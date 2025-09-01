magazin
01.09.2025 | 19:49
Σεισμός στη Χαλκιδική
01.09.2025 | 19:25
Φωτιά στη Νέα Τρίγλια στη Χαλκιδική
Μπορούν οι ποπ σταρ να κάνουν σεξ; Από τη Μαντόνα στη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο πουριτανισμός επαναλαμβάνεται
01 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:50

Μπορούν οι ποπ σταρ να κάνουν σεξ; Από τη Μαντόνα στη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο πουριτανισμός επαναλαμβάνεται

Οι γυναίκες τραγουδίστριες που εκφράζουν ανοιχτά τη σεξουαλικότητά τους συνεχίζουν να προκαλούν αντιδράσεις, παρά την εξέλιξη των τελευταίων τριάντα ετών. Γιατί, εν έτει 2025, η σεξουαλικότητα των ποπ σταρ είναι ακόμη τόσο αμφιλεγόμενη; αναρωτιέται το BBC

Λουκάς Καρνής
ΕπιμέλειαΛουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να κλάψουμε όταν είμαστε θυμωμένοι;

Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να κλάψουμε όταν είμαστε θυμωμένοι;

Spotlight

Τριάντα χρόνια μετά την κυκλοφορία του εμβληματικού άλμπουμ και βιβλίου της Μαντόνα με τίτλο Sex, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ αναβιώνει την ίδια διαμάχη με το νέο της άλμπουμ Man’s Best Friend, επιβεβαιώνοντας πως η σεξουαλική απελευθέρωση των γυναικών ποπ σταρ εξακολουθεί να είναι ταμπού το 2025.

Η νέα πριγκίπισσα της ποπ Κάρπεντερ και (πολύ λιγότερο) η Τέιλορ Σουίφτ έχουν προκαλέσει σάλο με τη σεξουαλική τους απελευθέρωση, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο ερωτήματα που έμοιαζαν να έχουν απαντηθεί από την εποχή της Μαντόνα. Γιατί ακόμα και σήμερα, η σεξουαλική έκφραση των γυναικών καλλιτεχνών αντιμετωπίζεται ως πρόκληση και όχι ως ελευθερία.

Το 2022, τριάντα χρόνια μετά την κυκλοφορία του περίφημου βιβλίου και άλμπουμ της με τίτλο Sex, η Μαντόνα έγραψε στο Instagram ότι «έγραψε για τις σεξουαλικές της φαντασιώσεις και μοιράστηκε την άποψή της για τη σεξουαλικότητα με έναν ειρωνικό τρόπο».

Η ίδια, θυμούμενη τους «στενόμυαλους ανθρώπους» που προσπάθησαν να τη ντροπιάσουν, εξέφρασε την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι άνοιξε τον δρόμο για τις γυναίκες ποπ σταρ που την ακολούθησαν, ώστε να εκφράζονται ανοιχτά για το σεξ. Επομένως, το όποιο θέμα θα έπρεπε να είχε λήξει, σωστά;

Λάθος. Η σεξουαλική έκφραση των γυναικών ποπ σταρ δεν είναι κάτι νέο, ούτε και οι αντιδράσεις που προκύπτουν σε μερίδα του τύπου και τα σχόλια στο διαδίκτυο.

YouTube thumbnail

«Εγκεκριμένο από το Θεό»

2025, παραμονές της κυκλοφορίας του νέου της άλμπουμ, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ ένιωσε την ανάγκη να προειδοποιήσει τους πάντες ότι το Man’s Best Friend δεν είναι για «τους συντηρητικούς που σκανδαλίζονται εύκολα».

Η προειδοποίηση της έρχεται μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι σεξουαλικές αναφορές της, από την αμφιλεγόμενη φωτογράφιση για το εξώφυλλο του δίσκου της, μέχρι τα παράπονα για τις άσεμνες τηλεοπτικές της εμφανίσεις.

Η Κάρπεντερ έγινε γνωστή πέρυσι με το Espresso και το άλμπουμ της Short n’ Sweet, το οποίο ήταν υποψήφιο για βραβείο Γκράμι – το έκτο της, κι όμως, το πρώτο που την καθιέρωσε.

Μέχρι τότε είχε ήδη αποτινάξει τις Disney καταβολές της, υιοθετώντας το στυλ μιας παιχνιδιάρας «ξανθιάς καλλονής» των 50s με μια εμφανώς σεξουαλική περσόνα.

