Γαλλία: Δέκα νέα φερόμενα θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν εμφανίστηκαν σε έρευνα

Νέες διαστάσεις παίρνει στη Γαλλία η έρευνα για το δίκτυο του Τζέφρι Έπσταϊν, καθώς περίπου δέκα γυναίκες, άγνωστες μέχρι σήμερα στις αρχές, εμφανίστηκαν δηλώνοντας ότι υπήρξαν θύματά του, σύμφωνα με το France 24. Οι μαρτυρίες τους εντάσσονται στο πλαίσιο μιας έρευνας για εμπορία ανθρώπων, η οποία εξετάζει αν εγκλήματα του Αμερικανού χρηματιστή συνδέονται με τη χώρα ή με Γάλλους που ενδέχεται να τον διευκόλυναν.

Η έρευνα που άνοιξε μετά τα νέα αρχεία

Η γαλλική δικαιοσύνη άνοιξε την έρευνα μετά τη δημοσιοποίηση, τον Ιανουάριο, νέου πακέτου εγγράφων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για την υπόθεση Έπσταϊν.

Ο Αμερικανός χρηματιστής πέθανε το 2019 στη φυλακή, ενώ αντιμετώπιζε κατηγορίες για διακίνηση ανήλικων κοριτσιών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Στο Παρίσι, οι ανακριτές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν διαπράχθηκαν αδικήματα στη Γαλλία ή αν Γάλλοι υπήκοοι συμμετείχαν, διευκόλυναν ή κάλυψαν πτυχές του δικτύου του.

«Περίπου δέκα θύματα που δεν γνωρίζαμε»

Η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκιό, δήλωσε την Κυριακή στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL ότι περίπου 20 φερόμενα θύματα επικοινώνησαν με τις αρχές μετά τη δημόσια έκκληση που είχε απευθύνει τον Φεβρουάριο.

Ορισμένες γυναίκες ήταν ήδη γνωστές στους ερευνητές. Άλλες, όμως, εμφανίστηκαν για πρώτη φορά.

«Εμφανίστηκαν και νέα θύματα, τα οποία δεν γνωρίζαμε καθόλου. Είναι περίπου δέκα», ανέφερε η Μπεκιό.

Σύμφωνα με την ίδια, η επιλογή των αρχών σε αυτό το στάδιο είναι να ακούσουν πρώτα τις γυναίκες που έχουν δηλώσει θύματα.

«Κάποιες από αυτές βρίσκονται στο εξωτερικό, οπότε οι ερευνητές προσπάθησαν να οργανώσουν συναντήσεις με τρόπο που να εξυπηρετεί το πότε μπορούν να έρθουν στο Παρίσι», είπε.

Στο μικροσκόπιο υπολογιστές, τηλέφωνα και βιβλία διευθύνσεων

Παράλληλα με τις καταθέσεις, οι γαλλικές αρχές εξετάζουν τα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν», αναζητώντας ονόματα που μπορεί να έχουν αναφερθεί από τα φερόμενα θύματα.

Η Μπεκιό είπε ότι οι ερευνητές έχουν ανοίξει ξανά το υλικό που είχε κατασχεθεί ή συγκεντρωθεί γύρω από τον Έπσταϊν.

«Έχουμε επίσης βγάλει ξανά τους υπολογιστές του κ. Έπσταϊν, τα τηλεφωνικά του αρχεία, τα βιβλία διευθύνσεών του», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η ομάδα της θα υποβάλει «αιτήματα διεθνούς δικαστικής συνδρομής».

Το πολυτελές διαμέρισμα του Έπσταϊν στο Παρίσι είχε ερευνηθεί από τις γαλλικές αρχές τον Σεπτέμβριο του 2019, έναν μήνα μετά τον θάνατό του σε κελί φυλακής στη Νέα Υόρκη.

Οι παλιές καταθέσεις και τα ονόματα που επανέρχονται

Μεταξύ των φερόμενων θυμάτων που ήταν ήδη γνωστά στους ερευνητές βρίσκονται γυναίκες οι οποίες είχαν μιλήσει σε προηγούμενες έρευνες για τον Ζεράλ Μαρί, πρώην επικεφαλής ευρωπαϊκού πρακτορείου μοντέλων, και τον Ζαν-Λικ Μπρουνέλ, τον εκλιπόντα ατζέντη μοντέλων που είχε συνδεθεί με τον Έπσταϊν.

Τον Μάρτιο, δεκαπέντε γυναίκες κάλεσαν τις γαλλικές αρχές να ερευνήσουν τον Μαρί για πιθανές σχέσεις με τον Έπσταϊν.

Το 2023, οι ερευνητές έκλεισαν άλλη έρευνα για καταγγελίες ότι ο Μαρί είχε διαπράξει σεξουαλική κακοποίηση τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, επειδή τα αδικήματα ήταν πλέον πολύ παλιά για να διωχθούν ποινικά.

Η υπόθεση Μπρουνέλ

Ο Ζαν-Λικ Μπρουνέλ είχε συλληφθεί στη Γαλλία το 2020, μετά από καταγγελίες ότι κακοποίησε σεξουαλικά ανηλίκους και ότι προμήθευε θύματα στον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο.

Το 2022 βρέθηκε νεκρός στη φυλακή.

Η υπόθεσή του παραμένει ένα από τα βασικά γαλλικά σκέλη της ευρύτερης υπόθεσης Έπσταϊν, καθώς συνδέθηκε με τον χώρο του μόντελινγκ και τις καταγγελίες για στρατολόγηση νεαρών γυναικών.

Οι καταγγελίες για τον Ντανιέλ Σιάντ

Στο πλαίσιο των αποκαλύψεων γύρω από το δίκτυο, δύο πρώην μοντέλα έχουν δηλώσει στο AFP ότι ένας κυνηγός μοντέλων, ο Ντανιέλ Σιάντ, τις προσέγγισε και τις χειραγώγησε.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, ο στόχος ήταν να οδηγηθούν στον Έπσταϊν στη μία περίπτωση, τη δεκαετία του 2000, και στον Μαρί στην άλλη περίπτωση, τη δεκαετία του 1990.

Οι καταγγελίες αυτές ενισχύουν το ενδιαφέρον των γαλλικών αρχών για πιθανές διαδρομές στρατολόγησης μέσω του χώρου της μόδας και του μόντελινγκ.

Κανείς δεν έχει ακόμη ανακριθεί

Παρά την πρόοδο της έρευνας και τις νέες μαρτυρίες, η Λορ Μπεκιό ξεκαθάρισε ότι, στο νέο σκέλος για εμπορία ανθρώπων, «κανένα από τα πρόσωπα που θα μπορούσαν ενδεχομένως να εμπλακούν δεν έχει ακόμη ανακριθεί».

Προς το παρόν, το βάρος πέφτει στις καταθέσεις των φερόμενων θυμάτων, στην ανάλυση των αρχείων και στη διασταύρωση των ονομάτων που προκύπτουν από τις μαρτυρίες.

Η προηγούμενη καταδίκη του Έπσταϊν

Ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε δηλώσει ένοχος το 2008 για εξώθηση σε πορνεία κοριτσιού κάτω των 18 ετών.

Εξέτισε ποινή 13 μηνών στη φυλακή και στη συνέχεια αποφυλακίστηκε υπό επιτήρηση.

Η νέα γαλλική έρευνα επιχειρεί τώρα να φωτίσει αν μέρος του δικτύου του πέρασε από τη Γαλλία, ποιοι ενδέχεται να το διευκόλυναν και αν υπάρχουν ακόμη ποινικά αξιοποιήσιμα στοιχεία.