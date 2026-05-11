newspaper
Δευτέρα 11 Μαϊου 2026
weather-icon 25o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
11.05.2026 | 14:05
Καλλιθέα: Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 58χρονου που πυροβόλησε γυναίκα
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ισχυρότερη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση ζητάει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου από τις Βρυξέλλες
Αυτοδιοίκηση 11 Μαΐου 2026, 15:21

Ισχυρότερη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση ζητάει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου από τις Βρυξέλλες

Γ. Χατζημάρκος από τη Σύνοδο Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών: «Πολιτική Συνοχής χωρίς τοπικές κοινωνίες, είναι πολιτική χωρίς μέλλον. Περισσότερη Ευρώπη χρειαζόμαστε, όχι λιγότερη».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
“Worry Scheduling”: Υπερανάλυση…αλλά με πρόγραμμα

“Worry Scheduling”: Υπερανάλυση…αλλά με πρόγραμμα

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Με επίκεντρο το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2027 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η Σύνοδος Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για το μέλλον της Ευρώπης, καθώς εντείνεται η συζήτηση για τον νέο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034.

Οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες της Ευρώπης εξέφρασαν την ισχυρή τους στήριξη στη διατήρηση μιας ισχυρής και πραγματικά αποκεντρωμένης Πολιτικής Συνοχής για όλες τις Περιφέρειες της Ευρώπης, όπως αναφέρει η επίσημη ενημέρωση της ΕΝΠΕ Παράλληλα, και πάντα σύμφωνα με την ενημέρωση, διατύπωσαν σαφείς επιφυλάξεις απέναντι σε προτάσεις υπερσυγκέντρωσης αρμοδιοτήτων στα κράτη-μέλη, οι οποίες θα μπορούσαν να περιορίσουν τον ρόλο των Περιφερειών και των Δήμων στον σχεδιασμό και τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων.

Στο ίδιο πνεύμα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην ολομέλεια για τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης επανεξέτασης της Πολιτικής Συνοχής, παρουσία του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, Ραφαέλε Φίττο, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Γιώργος Χατζημάρκος, υπογράμμισε την ανάγκη η Πολιτική Συνοχής να παραμείνει ένα ισχυρό επενδυτικό εργαλείο, βαθιά συνδεδεμένο με την αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες.

Στην παρέμβασή του, όπως τονίζει η ανακοίνωση της ΕΝΠΕ. «προειδοποίησε για τους κινδύνους της υπερβολικής συγκέντρωσης αποφάσεων σε κεντρικό επίπεδο, ζήτησε ισχυρότερη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών θεσμών και τόνισε ότι το νέο πλαίσιο μετά το 2027 πρέπει να διασφαλίζει ότι κάθε περιοχή της Ευρώπης θα συνεχίσει να επωφελείται από τις ευρωπαϊκές επενδύσεις και να διατηρεί ακμαίο τον πληθυσμό της.

Συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Γιώργος Χατζημάρκος και συμπεριλαμβάνονται στην ανακοίνωση της ΕΝΠΕ:

«Το επιχείρημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ανάγκη επιτάχυνσης και αποτελεσματικότητας είναι κατανοητό. Αυτό που δεν μπορούμε να αποδεχθούμε είναι ότι η λύση σε αυτό είναι ο αποκλεισμός των Περιφερειών από τη διαχείριση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Κάτι τέτοιο υποβαθμίζει την τοπική αυτοδιοίκηση της Ευρώπης και υπονομεύει τον ρόλο μας».

Ο Γιώργος Χατζημάρκος επανέλαβε ότι οι Περιφέρειες αποτελούν τον θεσμό που βρίσκεται πιο κοντά στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, έχουν αποδείξει στην πράξη την αποτελεσματικότητά τους μέσα στη διαχείριση αλλεπάλληλων κρίσεων και υπογράμμισε ότι, χωρίς ουσιαστική συμμετοχή της αυτοδιοίκησης, δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική, δίκαιη και βιώσιμη ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής.