YouTube thumbnail

Στο άλμπουμ της τραγουδούσε ότι είναι «κ@υλωμ3νη» («I’m so fucking horny»), ενώ έκανε λογοπαίγνιο με τη λέξη «camaraderie» (συναδελφικότητα) στο τραγούδι Bed Chem.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας της για το άλμπουμ, η σεξουαλική επανάσταση της Κάρπεντερ έγινε ακόμη πιο έντονη. Η τραγουδίστρια χορογράφησε κομμάτι της με σεξουαλικές στάσεις και υποδύθηκε ότι έκανε σεξ με έναν άνδρα χορευτή πίσω από ένα ύφασμα. Οι γονείς κατήγγειλαν ότι η Κάρπεντερ αποτελεί «κακή επιρροή» για τις κόρες τους.

Ενώ η απροκάλυπτη σεξουαλικότητα της Μαντόνα έμοιαζε ριζοσπαστική, της Κάρπεντερ μοιάζει πιο ειρωνική – σε σημείο που κάποιοι αναρωτήθηκαν αν πρόκειται για ένα μάρκετινγκ τέχνασμα. Οι επιθέσεις στην Κάρπεντερ κορυφώθηκαν τον Ιούνιο, όταν αποκάλυψε το εξώφυλλο του Man’s Best Friend, στο οποίο απεικονίζεται γονατιστή μπροστά σε έναν άνδρα που την τραβάει από τα μαλλιά.

Το εξώφυλλο προκάλεσε την οργή πολλών – ορισμένες φεμινίστριες, φιλανθρωπικές οργανώσεις για γυναίκες και οπαδοί της το θεώρησαν υποτιμητικό, ενώ οι συντηρητικοί το βρήκαν υπερβολικά σεξουαλικό. Άλλοι υπερασπίστηκαν την τραγουδίστρια, χαρακτηρίζοντας την αντίδραση που υπήρξε πουριτανική και υποστηρίζοντας ότι η εικόνα ήταν μια σάτιρα.

Η Κάρπεντερ αποκάλυψε αργότερα ένα εναλλακτικό εξώφυλλο, «εγκεκριμένο από τον Θεό», και αυτή την εβδομάδα δήλωσε ότι η αρχική εικόνα αφορούσε το να αποφασίζεις «πότε θέλεις να είσαι εσύ αυτός που έχει τον έλεγχο».

Όλα αυτά πυροδότησαν την προσμονή για την κυκλοφορία του άλμπουμ, τροφοδοτώντας τις εικασίες για το αν θα είναι το Erotica των καιρών μας, η συνέχεια της Κάρπεντερ στο δρόμο που άνοιξε η Μαντό.

Στην πραγματικότητα, το άλμπουμ αποδείχθηκε, όπως το χαρακτήρισε ένας κριτικός των The Times, «εκπληκτικά βαρετό».

Παρά την πρόκληση που προκάλεσε το εξώφυλλο – και το γεγονός ότι εννέα από τα 12 τραγούδια φέρουν την ετικέτα ως «explicit» (περιέχουν άσεμνο περιεχόμενο) – δεν υπάρχει τίποτα ιδιαίτερα ριζοσπαστικό είτε στη μουσική (ευχάριστη, περιστασιακά εξαιρετική ποπ με επιρροές από τη δεκαετία του ’90 και τους ABBA, χωρίς, ωστόσο, κάποιο τραγούδι να μπορεί να συγκριθεί με το Espresso), είτε στους στίχους.

Σίγουρα, υπάρχουν πολλές ατάκες που θα έκαναν κάποιες γιαγιάδες ανάμεσα μας να κοκκινίσουν αλλά το άλμπουμ της Κάρπεντερ δεν αποκαλύπτει κάτι τόσο συγκλονιστικό – απλώς μια νεαρή γυναίκα που εξερευνά τη σεξουαλικότητά της και γράφει έξυπνους, αστείους και μερικές φορές άσεμνους στίχους για την πραγματικότητα του σύγχρονου φλερτ.

YouTube thumbnail

Ο αυνανισμός της Τέιλορ Σουίφτ

Τον Οκτώβριο, η Κάρπεντερ θα εμφανιστεί ως καλεσμένη στο νέο άλμπουμ της φίλης της Τέιλορ Σουίφτ, The Life of a Showgirl.

Όταν η Σουίφτ αποκάλυψε τα διάφορα εξώφυλλα για τον δίσκο – συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών της με ένα «διαφανές» κορμάκι από στρας – ορισμένοι φάνηκαν απογοητευμένοι.

