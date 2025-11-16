magazin
«Αόρατη αναπηρία» – Η Μπέλα Χαντίντ μιλάει για τη διαρκή «ιατρική ανησυχία» στη μάχη της με τη νόσο του Lyme
16 Νοεμβρίου 2025 | 15:00

«Αόρατη αναπηρία» – Η Μπέλα Χαντίντ μιλάει για τη διαρκή «ιατρική ανησυχία» στη μάχη της με τη νόσο του Lyme

Η Μπέλα Χαντίντ μοιράζεται τις σκέψεις της για τον συνεχιζόμενο αγώνα της με τη νόσο του Lyme έχοντας πάντα τη μητέρα της, Γιολάντα, στο πλάι της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το supermodel δημοσίευσε πρόσφατα στο ίνσταγκραμ μερικές φωτογραφίες, συμπεριλαμβανομένου ενός δικού της σχολίου, το οποίο σκωπτικά έλεγε: «Όταν η χρόνια ασθένειά σου είναι χρόνια μπορεί εύκολα να πει κάποιος “πάντα κάτι τρέχει με σένα” γιατί… η ασθένεια κρατάει χρόνια». Η Μπέλα Χαντίντ, επίσης, αναδημοσίευσε την ανάρτηση της influencer Αλεξάνδρα Γουάιλντεσον με τίτλο «Η διττότητα της ζωής με χρόνια ασθένεια».

«Η ιατρική ανησυχία είναι πάρα πολύ πραγματική», έγραψε η Χαντίν υπερθεματίζοντας στα λόγια της Γουάιλντεσον για να προσθέσει: «Σε ευχαριστώ που συγκέντρωσες όλες τις σκέψεις μου για την καθημερινότητά μου σε μία μόνο φράση. Αυτή είναι η αλήθεια μας!».

Photo: bellahadid/Instagram

Η Μπέλα Χαντίντ, επίσης, αναδημοσίευσε την ανάρτηση της influencer Αλεξάνδρα Γουάιλντεσον με τίτλο «Η διττότητα της ζωής με χρόνια ασθένεια»

Photo: bellahadid/Instagram

Πίτσα στο νοσοκομείο

Η Μπέλα Χαντίντ — η οποία φαινόταν να δυσκολεύεται να κουβαλήσει τα φτερά βάρους 22,6 κιλών στο Victoria’s Secret Fashion Show τον περασμένο μήνα — διαγνώστηκε με την πάθηση το 2013. Η 28χρονη δημιουργός του αρώματος Orebella ανέβασε στο ίνσταγκραμ ανησυχητικές φωτογραφίες από το κρεβάτι του νοσοκομείου τον Σεπτέμβριο, ενώ συνεχίζει να δίνει την πολυετή μάχη της με την ασθένεια.

Στις φωτογραφίες, η Μπέλα φαίνεται συνδεδεμένη με ορό σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου. Φαίνεται επίσης να καλύπτει το στόμα της με αγωνία και να καλύπτει το μέτωπό της με μια νοτισμένη πετσέτα, ενώ φαίνεται αναψοκοκκινισμένη στο πρόσωπο.

Το μοντέλο ανέβασε, επίσης, μερικές φωτογραφίες της με μια φόρμα Pikachu και μια φωτογραφία από ένα βραδινό γεύμα με πίτσα στο κρεβάτι του νοσοκομείου.

Μια τελευταία φωτογραφία έδειχνε τη Χαντίντ στη γωνία ενός ανελκυστήρα, κρατώντας ένα ποτό. «Συγγνώμη που πάντα εξαφανίζομαι, σας αγαπώ», έγραψε στις φωτογραφίες της 17ης Σεπτεμβρίου.

Η Μπέλα Χαντίντ — η οποία φαινόταν να δυσκολεύεται να κουβαλήσει τα φτερά βάρους 22,6 κιλών στο Victoria’s Secret Fashion Show τον περασμένο μήνα — διαγνώστηκε με την πάθηση το 2013

«Τόσο καλά όσο σου αξίζει»

Η μαμά της, Γιολάντα Χαντίντ, σχολίασε: «Μαχήτρια της νόσου του Lyme», ενώ η αδελφή της Τζίτζι έγραψε: «Σ’ αγαπώ! Ελπίζω να νιώσεις σύντομα τόσο δυνατή και καλά όσο σου αξίζει».

Η Γιολάντα, με τη σειρά της ανέβασε επίσης φωτογραφίες της κόρης της από την επίσκεψη στο νοσοκομείο. Σε μια φωτογραφία, η πρώην πρωταγωνίστρια του «Real Housewives of Beverly Hills» κρατούσε τη Μπέλα στην αγκαλιά της, ενώ αυτή βρισκόταν στο κρεβάτι του νοσοκομείου συνδεδεμένη με ορό.

Μια άλλη φωτογραφία έδειχνε τη Μπέλα τυλιγμένη από την κορυφή μέχρι τα νύχια με βρεγμένες πετσέτες και συνδεδεμένη με μια συσκευή οξυγόνου, ενώ μια άλλη έδειχνε ένα τραπέζι καλυμμένο από άκρη σε άκρη με φάρμακα και προμήθειες που έπρεπε να πάρει το μοντέλο για να αντιμετωπίσει τα συμπτώματά της.

«Όπως θα καταλάβετε, βλέποντας τη Μπέλα μου να αγωνίζεται σιωπηλά, έχει πληγεί βαθιά η ελπίδα μέσα μου», έγραψε η 61χρονη Γιολάντα στη λεζάντα των φωτογραφιών.

«Η αόρατη αναπηρία της χρόνιας νευρολογικής νόσου του Lyme είναι δύσκολο να εξηγηθεί ή να κατανοηθεί από οποιονδήποτε. Αλλά ο δικός μου πόνος δεν μπορεί να συγκριθεί με το να βλέπω το μωρό μου να υποφέρει».

Photo: yolanda.hadid / instagram

Photo: yolanda.hadid / instagram

Είναι μια «νικήτρια»

Η Γιολάντα εξήρε επίσης τη «γενναιότητα» της κόρης της και της μάχης που δίνει για την υγεία της, προσθέτοντας ότι η Μπέλα είχε «μάθει να ζει μέσα στη φυλακή του δικού της παραλυμένου εγκεφάλου».

Η Γιολάντα ολοκλήρωσε τη λεζάντα της γράφοντας ότι η Μπέλα είναι μια «νικήτρια» που θα συνεχίσει να «αγωνίζεται για καλύτερες μέρες παρά τις αμέτρητες αποτυχίες».

Η Γιολάντα, η οποία έχει επίσης διαγνωστεί με τη νόσο του Lyme, αποκάλυψε κατά τη διάρκεια μιας συγκινητικής ομιλίας το 2015 ότι η Μπέλα και ο 26χρονος γιος της, Ανουάρ Χαντίντ, πάσχουν και οι δύο από την ίδια νόσο.

«Αυτό το βραβείο είναι για τον Ανουάρ και τη Μπέλα» είπε στο Global Lyme Alliance Gala.

«Αυτό είναι το δείγμα της αφοσίωσής μου και η υπόσχεσή μου προς εσάς ότι δεν θα σας αφήσω να ζήσετε μια ζωή γεμάτη πόνο και ταλαιπωρία».

YouTube thumbnail

*Με στοιχεία από pagesix.com

Ο Μάικλ Τζ. Φοξ ευχαριστεί την «υπέροχη» οικογένεια του που τον στηρίζει στον αγώνα με το Πάρκινσον
«Είναι δύσκολο» 16.11.25

Ο Μάικλ Τζ. Φοξ ευχαριστεί την «υπέροχη» οικογένεια του που τον στηρίζει στον αγώνα με το Πάρκινσον

«Είναι τόσο υποστηρικτικοί και υπέροχοι», δήλωσε ο Μάικλ Τζ. Φοξ σε πρόσφατη συνέντευξη του για τη σύζυγό του Τρέισι Πόλαν και τα τέσσερα παιδιά τους.

