Σκάνδαλο Έπσταϊν: Καταγγελίες απαγωγής με πρόσχημα το μόντελινγκ – Για πιθανά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κάνει λόγο ο ΟΗΕ
«Παγκόσμια εγκληματική επιχείρηση» 18 Φεβρουαρίου 2026, 19:40

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Καταγγελίες απαγωγής με πρόσχημα το μόντελινγκ – Για πιθανά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κάνει λόγο ο ΟΗΕ

Η υπόθεση Έπσταϊν επιβεβαιώνει τις διεθνείς διαστάσεις της, καθώς μαρτυρίες θυμάτων, νέες έρευνες σε ΗΠΑ και Βρετανία και παρέμβαση ειδικών του ΟΗΕ συγκλίνουν σε καταγγελίες για «παγκόσμια εγκληματική επιχείρηση» με πιθανές ευθύνες πέρα από τα σύνορα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Spotlight

Η υπόθεση του εκλιπόντος καταδικασμένου παιδοβιαστή και μαστροπού Τζέφρι Έπσταϊν αποκτά ολοένα και πιο διεθνείς διαστάσεις, καθώς νέες αποκαλύψεις, καταθέσεις θυμάτων και έρευνες αρχών σε ΗΠΑ και Ευρώπη συνθέτουν ένα πυκνό πλέγμα διασυνδέσεων, ισχυρισμών και θεσμικών ερωτημάτων.

Η μαρτυρία της Τζούλιετ Μπράιαντ και το ταξίδι στο Little St. James

Η Τζούλιετ Μπράιαντ περιγράφει ότι ήταν μόλις 20 ετών, φοιτήτρια ψυχολογίας και φιλοσοφίας στο Κέιπ Τάουν, όταν γνώρισε τον Έπσταϊν. Δούλευε παράλληλα ως μοντέλο και, όπως έχει δηλώσει σύμφωνα με το CBS, μια τυχαία γνωριμία σε βραδινή της έξοδο την οδήγησε σε εστιατόριο όπου είδε στο ίδιο τραπέζι τον Μπιλ Κλίντον, τον Κέβιν Σπέισι, τον Κρις Τάκερ, τον Τζέφρι Έπσταϊν και Νοτιοαφρικανούς κυβερνητικούς αξιωματούχους. Η ίδια διευκρινίζει ότι δεν κατηγορεί τον Κλίντον, τον Σπέισι ή τον Τάκερ για παράνομες πράξεις και ότι η επαφή της μαζί τους διήρκεσε λίγα λεπτά.

Την επόμενη ημέρα δέχθηκε κλήση ότι ο Έπσταϊν ήθελε να δει το πορτφόλιό της. Όπως έχει αναφέρει σύμφωνα με το CBS, της της παρουσιάστηκε η προοπτική ότι θα μπορούσε να έχει προοπτικές στη Victoria’s Secret, εταιρεία που συνδεόταν με τον Λέσλι Γουέξνερ. Το γραφείο του Έπσταϊν φέρεται να ανέλαβε την έκδοση βίζας και τα αεροπορικά της εισιτήρια, διαβεβαιώνοντάς την ότι τα έξοδα θα παρακρατούνταν από μελλοντικά της έσοδα. Μέσα σε τρεις εβδομάδες βρισκόταν στη Νέα Υόρκη.

Έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, που εξετάστηκαν από το CBS, δείχνουν επαναλαμβανόμενο μοτίβο παροχής βοήθειας ή νομικών συμβουλών για την εξασφάλιση βίζας σε νεαρές γυναίκες — μεταξύ αυτών και από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

«Τόσο σοβαρή είναι η κλίμακα, η φύση, ο συστηματικός χαρακτήρας και η διακρατική εμβέλεια αυτών των ωμοτήτων σε βάρος γυναικών και κοριτσιών, ώστε ορισμένες από αυτές ενδέχεται ευλόγως να πληρούν το νομικό κατώφλι των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας»

