Ιστορικό επίτευγμα για τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στην Ευρωλίγκα

Το βράδυ της Παρασκευής η Φενέρμπαχτσε νίκησε στο Game 4 του Κάουνας τη Ζαλγκίρις (90-94), έκανε το 3-1 στη σειρά των play off και έτσι προκρίθηκε στο Final-4 της Αθήνας, όπου στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Πέρα από το ότι η τουρκική ομάδα εξασφάλισε την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον περσινό τίτλο της, Ιστορία έγραψε και ο προπονητής της τουρκικής ομάδας, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, αφού ο Λιθουανός έγινε ο πρώτος που φτάνει τα 6 συνεχόμενα Final-4. Σημειώνεται ότι 5 συνεχόμενα έχουν πλέον οι Γιώργος Μπαρτζώκας, Δημήτρης Ιτούδης και Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

First coach to reach 6 straight Final Fours in EuroLeague history? Sarunas Jasikevicius. pic.twitter.com/sWbuTes90J — EuroLeague (@EuroLeague) May 8, 2026

Συνολικά, ο Σάρας έχει βρεθεί σε 7 Final-4 σαν πρώτος προπονητής, ενώ πέρα από τα 6 σερί, έχει και τρία διαδοχικά με δύο διαφορετικές ομάδες (Μπαρτσελόνα, Φενέρ). Από το 2018 μέχρι και το φετινό, τα μοναδικά Final-4 στα οποία δεν συμμετείχε ο Λιθουανός ήταν αυτό του 2019 όταν ως προπονητής της Ζαλγκίρις αποκλείστηκε από τη Φενέρμπαχτσε στα play offs και φυσικά αυτό του 2020 που δεν διεξήχθη λόγω Covid.

Τα Final Four του Γιασικεβίτσιους

2018 Βελιγράδι (Ζαλγκίρις)

2021 Κολωνία (Μπαρτσελόνα)

2022 Βελιγράδι (Μπαρτσελόνα)

2023 Κάουνας (Μπαρτσελόνα)

2024 Βερολίνο (Φενέρμπαχτσε)

2025 Άμπου Ντάμπι (Φενέρμπαχτσε)

2026 Αθήνα (Φενέρμπαχτσε)

Sarunas Jasikeivicus, son 8 Final-Four’un 7’sinde yer alacak 👀 ✅ 2018 – Zalgiris Kaunas 🇱🇹

❌ 2019 – Play-Off’da Fenerbahçe Beko’ya elendi

❌ 2020 – Covid nedeniyle iptal

✅ 2021 – Barcelona 🇪🇸

✅ 2022 – Barcelona 🇪🇸

✅ 2023 – Barcelona 🇪🇸

✅ 2024 – Fenerbahçe Beko 🇹🇷

✅ 2025… pic.twitter.com/FKsi6WI6hD — Euroleague Time (@euroleague_time) May 8, 2026

Hall of Fame καριέρα σε λιγότερο από 10 χρόνια

Μόλις στα 50 του, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, μετά από μια μυθική καριέρα σαν παίκτης -ένας από τους κορυφαίους Ευρωπαίους πόιντ γκαρντ όλων των εποχών- έχει καταφέρει ήδη να είναι και ένας από τους καλύτερους, πιο επιδραστικούς και πετυχημένους προπονητές στην Ευρώπη.

Από τις 13 Ιανουαρίου του 2016 όταν και έκανε το ντεμπούτο του ως head coach της Ζαλγκίρις, μέσα σε 9 σεζόν έχει καταφέρει να φτάσει σε μυθικά επιτεύγματα, αντάξια μιας ολόκληρης καριέρας που θα έμπαινε στο Hall of Fame της προπονητικής: 7 Final-4 σε 8 χρονιές (σ.σ. εξαιρείται αυτή του covid) 6 σερί, 3 σερί με δύο ομάδες, Προπονητής της Χρονιάς στην Euroleague το 2025, 1 ευρωπαϊκό και συνολικά 19 τρόπαια, σε κάτι λιγότερο από μια δεκαετία!

Τα 19 τρόπαια του Γιασικεβίτσιους:

Ζαλγκίρις: 8 τρόπαια (5 Πρωταθλήματα, 3 Κύπελλα)

Μπαρτσελόνα: 4 τρόπαια (2 Πρωταθλήματα, 2 Κύπελλα)

Φενέρμπαχτσε: 7 τρόπαια (1 Ευρωλίγκα, 2 Πρωταθλήματα, 3 Κύπελλα)