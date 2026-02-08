newspaper
08.02.2026 | 19:59
Μεγάλη πυρκαγιά στον Βόλο - Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο (vid)
Η σύζυγος του Νόαμ Τσόμσκι ζητά συγγνώμη για τις σχέσεις με τον Έπσταϊν, αλλά λέει ότι «δεν γνώριζαν» για τη δράση του
Κόσμος 08 Φεβρουαρίου 2026, 20:51

Η σύζυγος του Νόαμ Τσόμσκι ζητά συγγνώμη για τις σχέσεις με τον Έπσταϊν, αλλά λέει ότι «δεν γνώριζαν» για τη δράση του

Η Βαλέρια Τσόμσκι δημοσίευσε μια μακροσκελή δήλωση στην οποία υποστήριξε ότι τόσο η ίδια όσο και ο Νόαμ Τσόμσκι δεν γνώριζαν για την εγκληματική δραστηριότητα του φίλου τους, Τζέφρι Έπσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Νόαμ Τσόμσκι και η σύζυγός του, Βαλέρια, έκαναν ένα «σοβαρό λάθος» καθώς δεν έκαναν διεξοδική έρευνα για το παρελθόν του Τζέφρι Έπσταϊν, υποστήριξαν σε μια μακροσκελή δήλωση, προσθέτοντας επίσης ότι ο χρηματιστής τους είχε εξαπατήσει.

Η στενή σχέση που διατηρούσαν οι Νόαμ Τσόμσκι και Τζέφρι Έπσταϊν έχει απασχολήσει ιδιαιτέρως τόσο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όσο και την κοινή γνώμη, μετά την αποκάλυψη εγγράφων από το υπουργείο Δικαιοσύνης που ρίχνουν φως στη φιλία τους.

«Να το αγνοήσεις»

Σύμφωνα με τα έγγραφα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, όταν ο χρηματιστής κατηγορήθηκε για sex trafficking το 2019, ζήτησε από τον Τσόμσκι συμβουλές για το πώς να διαχειριστεί την κατάσταση.

«Παρακολούθησα τον φρικτό τρόπο με τον οποίο σε αντιμετωπίζει ο Τύπος και το κοινό. Είναι λυπηρό αυτό που θα πω, αλλά νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσεις είναι να το αγνοήσεις», έγραψε ο Τσόμσκι.

«Αυτό που επιθυμούν διακαώς όλοι αυτοί είναι μια δημόσια αντίδραση, η οποία στη συνέχεια θα τους δώσει την ευκαιρία να εξαπολύσουν μια σειρά από δηλητηριώδεις επιθέσεις, πολλές από τις οποίες προέρχονται από άτομα που απλώς αναζητούν δημοσιότητα ή από κάθε είδους εκκεντρικούς», συνέχισε ο Τσόμσκι.

«Αυτό ισχύει ιδιαίτερα τώρα με την υστερία που έχει δημιουργηθεί γύρω από την κακοποίηση των γυναικών, η οποία έχει φτάσει στο σημείο που ακόμη και το να αμφισβητείς μια κατηγορία είναι έγκλημα χειρότερο από φόνο», πρόσθεσε.

2008-2019

Μερικά από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομίου που αντάλλαξαν έλαβαν χώρα μετά τη δημοσίευση ενός άρθρου από την εφημερίδα Miami Herald το 2018, το οποίο περιέγραφε λεπτομερώς πώς ο Έπσταϊν εκμεταλλευόταν ανήλικα κορίτσια αλλά και ένα παράδοξο – σε θεωρητικό επίπεδο- γεγονός: ο χρηματιστής είχε λάβει μια ασυνήθιστα επιεική συμφωνία αποδοχής των κατηγοριών το 2008.

Το Σάββατο, η Βαλέρια Τσόμσκι παραδέχτηκε ότι το ζευγάρι είχε διαβάσει το άρθρο, αλλά είπε ότι δεν γνώριζαν για την εγκληματική δράση του Έπσταϊν μέχρι και τη δεύτερη σύλληψή του τον Ιούλιο του 2019.

«Ήμασταν απρόσεκτοι που δεν ερευνήσαμε διεξοδικά το παρελθόν του. Αυτό ήταν ένα σοβαρό λάθος και για αυτό το σφάλμα κρίσης, ζητώ συγγνώμη εκ μέρους και των δύο μας. Ο Νόαμ μου είπε, πριν από το εγκεφαλικό που υπέστη, ότι ένιωθε το ίδιο με εμένα», είπε.

