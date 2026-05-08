Ζαλγκίρις – Φενέρμπαχτσε 90-94: Πρόκριση στην παράταση οι Τούρκοι και «ραντεβού» με τον Ολυμπιακό στο F-4
Η πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε επικράτησε στην παράταση της Ζαλγκίρις με 94-90, έκανε το 3-1 στη σειρά και προκρίθηκε στο Final 4 της Αθήνας όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.
Η Φενέρμπαχτσε είχε ακόμη μια ευκαιρία να τελειώσει τη σειρά στη Λιθουανία για να πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Euroleague στην Αθήνα και αυτή τη φορά το κατάφερε. Με σπουδαία εμφάνιση του Κεμ Μπιρτς, επικράτησε της Ζαλγκίρις στην παράταση (94-90, 80-80 κ.δ.) και θα ταξιδέψει στην Αθήνα για να υπερασπιστεί τον τίτλο της, με πρώτο εμπόδιο τον Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζώκα στον ημιτελικό.
Οι Λιθουανοί τα έδωσαν όλα, με τον Σιλβέν Φρανσίσκο να κάνει το καλύτερό του παιχνίδι στα πλέι οφ, όμως έχασε την ευκαιρία να πάρει το ματς στην κανονική διάρκεια και στην παράταση φάνηκε η κούραση. Η ομάδα του Σάρας πήρε προβάδισμα επτά πόντων και με ψυχραιμία και τον εξαιρετικό Χόρτον-Τάκερ, οι φιλοξενούμενοι κράτησαν τον έλεγχο και πήραν τη νίκη, εξασφαλίζοντας την πρόκριση.
Στο πρώτο ημίχρονο η Φενέρμπαχτσε είχε τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού, κρατώντας καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού του διαστήματος προβάδισμα. Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με τον Μπάλντουιν να πετυχαίνει καλάθι στο τέλος του χρόνου (42-47), στέλνοντας την ομάδα του στα αποδυτήρια με προβάδισμα πέντε πόντων, όπως έκανε και στο τέλος της πρώτης περιόδου. Πρωταγωνιστής του πρώτου εικοσάλεπτου ο Κεμ Μπιρτς με 9 πόντους, 8 ριμπάουντ και 15 στο σύστημα αξιολόγησης.
Ο Φρανσίσκο ήταν αυτός που γύρισε τούμπα το παιχνίδι στο τρίτο δεκάλεπτο, πετυχαίνοντας 10 πόντους και με τον Τουμπέλις να προσθέτει 8, η Ζαλγκίρις πήρε προβάδισμα για πρώτη φορά στο ματς (52-50) και πήγε στην τέταρτη περίοδο με έναν πόντο μπροστά (62-61).
Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι Λιθουανοί έκαναν τα πάντα για να ανοίξουν τη διαφορά, όμως η επιθετική ποιότητα της Φενέρ της το απέτρεψε και το παιχνίδι οδηγήθηκε σε δραματικό φινάλε. Η ομάδα του Μασιούλις βρέθηκε μπροστά με τέσσερις πόντους και 3:30 λεπτά στο ρολόι (76-72), αλλά οι Χόρτον-Τάκερ και Μπάλντουιν με δύσκολα καλάθια ισοφάρισαν.
Τα δεκάλεπτα: 20-25, 42-47, 62-61, 90-94
Ζαλγκίρις Κάουνας (Μασιούλις): Γουίλιαμς-Γκος 3 (1/5 δίποντα, 1/1 βολές), Φρανσίσκο 23 (5/12 τρίποντα, 8/10 βολές), Ράιτ 9 (3/8 δίποντα, 3/4 βολές), Μπραζντέικις, Γκιεντράιτις, Τουμπέλις 16 (4/8 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5/8 βολές), Λο 5 (1/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Σλίβα 11 (1/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3/4 βολές), Μπιρούτις, Μπουτκεβίτσιους 5 (5/5 βολές), Σιρβίδις 3 (1/3 τρίποντα), Ουλάνοβας 15 (3/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 3/4 βολές).
Φενέρμπαχτσε (Γιασικεβίτσιους): Μπόλντουιν 14 (5/12 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 1/2 βολές), Μέλι 10 (1/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/4 βολές), Χόρτον-Τάκερ 21 (8/14 δίποντα, 5/7 βολές),Μπόστον, Ντε Κολό 3, Μπιμπέροβιτς 11 (1/1 δίποντα, 3/6 τρίποντα), Μπιτίμ, Γιάντουνεν, Χαλ 5, Σίλβα 8 (3/3 δίποντρα, 2/2 βολές), Κόλσον 1, Μπίρτς 21 (8/10 δίποντα, 5/8 βολές).