«Οι θαυμαστές δεν ακολουθούν τη Σουίφτ γι’ αυτό», δήλωσε ένας αρθρογράφος, υπονοώντας ότι η «αισθησιακή νέα εποχή» της σταρ είναι «ασύμφωνη με όλα όσα μας έχει πει η ίδια για το ποια είναι».

Τέτοιες επικρίσεις δείχνουν ότι αγνοούν το γεγονός ότι το εξώφυλλο του τελευταίου της άλμπουμ, The Tortured Poet’s Department, παρουσίαζε τη Σουίφτ να σέρνεται στο κρεβάτι με τα εσώρουχά της, ενώ το τραγούδι Guilty as Sin? είχε αναφορές στον αυνανισμό.

Ή ότι για μια 35χρονη γυναίκα που έχει βιώσει αρκετές σχέσεις υψηλού προφίλ – συμπεριλαμβανομένου ενός αρραβώνα που μόλις λίγες μέρες πριν «έσπασε το διαδίκτυο» – και συχνά χρησιμοποιεί την προσωπική της ζωή για έμπνευση, θα ήταν πραγματικά πολύ περίεργο να μην έχει γράψει περισσότερο για το σεξ.

Όσο για τον χαρακτηρισμό «κορίτσι της διπλανής πόρτας»… ακόμα και η «αθώα» γειτόνισσά σας κάνει σεξ μερικές φορές σημειώνει το BBC.

Το γεγονός ότι οι ποπ σταρ πρέπει ακόμα να επιλέγουν μεταξύ της έκφρασης της σεξουαλικότητάς τους ή της «οικειότητας» φαίνεται μόνο να διαιωνίζει τo παλιακό δίλημμα: Μαντόνα/Πόρνη.

«Απλώς δεν είμαι γενικά ένα σέξι άτομο» είχε πει η ίδια η Σουίφτ σε συνέντευξή της. Αλλά αυτό συνέβη όταν ένιωθε ακόμα την πίεση να μην κάνει τίποτα που θα την αποξένωνε από τη βάση των νεαρών κοριτσιών και φανατικών θαυμαστών της. Η Σουίφτ φοβόταν κάποτε να μιλήσει ακόμη και για πολιτική. Όλο αυτό πρόσφατα βέβαια άλλαξε, οπότε γιατί να μην επιτρέπεται στην Σουίφτ να μιλήσει και για τη σεξουαλικότητά της;

Μεγάλη υποκρισία

Η υπερ-σεξουαλική περσόνα της Σαμπρίνα και οι τολμηρές φωτογραφήσεις της Τέιλορ δεν είναι κάτι νέο ή ιδιαίτερα εξωφρενικό – η Μαντόνα κάποτε πόζαρε ως εντελώς γυμνή. Ίσως αυτό που έχει πραγματικά αλλάξει είναι η ίδια η σφαίρα στην οποία σήμερα παράγεται η ποπ μουσική.

Η Gen Z κάνει λιγότερο σεξ, εκατομμύρια γυναίκες στις ΗΠΑ βιώνουν περιορισμούς στα αναπαραγωγικά τους δικαιώματα και το κίνημα tradwife [επιστροφή σε μια θηλυκότητα πουριτανισμού ως νοικοκυρές των 50s] ευδοκιμεί.

To σεξ πλέον δεν είναι τόσο αποδεκτό, το sex-positive κίνημα μοιάζει να έχει εκπυρσοκροτήσει, οπότε όταν σταρ όπως η Σαμπρίνα Κάρπεντερ εκφράζονται ανοιχτά για το σεξ, ερμηνεύεται ως ανατροπή -αν και, πραγματικά, δεν είναι.

«Είναι τόσο αστείο για μένα όταν οι άνθρωποι διαμαρτύρονται», δήλωσε η Κάρπεντερ στο Rolling Stone.

«Λένε: ‘Το μόνο που κάνει είναι να τραγουδάει για το σεξ’. Αλλά αυτά είναι τα τραγούδια που εσείς έχετε κάνει δημοφιλή. Προφανώς, αγαπάτε το σεξ. Είστε εμμονικοί με αυτό». Καθώς η συζήτηση και οι αντιδράσεις συνεχίζονται, η Κάρπεντερ μοιάζει να έχει δίκιο. Το σεξ πουλάει, απλά τώρα δεν το λέει κανένας.

Γιατί;