Η Βαλέρια Τσόμσκι, η οποία παντρεύτηκε με τον γλωσσολόγο το 2014, υποστήριξε επίσης ότι η συμβουλή του Τσόμσκι προς τον Έπσταϊν το 2019 σχετικά με την αποκατάσταση της εικόνας του πρέπει να γίνει κατανοητή «στο πλαίσιο της».

«Ο Έπσταϊν είχε ισχυριστεί ότι διώκεται άδικα και ο Νόαμ του έδωσε συμβουλή λαμβάνοντας υπόψη τη δική του εμπειρία σε πολιτικές αντιπαραθέσεις με τα μέσα ενημέρωσης[…]Είναι πλέον σαφές ότι όλα ήταν σκηνοθετημένα», ανέφερε.

«Επίσης η κριτική που άσκησε ο Νόαμ δεν απευθυνόταν ποτέ στο γυναικείο κίνημα. Αντίθετα, πάντα υποστήριζε την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών. Αυτό που συνέβη ήταν ότι ο Έπσταϊν εκμεταλλεύτηκε τη δημόσια κριτική του Νόαμ προς αυτό που έγινε γνωστό ως κουλτούρα ακύρωσης για να παρουσιάσει τον εαυτό του ως θύμα της», πρόσθεσε.

Αστεία με φαλλούς

Ένα άλλο μήνυμα του Νόαμ Τσόμσκι που δημοσιεύτηκε από την επιτροπή εποπτείας πέρυσι έδειχνε τον Τσόμσκι να λέει ότι ήταν «πολύτιμη εμπειρία» να έχει «τακτική επαφή» με τον Έπσταϊν, ενώ άλλα αρχεία παρουσίαζε τον χρηματιστή να μοιράζεται χυδαία αστεία σεξουαλικού χαρακτήρα (συγκεκριμένα με φαλλούς) με Τσόμσκι, με τον γλωσσολόγο να απαντά ότι «φαντασιώνεται το νησί της Καραϊβικής».

Η Βαλέρια Τσόμσκι, σχολίασε ότι το ζευγάρι παρευρέθηκε σε δείπνα στο αρχοντικό του χρηματιστή στη Νέα Υόρκη, έμεινε στα διαμερίσματά του εκεί και στο Παρίσι, δείπνησε στο ράντσο του στο Νέο Μεξικό και παρευρέθηκε σε πολλές ακαδημαϊκές συγκεντρώσεις μαζί του.

Είπε όμως ότι «ποτέ δεν πήγαν στο νησί του ούτε γνώριζαν τίποτα για ό,τι συνέβαινε εκεί».

Οι δύο άνδρες γνωρίστηκαν το 2015, ενώ ο Έπσταϊν είχε ομολογήσει το 2008 την ενοχή του, αλλά η Βαλέρια Τσόμσκι συνεχίζει να υποστηρίζει ότι δεν γνώριζαν για την εγκληματική του δράση.

«Ο Έπσταϊν κέρδισε την προσοχή του Νόαμ και άρχισαν να αλληλογραφούν. Χωρίς να το γνωρίζουμε, ανοίξαμε την πόρτα σε ένα Δούρειο Ίππο», είπε. «Ο Έπσταϊν άρχισε να έρχεται κοντά στον Νόαμ, στέλνοντας δώρα και δημιουργώντας ευκαιρίες για ενδιαφέρουσες συζητήσεις σε τομείς στους οποίους ο Νόαμ έχει εργαστεί εκτενώς. Λυπούμαστε που δεν το αντιληφθήκαμε ως μια στρατηγική για να μας παγιδεύσει».

*Με πληροφορίες από: Guardian

JP Morgan: Υγιής διόρθωση το… «χάος» στα εμπορεύματα

JP Morgan: Υγιής διόρθωση το… «χάος» στα εμπορεύματα

Ιαπωνία: Πάνω από τα 2/3 των εδρών στον συνασπισμό της Τακαΐτσι

Ιαπωνία: Πάνω από τα 2/3 των εδρών στον συνασπισμό της Τακαΐτσι

Πως μας επηρεαζει το burnout;
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Ελένη Καστάνη: «Ακόμα λειτουργώ σαν να έχω τα παλιά μου κιλά. Φοράω Large ρούχα και μου πέφτουν»
30 μείον 08.02.26

