Αρχεία Έπσταϊν: Τι αποκαλύπτουν και τι κρύβουν τα μέιλ – Οι χρηματιστές, οι πολιτικοί, οι καλλιτέχνες

Στα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν, που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, περιλαμβάνονταν περίπου 1,4 εκατομμύρια e-mails. Μέσα σε αυτά υπάρχουν πολλά ονόματα ανθρώπων και εταιρειών, όχι μόνο Αμερικανών, αλλά και Ευρωπαίων και άλλων. Στοιχεία που προκάλεσαν πολιτικό σκάνδαλο σε πολλές χώρες. Ωστόσο, δημιούργησαν περισσότερες υποψίες, από αυτές στις οποίες έδωσαν απαντήσεις.

Ο Economist διεξήγε μια έρευνα με τη βοήθεια μιας ομάδας μηχανικών λογισμικού, κίνηση απαραίτητη μέσα στο χάος των αρχείων. Εκεί διαπιστώνει κάποια πράγματα που ήδη γνωρίζουμε για τους «φίλους» και «γνωστούς» του Τζέφρι Έπσταϊν. Αλλά και κάποια άλλα, που δεν είναι προφανή με την πρώτη ματιά. Και διαπιστώνει ότι περίπου 500 ονόματα είναι αυτά που εμφανίζονται πιο συχνά. Ενώ οι σχέσεις τους με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή έχουν ποικίλα χαρακτηριστικά.

Και χάρη σε τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο –LLM) καταχώρισε αυτά τα e-mails με βάση ένα «ευρετήριο συναγερμού». Δηλαδή με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των μηνυμάτων. Και πόσο θα μπορούσαν να «ενοχλήσουν» έναν απλό αναγνώστη τους.

Τι γνωρίζουμε

Πρώτα από όλα, πλέον γνωρίζουμε ότι μέσα στη λίστα αυτή βρίσκονται ο Μπραντ Καρπ, επικεφαλής μεγάλης δικηγορικής εταιρείας στη Νέα Υόρκη, και επίσης ο Μίροσλαβ Λάιτσακ, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Σλοβακίας. Επίσης, ο Τζακ Λανγκ, επικεφαλής του Ινστιτούτου του Αραβικού Κόσμου, πολιτιστικού κέντρου με έδρα το Παρίσι.

O Τζέφρι Έπσταϊν διατηρούσε δεσμούς με πρόσωπα στη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμάνια. Αλλά και στις σκανδιναβικές χώρες, στα κράτη του Περσικού Κόλπου, αλλά και με έναν έμπορο πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Επίσης, το ένα τρίτο των ονομάτων που συναντά κανείς ξανά και ξανά είναι συνεργάτες του Έπσταϊν. Η βοηθός του, Λέσλι Γκροφ, ο λογιστής του, Ρίτσαρντ Κάιν, και ο πιλότος του, Λάρι Βίσοσκι.

Οι άνθρωποι αυτοί φαίνεται ότι ρύθμιζαν τον στρατό των οικιακών βοηθών, κηπουρών και εργολάβων, που συντηρούσαν τα σπίτα του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη, τη Φλόριντα και το ιδιωτικό του νησί.

Ένα αξιοσημείωτο δίκτυο

Αυτό που διαπιστώνει η έρευνα είναι το δίκτυο των «γνωριμιών» του χρηματιστή, σε κάθε επαγγελματικό ή κοινωνικό κλάδο. Μέσα σε αυτά τα 500 ονόματα που εμφανίζονται ξανά και ξανά είναι κατά 19% χρηματοδότες, 10% επιστήμονες ή γιατρούς, το 8% πρόσωπα των ΜΜΕ, της ψυχαγωγίας ή των δημόσιων σχέσεων. Ακολουθούν κατά 7% τεχνολόγοι, 6% δικηγόρους, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και επιχειρηματίες και κατά 5% με μεγιστάνες του real estate.

Ένα επίσης ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι επαφές του Έπσταϊν με τον χρηματοοικονομικό τομέα κορυφώθηκε στο 25% το 2014. Στη συνεχεία οι επαφές αυτές μειώθηκαν, αλλά αυξήθηκαν εκείνες με τους ακαδημαϊκούς και τους νομικούς.

Επίθεση «κατά μέτωπον»

Η έρευνα δείχνει ότι ο Έπσταϊν κινούνταν γρήγορα για να πετύχει την επαφή που επιθυμούσε και δεν έχανε χρόνο με «μεσαία» στελέχη. Όπως επισημαίνει το ρεπορτάζ, το ένα τέταρτο των επαφών του «έχουν δική τους σελίδα στη Wikipedia».

Για παράδειγμα, αντάλλαξε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με 18 πρώην ή νυν δισεκατομμυριούχους. Μεταξύ αυτών ήταν οι Πίτερ Τιλ και Έλον Μασκ. Αλλά και με προσωπικότητες όπως ο σκηνοθέτης Γούντι Άλεν και ο Ντίπακ Τσόπρα. Μεταξύ των πολιτικών που επικοινωνούσαν με τον Τζέφρι Έπσταϊν ήταν ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, Εχούντ Μπάρακ.

