.

Από την πλευρά της, η διοίκηση Λαπόρτα είναι έτοιμη να κάνει μια τελευταία προσπάθεια για να τον πείσει να παραμείνει στον πάγκο της Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ισπανικά ΜΜΕ. Μάλιστα, ο Ένρικ Μάσιπ, μέλος της Αθλητικής Επιτροπής και δεξί χέρι του προέδρου, συναντήθηκε με τον Πασκουάλ για να του μεταφέρει τις προθέσεις της ομάδας.

Ωστόσο, πηγές από το περιβάλλον του Πασκουάλ αναφέρουν ότι ο έμπειρος τεχνικός έχει πάρει τις αποφάσεις του και σύντομα θα ανακοινωθεί το διαζύγιο με τους Καταλανούς.

«Υπέγραψε στην Μπαρτσελόνα ο Μάικ Τζέιμς – Τα δεδομένα για Φρανσίκο και Μοντέρο»

Την τέταρτή της μεταγραφή φαίνεται πως έκλεισε η Μπαρτσελόνα (Ράιτ, Νίμπο, Ενκαμουά), καθώς σύμφωνα με όσα αναφέρει η «Mundo Deportivo», ο Μάικ Τζέιμς έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας με τους Καταλανούς, επιστρέφοντας στην Ισπανία, μετά το πέρασμά του από την Μπασκόνια.

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν επιλογή του Τσάβι Πασκουάλ, αν και σύμφωνα με τους Ισπανούς δεν αποτελούσε την προτεραιότητα του συλλόγου, αφού στο κάδρο είχαν βρεθεί αρχικά οι περιπτώσεις των Σιλβέν Φρανσίκο και Ζαν Μοντέρο, οι οποίες όμως δεν προχώρησαν αφού ο μεν σκέφτεται το ΝΒΑ και ο δε έχει buyout ύψους 1 εκατ. ευρώ για τις ισπανικές ομάδες.

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Το by pass και τα projects που κινδυνεύουν

Τα μάτια ίσως προδίδουν τον κίνδυνο οστεοπόρωσης

ΔΕΗ: Κλείνει το βιβλίο προσφορών, ανοίγει νέο αναπτυξιακό κεφάλαιο

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 19.05.26

Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Ιστορική έξοδος των «κερασιών» στην Ευρώπη και πρωτάθλημα για την Αρσεναλ

Ισοπαλία-κλειδί για τους γηπεδούχους καθώς η Μπόρνμουθ βγαίνει πρώτη φορά στην Ευρώπη, όμως πανηγυρίζει και η Αρσεναλ που κατέκτησε το πρωτάθλημα, μετά την γκέλα της Σίτι

Ποδόσφαιρο 19.05.26

Ισοπαλία-κλειδί για τους γηπεδούχους καθώς η Μπόρνμουθ βγαίνει πρώτη φορά στην Ευρώπη, όμως πανηγυρίζει και η Αρσεναλ που κατέκτησε το πρωτάθλημα, μετά την γκέλα της Σίτι

LIVE: Τσέλσι – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 19.05.26

LIVE: Τσέλσι – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Τότεναμ για την 37η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 19.05.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι για την 37η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Πίσω ολοταχώς στην ΕΠΟ: Στον αέρα η παραμονή Λανουά, φρένο στους νέους πίνακες διαιτητών
On Field 19.05.26

Ο Γκαγκάτσης, ενώ βιαζόταν, τελικά παίζει καθυστερήσεις επειδή δεν βγαίνουν οι ψήφοι, ώστε ο Λανουά και οι συνεργάτες να παραμείνουν στην ΚΕΔ. Ετσι οι εξελίξεις πήραν παράταση ενός μήνα

inStream - Ροή Ειδήσεων
Κόσμος 20.05.26

Κίνα: 22 νεκροί και 20 αγνοούμενοι από τις καταρρακτώδεις βροχές

Ανεβαίνει ο απολογισμός των θυμάτων των εκτεταμένων πλημμυρών που προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχές στην κεντρική και στη νότια Κίνα φθάνοντας τους 22 νεκρούς, ενώ άλλοι 20 άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται, ανέφεραν σήμερα επίσημα κινεζικά ΜΜΕ. Φυσικές καταστροφές και ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν συχνά τη χώρα της Ασίας, ειδικά το καλοκαίρι. Κάποιες περιοχές υφίστανται σφοδρές κατακρημνίσεις, άλλες ακραία […]

Όλο και περισσότερες γυναίκες από τις ΗΠΑ μετακομίζουν στο εξωτερικό – Εξαιτίας του Τραμπ; Και ναι και όχι
Κόσμος 20.05.26

