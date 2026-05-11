Πέθανε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ Χρήστος Φωτόπουλος
Έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της ΝΔ Χρήστος Φωτόπουλος.
Σε ανακοίνωσή της η Νεά Δημοκρατία αναφέρει:
«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας Χρήστο Φωτόπουλο.
Γεννήθηκε το 1928 στον Γάβρο Ναυπακτίας και ήταν απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, φτάνοντας στον βαθμό του Αντιστρατήγου ε.α. Διετέλεσε Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας την περίοδο 1977-1989.
Στη μακρά πολιτική και επαγγελματική του διαδρομή, ο Χρήστος Φωτόπουλος ανέπτυξε δυναμική δημόσια παρουσία, εργάστηκε με συνέπεια για την ιδιαίτερη πατρίδα του και για την Παράταξη, διακρίθηκε για την ακεραιότητα, την εργατικότητα και το ήθος του και αγαπήθηκε από τους συμπολίτες του.
Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.»
