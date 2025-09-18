Η Μπέλα Χαντίντ προκαλεί ανησυχία έπειτα από τη νοσηλεία της σε νοσοκομείο – Η μάχη με τη νόσο του Lyme

Η Μπέλα Χαντίντ μοιράστηκε πολυάριθμες φωτογραφίες της που την δείχνουν ξαπλωμένη σε κρεβάτι νοσοκομείου στην τελευταία της ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία για την υγεία της.

Την Τετάρτη, το μοντέλο δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία με τη λεζάντα: «Συγγνώμη που πάντα εξαφανίζομαι, σας αγαπώ παιδιά». Η ανάρτηση έρχεται εν μέσω των δηλώσεων της Bella σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, από όταν διαγνώστηκε με τη νόσο του Lyme, μια από τις πιο συχνές ζωονόσους.

Η ανάρτηση της Μπέλα πλαισιώθηκε επίσης από εικόνες με ουράνια τόξα, ηλιοβασιλέματα και πανσέληνους.

«Πολεμίστρια της νόσου του Lyme»

Πολλοί άνθρωποι έσπευσαν να ευχηθούν από καρδιάς ταχεία ανάρρωση στην Μπέλα Χαντίντ, αφήνοντας ένα σχόλιο αγάπης κάτω από την ανάρτηση της.

View this post on Instagram A post shared by Bella 🦋 (@bellahadid)

«Πολεμίστρια της νόσου του Lyme», έγραψε η μητέρα της, Γιολάντα Φόστερ. «Νιώσε καλύτερα, αγγελούδι, και γύρνα πιο δυνατή», έγραψε ένας άλλος σχολιαστής, ενώ ένας τρίτος συμφώνησε, γράφοντας: «Να προσέχεις και να γίνεις καλά, ο κόσμος περιμένει την κυρία Μπέλα Χαντίντ. Μείνε δυνατή».

Στη συνέχεια, η Γιολάντα, η οποία έχει επίσης διαγνωστεί με την ίδια νόσο, δημοσίευσε στο Instagram περισσότερες φωτογραφίες της κόρης της στο νοσοκομείο, συνοδευόμενες από μια μακροσκελή λεζάντα που αποτελεί ωδή στη δύναμη της Μπέλα.

«Όπως θα καταλάβετε, βλέποντας την Μπέλα μου να αγωνίζεται σιωπηλά, ένιωσα μια βαθιά απελπισία», άρχιζε η λεζάντα. «Η αόρατη αναπηρία της χρόνιας νευρολογικής νόσου του Lyme είναι δύσκολο να εξηγηθεί ή να κατανοηθεί από τον οποιονδήποτε. Προσπαθώ να δίνω το παράδειγμα στην πορεία μας με τη νόσο του Lyme, αλλά ο δικός μου πόνος δεν μπορεί να συγκριθεί με το να βλέπω το μωρό μου να υποφέρει».

Η Γιολάντα μίλησε επίσης για τη δική της εμπειρία με τη νόσο του Lyme, γράφοντας: «Μετά από πολλά χρόνια σταμάτησα να μοιράζομαι την προσωπική μου ιστορία, επειδή χρειαζόμουν μια αλλαγή, χρόνο για να επικεντρωθώ στη θεραπεία μου και όχι να απορροφώ τις απόψεις των άλλων για το ταξίδι μου».

View this post on Instagram A post shared by YOLANDA (@yolanda.hadid)

*Με πληροφορίες από: Independent