Στο πλαίσιο της ολομέλειας εγκρίθηκαν ομόφωνα γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, οι οποίες υπογραμμίζουν:

  • τη διατήρηση της προβλέψιμης στήριξης της Πολιτικής Συνοχής για όλες τις Περιφέρειες,
  • την απόρριψη εθνικών επενδυτικών σχεδίων όταν οι Περιφέρειες δεν συμμετέχουν ουσιαστικά στην προετοιμασία τους,
  • καθώς και την ανάγκη καθιέρωσης ισχυρής πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και υποχρεωτικής εταιρικής συνεργασίας σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές, ώστε να προστατεύεται η συνοχή της Ευρώπης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Χωροταξικό τουρισμού: Ο βασικός χάρτης για την ανάπτυξη της χώρας

Χωροταξικό τουρισμού: Ο βασικός χάρτης για την ανάπτυξη της χώρας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
“Worry Scheduling”: Υπερανάλυση…αλλά με πρόγραμμα

“Worry Scheduling”: Υπερανάλυση…αλλά με πρόγραμμα

Κόσμος
Ιράν: Οι ΗΠΑ έχουν παράλογες απαιτήσεις, αν χρειαστεί να πολεμήσουμε θα το κάνουμε – Νέες επιδρομές των IDF στον Λίβανο

Ιράν: Οι ΗΠΑ έχουν παράλογες απαιτήσεις, αν χρειαστεί να πολεμήσουμε θα το κάνουμε – Νέες επιδρομές των IDF στον Λίβανο

inWellness
inTown
Stream newspaper
Περιφέρεια Δ. Ελλάδας: «Ο ΟΣΕ ενέκρινε την παραχώρηση του δρόμου παράλληλα της γραμμής στο Μονοδένδρι»
Έξοδος διαφυγής 11.05.26

Περιφέρεια Δ. Ελλάδας: «Ο ΟΣΕ ενέκρινε την παραχώρηση του δρόμου παράλληλα της γραμμής στο Μονοδένδρι»

«Θετική εξέλιξη για την Πολιτική Προστασία και την τοπική κοινωνία» δήλωσε για την παραχώρηση του δρόμου παράλληλα της γραμμής Μονοδένδρι, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Φωκίων Ζαΐμης.

Σύνταξη
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας στις Βρυξέλλες για το: «Δικαίωμα να ζεις στον τόπο σου»
Δημογραφικό 08.05.26

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας στις Βρυξέλλες για το: «Δικαίωμα να ζεις στον τόπο σου»

Η στρατηγική για το λεγόμενο “Right to Stay” επιδιώκει να διασφαλίσει ότι όλοι οι Ευρωπαίοι μπορούν να παραμείνουν και να οικοδομήσουν το μέλλον τους στον τόπο τους.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Αυτές είναι οι αμοιβές των πρωταγωνιστριών
Υπέροχες 11.05.26

Είναι πολλά τα λεφτά Μέριλ: Αυτές είναι οι αμοιβές των πρωταγωνιστριών της ταινίας Ο Διάβολος Φοράει Prada 2

Η Μέριλ Στριπ, η Αν Χάθαγουεϊ και η Έμιλι Μπλαντ επέστρεψαν μετά από 20 χρόνια στους ρόλους τους για το sequel του Ο Διάβολος Φοράει Prada - και δεν το έκαναν για την... ψυχή της μητέρας τους

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Λαζόπουλος: Με τόσους υπόδικους σε λίγο δεν θα λέμε κατεβαίνει το κόμμα της ΝΔ, αλλά η σπείρα της ΝΔ
Σειφ Σπεις 11.05.26

Λαζόπουλος: Με τόσους υπόδικους σε λίγο δεν θα λέμε κατεβαίνει το κόμμα της ΝΔ, αλλά η σπείρα της ΝΔ

«Με ενδιαφέρει ότι ο κόσμος βουλιάζει στη διαφθορά και ανέχεται τα πάντα» τονίζει ο Λάκης Λαζόπουλος, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, χωρίς να γλιτώνει από τα πυρά του η «φοβισμένη» Αριστερά. Αποκαλύπτει στοιχεία για την παρακολούθησή του από ΕΥΠ και Predator και ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Μιλά για κυβέρνηση υποδίκων, με ακροδεξιά νοοτροπία. Για αυτό, «ο Άδωνις έχει γίνει ο αντ'αυτού του Μητσοτάκη». Με λόγο καυστικό και χιούμορ ο Λαζόπουλος σχολιάζει και τις επιθέσεις που έχει δεχθεί, «όποιος επιχειρεί να μου κλείσει το στόμα, είναι αυτός που δεν μπορώ να αντέξω με τίποτα»

