Σέξι φτερά, nepo babies και η επιστροφή της Μπέλα Χαντίντ: Το σόου της Victoria’s Secret τα είχε όλα

Ήταν Μάιος του 2019 όταν ένα από τα πιο γνωστά fashion shows αποφάσιζε να «κατεβάσει ρολά». Το Victoria’s Secret Fashion Show, που από το 1995 είχε γίνει γνωστό για τους «Αγγέλους» του και τις σέξι εμφανίσεις του, έδειχνε να έχει χάσει την παλιά του αίγλη, αλλά και το ενδιαφέρον του κοινού.

Δεν είναι τυχαίο ότι μέσα σε περίπου τέσσερα χρόνια, η τηλεθέαση του σόου μειώθηκε κατά 60%, κάνοντάς το ένα μη ελκυστικό προϊόν για τα μεγάλα δίκτυα.

Οι Άγγελοι αναγκάστηκαν να κρεμάσουν τα φτερά τους για μια πενταετία, μέχρι τη στιγμή που εμφανίστηκε το Amazon Prime Video και το 2024 αποφάσισε να το επαναφέρει στις πασαρέλες και τις μικρές οθόνες.

Και το βράδυ της Τετάρτης, το σόου Victoria’s Secret επέστρεψε για δεύτερη χρονιά στη Νέα Υόρκη, δείχνοντας ότι έχει μπει για τα καλά στο πνεύμα της σημερινής εποχής.

Super models από τα παλιά, φρέσκα πρόσωπα και nepo babies, περπάτησαν στην πασαρέλα, με την Μπέλα Χαντίντ να είναι αυτή που έκλεψε τις εντυπώσεις στην πρώτη της εμφάνιση ενώ δίνει τη μάχη της με τη νόσο του Lyme.

Η κόρη της Κέιτ Μος, Λίλα, η κόρη του Τζουντ Λο, Άιρις και η Αμέλια Γκρέι, κόρη των ηθοποιών Λίζα Ρίνα και Χάρι Χάμλιν, ήταν τα nepo babies που έκαναν το ντεμπούτο τους στο σόου.

Ενώ, παλιοί αγαπημένοι Άγγελοι -ανάμεσά τους οι Ιρίνα Σάικ, Αντριάνα Λίμα, Αλεσάντρα Αμπρόσιο, Ντάουτσεν Κρους, Κάντις Σουάνπολ- επέστρεψαν στο Victoria’s Secret Fashion Show, δίνοντας στο event μια λάμψη από τις παλιές καλές εποχές.