Σύνταξη
Η Τζένιφερ Λόρενς λέει ότι «είναι απαίσιο» να δουλεύεις σκληρά για μια ταινία και μετά ο κόσμος να την θάβει
Persona 15.11.25

Η Τζένιφερ Λόρενς λέει ότι «είναι απαίσιο» να δουλεύεις σκληρά για μια ταινία και μετά ο κόσμος να την θάβει

«Η εμπειρία αυτή ενισχύει τις φοβίες μου, γιατί πολλές φορές δουλεύω σκληρά για κάτι και το αγαπώ βαθιά», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της η Τζένιφερ Λόρενς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Γιον Βόιτ αφρενάριστος για Ζοχράν Μαμντάνι – Λέει στον Τραμπ να «ακυρώσει» τη νίκη του εκλεγμένου δημάρχου της ΝΥ
Παραλήρημα 15.11.25

Ο Γιον Βόιτ αφρενάριστος για Ζοχράν Μαμντάνι - Λέει στον Τραμπ να «ακυρώσει» τη νίκη του εκλεγμένου δημάρχου της ΝΥ

Ο Αμερικανός ηθοποιός Γιον Βόιτ δεν θέλει απλώς να βοηθήσει τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει το Χόλιγουντ ξανά μεγάλο, ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Δημόσιος Κίνδυνος» θέλει τώρα ο πρώην παρουσιαστής του «The Apprentice» να σώσει μια Νέα Υόρκη που φαίνεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Ρούμπι Ρόουζ ρίχνει ευθείες βολές προς την Σίντνεϊ Σουίνι – «Είσαι ηλίθια, κατέστρεψες την ταινία Christy»
Για τον λαό; 15.11.25

Η Ρούμπι Ρόουζ ρίχνει ευθείες βολές προς την Σίντνεϊ Σουίνι – «Είσαι ηλίθια, κατέστρεψες την ταινία Christy»

Η ηθοποιός Ρούμπι Ρόουζ άφησε αιχμές για την συμμετοχή της Σίντνεϊ Σουίνι στην ταινία «Christy», δεδομένου ότι η ηθοποιός φέρεται να έχει πολιτικές σχέσεις με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
O γιος του Biggie μηνύει μουσικό παραγωγό που ισχυρίστηκε ότι συμμετείχε στα «Freak Off» με τον Diddy
Η υπόθεση 15.11.25

O γιος του Biggie μηνύει μουσικό παραγωγό που ισχυρίστηκε ότι συμμετείχε στα «Freak Off» με τον Diddy

Ο γιος του Biggie, C.J Wallace, ισχυρίστηκε ότι ο παραγωγός διέδωσε τη φήμη ότι συμμετείχε στα «freak offs» με τον Diddy, ο οποίος βρίσκεται επί του παρόντος στη φυλακή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Αυτό που θέλω είναι πόλεμος» – Kυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ με τον Τζούντ Λο στον ρόλο του Πούτιν
«Ο Μάγος του Κρεμλίνου» 15.11.25

«Αυτό που θέλω είναι πόλεμος» - Kυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ με τον Τζούντ Λο στον ρόλο του Πούτιν

Πρώτη ματιά στο τρέιλερ της ταινίας «Ο Μάγος του Κρεμλίνου» και στη μεταμόρφωση του Τζουντ Λο σε Πούτιν, σε έναν «Έβερεστ» ρόλο για τον Βρετανό ηθοποιό, πάνω σε ένα σενάριο που μπερδεύει την ιστορία με τη μυθοπλασία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Σοφία Κόπολα αστειεύεται ότι «κατέστρεψε τον Νονό»
Κλισέ; 15.11.25

