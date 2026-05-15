Γιασικεβίτσιους: «Ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο φαβορί – Μπορούμε να νικήσουμε οποιαδήποτε ομάδα» (vid)

Η Φενέρμπαχτσε, θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον ημιτελικό του Final Four της Euroleague, με τις δύο ομάδες να αναμένεται να δώσουν μια σκληρή «μάχη» για την εξασφάλιση μιας θέσης στον τελικό της διοργάνωσης. Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μίλησε για πρώτη φορά για το πολύ απαιτητικό ματς απέναντι στους «ερυθρόλευκους».

Ο Σάρας υπογράμμισε πως ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί στον ημιτελικό, ωστόσο η ομάδα του αν βρεθεί σε καλή κατάσταση, μπορεί να νικήσει κάθε αντίπαλο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιασικεβίτσιους:

Sarunas Jasikevicius: «Rakibimiz sezonu birinci sırada bitirdi ve büyük favori olan bir takımla oynayacağız. Açıkçası atmosferin çok önemli olmadığını düşünüyorum, bunlardan etkilenmemek gerekiyor.»

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που επιστρέψαμε στο Final-Four. Δεν υποτιμούμε αυτό το επίτευγμα και δουλεύουμε για να προετοιμάσουμε την ομάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα δούμε αν θα καταφέρουμε να πάμε εκεί και να κάνουμε καλή δουλειά.

Κάθε σεζόν, πρέπει να αντιμετωπίζεις κάθε αγώνα ξεχωριστά. Φέτος, είμαστε μια νέα ομάδα. Σε όλη αυτή την πορεία, προσπαθήσαμε να βρούμε το δικό μας δρόμο. Σταδιακά το καταφέραμε. Πριν από τα play-offs, ενωθήκαμε ως ομάδα και διαχειριστήκαμε καλά αυτή τη φάση.

Θα αντιμετωπίσουμε την πρωτοπόρο της EuroLeague. Είναι το μεγάλο φαβορί. Ωστόσο, αν είμαστε με την σωστή νοοτροπία και φυσική κατάσταση, μπορούμε να νικήσουμε οποιαδήποτε ομάδα.

Δεν νομίζω ότι η ατμόσφαιρα είναι πολύ σημαντική. Ο πρώτος κανόνας του Final Four είναι να μην επηρεάζεσαι από τίποτα. Πρέπει να προσπαθείς να είσαι στο καλύτερο επίπεδο σου».