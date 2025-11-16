«Αόρατη αναπηρία» – Η Μπέλα Χαντίντ μιλάει για τη διαρκή «ιατρική ανησυχία» στη μάχη της με τη νόσο του Lyme

Το supermodel δημοσίευσε πρόσφατα στο ίνσταγκραμ μερικές φωτογραφίες, συμπεριλαμβανομένου ενός δικού της σχολίου, το οποίο σκωπτικά έλεγε: «Όταν η χρόνια ασθένειά σου είναι χρόνια μπορεί εύκολα να πει κάποιος “πάντα κάτι τρέχει με σένα” γιατί… η ασθένεια κρατάει χρόνια». Η Μπέλα Χαντίντ, επίσης, αναδημοσίευσε την ανάρτηση της influencer Αλεξάνδρα Γουάιλντεσον με τίτλο «Η διττότητα της ζωής με χρόνια ασθένεια».

«Η ιατρική ανησυχία είναι πάρα πολύ πραγματική», έγραψε η Χαντίν υπερθεματίζοντας στα λόγια της Γουάιλντεσον για να προσθέσει: «Σε ευχαριστώ που συγκέντρωσες όλες τις σκέψεις μου για την καθημερινότητά μου σε μία μόνο φράση. Αυτή είναι η αλήθεια μας!».

Η Μπέλα Χαντίντ, επίσης, αναδημοσίευσε την ανάρτηση της influencer Αλεξάνδρα Γουάιλντεσον με τίτλο «Η διττότητα της ζωής με χρόνια ασθένεια»

Πίτσα στο νοσοκομείο

Η Μπέλα Χαντίντ — η οποία φαινόταν να δυσκολεύεται να κουβαλήσει τα φτερά βάρους 22,6 κιλών στο Victoria’s Secret Fashion Show τον περασμένο μήνα — διαγνώστηκε με την πάθηση το 2013. Η 28χρονη δημιουργός του αρώματος Orebella ανέβασε στο ίνσταγκραμ ανησυχητικές φωτογραφίες από το κρεβάτι του νοσοκομείου τον Σεπτέμβριο, ενώ συνεχίζει να δίνει την πολυετή μάχη της με την ασθένεια.

Στις φωτογραφίες, η Μπέλα φαίνεται συνδεδεμένη με ορό σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου. Φαίνεται επίσης να καλύπτει το στόμα της με αγωνία και να καλύπτει το μέτωπό της με μια νοτισμένη πετσέτα, ενώ φαίνεται αναψοκοκκινισμένη στο πρόσωπο.

Το μοντέλο ανέβασε, επίσης, μερικές φωτογραφίες της με μια φόρμα Pikachu και μια φωτογραφία από ένα βραδινό γεύμα με πίτσα στο κρεβάτι του νοσοκομείου.

Μια τελευταία φωτογραφία έδειχνε τη Χαντίντ στη γωνία ενός ανελκυστήρα, κρατώντας ένα ποτό. «Συγγνώμη που πάντα εξαφανίζομαι, σας αγαπώ», έγραψε στις φωτογραφίες της 17ης Σεπτεμβρίου.

Η Μπέλα Χαντίντ — η οποία φαινόταν να δυσκολεύεται να κουβαλήσει τα φτερά βάρους 22,6 κιλών στο Victoria’s Secret Fashion Show τον περασμένο μήνα — διαγνώστηκε με την πάθηση το 2013

«Τόσο καλά όσο σου αξίζει»

Η μαμά της, Γιολάντα Χαντίντ, σχολίασε: «Μαχήτρια της νόσου του Lyme», ενώ η αδελφή της Τζίτζι έγραψε: «Σ’ αγαπώ! Ελπίζω να νιώσεις σύντομα τόσο δυνατή και καλά όσο σου αξίζει».

Η Γιολάντα, με τη σειρά της ανέβασε επίσης φωτογραφίες της κόρης της από την επίσκεψη στο νοσοκομείο. Σε μια φωτογραφία, η πρώην πρωταγωνίστρια του «Real Housewives of Beverly Hills» κρατούσε τη Μπέλα στην αγκαλιά της, ενώ αυτή βρισκόταν στο κρεβάτι του νοσοκομείου συνδεδεμένη με ορό.

Μια άλλη φωτογραφία έδειχνε τη Μπέλα τυλιγμένη από την κορυφή μέχρι τα νύχια με βρεγμένες πετσέτες και συνδεδεμένη με μια συσκευή οξυγόνου, ενώ μια άλλη έδειχνε ένα τραπέζι καλυμμένο από άκρη σε άκρη με φάρμακα και προμήθειες που έπρεπε να πάρει το μοντέλο για να αντιμετωπίσει τα συμπτώματά της.

«Όπως θα καταλάβετε, βλέποντας τη Μπέλα μου να αγωνίζεται σιωπηλά, έχει πληγεί βαθιά η ελπίδα μέσα μου», έγραψε η 61χρονη Γιολάντα στη λεζάντα των φωτογραφιών.

«Η αόρατη αναπηρία της χρόνιας νευρολογικής νόσου του Lyme είναι δύσκολο να εξηγηθεί ή να κατανοηθεί από οποιονδήποτε. Αλλά ο δικός μου πόνος δεν μπορεί να συγκριθεί με το να βλέπω το μωρό μου να υποφέρει».

Είναι μια «νικήτρια»

Η Γιολάντα εξήρε επίσης τη «γενναιότητα» της κόρης της και της μάχης που δίνει για την υγεία της, προσθέτοντας ότι η Μπέλα είχε «μάθει να ζει μέσα στη φυλακή του δικού της παραλυμένου εγκεφάλου».

Η Γιολάντα ολοκλήρωσε τη λεζάντα της γράφοντας ότι η Μπέλα είναι μια «νικήτρια» που θα συνεχίσει να «αγωνίζεται για καλύτερες μέρες παρά τις αμέτρητες αποτυχίες».

Η Γιολάντα, η οποία έχει επίσης διαγνωστεί με τη νόσο του Lyme, αποκάλυψε κατά τη διάρκεια μιας συγκινητικής ομιλίας το 2015 ότι η Μπέλα και ο 26χρονος γιος της, Ανουάρ Χαντίντ, πάσχουν και οι δύο από την ίδια νόσο.

«Αυτό το βραβείο είναι για τον Ανουάρ και τη Μπέλα» είπε στο Global Lyme Alliance Gala.

«Αυτό είναι το δείγμα της αφοσίωσής μου και η υπόσχεσή μου προς εσάς ότι δεν θα σας αφήσω να ζήσετε μια ζωή γεμάτη πόνο και ταλαιπωρία».

*Με στοιχεία από pagesix.com