Ελένη Καστάνη: «Ακόμα λειτουργώ σαν να έχω τα παλιά μου κιλά. Φοράω Large ρούχα και μου πέφτουν»

«Ακόμα δεν έχω ανανεώσει την γκαρνταρόμπα, αλλά θα την ανανεώσω. Τώρα πάω στον παθολόγο-διατροφολόγο κάθε εβδομάδα και με φροντίζει και με ζυγίζει, μου δίνει τη διατροφή μου» θα πει η ηθοποιός Ελένη Καστάνη σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Από την παράνομη πολυτέλεια στο κελί – Η καθημερινότητα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή σε βίντεο των αρχείων του Έπσταϊν
1 Ιουλίου 2020 08.02.26

Από την παράνομη πολυτέλεια στο κελί - Η καθημερινότητα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή σε βίντεο των αρχείων του Έπσταϊν

Νέο βίντεο που περιλαμβάνεται στα τελευταία αρχεία του Έπσταϊν παρέχει μια ματιά εκ των έσω στην μεσημεριανή ρουτίνα της καταδικασμένης για σεξουαλικά εγκλήματα Γκισλέιν Μάξγουελ, πριν μεταφερθεί σε φυλακή ελάχιστης ασφάλειας τον Αύγουστο.

Η Σαρλίζ Θερόν, ο Νέλσον Μαντέλα κι η εμφάνιση-έκπληξη στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026
Μια υπενθύμιση 08.02.26

Η Σαρλίζ Θερόν, ο Νέλσον Μαντέλα κι η εμφάνιση-έκπληξη στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026

Η 50χρονη ηθοποιός Σαρλίζ Θερόν, γεννημένη στη Νότια Αφρική, εμφανίστηκε με την επίσημη ιδιότητά της ως πρέσβειρα ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών για να μεταφέρει ένα μήνυμα ελπίδας εμπνευσμένο από τον Νέλσον Μαντέλα στο πλήθος στο Στάδιο Σαν Σίρο την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου.

Ελένη Φουρέιρα, Άννα Βίσση, Δούκισσα Νομικού: Τι έχει «πάρει» ο Παντελής Τουτουντζής από τις τρεις σταρ;
Όλα όσα είπε 08.02.26

Ελένη Φουρέιρα, Άννα Βίσση, Δούκισσα Νομικού: Τι έχει «πάρει» ο Παντελής Τουτουντζής από τις τρεις σταρ;

Μιλώντας ανοιχτά για τη σχέση του με την Ελένη Φουρέιρα, ο Παντελής Τουτουντζής τόνισε ότι προέχει ο άνθρωπος πίσω από τη σκηνή, ενώ αναφέρθηκε και στους στενούς δεσμούς του με τη Δούκισσα Νομικού και την Άννα Βίσση

Ο Άνταμ Σάντλερ νοσταλγεί τη συνεργασία του με τον Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν στην ταινία «Χτυπημένος από έρωτα»
«Πάμε!» 07.02.26

Ο Άνταμ Σάντλερ νοσταλγεί τη συνεργασία του με τον Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν στην ταινία «Χτυπημένος από έρωτα»

Σε ομιλία του στο Φεστιβάλ της Σάντα Μπάρμπαρα, ο Άνταμ Σάντλερ στάθηκε στη συνεργασία του με τον αείμνηστο Φίλιπ Σίμορ Χόφμαν στην σουρεαλιστική κωμωδία «Χτυπημένος από έρωτα».

Γιώργος Παπαστεφάνου – Η απάντηση που έδωσε στον Μάνο Χατζιδάκι κι οδήγησε στη δυσμενή μετάθεσή του
Ιστορία ερτζιανών 07.02.26

Γιώργος Παπαστεφάνου - Η απάντηση που έδωσε στον Μάνο Χατζιδάκι κι οδήγησε στη δυσμενή μετάθεσή του

«Ο Γιάννης Βόγλης μου ζήτησε δανεικά για να κολλήσει σε μια κοπέλα, την οποία και παντρεύτηκε» θα πει σε άλλο σημείο της πιο πρόσφατης συνέντευξής του ο κορυφαίος ραδιοφωνικός παραγωγός Γιώργος Παπαστεφάνου.

Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ παραπέμπεται επισήμως σε δίκη με τέσσερις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου
Νέο Μεξικό 07.02.26

Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ παραπέμπεται επισήμως σε δίκη με τέσσερις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου

Σώμα ενόρκων στο Νέο Μεξικό απήγγειλε επίσημα κατηγορίες σε βάρος του Τίμοθι Μπάσφιλντ για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, ανοίγοντας τον δρόμο για την παραπομπή του σε δίκη, ενώ η υπεράσπιση κάνει λόγο για υπόθεση που «δεν μπορεί να αποδειχθεί στο δικαστήριο»

Η Μάργκο Ρόμπι φόρεσε ένα δερμάτινο σετ μεγαλύτερο σε ηλικία από αυτήν – Αλλά τα παπούτσια της έκλεψαν την παράσταση
Έχει στυλ (και σεξαπίλ) 07.02.26

Η Μάργκο Ρόμπι φόρεσε ένα δερμάτινο σετ μεγαλύτερο σε ηλικία από αυτήν - Αλλά τα παπούτσια της έκλεψαν την παράσταση

Η Μάργκοτ Ρόμπι φόρεσε ένα σύνολο της Vivienne Westwood με παπούτσια Christian Louboutin ενώ βρισκόταν στο Λονδίνο για την προώθηση της νέας της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη».

«Την έκανα follow, μπορείτε να κοιμηθείτε»: Τίτλοι τέλους στην κόντρα Μαίρη Συνατσάκη- Κατερίνα Καινούργιου
«Μην την ενοχλήσουμε» 07.02.26

«Την έκανα follow, μπορείτε να κοιμηθείτε»: Τίτλοι τέλους στην κόντρα Μαίρη Συνατσάκη- Κατερίνα Καινούργιου

«Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα, αλλά εγώ πάντως το follow το έχω κάνει και της στέλνω συνέχεια τις ευχές μου», δήλωσε μεταξύ άλλων η Μαίρη Συνατσάκη για την Κατερίνα Καινούργιου

Mega-Cancel: Το προσωπικό του πρώην πρίγκιπα Άντριου αρνείται να εργαστεί για αυτόν στη σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν
Διαπόμπευση 07.02.26

Mega-Cancel: Το προσωπικό του πρώην πρίγκιπα Άντριου αρνείται να εργαστεί για αυτόν στη σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν

Από την αποχώρηση από το Royal Lodge μέχρι τη μοναχική εγκατάσταση στο Σάντριγχαμ, ο άλλοτε πρίγκιπας Άντριου αντιμετωπίζει κοινωνική και οικογενειακή απομόνωση, καθώς νέα έγγραφα για την υπόθεση Έπσταϊν επαναφέρουν το όνομά του στο επίκεντρο

«Μελανί Αντουανέτα»: Περούκες, οργή και «όχι άλλα φέουδα» στην πρεμιέρα της Μελάνια Τραμπ
«Ας φάνε Whole Foods» 07.02.26

«Μελανί Αντουανέτα»: Περούκες, οργή και «όχι άλλα φέουδα» στην πρεμιέρα της Μελάνια Τραμπ

Ακτιβιστές καλλιτέχνες υποδέχθηκαν τους επίτιμους καλεσμένους στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για την πρώτη κυρία Μελάνια με συνθήματα κατά των Τραμπ και της αυλής τους

«The Moment»: Η Charli xcx απόλαυσε ιδιαιτέρως τη συνεργασία της με την Κάιλι Τζένερ
Χαλαρή 07.02.26

«The Moment»: Η Charli xcx απόλαυσε ιδιαιτέρως τη συνεργασία της με την Κάιλι Τζένερ

Η Charli xcx βρέθηκε πρόσφατα σε μια ειδική προβολή της ταινίας «The Moment» και μίλησε για όσα δεν είδαμε - από τα συναισθήματα της ενόσω τα γυρίσματα κυλούσαν μέχρι τη συνεργασία της με την Κάιλι Τζένερ.

Βασίλισσα Ελισάβετ: Ξεπούλησαν τα «κακάσχημα» επετειακά νομίσματα μετά το σάλο – «Κυρία Ντάουτφαϊρ!»
Sold out 06.02.26

Βασίλισσα Ελισάβετ: Ξεπούλησαν τα «κακάσχημα» επετειακά νομίσματα μετά το σάλο – «Κυρία Ντάουτφαϊρ!»