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Τι ισχυρίζονται οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 54χρονου
Ελλάδα 11.05.26

Τον σκότωσαν και τον πέταξαν στον Λουδία επειδή τους έκλεψε περιστέρια - Τι ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 54χρονου

Ως φυσικός δράστης της ανθρωποκτονίας φέρεται ο 44χρονος, εις βάρος του οποίου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, ενώ ο 43χρονος διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία.

Σύνταξη
Έπρεπε να τον είχα κλοτσήσει πιο δυνατά. Το άξιζε – Αμετανόητος αντιφασίστας, ο θρύλος Καντονά στις Κάννες
Μαχητής 11.05.26

Έπρεπε να τον είχα κλοτσήσει πιο δυνατά. Το άξιζε – Αμετανόητος αντιφασίστας, ο θρύλος Καντονά στις Κάννες

Από τις αλάνες της Μασσαλίας μέχρι τη λατρεία των οπαδών στο Old Trafford, η ζωή του Ερίκ Καντονά υπήρξε πάντα ένα δράμα υψηλών εντάσεων γεμάτο μαθήματα ζωής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αμηχανία και νεύρα από Μαρινάκη μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο Δημητριάδης – «Βλέπω κάποιους ευαίσθητους να ενοχλούνται»
Πολιτική 11.05.26

Αμηχανία και νεύρα από Μαρινάκη μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο Δημητριάδης – «Βλέπω κάποιους ευαίσθητους να ενοχλούνται»

Στη συνέντευξη που έδωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ο οποίος έκρινε μάλιστα ότι ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν εμμονή για το θέμα

Σύνταξη
Betsson: Ο τελικός του BCL, ΑΕΚ – Ρίτας, με Ενισχυμένες Αποδόσεις και αποκλειστικές αγορές
Τα Νέα της Αγοράς 11.05.26

Betsson: Ο τελικός του BCL, ΑΕΚ – Ρίτας, με Ενισχυμένες Αποδόσεις και αποκλειστικές αγορές

H ΑΕΚ κοντράρεται με τη Ρίτας στον μεγάλο τελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στο «Palau Municipal d'Esports de Badalona» στην Μπανταλόνα της Ισπανίας. Οι δύο ομάδες έκαναν την έκπληξη στους ημιτελικούς και τώρα θα τα δώσουν όλα για να κατακτήσουν το τρόπαιο

Σύνταξη
Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που είχε καταδικαστεί για κατασκοπεία για λογαριασμό της CIA και της Μοσάντ
Η ανακοίνωση 11.05.26

Εκτελέστηκε άνδρας στο Ιράν - Είχε καταδικαστεί για κατασκοπεία για λογαριασμό της CIA και της Μοσάντ

Ο Ερφάν Σακουρζαντέχ «απαγχονίστηκε για συνεργασία με τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ και τη Μοσάντ», έγραψε το Mizan, κατονομάζοντας τον άνδρα που εκτελέστηκε στο Ιράν

Σύνταξη
Περιφέρεια Δ. Ελλάδας: «Ο ΟΣΕ ενέκρινε την παραχώρηση του δρόμου παράλληλα της γραμμής στο Μονοδένδρι»
Έξοδος διαφυγής 11.05.26

Περιφέρεια Δ. Ελλάδας: «Ο ΟΣΕ ενέκρινε την παραχώρηση του δρόμου παράλληλα της γραμμής στο Μονοδένδρι»

«Θετική εξέλιξη για την Πολιτική Προστασία και την τοπική κοινωνία» δήλωσε για την παραχώρηση του δρόμου παράλληλα της γραμμής Μονοδένδρι, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Φωκίων Ζαΐμης.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Δευτέρα 11 Μαϊου 2026
Cookies