Γιώτα Τσιμπρικίδου: Οι φωτογραφίες από το baby shower πριν γεννηθεί η κόρη της

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου, λίγο πριν τον ερχομό του μωρού της διοργάνωσε ένα baby shower πάρτι, προσκαλώντας φίλους και αγαπημένα πρόσωπα, για το ευχάριστο γεγονός.

Γιώτα Τσιμπρικίδου: Περιμένοντας την κόρη της διοργάνωσε baby shower πάρτι

Η παρουσιάστρια και ο συζυγός της έστησαν ένα υπέροχο σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι, γεμάτο ροζ μπαλόνια, μιας και το μωρό που περιμένουν είναι κοριτσάκι.

Επίσης δεν έλειψαν οι γλυκίες δημιουργίες για τους καλεσμένους τους. Ανάμεσα σε αυτούς και η Ράνια Θρασκιά.

H Γιώτα Τσιμπρικίδου και ο αγαπημένος της Άγγελος Ανδριανός, ανέβηκαν την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2025, τα σκαλιά της εκκλησίας έπειτα από 5,5 χρόνια σχέσης στο κτήμα Λάας, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε ένα όμορφο πάρτι με αγαπημένα πρόσωπα και φίλους.

«Θυμάμαι την ημέρα που έμαθα ότι είμαι έγκυος»

«Ήμουν έξω από αυτό το μοναστήρι που για μένα σημαίνει πάρα πολλά, είναι η Αγία Ειρήνη στην Παιανία.

Δεν ήταν η πρώτη φορά, γιατί και στην προηγούμενη εξωσωματική εγώ ήμουν έγκυος, αλλά απέβαλα, οπότε μετά ξεκίνησε η αγωνία του να ξεπεράσω το πρώτο στάδιο,» είπε πει σε πρόσφατη συνέντευξη της η Γιώτα Τσιμπρικίδου.

«Δεν θα πω μόνο για τη μαμά, γιατί και ο μπαμπάς στεναχωριέται πάρα πολύ. Αλλά είναι πολύ δύσκολο.

Το οποίο σε μένα συνέβη και τη δεύτερη φορά, γιατί ήταν δίδυμη η κύηση και έχασα το ένα παιδάκι, και έμεινε το κοριτσάκι μας. Ο Θεός ήθελε αυτό, οπότε περιμένουμε την κόρη.

Υπήρξανε στιγμές που απογοητεύτηκα αλλά όχι τόσο ώστε να τα αφήσω. Δεν είναι μία εύκολη διαδικασία.»