Ισχυρότερη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση ζητάει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου από τις Βρυξέλλες

Με επίκεντρο το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2027 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η Σύνοδος Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για το μέλλον της Ευρώπης, καθώς εντείνεται η συζήτηση για τον νέο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034.

Οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες της Ευρώπης εξέφρασαν την ισχυρή τους στήριξη στη διατήρηση μιας ισχυρής και πραγματικά αποκεντρωμένης Πολιτικής Συνοχής για όλες τις Περιφέρειες της Ευρώπης, όπως αναφέρει η επίσημη ενημέρωση της ΕΝΠΕ Παράλληλα, και πάντα σύμφωνα με την ενημέρωση, διατύπωσαν σαφείς επιφυλάξεις απέναντι σε προτάσεις υπερσυγκέντρωσης αρμοδιοτήτων στα κράτη-μέλη, οι οποίες θα μπορούσαν να περιορίσουν τον ρόλο των Περιφερειών και των Δήμων στον σχεδιασμό και τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων.

Στο ίδιο πνεύμα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην ολομέλεια για τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης επανεξέτασης της Πολιτικής Συνοχής, παρουσία του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, Ραφαέλε Φίττο, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Γιώργος Χατζημάρκος, υπογράμμισε την ανάγκη η Πολιτική Συνοχής να παραμείνει ένα ισχυρό επενδυτικό εργαλείο, βαθιά συνδεδεμένο με την αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες.

Στην παρέμβασή του, όπως τονίζει η ανακοίνωση της ΕΝΠΕ. «προειδοποίησε για τους κινδύνους της υπερβολικής συγκέντρωσης αποφάσεων σε κεντρικό επίπεδο, ζήτησε ισχυρότερη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών θεσμών και τόνισε ότι το νέο πλαίσιο μετά το 2027 πρέπει να διασφαλίζει ότι κάθε περιοχή της Ευρώπης θα συνεχίσει να επωφελείται από τις ευρωπαϊκές επενδύσεις και να διατηρεί ακμαίο τον πληθυσμό της.

Συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Γιώργος Χατζημάρκος και συμπεριλαμβάνονται στην ανακοίνωση της ΕΝΠΕ:

«Το επιχείρημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ανάγκη επιτάχυνσης και αποτελεσματικότητας είναι κατανοητό. Αυτό που δεν μπορούμε να αποδεχθούμε είναι ότι η λύση σε αυτό είναι ο αποκλεισμός των Περιφερειών από τη διαχείριση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Κάτι τέτοιο υποβαθμίζει την τοπική αυτοδιοίκηση της Ευρώπης και υπονομεύει τον ρόλο μας».

Ο Γιώργος Χατζημάρκος επανέλαβε ότι οι Περιφέρειες αποτελούν τον θεσμό που βρίσκεται πιο κοντά στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, έχουν αποδείξει στην πράξη την αποτελεσματικότητά τους μέσα στη διαχείριση αλλεπάλληλων κρίσεων και υπογράμμισε ότι, χωρίς ουσιαστική συμμετοχή της αυτοδιοίκησης, δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική, δίκαιη και βιώσιμη ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής.

Στο πλαίσιο της ολομέλειας εγκρίθηκαν ομόφωνα γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, οι οποίες υπογραμμίζουν: