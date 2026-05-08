Ρεκόρ της Euroleague σε τηλεθέαση, social media και προσέλευση στα γήπεδα – Αναλυτικά οι αριθμοί (pic)

Ξεπέρασε τις 508 εκατομμύρια τηλεοπτικές προβολές, τις 1,4 δισεκατομμύρια προβολές βίντεο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης η κανονική περίοδος της Euroleague αυτή τη σεζόν (2025-26). Περισσότεροι από 3,25 εκατομμύρια ήταν οι φίλαθλοι που παρακολούθησαν δια ζώσης τους αγώνες των 38 αγωνιστικών της regular season στα 20 γήπεδα των ισάριθμων ομάδων.

«Αυτά τα ορόσημα αντικατοπτρίζουν συλλογικά την επιταχυνόμενη διεθνή επέκταση της EuroLeague και την ενίσχυση της θέσης της ως μία από τις κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις στον κόσμο,» αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή της η Euroleague δίνοντας τα αριθμητικά στοιχεία ανά κατηγορία.

Η σχετική ανακοίνωση της Euroleague:

«Τα κοινωνικά δίκτυα, η προσέλευση στα γήπεδα και η τηλεθέαση φτάνουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα

Η κανονική περίοδος της Euroleague 2025-26 έθεσε νέα δεδομένα σε όλες τις πλατφόρμες αλληλεπίδρασης με τους οπαδούς, σημειώνοντας ρεκόρ αύξησης στην τηλεθέαση, την ψηφιακή απήχηση και την προσέλευση στα γήπεδα.

Με αφορμή το αυξανόμενο παγκόσμιο ενδιαφέρον και τη στενότερη σύνδεση με τους οπαδούς, η διοργάνωση έχει φτάσει σε πρωτοφανή ύψη, ξεπερνώντας τα 508 εκατομμύρια σε συνολικούς τηλεθεατές, υπερβαίνοντας για πρώτη φορά τα 1,4 δισεκατομμύρια προβολές βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φιλοξενώντας πάνω από 3,25 εκατομμύρια θεατές στα γήπεδα.

Αυτά τα ορόσημα αντανακλούν συνολικά την επιταχυνόμενη διεθνή επέκταση της Euroleague και την ενίσχυση της θέσης της ως ένας από τους κορυφαίους αθλητικούς διαγωνισμούς στον κόσμο.

Τηλεθέαση

Το τηλεοπτικό κοινό της διοργάνωσης παρουσίασε ισχυρή και σταθερή αύξηση κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης της κανονικής περιόδου. Κατά τη διάρκεια των πρώτων 25 αγωνιστικών, η παγκόσμια τηλεθέαση έφτασε τα 122,8 εκατομμύρια (ζωντανές και μαγνητοσκοπημένες μεταδόσεις), σημειώνοντας αύξηση 82% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της περασμένης σεζόν.

Η αύξηση της τηλεθέασης των ζωντανών αγώνων ήταν ιδιαίτερα αξιοσημείωτη σε βασικές αγορές, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη διεθνή απήχηση του πρωταθλήματος. Τα Βαλκάνια κατέγραψαν μια αξιοσημείωτη αύξηση 103%, ενώ η Ιταλία και το Ισραήλ σημείωσαν ισχυρή άνοδο 77% και 76% αντίστοιχα. Η Γαλλία σημείωσε άνοδο 23%, με την Τουρκία και την Ισπανία να συμβάλλουν επίσης σε σταθερή ανάπτυξη κατά 16% και 10%, ενώ η Γερμανία διατήρησε επίσης τη συνολική της τηλεθέαση παρά το γεγονός ότι είχε μία ομάδα λιγότερη.