Έως και το 40% των γυναικών ηλικίας 15 έως 44 ετών δηλώνουν ότι επιθυμούν να φύγουν από τις ΗΠΑ - «Έχει γίνει όλο και πιο δύσκολο, αλλά και πιο επικίνδυνο να ζεις ως γυναίκα στις ΗΠΑ», περιγράφουν όσες μετανάστευσαν σε Ευρώπη και Λατινική Αμερική

Η οσμή αερίου που σκέπασε την Αττική για δεύτερη φορά σε ένα μήνα – Μυστήριο παραμένει η προέλευσή της
Ανησυχία 20.05.26

Καμία απάντηση δεν υπάρχει μέχρι στιγμής από την Πολιτική Προστασία για την προέλευση της οσμής που αναστάτωσε την Αττική παρά το γεγονός ότι παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε πριν από περίπου ένα μήνα

Κολομβία: Στόχος καταιγισμού πυρών το αυτοκίνητο γερουσιαστή δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές
Κόσμος 20.05.26

Ο γερουσιαστής στην Κολομβία επέβαινε σε άλλο αυτοκίνητο για λόγους ασφαλείας - Συνεχίζουν οι ένοπλες επιθέσεις να δυναμιτίζουν το κλίμα ενόψει εκλογών

Στην τελική ευθεία το νέο κληρονομικό δίκαιο – Ποιες αλλαγές έρχονται
Οικονομία 20.05.26

Στόχος όλων των ρυθμίσεων, που έχουν άμεσο αντίκτυπο στο κοινωνικό σύνολο και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, είναι ο εκσυγχρονισμός τους για να συμβαδίζουν με τις ανάγκες της εποχής

Hφαίστειο Σαντορίνης: Πόσο πιθανό είναι να εκραγεί τα αμέσως επόμενα χρόνια
Ελλάδα 20.05.26

Η έρευνα του Γεράσιμου Παπαδόπουλου ανέλυσε όλες τις εκρήξεις που έχουν σημειωθεί στη Σαντορίνη από το 197 π.Χ. έως το 1950- Για πρώτη φορά εκτιμώνται οι βραχυπρόθεσμες πιθανότητες

Στρέφει το ΝΑΤΟ το βλέμμα στα Στενά του Ορμούζ και τι ρόλο μπορεί να παίξουν οι «ΑΣΠΙΔΕΣ»;
Πολιτική 20.05.26

Διευρύνονται οι συζητήσεις για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, το ΝΑΤΟ εξετάζει αποστολή σύμφωνα με το Bloomberg, ενώ πληροφορίες θέλουν και συζητήσεις για επέκταση των «ΑΣΠΙΔΩΝ»

Επαγγελματική εκπαίδευση ενός κατώτερου θεού: Κακοπληρωμένοι, εξουθενωμένοι και υποτιμημένοι οι καθηγητές
Πανευρωπαϊκή έρευνα 20.05.26

Η πρώτη ευρωπαϊκή έρευνα για τους καθηγητές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, κάνει λόγο για «κρίση αναγνώρισης που απειλεί το μέλλον του επαγγέλματος». Μόνο το 13% έχει επαρκή μισθό.

Η αναπάντεχη εμφάνιση της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ στις Κάννες
300 καράτια; 20.05.26

Το εντυπωσιακό δαχτυλίδι της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, το οποίο φοράει από τότε που εκείνη και ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους τον Αύγουστο του 2025, κέρδισε τις εντυπώσεις.

«Therians»: Άνθρωποι που ταυτίζονται με ζώα ζητούν περίθαλψη από κτηνιάτρους – Δεν παίζουν μαζί τους οι κτηνίατροι [βίντεο]
Παιχνίδι ρόλων 20.05.26

Κάτι που ξεκίνησε ως υποκουλτούρα και παιχνίδι ρόλων με ανθρώπους να προσδιορίζονται ως ζώα, αποκτά μια πιο ανησυχητική δυναμική αναγκάζοντας την ένωση κτηνιάτρων της χώρας να πει πως «δεν παίζει».

Οι Αμερικανοί επαναστατούν κατά της Τεχνητής Νοημοσύνης – «Δεν έχω ξαναδεί κάτι να εντείνεται τόσο γρήγορα»
«Άνθρωποι σπηλαίων;» 20.05.26

«Καθώς τα ποσοστά αποδοχής συνεχίζουν να πέφτουν, οι ηγέτες της βιομηχανίας της Τεχνητής Νοημοσύνης και οι σύμμαχοί τους αναρωτιούνται πόσο χειρότερα μπορούν να γίνουν τα πράγματα»

Νέες απειλές των ΗΠΑ για «επανέναρξη του πολέμου» – Απαντά το Ιράν
Χωρίς σύγκλιση 20.05.26

Οι απειλές των ΗΠΑ και τους προέδρου τους Ντόναλντ Τραμπ για επανέναρξη του πολέμου, αψηφούν τις απειλές οι Ιρανοί, απαντούν με το άνοιγμα νέων μετώπων στην περίπτωση νέων επιθέσεων.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