Η κυκλοφορία δύο νέων αναμνηστικών νομισμάτων για τα εκατό χρόνια από τη γέννηση της Βασίλισσας Ελισάβετ Β' από το Βασιλικό Νομισματοκοπείο της Αυστραλίας έφερε αντιδράσεις

Πληροφοριοδότης καταγγέλλει: Η Google παραβίασε τις πολιτικές AI βοηθώντας τον ισραηλινό στρατό με το Gemini
Συνένοχη 08.02.26

Πληροφοριοδότης καταγγέλλει: Η Google παραβίασε τις πολιτικές AI βοηθώντας τον ισραηλινό στρατό με το Gemini

Μια καταγγελία που υποβλήθηκε από έναν πληροφοριοδότη ισχυρίζεται ότι η Google παραβίασε τους δικούς της κανόνες δεοντολογίας για να βοηθήσει έναν συνεργάτη του ισραηλινού στρατού

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 08.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για την 20η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Μόσχα: Δίνει τρία ονόματα ως εμπλεκόμενους στην απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου στρατηγού
Πόλεμος στην Ουκρανία 08.02.26

Μόσχα: Δίνει τρία ονόματα ως εμπλεκόμενους στην απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου στρατηγού

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν 3 υπόπτους για την απόπειρα δολοφονίας κατά του αντιστράτηγου Αλεξέγεφ και πως έχουν βρει το όπλο του εγκλήματος. Δύο άτομα συνελήφθησαν, μια γυναίκα διαφεύγει

Πώς να προστατευτείτε από τις κατασχέσεις – Οι λύσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 08.02.26

Πώς να προστατευτείτε από τις κατασχέσεις – Οι λύσεις

Στο στόχαστρο τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία, αλλά προβλέπονται συγκεκριμένες εξαιρέσεις και όρια προστασίας, όπως το ακατάσχετο ποσό σε μισθούς, συντάξεις, καταθέσεις.

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Ο Παναγόπουλος, η «σκουριά» και η δημόσια τοποθέτηση του Δικτύου Συνδικαλιστικού
Το θέμα 08.02.26

Ο Παναγόπουλος, η «σκουριά» και η δημόσια τοποθέτηση του Δικτύου Συνδικαλιστικού του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες βρίσκεται ο Γιάννης Παναγόπουλος με το Δίκτυο Συνδικαλιστικού του ΠΑΣΟΚ να τοποθετείται δημόσια μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις υπογραμμίζοντας πως είναι «αδήριτη ανάγκη η ριζική επαναθεμελίωση του συνδικαλιστικού κινήματος».

Το Ιράν καταδικάζει τη νομπελίστα Ναργκίς Μοχαμάντι σε άλλα επτά χρόνια φυλάκισης
Δικαιώματα των γυναικών 08.02.26

Το Ιράν καταδικάζει τη νομπελίστα Ναργκίς Μοχαμάντι σε άλλα επτά χρόνια φυλάκισης

Η ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν, που συνελήφθη σε διαδήλωση τον Δεκέμβριο, φέρεται να βρίσκεται σε απεργία πείνας

Γαλλία: Ο πρώην υπουργός Πολιτισμού Τζακ Λανγκ παραιτήθηκε λόγω έρευνας σχετικής με τον Έπσταϊν
Γαλλία 08.02.26

Γαλλία: Ο πρώην υπουργός Πολιτισμού Τζακ Λανγκ παραιτήθηκε λόγω έρευνας σχετικής με τον Έπσταϊν

Ο πρώην υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Τζακ Λανγκ, ένας από τους επιφανείς Γάλλους πολιτικούς, φέρεται να είχε παλαιότερα οικονομικές συναλλαγές με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Έπσταϊν

Moltbook: Το AI φτιάχνει τη δική του κοινωνία και εμείς παρακολουθούμε από απόσταση
Τεχνητή νοημοσύνη 08.02.26

Moltbook: Το AI φτιάχνει τη δική του κοινωνία και εμείς παρακολουθούμε από απόσταση

Στο Moltbook, τα Moltbots αναπτύσσουν δικές τους θρησκείες, υποκουλτούρες και κοινωνικές δομές, ενώ οι άνθρωποι παρακολουθούν την αυτοοργανωμένη ψηφιακή κοινωνία που γεννιέται μπροστά τους

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπέτις
Ποδόσφαιρο 08.02.26

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπέτις

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπέτις. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπέτις για την 23η αγωνιστική της La Liga.