Και παρά το γεγονός ότι τώρα οι περισσότεροι προσπαθούν να αποδείξουν ότι οι σχέσεις τους με τον Έπσταϊν ήταν «τυπικές», διαπιστώνεται ότι υπήρχε ισορροπία στην επικοινωνία. Όσα mail έλαβαν, τόσες απαντήσεις έδωσαν. Μόνο ο Μπιλ Γκέιτς φαίνεται να είναι φειδωλός στον «βομβαρδισμό» e-mails που έλαβε από τον Τζέφρι Έπσταϊν. Έχει απαντήσει ελάχιστες φορές. Παρ’ όλο που τον συνάντησε αρκετές.

Μέσα στη λίστα υπάρχουν εντυπωσιακοί αριθμοί ηλεκτρονικών μηνυμάτων και αποδεικνύουν ότι οι σχέσεις τους ήταν κάτι πολύ περισσότερο από περιστασιακές επαφές σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Μεταξύ αυτών τα 11.300 mails που αντάλλαξε ο Έπσταϊν με τη σύμβουλο του Μπαράκ Ομπάμα, Κάθριν Ρούμλερ από το 2014 έως το 2019.

Επίσης, η Αριάν ντε Ρόστιλντ, η δισεκατομμυριούχος τραπεζίτης, με την οποία έλαβε 5.500 mails. Με τον πρώην υπουργό Οικονομικών, Λάρι Σάμερς, 4.300. Ενώ πολλές φορές φαίνεται να επικοινωνεί περισσότερο με μέλη των οικογενειών των προσώπων του ενδιαφέροντός του παρά με τα ίδια. Αντάλλασσε μηνύματα τόσο με τον γλωσσολόγο και φιλόσοφο Νόαμ Τσόμσκι, όσο και με τη σύζυγο του, Βαλερία. Επίσης, συνομιλούσε περισσότερο με τη Σουν-Γι Πρεβέν, παρά τον σύζυγό της, Γούντι Άλεν.

Σεξουαλικά μηνύματα και γυμνές φωτογραφίες

Φυσικά, μέσα στα e-mails του Τζέφρι Έπσταϊν, υπάρχουν σεξουαλικά μηνύματα που αντάλλασσε με γυναίκες των οποίων τα ονόματα έχουν καλυφθεί. Σε αυτά υπάρχουν αιτήματα από μέρους του για να του στείλουν γυμνές φωτογραφίες. Επίσης, σε κάποιες από αυτές τις γυναίκες (πιθανόν πολύ νέα κορίτσια) υπάρχουν συμβουλές για να μην ενημερωθούν οι γονείς.

Επίσης, σε ένα από τα mail, ο Έπσταϊν διαπραγματεύεται ένα προσχέδιο συμφωνίας «που διέπεται από το γαλλικό δίκαιο» με έναν «μαθητευόμενο», που απαιτεί «σεξουαλικά παιχνίδια». Ενώ ένα μήνυμα από έναν αποστολέα με κωδικοποιημένο όνομα αναφέρει: «Σας ευχαριστώ για τη διασκεδαστική βράδια… Το κοριτσάκι σας ήταν λίγο άτακτο».

Επίσης, υπάρχουν μηνύματα με άξεστους χαρακτηρισμούς, οδηγίες για να αντιμετωπίσει τις ποινικές του υποθέσεις. Σε κάποια από αυτά φαίνεται να παραδέχεται ότι πλήρωνε για σεξ. Ενώ σε κάποια άλλα συζητά με φίλους του, τα ονόματα των οποίων είναι ορατά, για βραδιές με «κορίτσια» τις οποίες διοργάνωνε ο ίδιος ο Έπσταϊν.

Πάντως, τα περισσότερα «ενοχλητικά» email που επεσήμανε το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης είναι με νεαρές γυναίκες ή λιγότερο γνωστούς συνεργούς. Ο Economist εκτιμά ότι αυτό συμβαίνει διότι ήδη μεγάλο μέρος των αρχείων που δημοσιοποιήθηκαν ήταν «επεξεργασμένα» και με καλυμμένα ονόματα.

Τι δεν απαντούν τα αρχεία

Όσο και αν τα αρχεία Έπσταϊν δίνουν στη δημοσιότητα το εύρος των γνωριμιών του –και των σχέσεων που είχε μαζί τους, υπάρχει ένα κενό.

Ο Economist διαπιστώνει ότι παραμένουν αναπάντητα τα ερωτήματα που αφορούν τη συμφωνία αποφυλάκισης που πέτυχε το 2008. Επίσης, πώς μπόρεσε να αυτοκτονήσει μέσα στη φυλακή, όταν το κελί τους τελούσε υπό διαρκή παρακολούθηση.

Και σημειώνει ότι υπάρχει e-mail που εστάλη στον λογαριασμό του τρεις μέρες μετά τον θάνατό του.

Αυτό έχει θέμα: «Είσαι νεκρός» και στο κύριο σώμα του μηνύματος, ο συντάκτης του, με το όνομα Κόντι Ρούντλαντ (κανείς δεν γνωρίζει ποιος είναι) προστίθεται: «LOL Καλά Ξεφορτώματα».