Η Σοφία Κόπολα αστειεύεται ότι «κατέστρεψε τον Νονό»

«Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θεωρούσαν ότι είχα κάτι σημαντικό να πω, αλλά βρήκα μερικούς που πίστεψαν σε εμένα», ανέφερε σε πρόσφατη ομιλία της η Σοφία Κόπολα, η οποία συμμετείχε και στις τρεις ταινίες «Ο Νονός».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έξι μήνες σκοτάδι: Η Φλόρενς Πιου εξηγεί γιατί το Midsommar τη «βύθισε» στη θλίψη
«Με διέλυσε» 15.11.25

Έξι μήνες σκοτάδι: Η Φλόρενς Πιου εξηγεί γιατί το Midsommar τη «βύθισε» στη θλίψη

Η Φλόρενς Πιου αποκάλυψε ότι η απόλυτη συναισθηματική βύθιση στον ρόλο της στο Midsommar είχε σοβαρό αντίκτυπο στην ψυχική της υγεία, οδηγώντας τη σε μια περίοδο έξι μηνών βαθιάς θλίψης

Σύνταξη
Pirelli 2026: Βένους Γουίλιαμς, Ιρίνα Σάικ, Τίλντα Σουίντον, Εύα Χερτζίκοβα και άλλα θαύματα της φύσης στο ημερολόγιο-μανιφέστο 
Αιθέριο 14.11.25

Pirelli 2026: Βένους Γουίλιαμς, Ιρίνα Σάικ, Τίλντα Σουίντον, Εύα Χερτζίκοβα και άλλα θαύματα της φύσης στο ημερολόγιο-μανιφέστο 

Το Ημερολόγιο της Pirelli για το 2026 φέρει την υπογραφή του Νορβηγού φωτογράφου Σόλβε Σούντσμπο και έχει ως θέμα τα στοιχεία της φύσης 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Αξιολύπητε, άθλιε, δειλέ μ*λ*κ*»: Η Μπίλι Άιλις «δικάζει» τον Έλον Μασκ για τη συσσώρευση πλούτου εν μέσω παγκόσμιων κρίσεων
Fizz 14.11.25

«Αξιολύπητε, άθλιε, δειλέ μ*λ*κ*»: Η Μπίλι Άιλις «δικάζει» τον Έλον Μασκ για τη συσσώρευση πλούτου εν μέσω παγκόσμιων κρίσεων

Η Μπίλι Άιλις στρέφει τα «πυρά» της προς τον Έλον Μασκ, κατηγορώντας τον ουσιαστικά για συσσώρευση αμύθητου πλούτου τη στιγμή που ο κόσμος δοκιμάζεται από αλλεπάλληλες κρίσεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δημογραφικό: Ο κίνδυνος να μειωθεί το ΑΕΠ 15% – «Γεννάμε λιγότερο, ζούμε περισσότερο»
Οικονομικές Ειδήσεις 16.11.25

Ο κίνδυνος να μειωθεί το ΑΕΠ 15% - «Γεννάμε λιγότερο, ζούμε περισσότερο»

Το δημογραφικό δείχνει το πιο σκληρό του πρόσωπο. Η εξέλιξη των φυσικών ισοζυγίων στην Ελλάδα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο αποδεικνύουν ότι η γήρανση του πληθυσμού είναι ίσως το οξύτερο πρόβλημα των επόμενων δεκαετιών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Λήξη συναγερμού στη Λίβερπουλ για τον Σαλάχ
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Λήξη συναγερμού στη Λίβερπουλ για τον Σαλάχ

Ο 33χρονος επιθετικός αποκλείστηκε από το φιλικό παιχνίδι της Αιγύπτου (Δευτέρα, 17/11) με το Πράσινο Ακρωτήρι και αυτό έγινε για να ξεκουραστεί ενόψει Premier League

