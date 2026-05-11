Γιανάι για τα σενάρια με τον Μοντέρο: «Θα ήθελα να τον δω μαζί με Μίτσιτς και Μπράιαντ»
Στις φήμες για το ενδιαφέρον της Χάποελ Τελ Αβιβ προς τον Ζαν Μοντέρο αναφέρθηκε ο Οφέρ Γιανάι.
Το «Sport5» έριξε τη… βόμβα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ αναφέροντας πως η Χάποελ Τελ Αβίβ είναι έτοιμη να ενεργοποιήσει τη ρήτρα ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ που υπάρχει στο συμβόλαιο του Ζαν Μοντέρο με τη Βαλένθια και να τον κάνει δικό της.
Μάλιστα, το ισραηλινό δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη προσφέρει στον Δομινικανό γκαρντ, που πραγματοποιεί εκπληκτική σεζόν στην παρθενική του συμμετοχή στη Euroleague, συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές τα 2,5 εκατομμύρια δολάρια.
Θέση για τις φήμες πήρε ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι, μέσω της ισραηλινής ιστοσελίδας «One.il», έχοντας μια αινιγματική αντίδραση αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Είμαι πολύ περίεργος να δω μια πεντάδα με τον Ζαν Μοντέρο, δίπλα στον Βασίλιε Μίτσιτς και τον Ελάιζα Μπράιαντ».
Οι λεπτομέρειες για τον Μοντέρο
Από εκεί και πέρα το ρεπορτάζ αναφέρει ότι η Χάποελ Τελ Αβίβ, προσφέρει πρόταση της τάξεως των 2.5 εκατ. δολαρίων στον παίκτη, καθώς η περίπτωσή του απασχολεί σοβαρά τους Ισραηλινούς, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να τον αποκτήσουν.
Και εδώ μπαίνει στην εξίσωση η επιθυμία του ίδιου του παίκτη, που είδε την αξία του να εκτοξεύεται με τις εμφανίσεις του φέτος και θα κληθεί να πάρει σημαντικές αποφάσεις το προσεχές καλοκαίρι: Θα επιλέξει ομάδα του κολεγιακού πρωταθλήματος με καλύτερες απολαβές, ή την προοπτική να διεκδικήσει την Euroleague με μία από τις μεγάλες ομάδες της Ευρώπης.