Ένας ποδηλάτης περνά μπροστά από αφίσα τοποθετημένη σε στάση λεωφορείου από την ομάδα καμπάνιας Everyone Hates Elon, στην οποία απεικονίζονται ο επιχειρηματίας Έλον Μασκ, ο εκλιπών χρηματοδότης και καταδικασμένος παιδοβιαστής και μαστροπός Τζέφρι Έπσταϊν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Αμερικανός επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος Μπιλ Γκέιτς — πρόσωπα που έχουν αναφερθεί στα πρόσφατα αποχαρακτηρισμένα αρχεία Έπσταϊν — στο Λονδίνο, Βρετανία, 4 Φεβρουαρίου 2026. Η φωτογραφία τραβήχτηκε με αργή ταχύτητα κλείστρου. REUTERS/Corey Rudy

Λίγο μετά την άφιξή της, ενημερώθηκε ότι θα ταξίδευε στο Little St. James, το ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν στην Καραϊβική. Όπως έχει περιγράψει σύμφωνα με το CBS, πίστεψε αρχικά ότι επρόκειτο για φωτογράφιση.

Αναχώρησαν από το αεροδρόμιο Τίτερμπορο χωρίς — όπως ισχυρίζεται — να γίνουν έλεγχοι διαβατηρίων ή αποσκευών. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, λέει ότι της αφαιρέθηκε το διαβατήριο και ότι υπέστη σεξουαλική επίθεση. Υποστηρίζει ότι παρέμεινε εγκλωβισμένη στο νησί και ότι ουδέποτε της προσφέρθηκε πραγματική επαγγελματική ευκαιρία, ενώ για χρόνια υπήρξε θύμα διακίνησης.

«Καθώς το αεροπλάνο απογειωνόταν, εκείνος [ο Έπσταϊν] άρχισε να με αγγίζει βίαια ανάμεσα στα πόδια. Πανικοβλήθηκα. Συνειδητοποίησα ότι αυτό δεν ήταν ευκαιρία για μόντελινγκ – είχα απαχθεί», δήλωσε στο CBS News. «Με μετέφεραν στο νησί και έμεινα παγιδευμένη εκεί. Δεν οργανώθηκε ποτέ καμία δουλειά. Είχα ουσιαστικά εξαπατηθεί πλήρως»

Η χρονική περίοδος που περιγράφει συμπίπτει με ταξίδι του Ιδρύματος Κλίντον στην Αφρική. Σύμφωνα με αρχεία πτήσεων που εξέτασε το CBS, ο Κλίντον ταξίδεψε τον Σεπτέμβριο του 2002 με το ιδιωτικό αεροσκάφος του Έπσταϊν μαζί με τους Σπέισι και Τάκερ, επισκεπτόμενος Γκάνα, Νιγηρία, Ρουάντα, Μοζαμβίκη και Νότια Αφρική. Το KFF Health News είχε αναφέρει ότι στόχος ήταν η προώθηση δράσεων κατά του HIV/AIDS και της οικονομικής ανάπτυξης. Σε ένορκη κατάθεσή του, σύμφωνα με το CBS, ο Κλίντον δήλωσε ότι το αεροσκάφος παραχωρήθηκε για φιλανθρωπικές αποστολές την περίοδο 2002–2003. Ο ίδιος έχει αρνηθεί ότι επισκέφθηκε το ιδιωτικό νησί και ότι διατηρούσε επαφή με τον Έπσταϊν την τελευταία δεκαετία πριν από τη σύλληψή του το 2019.

Η Μπράιαντ αποζημιώθηκε το 2020 μέσω του Προγράμματος Αποζημίωσης Θυμάτων Έπσταϊν και το 2023 μέσω διακανονισμού με την JP Morgan Chase, σύμφωνα με το CBS. Παράλληλα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε σύσταση ειδικής ομάδας για να εξεταστεί εάν παιδιά από την Πολωνία υπήρξαν θύματα κυκλωμάτων που συνδέονται με τον Έπσταϊν και πιθανές διασυνδέσεις με ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Ένας ποδηλάτης περνά μπροστά από αφίσα τοποθετημένη σε στάση λεωφορείου από την ομάδα καμπάνιας Everyone Hates Elon, η οποία αναπαράγει απόσπασμα ανταλλαγής email του 2012 μεταξύ του Έλον Μασκ και του εκλιπόντος χρηματιστή και καταδικασμένου παιδοβιαστή και μαστροπού Τζέφρι Έπσταϊν, όπως προκύπτει από τα πρόσφατα δημοσιοποιημένα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, στο Λονδίνο, Βρετανία, 4 Φεβρουαρίου 2026. Η φωτογραφία τραβήχτηκε με αργή ταχύτητα κλείστρου. REUTERS/Corey Rudy

