Η Μπέλα Χαντίντ αναβιώνει το στυλ της Τζέιν Μπίρκιν στις Κάννες με ένα φόρεμα 22.160 ωρών κεντήματος
Fizz 21 Μαΐου 2026, 12:10

Η Χάντιντ φόρεσε μια ανανεωμένη εκδοχή του εμβληματικού φορέματος της Μπίρκιν, το οποίο η αείμνηστη ηθοποιός είχε επίσης φορέσει στις Κάννες σχεδόν έξι δεκαετίες πριν.

Έφη Αλεβίζου
Μαθήματα ευεξίας: 7 Ιαπωνικές συνήθειες που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή μας

Η Μπέλα Χαντίντ αποτίει φόρο τιμής σε ένα αείμνηστο icon της μόδας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών. To 29χρονo μοντέλο περπάτησε στο κόκκινο χαλί, στις 20 Μαΐου, φορώντας ένα ειδικά σχεδιασμένο φόρεμα Schiaparelli, σε ένα πατρόν που είχε επιλέξει το 1969 η ηθοποιός και τραγουδίστρια Τζέιν Μπίρκιν, η οποία ξεχώριζε για το μποέμ, θηλυκό και μοντέρνο στυλ της κι ενέπνευσε τη δημοφιλή τσάντα της Hermès.

Η Μπέλα Χαντίντ ποζάρει στο κόκκινο χαλί κατά την άφιξη των καλεσμένων στην προβολή της ταινίας «La Bataille de Gaulle: L’Age de fer» (De Gaulle: Tilting Iron), εκτός διαγωνισμού, στο 79ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, στις 20 Μαΐου 2026. REUTERS/Marko Djurica

Το ιβουάρ φόρεμα της Χάντιντ, σχεδιασμένο από τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Schiaparelli, Ντάνιελ Ρόζμπερι, είναι φτιαγμένο με κεντήματα δαντέλας trompe l’œil, ενώ το βαθύ ντεκολτέ του, το οποίο φτάνει κάτω από τον αφαλό, τονίζεται από ένα μαύρο μενταγιόν και μια κλιμακωτή ουρά σε στυλ γοργόνας.

Για τη δημιουργία του φορέματος χρειάστηκαν 22.160 ώρες κεντήματος και, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, «η εξειδίκευση 130 τεχνιτών».

Το μοντέλο συνδύασε το ντύσιμό της με διαμαντένια σκουλαρίκια και ένα γεωμετρικό διαμαντένιο δαχτυλίδι, καθώς και ένα κομψό χτένισμα με τα μαλλιά πιασμένα σε ένα αυστηρό σινιόν.

Το φόρεμα της Χαντίντ είχε επίσης εφαρμοστή σιλουέτα με μαύρη κορδόλα στην πλάτη σαν κορσές, ενώ αυτό της Μπίρκιν ήταν ένα χαλαρό και κομψό shift dress

Το φόρεμα της Χαντίντ έχει πολλά κοινά στοιχεία με αυτό της Μπίρκιν, το οποίο η ηθοποιός φόρεσε στις Κάννες σχεδόν έξι δεκαετίες πριν. Το φόρεμα της Μπίρκιν είχε την ίδια μαύρη διακόσμηση με χάντρες, η οποία χρησίμευε για να συγκρατεί το βαθύ ντεκολτέ, καθώς και ένα πολύ παρόμοιο μοτίβο κεντήματος από δαντέλα.

Ωστόσο, το φόρεμα της Μπίρκιν είχε ελαφρώς πιο κοντά μανίκια (τριών τετάρτων), ενώ αυτά της Χαντίντ έφταναν μέχρι τους καρπούς της, καθώς και κλιμακωτή φούστα με βολάν σε στυλ γοργόνας. Το φόρεμα της Χαντίντ είχε επίσης εφαρμοστή σιλουέτα με μαύρη κορδόλα στην πλάτη σαν κορσές, ενώ αυτό της Μπίρκιν ήταν ένα χαλαρό και κομψό shift dress.

Η Χαντίντ φόρεσε το εμπνευσμένο από τη Μπίρκιν φόρεμα για την προβολή της ταινίας La Bataille De Gaulle: L’Âge De Fer (De Gaulle: Tilting Iron), η οποία καταγράφει τη στρατιωτική καριέρα του διάσημου Γάλλου στρατηγού Ντε Γκολ και κάνει πρεμιέρα στις 10 Ιουνίου.

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: REUTERS/Marko Djurica και Φωτό Αρχείου 

