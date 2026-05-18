«Η Μπαρτσελόνα έχει στην κορυφή της λίστας της τον Βασίλη Σπανούλη»

Ο Τσάβι Πασκουάλ ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τη Μπαρτσελόνα και σύμφωνα με δημοσίευμα του Encestando, ο Βασίλης Σπανούλης φιγουργάρει στις κορυφαίες θέσεις της λίστας των Καταλανών για να καλύψει το κενό στην τεχνική της ηγεσία!

Τα πράγματα για τον πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού δεν εξελίχθηκαν όπως θα επιθυμούσε ο ίδιος, αλλά και οι «Μπλαουγκράνα», μετά την επιστροφή του στον πάγκο της Μπάρτσα, ύστερα από το 2016, όταν και αποχώρησε (αρχικά για τους πράσινους και στη συνέχεια για τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης). Ο πρόωρος αποκλεισμός από τη Euroleague φαίνεται πως ήταν το «κερασάκι» για τον Καταλανό τεχνικό.

Ήδη το όνομά του παίζει «δυνατά» για τον πάγκο της Dubai BC, με τα ισπανικά ΜΜΕ να έχουν αρχίσει ήδη τα ρεπορτάζ για την επόμενη ημέρα στην τεχνική ηγεσία της Μπαρτσελόνα. Ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα είναι βεβαίως ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος παραμένει χωρίς ομάδα μετά την οικειοθελή αποχώρησή του από τη Μονακό λόγω οικονομικών προβλημάτων.

Μάλιστα σύμφωνα με το παραπάνω δημοσίευμα το όνομα του 44χρονου Ελληνα τεχνικού φιγουράρει στην κορυφή της λίστας των Καταλανών, μαζί με εκείνο του Ίμπον Ναβάρο της Μάλαγα.

Θυμίζουμε πως το όνομά του Σπανούλη έχει «παίξει» για αρκετές ομάδες της Ευρωλίγκας που είναι πιθανό να αλλάξουν προπονητή ή που έχουν μείνει χωρίς προπονητή (μεταξύ αυτών και η Dubai), ενώ έχει ακουστεί και για τον Άρη (λόγω της στενής του σχέσης με τον τζένεραλ μάνατζερ των «κιτρινόμαυρων» Νίκο Ζήση), ο οποίος υπό την ιδιοκτησία του Ρίτσαρντ Σιάο σκοπεύει να ισχυροποιηθεί τα επόμενα χρόνια.

«Η Μπαρτσελόνα αναμένει πλέον ότι η αποχώρηση του Τσάβι Πασκουάλ θα επισημοποιηθεί τις επόμενες ημέρες. Αν και ο προπονητής έχει συμβόλαιο για δύο ακόμη σεζόν, είναι γνωστό ότι έχει μια μεγάλη προσφορά από την Dubai BC, ένα κλαμπ που προτίθεται να χτίσει υπερομάδα για να φτάσει στο Final Four του Άμπου Ντάμπι το 2027», αναφέρει αρχικά το ισπανικό δημοσίευμα.

Εν συνεχεία σημειώνεται μεταξύ άλλων: «Αυτό, με τη σειρά του, σημαίνει ότι η Μπάρτσα είναι «υποχρεωμένη» να εξετάσει πιθανούς αντικαταστάτες για τη θέση του προπονητή. Δύο επιλογές προκύπτουν αμέσως. Είτε να υπογράψουν έναν προπονητή με μεγάλο όνομα, ένα όνομα που αναγνωρίζεται από όλους, όπως ο Βασίλης Σπανούλης. Είτε έναν λιγότερο γνωστό αλλά καταρτισμένο προπονητή, γεγονός που φέρνει στο προσκήνιο την επιλογή του Ίμπον Ναβάρο. Επαφές μαζί του, αν και όχι διαπραγματεύσεις, αναφέρθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Δεδομένης της διαμάχης γύρω από τον νυν προπονητή της Μάλαγα ωστόσο, το όνομά του είναι πιθανό να θεωρηθεί χαμένη υπόθεση.

Ο Σπανούλης ήταν ένας θρυλικός προπονητής, ο οποίος οδήγησε τη Μονακό στον τελικό της EuroLeague την περασμένη σεζόν. Στη συνέχεια, φέτος, τον Μάρτιο, συμφώνησε να αποχωρήσει από τον σύλλογο των Μονεγάσκων λόγω της συνεχιζόμενης αδυναμίας να πληρώσουν τα συμβόλαια των παικτών και των ανησυχιών που προέκυψαν για το αν θα απεργούσαν, ή θα αποχωρούσαν από την ομάδα».

Και το εν λόγω ρεπορτάζ καταλήγει αναφέροντας: «Η αλήθεια είναι ότι τόσο ο Σπανούλης όσο και ο Ναβάρο εκπροσωπούνται από τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς, τον ίδιο ατζέντη που έχει ήδη εξασφαλίσει προφορικές συμφωνίες με δύο παίκτες για το ρόστερ της Μπαρτσελόνα την επόμενη σεζόν: τον Τζος Νέμπο και τον Όλιβερ Νκαμχούα. Διαπραγματεύεται επίσης την άφιξη ενός τρίτου παίκτη, του Νικ Βάιλερ-Μπαμπ. Με άλλα λόγια, οι επαφές του με την Μπάρτσα ήταν συχνές τις τελευταίες εβδομάδες. Περισσότερες επιλογές για το θέμα του προπονητή θα προκύψει τις επόμενες ημέρες, αλλά δεν υπάρχουν τόσοι πολλοί ελεύθεροι προπονητές υψηλού επιπέδου για έναν σύλλογο όπως η Μπαρτσελόνα».