Έρευνες στο Ηνωμένο Βασίλειο και πολιτικές προεκτάσεις

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η βρετανική αστυνομία παραδέχθηκε ότι εξετάζει καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες ο Έπσταϊν χρησιμοποίησε δεκάδες ιδιωτικές πτήσεις προς βρετανικά αεροδρόμια για τη διακίνηση γυναικών, σύμφωνα με τον Guardian. Η παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού Γκόρντον Μπράουν, ο οποίος υποστήριξε ότι τα αμερικανικά αρχεία δείχνουν χρήση του αεροδρομίου Στάνστεντ για τη μεταφορά κοριτσιών από τη Λετονία, τη Λιθουανία και τη Ρωσία, έφερε το θέμα στο επίκεντρο.

Τέσσερις βρετανικές αστυνομικές δυνάμεις αξιολογούν καταγγελίες για το αν απαιτούνται πλήρεις ποινικές έρευνες. Η αστυνομία του Τάμεση Βάλεϊ και του Σάρεϊ εξετάζουν υποθέσεις που αφορούν τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ, ο οποίος αρνείται κάθε παρανομία, ενώ η Μητροπολιτική Αστυνομία διερευνά τον Πίτερ Μάντελσον για φερόμενη διαβίβαση πληροφοριών στον Έπσταϊν. Παράλληλα, εξετάζονται ισχυρισμοί για χρήση των αεροδρομίων Στάνστεντ και ενδεχομένως Λούτον. Ανώτερη αστυνομική πηγή έκανε λόγο για «τσουνάμι» καταγγελιών μετά τη δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων, σύμφωνα με τον Guardian.

«Η απροθυμία για πλήρη αποκάλυψη πληροφοριών ή για διεύρυνση των ερευνών έχει αφήσει πολλές επιζώσες να αισθάνονται επανατραυματισμένες και εκτεθειμένες σε αυτό που οι ίδιες περιγράφουν ως ‘θεσμικό gaslighting’»

Ο Μπιλ Γκέιτς εμφανίζεται μαζί με μία γυναίκα, της οποίας η ταυτότητα έχει καλυφθεί, σε αυτή την εικόνα από το αρχείο της περιουσίας του Έπσταϊν που δόθηκε στη δημοσιότητα από τους Δημοκρατικούς της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής στην Ουάσιγκτον, ΗΠΑ, στις 18 Δεκεμβρίου 2025. House Oversight Committee Democrats/Handout via REUTERS

Σε άρθρο του στο New Statesman την περασμένη εβδομάδα, ο Μπράουν ανέφερε ότι τα αρχεία δείχνουν πως το ιδιωτικό τζετ του Έπσταϊν πραγματοποίησε 90 πτήσεις προς ή από αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου, εκ των οποίων οι 15 μετά την καταδίκη του το 2008 για αποπλάνηση ανηλίκου.

Κατά τον ίδιο, ο Έπσταϊν «καυχιόταν» για το πόσο χαμηλά ήταν τα τέλη του αεροδρομίου Στάνστεντ σε σύγκριση με το Παρίσι.

Ο Μπράουν υποστήριξε επίσης ότι στο Στάνστεντ «μεταφέρονταν γυναίκες από ένα αεροσκάφος του Έπσταϊν σε άλλο», προσθέτοντας ότι «οι γυναίκες που έφταναν με ιδιωτικά αεροπλάνα στη Βρετανία δεν χρειάζονταν βρετανική βίζα».

Αναφέρθηκε ακόμη σε στοιχεία που έφερε στο φως το BBC, σύμφωνα με τα οποία υπήρχαν «ελλιπή αρχεία πτήσεων, με ανώνυμους επιβάτες που καταγράφονταν απλώς ως ‘γυναίκα’», σχολιάζοντας ότι φαίνεται πως οι αρχές «δεν γνώριζαν τι συνέβαινε».

