Η σύζυγος του Νόαμ Τσόμσκι ζητά συγγνώμη για τις σχέσεις με τον Έπσταϊν, αλλά λέει ότι «δεν γνώριζαν» για τη δράση του

Ο Νόαμ Τσόμσκι και η σύζυγός του, Βαλέρια, έκαναν ένα «σοβαρό λάθος» καθώς δεν έκαναν διεξοδική έρευνα για το παρελθόν του Τζέφρι Έπσταϊν, υποστήριξαν σε μια μακροσκελή δήλωση, προσθέτοντας επίσης ότι ο χρηματιστής τους είχε εξαπατήσει.

Η στενή σχέση που διατηρούσαν οι Νόαμ Τσόμσκι και Τζέφρι Έπσταϊν έχει απασχολήσει ιδιαιτέρως τόσο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όσο και την κοινή γνώμη, μετά την αποκάλυψη εγγράφων από το υπουργείο Δικαιοσύνης που ρίχνουν φως στη φιλία τους.

«Να το αγνοήσεις»

Σύμφωνα με τα έγγραφα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, όταν ο χρηματιστής κατηγορήθηκε για sex trafficking το 2019, ζήτησε από τον Τσόμσκι συμβουλές για το πώς να διαχειριστεί την κατάσταση.

«Παρακολούθησα τον φρικτό τρόπο με τον οποίο σε αντιμετωπίζει ο Τύπος και το κοινό. Είναι λυπηρό αυτό που θα πω, αλλά νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσεις είναι να το αγνοήσεις», έγραψε ο Τσόμσκι.

«Αυτό που επιθυμούν διακαώς όλοι αυτοί είναι μια δημόσια αντίδραση, η οποία στη συνέχεια θα τους δώσει την ευκαιρία να εξαπολύσουν μια σειρά από δηλητηριώδεις επιθέσεις, πολλές από τις οποίες προέρχονται από άτομα που απλώς αναζητούν δημοσιότητα ή από κάθε είδους εκκεντρικούς», συνέχισε ο Τσόμσκι.

«Αυτό ισχύει ιδιαίτερα τώρα με την υστερία που έχει δημιουργηθεί γύρω από την κακοποίηση των γυναικών, η οποία έχει φτάσει στο σημείο που ακόμη και το να αμφισβητείς μια κατηγορία είναι έγκλημα χειρότερο από φόνο», πρόσθεσε.

2008-2019

Μερικά από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομίου που αντάλλαξαν έλαβαν χώρα μετά τη δημοσίευση ενός άρθρου από την εφημερίδα Miami Herald το 2018, το οποίο περιέγραφε λεπτομερώς πώς ο Έπσταϊν εκμεταλλευόταν ανήλικα κορίτσια αλλά και ένα παράδοξο – σε θεωρητικό επίπεδο- γεγονός: ο χρηματιστής είχε λάβει μια ασυνήθιστα επιεική συμφωνία αποδοχής των κατηγοριών το 2008.

Το Σάββατο, η Βαλέρια Τσόμσκι παραδέχτηκε ότι το ζευγάρι είχε διαβάσει το άρθρο, αλλά είπε ότι δεν γνώριζαν για την εγκληματική δράση του Έπσταϊν μέχρι και τη δεύτερη σύλληψή του τον Ιούλιο του 2019.

«Ήμασταν απρόσεκτοι που δεν ερευνήσαμε διεξοδικά το παρελθόν του. Αυτό ήταν ένα σοβαρό λάθος και για αυτό το σφάλμα κρίσης, ζητώ συγγνώμη εκ μέρους και των δύο μας. Ο Νόαμ μου είπε, πριν από το εγκεφαλικό που υπέστη, ότι ένιωθε το ίδιο με εμένα», είπε.

Η Βαλέρια Τσόμσκι, η οποία παντρεύτηκε με τον γλωσσολόγο το 2014, υποστήριξε επίσης ότι η συμβουλή του Τσόμσκι προς τον Έπσταϊν το 2019 σχετικά με την αποκατάσταση της εικόνας του πρέπει να γίνει κατανοητή «στο πλαίσιο της».

«Ο Έπσταϊν είχε ισχυριστεί ότι διώκεται άδικα και ο Νόαμ του έδωσε συμβουλή λαμβάνοντας υπόψη τη δική του εμπειρία σε πολιτικές αντιπαραθέσεις με τα μέσα ενημέρωσης[…]Είναι πλέον σαφές ότι όλα ήταν σκηνοθετημένα», ανέφερε.

«Επίσης η κριτική που άσκησε ο Νόαμ δεν απευθυνόταν ποτέ στο γυναικείο κίνημα. Αντίθετα, πάντα υποστήριζε την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών. Αυτό που συνέβη ήταν ότι ο Έπσταϊν εκμεταλλεύτηκε τη δημόσια κριτική του Νόαμ προς αυτό που έγινε γνωστό ως κουλτούρα ακύρωσης για να παρουσιάσει τον εαυτό του ως θύμα της», πρόσθεσε.

Αστεία με φαλλούς

Ένα άλλο μήνυμα του Νόαμ Τσόμσκι που δημοσιεύτηκε από την επιτροπή εποπτείας πέρυσι έδειχνε τον Τσόμσκι να λέει ότι ήταν «πολύτιμη εμπειρία» να έχει «τακτική επαφή» με τον Έπσταϊν, ενώ άλλα αρχεία παρουσίαζε τον χρηματιστή να μοιράζεται χυδαία αστεία σεξουαλικού χαρακτήρα (συγκεκριμένα με φαλλούς) με Τσόμσκι, με τον γλωσσολόγο να απαντά ότι «φαντασιώνεται το νησί της Καραϊβικής».

Η Βαλέρια Τσόμσκι, σχολίασε ότι το ζευγάρι παρευρέθηκε σε δείπνα στο αρχοντικό του χρηματιστή στη Νέα Υόρκη, έμεινε στα διαμερίσματά του εκεί και στο Παρίσι, δείπνησε στο ράντσο του στο Νέο Μεξικό και παρευρέθηκε σε πολλές ακαδημαϊκές συγκεντρώσεις μαζί του.

Είπε όμως ότι «ποτέ δεν πήγαν στο νησί του ούτε γνώριζαν τίποτα για ό,τι συνέβαινε εκεί».

Οι δύο άνδρες γνωρίστηκαν το 2015, ενώ ο Έπσταϊν είχε ομολογήσει το 2008 την ενοχή του, αλλά η Βαλέρια Τσόμσκι συνεχίζει να υποστηρίζει ότι δεν γνώριζαν για την εγκληματική του δράση.

«Ο Έπσταϊν κέρδισε την προσοχή του Νόαμ και άρχισαν να αλληλογραφούν. Χωρίς να το γνωρίζουμε, ανοίξαμε την πόρτα σε ένα Δούρειο Ίππο», είπε. «Ο Έπσταϊν άρχισε να έρχεται κοντά στον Νόαμ, στέλνοντας δώρα και δημιουργώντας ευκαιρίες για ενδιαφέρουσες συζητήσεις σε τομείς στους οποίους ο Νόαμ έχει εργαστεί εκτενώς. Λυπούμαστε που δεν το αντιληφθήκαμε ως μια στρατηγική για να μας παγιδεύσει».

*Με πληροφορίες από: Guardian