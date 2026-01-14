Γιώτα Τσιμπρικίδου: «Σε έναν χρόνο, έκανα εξωσωματική, απέβαλα και τώρα περιμένω κοριτσάκι»

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου διανύει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους στη ζωή της περιμένοντας το πρώτο παιδί της. Η δημοσιογράφος βρέθηκε προσκεκλημένη στην εκπομπή της Κατερίνας Κανούργιου και μίλησε για το ταξίδι της μητρότητας.

Γιώτα Τσιμπρικίδου: Περιμένοντας σε 3 μήνες την κόρη της

«Το ταξίδι της μητρότητας έχει προσπάθεια. Κάθε γυναίκα είναι ωραίο να γίνεται μάνα όποτε εκείνη θέλει. Το παιδί ήρθε με προσπάθεια και είμαι ευγνώμων», εξομολογήθηκε αποκαλύπτοντας παράλληλα πως είναι 45 ετών.

«Τον σύζυγό μου τον είχα δει μια περίοδο που δεν ήθελα τίποτα. Καμία σχέση δεν είναι τέλεια. Οι σχέσεις έχουν δυσκολίες. Είναι τραγουδιστής, λείπει πολύ από το σπίτι», ανέφερε για τον σύζυγό της, Άγγελο Ανδριανό.

«Είμαστε από τις περιπτώσεις που δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Περνούσαν τα χρόνια και δεν ερχόταν.

Εμπιστεύτηκα πολύ τους γιατρούς μου. Εμένα η πίστη μου με βοήθησε πολύ. Έκανα τάμα και έφτασε και στα χέρια μου μια φωτογραφία της Αγίας Ειρήνης στην Παιανία και κάτι μαγικό μου συνέβη.

Οπότε κρατάω την πίστη από την μια και τους γιατρούς μου από την άλλη».

Οι προσπάθειες για την εγκυμοσύνη

«Εγώ μέσα σε ένα ενάμιση χρόνο έκανα εξωσωματική, απέβαλα, δούλευα, ήμουν στην τηλεόραση, έκανα επεμβάσεις, έκανε ξανά εξωσωματική, μετά δίδυμη κύηση, έχασα ακόμα ένα παιδάκι, έμεινε το κοριτσάκι μου στην κοιλίτσα μου. Οι γυναίκες περνάμε πάρα πολλά και χρειαζόμαστε σεβασμό», συμπλήρωσε και συγκίνησε.

Η σχέση με τον σύζυγο της

«Ο άντρας μου είναι ένας τρυφερός άνθρωπος. Θα είναι ένας τρυφερός μπαμπάς με την κόρη του», εξομολογήθηκε επίσης μεταξύ άλλων.