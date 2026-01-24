Η Μπέλα Χαντίντ ανεβάζει την τάση των cutout σε τολμηρά ύψη – Το φόρεμα που αποκαλύπτει τα οπίσθιά της
Το σούπερ μοντέλο, Μπέλα Χαντίντ, ολοκλήρωσε το λουκ με μια δαντελένια μάσκα για τα μάτια και χρυσά κοσμήματα, ενώ δίπλα της είχε τη στιλίστριά της και πόζαραν για φωτό μαζί ανεβάζοντάς τες στο Instagram.
Η Μπέλα Χαντίντ, 29 ετών, εμφανίζεται να φοράει ένα φόρεμα που αποκαλύπτει τα οπίσθιά της, με cutouts στο πίσω μέρος και βαθύ V στην πλάτη, σε μια ανάρτηση στο Instagram την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου. Η ιδρύτρια των αρωμάτων Orebella συνδύασε το τολμηρό λουκ με μια δαντελένια μάσκα, ένα χρυσό βραχιόλι και σκουλαρίκια με διαμάντια.
Η Χαντίντ φόρεσε το «γυμνό-φόρεμα-αλλιώς» αφήνοντας τα μακριά μαλλιά της κυματιστά, σε ένα φιλικό δείπνο με θέμα τα παιχνίδια με χαρτιά.
Η ανάρτηση της Χαντίν περιλάμβανε επίσης φωτογραφίες ενός τραπεζιού στολισμένου με τραπουλόχαρτα, ντίσκο μπάλες και φώτα
Ντάμα κούπα
Η ανάρτηση της Χαντίν περιλάμβανε επίσης φωτογραφίες ενός τραπεζιού στολισμένου με τραπουλόχαρτα, ντίσκο μπάλες και φώτα. Μια φωτογραφία έδειχνε ένα ποτήρι μαρτίνι γεμάτο με μαργαριτάρια και νομίσματα, μαζί με μια ντάμα κούπα.
Σε μια άλλη φωτογραφία η Χαντίντ επιδεικνύει ένα τεράστιο δαχτυλίδι με λουλούδι στολισμένο με πολύτιμους λίθους. Η τελευταία φωτογραφία έδειχνε ένα μπουκάλι από το άρωμά της, Orebella.
Η στιλίστρια του μοντέλου, Μίμι Κάτρελ, πόζαρε επίσης για μια φωτογραφία μαζί με τη Χαντίντ και την ανέβασε στο δικό της Instagram, απλά προσθέτοντας τη Χαντίντ στην λεζάντα.
Η νέα της ταινία, The Beauty
Η βραδινή έξοδος αυτή έρχεται λίγο μετά την εμφάνιση της Χαντίντ στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα της σειράς The Beauty των FX και Hulu, στην οποία τη βλέπουμε να πρωταγωνιστεί ως Ρούμπι.
Στην πρεμιέρα της νέας σειράς του Ράιαν Μέρφι, η Χαντίντ μιλώντας στο People είπε ότι το καστ, συμπεριλαμβανομένων των Άστον Κούτσερ, Άντονι Ράμος και Τζέρεμι Πόουπ, της πρόσφερε την απόλυτη υποστήριξή του, μιας και η ίδια δεν είναι ηθοποιός.
«Μου έδωσαν πολλές σοφές συμβουλές και μου εξήγησαν ότι ακόμα και το να φαίνεσαι τρελός και περίεργος είναι κάτι θετικό» είπε η Χαντίντ στο κόκκινο χαλί, στις 18 Ιανουαρίου. «Και μερικές φορές τα πράγματα σε έναν ρόλο μπορεί να φαίνονται αμήχανα ή ντροπιαστικά, αλλά τελικά δεν είναι».
«Όλοι μπορούμε να είμαστε διαφορετικές εκδοχές του εαυτού μας και αυτό ήταν το πιο σημαντικό για μένα σε αυτό το σετ», πρόσθεσε.
*Η ταινία The Beauty έκανε πρεμιέρα την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου στο FX.
*Με στοιχεία από thepeople.com
