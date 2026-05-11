«Η Χάποελ θέλει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα του Μοντέρο – Του δίνει 2,5 εκατ. δολάρια τον χρόνο!

Η Χάποελ Τελ Αβίβ θέλει να πυροδοτήσει τη «βόμβα» με την απόκτηση του Ζαν Μοντέρο, που έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του φορώντας τη φανέλα της Βαλένθια!

Ο Οφέρ Γιανάι είναι έτοιμος να τινάξει την μπάνκα στον αέρα και να πληρώσει τη ρήτρα ύψους 1.5 εκατ. ευρώ που υπάρχει στο συμβόλαιο του 22χρονου γκαρντ για να τον ντύσει στα… ερυθρόλευκα.

Τι γράφουν στο Ισραήλ για τον Μοντέρο

Όπως αναφέρει το ισραηλινό Sport5, o Μοντέρο δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Βαλένθια έως το 2028, αλλά υπάρχει ρήτρα στο συμβόλαιό του, σε περίπτωση που αποδεχτεί πρόταση ομάδας στην Euroleague.

Από εκεί και πέρα το ρεπορτάζ αναφέρει ότι η Χάποελ Τελ Αβίβ, προσφέρει πρόταση της τάξεως των 2.5 εκατ. δολαρίων στον παίκτη, καθώς η περίπτωσή του απασχολεί σοβαρά τους Ισραηλινούς, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να τον αποκτήσουν.