Αυτή η ανοδική τάση οφείλεται στην αξιοσημείωτη αύξηση της συμμετοχής των φιλάθλων τόσο στους ζωντανούς όσο και στους μαγνητοσκοπημένους αγώνες, καθώς και στην παρακολούθηση των καλύτερων στιγμών. Η συνολική τηλεθέαση σε όλες αυτές τις μορφές αυξήθηκε κατά 8%, με 508,17 εκατομμύρια φιλάθλους να συντονίζονται για να παρακολουθήσουν τη διοργάνωση πιο στενά από ποτέ.

Αυτά τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν την αυξανόμενη παγκόσμια εμβέλεια του πρωταθλήματος και την αυξανόμενη ζήτηση για υψηλής ποιότητας ζωντανό περιεχόμενο μπάσκετ μεταξύ των φιλάθλων σε όλο τον κόσμο.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Για πρώτη φορά στην ιστορία του πρωταθλήματος, το οικοσύστημα των κοινωνικών μέσων της Euroleague έφτασε συνολικά, μεταξύ της Λίγκας και των συμμετεχόντων συλλόγων, τα 47,1 εκατομμύρια ακόλουθους. Ο συνολικός αριθμός προβολών βίντεο στις πλατφόρμες που ανήκουν στην Euroleague ξεπέρασε το όριο του ενός δισεκατομμυρίου, φτάνοντας στο εντυπωσιακό νούμερο των 1,49 δισεκατομμυρίων προβολών κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου, ενώ οι εμφανίσεις ξεπέρασαν τα 3 δισεκατομμύρια. Αυτά τα επιτεύγματα σηματοδοτούν μια σημαντική στιγμή στη συνεχιζόμενη παγκόσμια επέκταση και ψηφιακή εξέλιξη του πρωταθλήματος.

Αυτή η σημαντική ανάπτυξη συνεχίζει την τάση που παρατηρήθηκε τις τελευταίες πέντε σεζόν, με τις πλατφόρμες που ανήκουν στην Euroleague (Facebook, Instagram, TikTok, X και Youtube) να καταγράφουν διψήφιες και τριψήφιες αυξήσεις σε όλους τους βασικούς δείκτες απόδοσης από τη σεζόν 2021-22.

Σε σύγκριση με την κανονική σεζόν 2021-22, η συνολική απήχηση αυξήθηκε κατά 215%, αντιπροσωπεύοντας 748.314.975 επιπλέον χρήστες, ενώ οι εμφανίσεις αυξήθηκαν κατά 478%, προσθέτοντας 2.544.006.487. Οι προβολές βίντεο κατέγραψαν μία από τις σημαντικότερες αυξήσεις, σημειώνοντας άνοδο 1.067% με αύξηση 1.367.139.270. Η αλληλεπίδραση επίσης αυξήθηκε σημαντικά, σημειώνοντας άνοδο 319% για επιπλέον 57.595.385 αλληλεπιδράσεις, ενώ η συνολική βάση των ακολούθων επεκτάθηκε κατά 80%, που ισοδυναμεί με 2.130.579 νέους ακόλουθους.

Η προσέλευση στα γήπεδο

Τέλος, η προσέλευση των φιλάθλων στους αγώνες της Κανονικής Περιόδου της Euroleague έφτασε σε πρωτοφανή επίπεδα, καταρρίπτοντας ένα νέο ιστορικό ρεκόρ με 3.251.706 θεατές να γεμίζουν τις αρένες σε όλη τη διάρκειά της. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 232.652 φιλάθλους σε σύγκριση με την προηγούμενη σεζόν, σηματοδοτώντας αύξηση 8% και ενισχύοντας περαιτέρω την εμπειρία που προσφέρει η Euroleague στα γήπεδα.

Αυτό το ορόσημο θα μπορούσε να ήταν ακόμη υψηλότερο, καθώς αρκετοί σύλλογοι υποχρεώθηκαν να μεταφέρουν τους εντός έδρας αγώνες τους κατά τη διάρκεια της σεζόν, συχνά λειτουργώντας με μειωμένη χωρητικότητα, χωρίς θεατές ή κεκλεισμένων των θυρών λόγω εξωτερικών συνθηκών».