Το δίκτυο στα Χάμπτονς και οι κοινωνικές διασυνδέσεις

Στις ΗΠΑ, νέα αρχεία ρίχνουν φως στη δράση του Έπσταϊν στα Χάμπτονς. Σύμφωνα με τη New York Post, emails κάνουν λόγο για οργανωμένα «girls weekends» και μετακινήσεις «των κοριτσιών» στην περιοχή. Έγγραφο του FBI από το 2020 αναφέρει πληροφορία ότι ο Έπσταϊν διατηρούσε επαφές που θα μπορούσαν να «του προμηθεύουν ανήλικα κορίτσια».

Στα αρχεία εμφανίζονται ονόματα όπως ο εστιάτορας Στίβεν Χάνσον, ο οποίος φέρεται να συμφώνησε να φιλοξενήσει «κορίτσια» χωρίς να προκύπτει εμπλοκή του σε παράνομη δραστηριότητα, καθώς και ο ιδιοκτήτης νυχτερινών κέντρων Μαρκ Μπέικερ, που σε email συνδέεται με ιδέα εβδομαδιαίων πάρτι για «όμορφα κορίτσια απ’τη Ρωσία». Τα έγγραφα σκιαγραφούν ένα δίκτυο κοινωνικών και επιχειρηματικών επαφών που διασταυρωνόταν με τη δράση του Έπσταϊν σε έναν από τους πιο εμβληματικούς προορισμούς της αμερικανικής ελίτ.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, ο Μικ Τζάγκερ και η Γκισλέιν Μάξγουελ εμφανίζονται σε αυτή την εικόνα που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον, στις 19 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο νέας δέσμης εγγράφων από τις έρευνές του για τον Τζέφρι Έπσταϊν. Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ/Διανομή μέσω REUTERS.

Παρέμβαση ΟΗΕ και το ενδεχόμενο «εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας»

Σε διεθνές επίπεδο, ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ υποστηρίζει ότι τα εκατομμύρια σελίδες των αμερικανικών αρχείων υποδηλώνουν την ύπαρξη μιας «παγκόσμιας εγκληματικής επιχείρησης» που ενδέχεται να πληροί το νομικό κατώφλι εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, σύμφωνα με τον Guardian.

Οι ειδικοί κάνουν λόγο για εγκλήματα που τελέστηκαν σε περιβάλλον διαποτισμένο από ανωτερότητα, ρατσισμό, διαφθορά και ακραίο μισογυνισμό, μιλώντας για συστηματική εμπορευματοποίηση και απανθρωποποίηση γυναικών και κοριτσιών.

«Τόσο σοβαρή είναι η κλίμακα, η φύση, ο συστηματικός χαρακτήρας και η διακρατική εμβέλεια αυτών των ωμοτήτων σε βάρος γυναικών και κοριτσιών, ώστε ορισμένες από αυτές ενδέχεται ευλόγως να πληρούν το νομικό κατώφλι των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ζητούν ανεξάρτητη και αμερόληπτη έρευνα, ενώ εκφράζουν ανησυχία για για «σοβαρές παραλείψεις συμμόρφωσης και ατελείς αποχαρακτηρισμούς»  που αποκάλυψαν ευαίσθητα στοιχεία περισσότερων από 1.200 θυμάτων.

«Η απροθυμία για πλήρη αποκάλυψη πληροφοριών ή για διεύρυνση των ερευνών έχει αφήσει πολλές επιζώσες να αισθάνονται επανατραυματισμένες και εκτεθειμένες σε αυτό που οι ίδιες περιγράφουν ως ‘θεσμικό gaslighting’», ανέφεραν οι ειδικοί.

Ο Έπσταϊν, που είχε ομολογήσει ενοχή το 2008 για κατηγορίες σχετικές με πορνεία και αποπλάνηση ανηλίκου, βρέθηκε νεκρός στο κελί του το 2019, μετά τη σύλληψή του για ομοσπονδιακές κατηγορίες διακίνησης ανηλίκων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Ο θάνατός του αποδόθηκε επισήμως σε αυτοκτονία.