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Αλβανία – Αγγλία
Ποδόσφαιρο 16.11.25

LIVE: Αλβανία – Αγγλία

LIVE: Αλβανία – Αγγλία. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αλβανία – Αγγλία για τη 10η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Ο σκηνοθέτης του αρχικού Naked Gun απογοητεύτηκε από το reboot – «Όλοι το κάνουν για τα λεφτά»
Αντιγραφή; 16.11.25

Ο σκηνοθέτης του αρχικού Naked Gun απογοητεύτηκε από το reboot – «Όλοι το κάνουν για τα λεφτά»

Ο Ντέιβιντ Ζάκερ, που σκηνοθέτησε τις δύο πρώτες ταινίες «Naked Gun», δήλωσε ότι δεν εντυπωσιάστηκε από το reboot με πρωταγωνιστές τους Λίαμ Νίσον και Πάμελα Άντερσον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το 62% των πολιτών της Γερμανίας φοβάται να βγει για χριστουγεννιάτικες αγορές λόγω τρομοκρατίας
Δημοσκόπηση 16.11.25

Το 62% των Γερμανών φοβάται να βγει για χριστουγεννιάτικες αγορές λόγω τρομοκρατίας

Τεράστιο πλήγμα για χριστουγεννιάτικες αγορές της Γερμανίας, που αποτελούν έναν σημαντικό οικονομικό μοχλό, υποστηρίζοντας αμέτρητες μικρές επιχειρήσεις, τεχνίτες και πωλητές

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Ψάχνουμε για παίκτη, αλλά δεν είναι εύκολο»
Μπάσκετ 16.11.25

Μπαρτζώκας: «Ψάχνουμε για παίκτη, αλλά δεν είναι εύκολο»

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα τον Προμηθέα και μετά το τέλος του αγώνα ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στο... μεταγραφικό σαφάρι των «ερυθρόλευκων» για έναν γκαρντ, τονίζοντας πως το έργο της ομάδας δεν είναι ευκολο.

Σύνταξη
Αθλητική Ακαδημία 28Β – Ολυμπιακός 0-10: Τρίτη σερί «δεκάρα» για τις «ερυθρόλευκες»
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Αθλητική Ακαδημία 28Β – Ολυμπιακός 0-10: Τρίτη σερί «δεκάρα» για τις «ερυθρόλευκες»

Ασταμάτητη είναι η γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού, με τις «ερυθρόλευκες» να πετυχαίνουν την τρίτη συνεχόμενη νίκη τους με... διψήφια διαφορά, επικρατώντας της Ακαδημίας Βαλμπουενά με 10-0, για το 3/3 στην Γ' Εθνική.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος
Βόλεϊ Γυναικών 16.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος

LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Πανιώνιος για την 5η αγωνιστική της Volleyleague Γυναικών. Τηλεοπτικά από το MEGA News.

Σύνταξη
Μουζακίτης: «Ιδιαίτερη χαρά για μένα το βραβείο»
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Μουζακίτης: «Ιδιαίτερη χαρά για μένα το βραβείο»

Ο Χρήστος Μουζακίτης αναφέρθηκε στην κατάκτηση του βραβείου Golden Boy Web και παράλληλα σημείωσε πως παραμένει προσηλωμένος στους ποδοσφαιρικούς στόχους που έχει θέσει από παιδί.

