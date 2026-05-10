Γιώτα Τσιμπρικίδου: Τα πρώτα λόγια μετά τη γέννηση της κόρης της – Ποιο όνομα θα της δώσει

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου και ο Άγγελος Ανδριανός παντρεύτηκαν τον Δεκέμβριο του 2023, έπειτα από σχέση πέντεμισι ετών, σε μια ρομαντική τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Παιανία.

Η παρουσιάστρια μίλησε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» του ΑΝΤ1 για τη γέννηση της κόρης της, που έγινε την Παρασκευή 8 Μαϊου.

Γιώτα Τσιμπρικίδου: «Εύχομαι σε κάθε γυναίκα εκεί έξω που το θέλει, να το ζήσει»

«Νιώθω μουδιασμένη. Είναι το απόλυτο θαύμα, το ζούμε μαζί με τον άντρα μου και τους ανθρώπους που αγαπάμε. Οι πρώτες ώρες για τις μαμάδες είναι και δύσκολες μέχρι να γνωριστούν, να κοιταχτούν με το παιδί.

Το ζω όμως με μεγάλη ευγνωμοσύνη και χαρά. Εύχομαι σε κάθε γυναίκα εκεί έξω που το θέλει, να το ζήσει.

Ο σύζυγός μου είναι ένας πολύ τρυφερός και γλυκός μπαμπάς. Τραγουδάει πια μόνο για την κόρη του.

Είναι τρελαμένος. Με τις κόρες οι μπαμπάδες κάτι παθαίνουν με την πρώτη ματιά…».

Το όνομα που θα δώσει στη μικρή

Η ίδια συμπλήρωσε επίσης: «Είχα ευχηθεί ένα υγιές, χαρούμενο και τυχερό παιδί και οι ουρανοί ήταν ανοιχτοί. Η αρχή γίνεται και τώρα ξεκινάνε τα άλλα, τα ωραία και δύσκολα».

Η ραδιοφωνική παραγωγός αποκάλυψε ακόμη το όνομα που θα δώσουν στη μικρή τους, εξηγώντας τη συναισθηματική σημασία πίσω από αυτό: «Θα την φωνάζουμε Φύλλια.

Έχει το όνομα της μητέρας του Άγγελου, Τριανταφυλλιά, και Αλεξάνδρα από τον πατέρα μου. Θα είναι Τριανταφυλλιά-Αλεξάνδρα και θα την φωνάζουμε Φύλλια».