Κέρδος έναντι της Τέχνης – Ο Κόπολα παρέμεινε οραματιστής, οι Λούκας και Σπίλμπεργκ «εξαπατήθηκαν»
Το σκοτεινό Χόλιγουντ 08.02.26

Κέρδος έναντι της Τέχνης – Ο Κόπολα παρέμεινε οραματιστής, οι Λούκας και Σπίλμπεργκ «εξαπατήθηκαν»

Αγωνιζόμενος για τον δημιουργικό έλεγχο, ο δημιουργός του Star Wars, Τζορζ Λούκας, έδειξε κατά λάθος στα στούντιο πώς να χτίσουν αυτοκρατορίες που δίνουν προτεραιότητα στο κέρδος έναντι της τέχνης –αυτό, τουλάχιστον υποστηρίζει ένα νέο βιβλίο βάζοντας στην αφήγησή του τον ρόλο του Σπίλμπεργκ και του Λούκας.

Στέγαση: Πόσο επηρεάζει το κόστος της την καθημερινότητά μας – Αριθμοί που δείχνουν τη σκληρή πραγματικότητα
Δυσβάσταχτο κόστος 08.02.26

Στεγαστική κρίση: Πόσο επηρεάζει την καθημερινότητά μας - Οι αριθμοί που δείχνουν τη σκληρή πραγματικότητα

Η στέγαση δεν μπορεί να αφήνεται αποκλειστικά στους νόμους της αγοράς όταν αυτοί απειλούν την κοινωνική συνοχή.

ΟΦΗ-Λεβαδειακός 3-2: Οι Κρητικοί πήραν τη ματσάρα πριν από τον ημιτελικό Κυπέλλου της Τετάρτης (11/2)
Ποδόσφαιρο 08.02.26

ΟΦΗ-Λεβαδειακός 3-2: Οι Κρητικοί πήραν τη ματσάρα πριν από τον ημιτελικό Κυπέλλου της Τετάρτης (11/2)

Έσπασαν καρδιές στο Παγκρήτιο. Και οι δυο ομάδες πέρασαν μπροστά στο σκορ (0-1 και 2-1), τελικά ο ΟΦΗ ήταν πιο ουσιαστικός και πήρε το τρίποντο πριν από τη ρεβάνς του ημιτελικού Κυπέλλου στη Λιβαδειά

Λίβανος: Πολυκατοικία κατέρρευσε στην Τρίπολη – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες
Μέση Ανατολή 08.02.26

Λίβανος: Πολυκατοικία κατέρρευσε στην Τρίπολη – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Οι διασώστες και οι κάτοικοι έχουν ανασύρει τρεις επιζώντες μέχρι στιγμής, στη γειτονιά Μπαμπ αλ-Ταμπανέ της Τρίπολης. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στο κτίριο βρίσκονταν δύο οικογένειες.

LIVE: Άρης – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 08.02.26

LIVE: Άρης – ΠΑΟΚ

LIVE: Άρης – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – ΠΑΟΚ για την 20η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

LIVE: Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 08.02.26

LIVE: Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι για την 25η αγωνιστική της Premier League.

Τεντ Σαράντος: Ο CEO του Netflix απαντά στο αν ο Τραμπ θα εμπλακεί στη συμφωνία εξαγοράς της Warner Bros
«Φανταστικός κόσμος» 08.02.26

Τεντ Σαράντος: Ο CEO του Netflix απαντά στο αν ο Τραμπ θα εμπλακεί στη συμφωνία εξαγοράς της Warner Bros

Σε ερώτηση σχετικά με την εμπολή του Ντόναλντ Τραμπ στο επερχόμενο deal, ο Τεντ Σαράντος απάντησε: «Κοιτάξτε, νομίζω ότι ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως για τον κλάδο του θεάματος».

Άρης: Η 11άδα για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Άρης: Η 11άδα για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Οι Χόνγκλα και Ντούντου είναι τα δυο νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα του Άρη στο αποψινό (8/2, 19:00) ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ποια είναι η μεγαλύτερη ευθεία στην Αθήνα; Είχε σπίτια και οικόπεδα, τώρα είναι γεμάτη γραφεία και ξενοδοχεία
Ελλάδα 08.02.26

Ποια είναι η μεγαλύτερη ευθεία στην Αθήνα; Είχε σπίτια και οικόπεδα, τώρα είναι γεμάτη γραφεία και ξενοδοχεία

Δεκάδες χιλιάδες οχήματα κινούνται καθημερινά στο δρόμο που μπορεί να μην είναι ο μεγαλύτερος σε μήκος, αλλά έχει τη μεγαλύτερη ευθεία στην πρωτεύουσα.