Σύνταξη
Ιστορίες του Πάπα Λέοντα – Ο θαυμαστής των Blues Brothers «σε αποστολή από τον Θεό»
Leo from Chicago 16.11.25

Ιστορίες του Πάπα Λέοντα - Ο θαυμαστής των Blues Brothers «σε αποστολή από τον Θεό»

Φίλοι και συγγενείς του νεαρού Ρόμπερτ Πρεβόστ μοιράζονται ιστορίες για τις περιπέτειές του στο Σικάγο πριν γίνει επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας στο νέο ντοκιμαντέρ του Βατικανό, Leo from Chicago.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης
Μπάσκετ 16.11.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης

LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης. Παρακολουθήστε στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Άρης για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ποδοσφαιρικός εμφύλιος στην Ιταλία: Σύγκρουση της ομοσπονδίας με την Ένωση Διαιτητών
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Ποδοσφαιρικός εμφύλιος στην Ιταλία: Σύγκρουση της ομοσπονδίας με την Ένωση Διαιτητών

Αιτία αποτελεί ότι δεν φτάνει ο προϋπολογισμός των 53 εκατ. ευρώ για τη διαιτησία που είχαν προβλεφθεί για το έτος 2025 και η μια πλευρά καταλογίζει ευθύνες στην άλλη

Βάιος Μπαλάφας
Προμηθέας – Ολυμπιακός 64-88: «Προπόνηση» στην Πάτρα για τους «ερυθρόλευκους»
Μπάσκετ 16.11.25

Προμηθέας – Ολυμπιακός 64-88: «Προπόνηση» στην Πάτρα για τους «ερυθρόλευκους»

Εύκολο απόγευμα είχε ο Ολυμπιακός στην Πάτρα, όπου νίκησε τον Προμηθέα (64-88) για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL, συνεχίζοντας με το απόλυτο νικών στο πρωτάθλημα. Κορυφαίοι για τους «ερυθρόλευκους» οι Βεζένκοφ και Λι.

Σύνταξη
Ο Μάικλ Τζ. Φοξ ευχαριστεί την «υπέροχη» οικογένεια του που τον στηρίζει στον αγώνα με το Πάρκινσον
«Είναι δύσκολο» 16.11.25

Ο Μάικλ Τζ. Φοξ ευχαριστεί την «υπέροχη» οικογένεια του που τον στηρίζει στον αγώνα με το Πάρκινσον

«Είναι τόσο υποστηρικτικοί και υπέροχοι», δήλωσε ο Μάικλ Τζ. Φοξ σε πρόσφατη συνέντευξη του για τη σύζυγό του Τρέισι Πόλαν και τα τέσσερα παιδιά τους.

Σύνταξη
Γάζα: Τρεις νεκροί μετά από επιθέσεις των IDF – Το Ισραήλ σκότωσε έφηβο σε επιδρομές στη Δυτική Όχθη
Παραβίαση της εκεχειρίας 16.11.25

Τρεις νεκροί μετά από επιθέσεις των IDF στη Γάζα - Το Ισραήλ σκότωσε έφηβο σε επιδρομές στη Δυτική Όχθη

Το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει την εκεχειρία στη Γάζα, ενώ δεν έχει σταματήσει τις φονικές επιδρομές στη Δυτική Όχθη - Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η εξομολόγηση του Λεβαντόφσκι για την Μπαρτσελόνα και για το μέλλον του
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Η εξομολόγηση του Λεβαντόφσκι για την Μπαρτσελόνα και για το μέλλον του

«Είμαι ήρεμος. και δεν βιάζομαι», δήλωσε ο Λεβαντόφσκι, ο οποίος αναφέρθηκε και στους νεαρούς συμπαίκτες του στην Μπαρτσελόνα. «Η καριέρα μου πλησιάζει προς το τέλος της», παραδέχθηκε

Βάιος Μπαλάφας
Μετά την αποτυχία του «Springsteen», έχει καμία σημασία άραγε η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;
Μoonwalking 16.11.25

Μετά την αποτυχία του «Springsteen», έχει καμία σημασία άραγε η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;

Τα τραγούδια του Τζάκσον επέστρεψαν στα charts και το trailer της βιογραφικής ταινίας συγκέντρωσε 116 εκατομμύρια προβολές σε 24 ώρες, ωστόσο υπάρχει μια ορισμένη διστακτικότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
