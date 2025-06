Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ δεν επιζητά την εύνοια των σεμνότυφων που επικρίνουν τα τραγούδια της

Το TikTok έχει κατακλυστεί από βίντεο χρηστών της εφαρμογής που κατακρίνουν την Σαμπρίνα Κάρπεντερ για χίλιους δύο λόγους: από το kinky εξώφυλλο της για το επερχόμενο άλμπουμ «Man’s Best Friend» μέχρι τις ερωτικές περφόρμανς της από την περιοδεία Short n’ Sweet.

Κάποιοι συγκρίνουν μάλιστα την Κάρπεντερ με την περφόρμερ του OnlyFans, Μπόνι Μπλου, η οποία επιδίδεται σε ακραία σεξουαλικά challenge με σκοπό να απασχολήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον σκανδαλοθηρικό Τύπο (και το καταφέρνει) – με επιχειρήματα που υπογραμμίζουν την αντιφεμινιστική τους στάση με σκοπό να ικανοποιήσουν το male gaze.

Στην αντίπερα όχθη του ποταμού, μια TikToker, σχολιάζοντας το μίσος που λαμβάνει η Σαμρπίνα Κάρπεντερ με αφορμή την σεξουαλική ενέργεια -τύπου Lolita- που διέπει την περσόνα και το έργο της, αναφέρει εμφανώς νευριασμένη: «Κάποιες νιώθω ότι μάθατε τι σημαίνει φεμινισμός προχθές».

Η ιστορία, θα πούμε εμείς, φαίνεται να επαναλαμβάνεται. Τα ίδια δεν είχαν ειπωθεί και για τη Μαντόνα όταν κυκλοφόρησε το «Erotica» τη δεκαετία του ’90;

Ωστόσο, η Κάρπεντερ δεν φαίνεται να δίνει δεκάρα για τα πολλές φορές ανευ λόγου και αιτιίας πικρόχολα σχόλια -τι θα λέγατε να επιστρέψουμε στην εποχή που αν κάτι δεν ταίριαζε με την αισθητική μας απλά το προσπερνούσαμε και δεν το κατακρίναμε χυδαία λόγω της ανωνυμίας και του ασφαλούς πεδίου ανθρωποφαγίας που μας προσφέρουν τα social media;

Wanna try out some freaky positions?

Σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε η Σαμπρίνα Κάρπεντερ στο Rolling Stone για το εξώφυλλο του Ιουνίου, αναφέρθηκε στις αντιδράσεις που συγκέντρωσε το τραγούδι «Juno», και τις αυθάδεις ερμηνείες της κατά τη διάρκεια της περιοδείας της Short n’ Sweet.

Το τραγούδι έχει πάρει το όνομά του από την ομώνυμη αμερικανική ταινία του 2007 με θέμα την εφηβική εγκυμοσύνη, με έναν στίχο από το κομμάτι της Κάρπεντερ να αναφέρει με παιχνιδιάρικη διάθεση: «I might let you make me Juno».

Ωστόσο, αυτό που ενόχλησε αρκετούς θαυμαστές είναι το γεγονός ότι στην περιοδεία της πάει ένα βήμα παρακάτω και παρουσιάζει διάφορες στάσεις του σεξ ενώ τραγουδάει: «Wanna try out some freaky positions?».

«Μου φαίνεται τόσο αστείο όταν οι άνθρωποι γκρινιάζουν», δήλωσε το αστέρι της ποπ στο περιοδικό αναφορικά με τα σχόλια που λαμβάνει για την ερωτική διάθεση που χορεύει ταγκό με το μικρόφωνο της.

«[Μου] λένε: ‘Το μόνο που κάνεις είναι είναι να τραγουδάς [για σεξ]. Κάνω πολλά περισσότερα από [το να δείχνω] στάσεις στο ‘Juno’, αλλά αυτές είναι που δημοσιεύονται κάθε βράδυ και σχολιάζονται».

»Δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό. Αν έρθετε στο σόου, θα ακούσετε [επίσης] μπαλάντες και πιο ενδοσκοπικά κομμάτια», σημείωσε.

»Βρίσκω ειρωνεία και χιούμορ σε όλα αυτά, επειδή φαίνεται να είναι ένα επαναλαμβανόμενο θέμα», πρόσθεσε η Σαμπρίνα Κάρπεντερ. «Δεν με εκνευρίζει [η κριτική], αλλά μερικές φορές νιώθω τρελή πίεση να είμαι αστεία».