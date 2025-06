Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ κυκλοφορεί το βίντεο κλιπ του «Manchild», μια ατίθαση βόλτα στην έρημο

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ μοιράστηκε το πρώτο της single για το 2025, με τίτλο «Manchild», το οποίο συνυπογράφει με τη Amy Allen και τον Jack Antonoff, o oποίος αναλαμβάνει και την παραγωγή.

Και μαντέψτε. Ελπίζει ότι θα βρεθεί στην καλοκαιρινή σας playlist, ενώ οδηγείτε.

Χαμένος χρόνος , πεταμένα λεφτά

Το τραγούδι -όπως ήταν αναμενόμενο- περιλαμβάνει καυστικά κουπλέ όπως «Did you just say you’re finished? Didn’t know we started/It’s all so familiar, baby, what do you call it/Stupid, or is it slow?».

Μια μέρα μετά την κυκλοφορία της ηχητικής έκδοσης του νέου της single, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ χάρισε στο κοινό το μουσικό βίντεο για το τραγούδι, ένα καυτό ξεφάντωμα στην έρημο, στο οποίο η ποπ σταρ ροκάρει ένα micro-Daisy-Dukes και ένα λευκό crop πουκάμισο, λίγο πριν κάνει ωτοστόπ για να χαραμίσει την ώρα της με ανίκανους άνδρες.

Κρατάει μια καραμπίνα, πίνει κρασί, κάνει τζακούζι με γουρούνια, πέφτει θύμα ένοπλης ληστείας, παίζει μπιλιάρδο, για να μην αναφέρουμε ότι συναντάει μια σειρά από αρσενικά γουρούνια που πιθανότατα αντιπροσωπεύουν τις κακές ερωτικές επιλογές που έχουν στοιχειώσει τη ζωή της.

View this post on Instagram A post shared by Sabrina Carpenter (@sabrinacarpenter)

«Να το ουρλιάζετε όλο το καλοκαίρι!»

Σε σκηνοθεσία των Vania Heymann και Gal Muggia, το βίντεο ακολουθεί την κυκλοφορία ενός single που κάποιοι θαυμαστές είναι σίγουροι ότι θα είναι υποψήφιος στην κούρσα για το τραγούδι του καλοκαιριού.

Η Κάρπεντερ μίλησε για τη δημιουργία του τραγουδιού σε μια ανάρτηση στο Instagram. «Έγραψα το ‘Manchild’ μια τυχαία Τρίτη με την Amy και τον Jack, όχι πολύ καιρό μετά την ολοκλήρωση του “Short n” Sweet’ και κατέληξε να είναι η καλύτερη τυχαία Τρίτη της ζωής μου», έγραψε η τραγουδίστρια.

«Ακούγεται σαν να είναι η μουσική ενσάρκωση ενός αγαπημένου eye roll και μοιάζει με ένα ατελείωτο road trip το καλοκαίρι! Γι’ αυτό και ήθελα να σας το δώσω τώρα – ώστε να μπορείτε να βγάζετε το κεφάλι σας έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου και να το ουρλιάζετε όλο το καλοκαίρι!», πρόσθεσε.

View this post on Instagram A post shared by Sabrina Carpenter (@sabrinacarpenter)

Τον Φεβρουάριο, η Κάρπεντερ κυκλοφόρησε μια deluxe έκδοση του άλμπουμ της του 2024, Short n’ Sweet. Τον ίδιο μήνα, πήρε επίσης δύο βραβεία στα Grammy Awards -καλύτερο Pop Vocal Album, για το Short n’ Sweet, και καλύτερη Pop Solo Performance, για το lead single του άλμπουμ, «Espresso»- όπου επίσης ερμήνευσε ένα medley από το “Espresso” και το «Please Please Please Please» σε παραγωγή Antonoff.

Η Κάρπεντερ ανεβαίνει στη σκηνή του Primavera Sound της Βαρκελώνης, σήμερα, 6 Ιουνίου, λίγο πριν κατακτήσει το Austin City Limits και το Lollapalloza, μετά το οποίο θα ξεκινήσει άλλη μια περιοδεία στη Βόρεια Αμερική.

*Με πληροφορίες από: Variety | Pitchfork