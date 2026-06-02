MEGA: Στην πρώτη θέση της τηλεθέασης τα «The Chase» και «Χαμογέλα και πάλι!» τον Μάιο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Στην πρώτη θέση της τηλεθέασης βρέθηκαν οι ψυχαγωγικές εκπομπές του MEGA, «The Chase» και «Χαμογέλα και πάλι!» τον Μάιο.

Οι καταδιώξεις γνώσεων μονοπώλησαν το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού κάθε απόγευμα, ενώ και η πιο σταθερή παρέα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου υπήρξε η κυρίαρχη επιλογή των τηλεθεατών τον περασμένο μήνα.

«The Chase»

Το «The Chase» με τη Μαρία Μπεκατώρου παρέμεινε η αγαπημένη απογευματινή συνήθεια των τηλεθεατών και κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης. Το συναρπαστικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων του MEGA, επικράτησε του ανταγωνισμού τον Μάιο με μέσο όρο 13,3% στο δυναμικό κοινό 18-54. Σε επιμέρους κοινό, η δυναμική του τηλεπαιχνιδιού έφτασε το 19,7%.

«Χαμογέλα και πάλι!»

Η καρδιά του infotainement τα πρωινά του Σαββατοκύριακου χτυπά σταθερά στο MEGA. Το «Χαμογέλα και πάλι!» με τη Σίσσυ Χρηστίδου ήταν πρώτο στη ζώνη μετάδοσής του με μέσο όρο 15,3% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Σε επιμέρους ηλικιακό κοινό, η εκπομπή του MEGA, με τη χαρακτηριστική της αμεσότητα και τον εύστοχο σχολιασμό της επικαιρότητας, αποτέλεσε την πρώτη επιλογή με επίδοση που άγγιξε το 17,8%.