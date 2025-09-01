Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ ροκάρει ένα Victoria’s Secret σύνολο που φόρεσε για πρώτη φορά η Ναόμι Κάμπελ

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ ξεκίνησε την κυκλοφορία του «Man’s Best Friend» με ένα μουσικό βίντεο για το τραγούδι «Tears» και, πιστή στο στυλ της, ρόκαρε ένα set με vintage lingerie από την Victoria’s Secret.

Σύμφωνα με τον στιλίστα της Κάρπεντερ, Τζάρετ Έλνερ, ένα από τα looks που επιλέχθηκαν για το βίντεο που είναι εμπνευσμένο από τη δεκαετία του ’70, ήταν ένα σετ εσωρούχων της Victoria’s Secret που για πρώτη φορά παρουσίασε η Ναόμι Κάμπελ το 2003.

Η Κάρπεντερ και ο Έλνερ έχουν αποδειχθεί μεγάλοι θαυμαστές της Victoria’s Secret. Όχι μόνο βρήκαν ένα αρχείο με ρούχα που φορούσε η Κάμπελ για το εξώφυλλο του TIME, αλλά προσέγγισαν επίσης τη μάρκα για να σχεδιάσει μια σειρά από κορμάκια με κρύσταλλα για την περιοδεία Short n’ Sweet Tour.

Ο Έλνερ δεν ήταν ο μόνος που έκανε πραγματικότητα την ’70s φαντασίωση της Κάρπεντερ, καθώς μαζί του συνεργάστηκαν η μακιγιέρ Καρολίνα Γκονζάλεζ, η κομμώτρια Έβανι Φράουστο και η nail artist Ζόλα Γκανζορίγκτ.

Τελικά είναι για τους σεμνότυφους;

Το Man’s Best Friend κυκλοφόρησε στις 29 Αυγούστου και είναι το έβδομο στούντιο άλμπουμ της Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Σε συνέντευξη στο CBS Mornings με την Γκέιλ Κινγκ, η τραγουδίστρια μίλησε για το πόσο «ερωτική», «δυνατή» και «ευάλωτη» μπορεί να είναι η μουσική της, προσθέτοντας ότι το τελευταίο της άλμπουμ ενδέχεται να προορίζεται και για τους σεμνότυφους.

«Το άλμπουμ δεν είναι για τους συντηρητικούς», είπε, πριν προσθέσει: «Όχι [δεν το εννοώ], γιατί πιστεύω ότι ακόμα και οι συντηρητικοί μπορούν να ακούσουν ένα τέτοιο άλμπουμ στην ησυχία τους και να βρουν κάτι που θα τους κάνει να χαμογελάσουν και να γελάσουν».

«Το θέμα είναι ότι μερικές φορές οι άνθρωποι ακούνε τους στίχους που είναι πραγματικά τολμηροί και λένε: ‘Δεν θέλω να το τραγουδήσω αυτό μπροστά σε άλλους ανθρώπους’ εξήγησε η Κάρπεντερ. «Αλλά σκέφτομαι ότι όταν είμαι σε μια συναυλία, βλέπω πολλές νεαρές γυναίκες στην πρώτη σειρά που φωνάζουν με όλη τους τη δύναμη [τους στίχους] μαζί με τις καλύτερες φίλες τους[…] Οπότε μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται απλά για διασκέδαση- και έτσι πρέπει να είναι».

*Με πληροφορίες από: People